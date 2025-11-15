Спас Гърневски: България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва

След приватизацията на „Нефтохим“ в края на 90-те години държавата запазва т.нар. „златна акция“, която дава блокиращи права върху ключови решения, и през 1999 г. неин носител става Спас Гърневски като представител на държавата в „Лукойл Нефтохим“. В този период той участва в надзорните механизми на рафинерията, като ролята му е да защитава държавния интерес в предприятието. На 28 февруари 2000 г. Гърневски подава оставка от поста, заявявайки, че решението не е резултат от натиск, а от стремеж политическото влияние да бъде отделено от икономическото управление.
Бившият депутат от гражданската квота на ГЕРБ разказа в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ за онзи период.
„След фалита на държавата по времето на Жан Виденов 42% от фиска в държавата пристигаше от "Нефтохим". Беше изключително важно там да има човек, който стриктно да изпълнява задълженията, породени от "златната акция", за да се пълни бюджетът. Тогава бях освен кмет на Пловдив, също и лидер на СДС. Тогава рафинерията беше създадена, е да работи само според технологиите, които са съвместими с руски петрол. Беше ми казано, че трябва да пазим български интерес и приходите на държавата, която беше в трагично състояние след комунистите. Следях всеки лев да не бъде отклоняван“, коментира Гърневски.
„Златната акция“ представлява специален държавен инструмент — чрез нея държавата има право на представител в Надзорния съвет на дружеството и може да блокира определени решения на акционерите. Тази акция при „Нефтохим“ е „равносилна на пакет от 34% от капитала“ — това е „блокираща квота“. Чрез нея държавата има контрол, който ѝ позволява да се намесва при решения, които противоречат на нейния публичен интерес.
Относно сегашната ситуация, в която на България беше дадена дерогация от американските санкции срещу "Лукойл" за българския актив - рафинерията в Бургас, Гърневски заяви: „САЩ и Великобритания следят процеса, разрешават дерогацията, няма да позволят да стане нещо нередно. След 2020 г. това, което президентът и ПП-ДБ правят, се нарича "Не, България". Българските власти действат перфектно, рядко се вижда такъв интелигентен премиер. Особеният управител Румен Спецов е съгласуван на 100% с партньорите ни, а правомощията му опират до контрол. България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва“, категоричен е Гърневски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луд
19:51 15.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха ХаХа
19:53 15.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
19:56 15.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Е ще крадете по нощите.
20:01 15.11.2025
9 Не България
Коментиран от #16
20:01 15.11.2025
10 За размисъл
От къде го изкопаха туй гърне, че и акъли дава?
20:03 15.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бялджип
20:07 15.11.2025
13 12340
... "времето е тяхно", тяхната М.....!
20:07 15.11.2025
14 Я виж ти...?!
Коментиран от #15
20:08 15.11.2025
15 Град Симитли
До коментар #14 от "Я виж ти...?!":По-точно - - от клозета!
20:09 15.11.2025
16 Мислиш ли?
До коментар #9 от "Не България":Кога и кой ще го накара да върне откраднатото от народа?!
20:11 15.11.2025
17 ?????
Нещо помним все пак.
От стихотворенията за Партията до "България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва".
Спасе преведено от руски - или обуй долните гащи или махни православния кръст.
Някак си не става по друг начин.
20:14 15.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сатана Z
20:16 15.11.2025
20 Гост
20:21 15.11.2025
21 СНАЙПЕР НОВ МОДЕЛ
БЪЛГАРИЯ ЛУКОЙЛ.
И ПОСЛЕ АКО НЕ ДАДЪТ ПАРИТЕ НА РУСИЯ ШЕ ИМА БУМ.
20:26 15.11.2025
22 СПИРО
20:32 15.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ужас
20:42 15.11.2025
25 Гост
20:43 15.11.2025
26 ЛИЛИ
20:47 15.11.2025
27 сноу
20:50 15.11.2025
28 дядото
20:50 15.11.2025
29 Гърнето
20:54 15.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мдаммм
21:01 15.11.2025
36 Уса
21:04 15.11.2025
37 Защо
21:13 15.11.2025