Светослав Бенчев: Нямаше по-подходящ избор от Спецов за особен управител на „Лукойл“

В България едва ли имаше човек, който да поеме рафинерията на „Лукойл“ с този опит, който се изисква по закон. Изборът на Румен Спецов беше най-добрият, който правителството можеше да направи. Не мога да кажа, че той не познава сектора, даже смятам, че знае какви са проблемите и в търговията на едро, и в търговията на дребно. Нямаше друг по-подходящ кандидат. Това заяви по NOVA NEWS Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация по повод назначаването на директора на НАП Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл“.
Той отбеляза, че целта е рафинерията да продължи да работи както досега и да произвежда гориво.
На въпрос дали ще се намери купувач, Бенчев отговори, че това зависи от собственика на активите.
Ако се появи такъв и сделката бъде приемлива, считам, че тя ще се сключи на международно ниво. Не смятам, че въпросът ще се реши тук (в България), а на по-високо геополитическо ниво. Но със сигурност това трябва да бъде компания от бранша. Имаме нужда от един стратегически инвеститор, който да си разбира от работата, за да може рафинерията да продължи да се развива в правилната посока, както го правеше в последните години, обясни Бенчев.
Относно покачването на горивата у нас в последните дни експертът посочи, че това се дължи на повишението на суровия петрол с 10%, както и на поскъпването на готовите нефтопродукти с около 10 долара.
„Когато има риск, цените на горивата тръгват нагоре, но това няма да доведе до някакви сериозни повишения на горивата. Ако все пак се стигне до увеличение, се надявам да е в рамките на стотинки“, сподели още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кую
19:45 17.11.2025
2 Бойко criminal
Коментиран от #5
19:47 17.11.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #33
19:48 17.11.2025
4 Макето
Коментиран от #7, #10
19:48 17.11.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Бойко criminal":На пенциите им трябва гроб студен. Не кинти.
Коментиран от #11
19:48 17.11.2025
6 Точно
Коментиран от #12
19:49 17.11.2025
7 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Макето":Като не ти харесва еигрирай в държавата Македон. Там лъвът Мицко осигури благоденствие.
19:50 17.11.2025
8 КзББ и ДП
19:50 17.11.2025
9 Робеее
Коментиран от #14
19:51 17.11.2025
10 Ха ха
До коментар #4 от "Макето":Ти лично Спецов познаваш ли го да говориш че бил разбойник.Ами иди му го кажи на четири учи тогава да те видим дали си куражлия.
19:52 17.11.2025
11 Селяк
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Който гроб копае сам пада в него.
Коментиран от #15
19:52 17.11.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Точно":Спецов натисна фирмаджийте, които не бяха чували думата "данък", да плашат данъци и за това е този рев.
Коментиран от #13
19:52 17.11.2025
13 Те еа
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Кой е натиснал бе ти знаеш ли как се назначава проверка или ревизия спускат ти отгоре, а нашите хора гербаджии не ги закачат.
Коментиран от #21
19:55 17.11.2025
14 Да да
До коментар #9 от "Робеее":Тя нафтата е вдигнаха преди Спецов да бъде назначен Така че не си измисляй лъжи.
Коментиран от #16
19:55 17.11.2025
15 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Селяк":Не съм видял някоя алчна, злобна, лакома и вечно недоволна пенция да е занесла нещо в отвъдното. Нито пари, нито имоти, нищо. Отиват си във вехти дрешки и евтин ковчег от талашид. Така ги мятат в трапа.
Коментиран от #17, #31
19:56 17.11.2025
16 Гост
До коментар #14 от "Да да":Твоя Спецов защо не ги смъкне нали е Особен управител хаха
19:57 17.11.2025
17 🤜🏻🎃🤛🏻
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Колко си изпаднал да давишдаш на пенсионерите, още веднъж показвате що за “хора” сте гробарите от ГЕРБ.
20:00 17.11.2025
18 ОБЕКТИВЕН
20:00 17.11.2025
19 Име
20:00 17.11.2025
20 Тъй тъй
20:01 17.11.2025
21 Няма
До коментар #13 от "Те еа":Гербажии ,Дпсари ,Възрожденци всички под ножа.Румен ще ви вкара във правия път,няма мърдане.Сега си намерихте точния човек и ще си плащате като Попчета.Свършиха далаверите и измамите и сега ревете против него и не ви харесва ,но така щеше е свиквайте Ганьовски тарикати.
20:01 17.11.2025
22 Голям смях
Коментиран от #25
20:05 17.11.2025
23 помня
20:10 17.11.2025
24 Да,бе
Коментиран от #27
20:10 17.11.2025
25 Ха ха
До коментар #22 от "Голям смях":Че какво и е на държавата ни.Навсякаде стана трудно за живеене.Да не мислиш че във Европа е добре ,там шоуто тепърва предстои.Във Турция да не е добре Ами Гърция говоря за комшиите защото Българина обича да гледа във чужда паница
20:14 17.11.2025
26 А дали е така, кой ще ми каже?
20:14 17.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да,бе
До коментар #27 от "Ха ха":Ами пробвах да си купя,но баща ти е изкупил повечето,а останалото синчето ти...
Коментиран от #34
20:24 17.11.2025
29 Биби
20:44 17.11.2025
30 Спецов е дъното на интелигентността
Коментиран от #35
20:45 17.11.2025
31 Дааа,
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Първо в трапа твоят идол тулупчо, после ти. Ако искаш и с нови дрехи. Гнycляр.
20:47 17.11.2025
32 Харизанов от напоителни
20:47 17.11.2025
33 Харизанов от напоителни
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Данко и ти тренираш не ти ли се василевата дуп..?
20:49 17.11.2025
34 Ха ха
До коментар #28 от "Да,бе":Има други Лубриканти те едва ли са свършили Все ще се намери нещо да си намажеш дупаарата и тогава иди при Спецов той ще ти покаже кой е Г...че.
Коментиран от #36
20:50 17.11.2025
35 Да бе
До коментар #30 от "Спецов е дъното на интелигентността":И теб ли опъна.Я стига бе много станахте.
20:52 17.11.2025
36 Да,бе
До коментар #34 от "Ха ха":Пробвах да си запиша час,но всички заети от баща ти,от теб най-вече и от сина ти...Нещо генетично сте сбъркани.Яко...
20:55 17.11.2025