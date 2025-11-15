Новини
Спас Гърневски: България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва

15 Ноември, 2025

  • спас гърневски-
  • румен спецов-
  • златна акция

САЩ и Великобритания следят процеса, разрешават дерогацията, няма да позволят да стане нещо нередно

Спас Гърневски: България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След приватизацията на „Нефтохим“ в края на 90-те години държавата запазва т.нар. „златна акция“, която дава блокиращи права върху ключови решения, и през 1999 г. неин носител става Спас Гърневски като представител на държавата в „Лукойл Нефтохим“. В този период той участва в надзорните механизми на рафинерията, като ролята му е да защитава държавния интерес в предприятието. На 28 февруари 2000 г. Гърневски подава оставка от поста, заявявайки, че решението не е резултат от натиск, а от стремеж политическото влияние да бъде отделено от икономическото управление.

Бившият депутат от гражданската квота на ГЕРБ разказа в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ за онзи период.

„След фалита на държавата по времето на Жан Виденов 42% от фиска в държавата пристигаше от "Нефтохим". Беше изключително важно там да има човек, който стриктно да изпълнява задълженията, породени от "златната акция", за да се пълни бюджетът. Тогава бях освен кмет на Пловдив, също и лидер на СДС. Тогава рафинерията беше създадена, е да работи само според технологиите, които са съвместими с руски петрол. Беше ми казано, че трябва да пазим български интерес и приходите на държавата, която беше в трагично състояние след комунистите. Следях всеки лев да не бъде отклоняван“, коментира Гърневски.

„Златната акция“ представлява специален държавен инструмент — чрез нея държавата има право на представител в Надзорния съвет на дружеството и може да блокира определени решения на акционерите. Тази акция при „Нефтохим“ е „равносилна на пакет от 34% от капитала“ — това е „блокираща квота“. Чрез нея държавата има контрол, който ѝ позволява да се намесва при решения, които противоречат на нейния публичен интерес.

Относно сегашната ситуация, в която на България беше дадена дерогация от американските санкции срещу "Лукойл" за българския актив - рафинерията в Бургас, Гърневски заяви: „САЩ и Великобритания следят процеса, разрешават дерогацията, няма да позволят да стане нещо нередно. След 2020 г. това, което президентът и ПП-ДБ правят, се нарича "Не, България". Българските власти действат перфектно, рядко се вижда такъв интелигентен премиер. Особеният управител Румен Спецов е съгласуван на 100% с партньорите ни, а правомощията му опират до контрол. България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва“, категоричен е Гърневски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луд

    51 1 Отговор
    По тъпо същество от Българина няма , а от Българина европеец не е и няма да съществува.

    19:51 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ХаХа

    35 2 Отговор
    От турски роби нищо не става

    19:53 15.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    37 0 Отговор
    До снощи всички бяха се изпокрили!

    19:56 15.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Е ще крадете по нощите.

    22 1 Отговор
    Да не се вижда от САЩ и Великобритания.

    20:01 15.11.2025

  • 9 Не България

    42 1 Отговор
    Ти мръстнико ще връщаш милионите, които окраде!

    Коментиран от #16

    20:01 15.11.2025

  • 10 За размисъл

    42 1 Отговор
    Спасчо да си гледа гърнето и хотела, направен с народни пари, че каквито ги натвори в Пловдив... Само дето не го линчуваха пловдивчани.

    От къде го изкопаха туй гърне, че и акъли дава?

    20:03 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бялджип

    42 1 Отговор
    Всеки, който се чувства българин, трябва силно да се срамува, че това примитивно същество, някога е било фигура в живота на държавата!

    20:07 15.11.2025

  • 13 12340

    28 1 Отговор
    Сега, освен нищожеството Спас, остава за Лукойл да се изкаже и нищожинята Лиляна Панделиева или Пешо Берон!
    ... "времето е тяхно", тяхната М.....!

    20:07 15.11.2025

  • 14 Я виж ти...?!

    15 1 Отговор
    Кой са изкопали от ...урановата мина...!

    Коментиран от #15

    20:08 15.11.2025

  • 15 Град Симитли

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я виж ти...?!":

    По-точно - - от клозета!

    20:09 15.11.2025

  • 16 Мислиш ли?

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не България":

    Кога и кой ще го накара да върне откраднатото от народа?!

    20:11 15.11.2025

  • 17 ?????

    14 0 Отговор
    Айде бре.
    Нещо помним все пак.
    От стихотворенията за Партията до "България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва".
    Спасе преведено от руски - или обуй долните гащи или махни православния кръст.
    Някак си не става по друг начин.

    20:14 15.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Гърнето кога излезнА от затвора?

    20:16 15.11.2025

  • 20 Гост

    8 1 Отговор
    Да вземе най- после българската държава да върне откраднатите милиарди от българите, след това и чейнджбюро да стане, но едва ли ще се справя, по- добре чеп за зеле да стане, но и с тази си роля няма да се справи...😁

    20:21 15.11.2025

  • 21 СНАЙПЕР НОВ МОДЕЛ

    11 0 Отговор
    ЩЕ РАБОТИ ЗА РУСИЯ.
    БЪЛГАРИЯ ЛУКОЙЛ.
    И ПОСЛЕ АКО НЕ ДАДЪТ ПАРИТЕ НА РУСИЯ ШЕ ИМА БУМ.

    20:26 15.11.2025

  • 22 СПИРО

    25 1 Отговор
    ОТКЪДЕ ГО ИЗКОПАХТЕ ТОЗИ МОРУК

    20:32 15.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ужас

    11 1 Отговор
    Подлогата на костов пловдивското шкембе окради Боновите книжки на народа

    20:42 15.11.2025

  • 25 Гост

    10 0 Отговор
    Елекът е много добър, марка USTOP, закупен е през 80- те на миналия век, от Кореком, жалко е, че Гърневски не говори за елека, а се занимава с неща, които не разбира😗

    20:43 15.11.2025

  • 26 ЛИЛИ

    13 1 Отговор
    МИРИШЕ НА МУХЪЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕН МУХАЛ

    20:47 15.11.2025

  • 27 сноу

    5 1 Отговор
    Дърлевски,мърлевски отдавна са изпили ширата,и каканижат кротко какво им бълбука в тумбака..

    20:50 15.11.2025

  • 28 дядото

    4 0 Отговор
    а ще бъде на сащ,но за нас- значително по-скъпо.подлоги.

    20:50 15.11.2025

  • 29 Гърнето

    3 1 Отговор
    Гърнето - възторженият поет на бай Тошо!

    20:54 15.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мдаммм

    3 0 Отговор
    Ама има още живи Спасчо,та фактите:октоммври 1999 Лукойл купува 58% от Нефтохима,а ти Спасчо февруари 2000 година ти намазват ските,тъй че не ми е ясно какъв велик пазител на тая златна акция си се оказал за само 4 месеца,дори не си разбрал за какво става дума,та и за туй те махнаха!!

    21:01 15.11.2025

  • 36 Уса

    3 1 Отговор
    Ще плащате репарации на Русия заедно с провалена Европа.Новата европейска власт,която Тръмп и Путин създават ще се бори за опрощаване на репарациите и дълговете.Докато дойде доброто България ще се тресе от масови протести и стачки с половин работни заплати и пенсии благодарение на продажната коалиция от наркомани и селяндури

    21:04 15.11.2025

  • 37 Защо

    0 0 Отговор
    Не се скриеш дърта нагушена гербава мутр...?На кой му пука какво приказваш боклу...за това нелигитимно правителство с корумпирания Желязков Водопада.

    21:13 15.11.2025

Новини по градове:
