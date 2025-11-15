Новини
Тагарев: За мен най-добрият вариант е “Лукойл” да бъде закупен от голям западен инвеститор

15 Ноември, 2025 19:12 471 29

Според него в крайна сметка продажбата не зависи толкова от българската държава, защото “Лукойл” си е частна компания - тя ще вземе решение на кого да продаде активите си, съобразявайки се с ограниченията

За мен най-добрият вариант е “Лукойл” да бъде закупен от голям западен инвеститор, който играе по прозрачни и ясни правила. Това каза в предаването „Офанзива” по Нова нюз бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

“Не чак толкова добър вариант е той да бъде закупен от инвестиционен фонд, чиято работа е да придобива активи, евентуално да ги развива и да ги продава”, обясни Тагарев.

Според него в крайна сметка продажбата не зависи толкова от българската държава, защото “Лукойл” си е частна компания - тя ще вземе решение на кого да продаде активите си, съобразявайки се с ограниченията.

“Американската администрация вече блокира евентуално придобиване на активите от друга фирма”. Неочаквано в България пристигна външният министър на Унгария Петер Сиярто, който проведе среща с Румен Радев. Визитата съвпадна с последните действия на държавата за назначаване на особен управител на “Лукойл”, за да бъдат избегнати негативните последици от петролните санкции. Вашингтон се надява по този начин да принуди Владимир Путин да седне на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. “Петер Сиярто е един от най-приближените политици на Виктор Орбан и е един от най-ясните изразители на неговата политика. Той търси едно разширение на този кръг от държави членки на ЕС, които споделят политиката на Орбан. В момента Орбан в много голям степен е изолиран в ЕС. Само Фицо, премиерът на Словакия, споделя такъв тип политика”, коментира Тагарев.

Според него в българската политика най-ясен изразител на подобна политика е президентът Радев. “И затова предполагам, че е дошъл Сиярто и се е срещнал точно с Радев. Но това е само една от причините - друга, и може би по-важна, са доставките на горива и природен газ по “Турски поток”. “Ако “Турски поток” спре да работи, този договор с “Боташ” ще бъде тотална загуба. А знаем, че той беше подписан от едно от служебните правителства, назначени от президента Радев. Така че и той лично носи отговорност за съдбата на договора и неговите ефекти върху българската икономика и финанси”, смята Тагарев. “Радев търси някакъв вариант договорът да бъде поне частично изпълняван, така че и България да получава нещо от него, защото страната плаща, независимо от това дали по тръбата върви, или не върви газ”, каза бившият военен министър.

Той обясни, че турските интереси са гарантирани много солидно с договора и Радев се опитва по някакъв начин да смекчи негативните последствия от него.


  • 1 САНДОКАН

    17 2 Отговор
    Точно от ГОЛЕМИ западни инвеститори територията е във фалит

    Коментиран от #6

    19:13 15.11.2025

  • 2 Сатана Z

    14 3 Отговор
    За теб и плитка яма ти е много.

    19:13 15.11.2025

  • 3 Румен

    1 1 Отговор
    не го давам!

    19:13 15.11.2025

  • 4 А50

    16 2 Отговор
    Тагарев за теб може да е добре, ама за държавата не е

    19:14 15.11.2025

  • 5 Здрасти

    3 6 Отговор
    Точно така,стига с тия тонгузци

    19:14 15.11.2025

  • 6 кой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "САНДОКАН":

    например?

    19:14 15.11.2025

  • 7 нещастник

    14 2 Отговор
    какъв се явяваш, че и мнения даваш ?

    19:15 15.11.2025

  • 8 Клюкарка

    13 2 Отговор
    Абе,Тодоре,синчето ти Иван още ли ползва спринцовки или е минал на фентанил?

    19:15 15.11.2025

  • 9 Дън Бай

    14 1 Отговор
    За нас е най-добре да си в Украйна с пушка в ръка.

    19:16 15.11.2025

  • 10 мизерник голям

    11 2 Отговор
    Ама този защо е на екрана .Та аз си мислех ,че е на първа линия на украинският фронт !

    19:17 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Митро

    2 0 Отговор
    баба Фана да развърже кесията за последно,предколедно!

    19:19 15.11.2025

  • 13 ТЦК те търси

    9 2 Отговор
    Продажникът си е продажник във всичко. Такива трябва да бъдат лишавани от български паспорт и да вървят там, където ги чакат, ако има такова място!

    19:19 15.11.2025

  • 14 И вие да грабите и рекетирате

    7 2 Отговор
    Западния купувач🤣🤣🤣🤣🤣

    19:20 15.11.2025

  • 15 1488

    5 2 Отговор
    щото ако беше руски или китайски нямаше да има комисионна, нал тъй ?

    19:21 15.11.2025

  • 16 1488

    5 1 Отговор
    абе нал тоз викаше русия щеше да ни напада есента, а вече е зима

    ко стана

    19:22 15.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Име

    4 2 Отговор
    Дърто продажно ко-пе-ле!

    19:24 15.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Град Симитли

    3 2 Отговор
    За мен най-добрият вариант е,
    Тодор Тагарев да бъде закупен за 30 стотинки
    от Сатаната!

    19:27 15.11.2025

  • 24 Питам:

    5 2 Отговор
    Тагаренко какво търсиш в България? Зеленски има въйпиюща нужда от теб и Шаламенко! Отивайте, че коня падна в рЯката и глътна водичка!

    19:27 15.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Кой инвеститор ще посмее да влага пари в България като за 30 секунди може да загуби всичко?

    19:31 15.11.2025

  • 26 ?????

    3 1 Отговор
    Тодоре съжалявам брат ти Валентин че трябва да се съобразява с теб
    Беше много свестен човек навремето.
    А иначе ако някой трябва да купи Нефтохима тва е бългаската държава.
    Но честно, а не чрез разни мътни схеми на Баце и най-вече Шиши.

    19:33 15.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да,бе

    1 0 Отговор
    Личи си,че София има проблем с боклука...Тоя още не е изхвърлен.

    19:33 15.11.2025

  • 29 ИВАН

    0 0 Отговор
    И тая кукувица се изтропа, този човек, просто е болен, личи му.

    19:34 15.11.2025

