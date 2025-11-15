Тагарев: За мен най-добрият вариант е “Лукойл” да бъде закупен от голям западен инвеститор

За мен най-добрият вариант е “Лукойл” да бъде закупен от голям западен инвеститор, който играе по прозрачни и ясни правила. Това каза в предаването „Офанзива” по Нова нюз бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

“Не чак толкова добър вариант е той да бъде закупен от инвестиционен фонд, чиято работа е да придобива активи, евентуално да ги развива и да ги продава”, обясни Тагарев.

Според него в крайна сметка продажбата не зависи толкова от българската държава, защото “Лукойл” си е частна компания - тя ще вземе решение на кого да продаде активите си, съобразявайки се с ограниченията.

“Американската администрация вече блокира евентуално придобиване на активите от друга фирма”. Неочаквано в България пристигна външният министър на Унгария Петер Сиярто, който проведе среща с Румен Радев. Визитата съвпадна с последните действия на държавата за назначаване на особен управител на “Лукойл”, за да бъдат избегнати негативните последици от петролните санкции. Вашингтон се надява по този начин да принуди Владимир Путин да седне на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. “Петер Сиярто е един от най-приближените политици на Виктор Орбан и е един от най-ясните изразители на неговата политика. Той търси едно разширение на този кръг от държави членки на ЕС, които споделят политиката на Орбан. В момента Орбан в много голям степен е изолиран в ЕС. Само Фицо, премиерът на Словакия, споделя такъв тип политика”, коментира Тагарев.

Според него в българската политика най-ясен изразител на подобна политика е президентът Радев. “И затова предполагам, че е дошъл Сиярто и се е срещнал точно с Радев. Но това е само една от причините - друга, и може би по-важна, са доставките на горива и природен газ по “Турски поток”. “Ако “Турски поток” спре да работи, този договор с “Боташ” ще бъде тотална загуба. А знаем, че той беше подписан от едно от служебните правителства, назначени от президента Радев. Така че и той лично носи отговорност за съдбата на договора и неговите ефекти върху българската икономика и финанси”, смята Тагарев. “Радев търси някакъв вариант договорът да бъде поне частично изпълняван, така че и България да получава нещо от него, защото страната плаща, независимо от това дали по тръбата върви, или не върви газ”, каза бившият военен министър.

Той обясни, че турските интереси са гарантирани много солидно с договора и Радев се опитва по някакъв начин да смекчи негативните последствия от него.