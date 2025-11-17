Светослав Бенчев: Нямаше по-подходящ избор от Спецов за особен управител на „Лукойл“

В България едва ли имаше човек, който да поеме рафинерията на „Лукойл“ с този опит, който се изисква по закон. Изборът на Румен Спецов беше най-добрият, който правителството можеше да направи. Не мога да кажа, че той не познава сектора, даже смятам, че знае какви са проблемите и в търговията на едро, и в търговията на дребно. Нямаше друг по-подходящ кандидат. Това заяви по NOVA NEWS Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация по повод назначаването на директора на НАП Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл“.

Той отбеляза, че целта е рафинерията да продължи да работи както досега и да произвежда гориво.

На въпрос дали ще се намери купувач, Бенчев отговори, че това зависи от собственика на активите.

Ако се появи такъв и сделката бъде приемлива, считам, че тя ще се сключи на международно ниво. Не смятам, че въпросът ще се реши тук (в България), а на по-високо геополитическо ниво. Но със сигурност това трябва да бъде компания от бранша. Имаме нужда от един стратегически инвеститор, който да си разбира от работата, за да може рафинерията да продължи да се развива в правилната посока, както го правеше в последните години, обясни Бенчев.

Относно покачването на горивата у нас в последните дни експертът посочи, че това се дължи на повишението на суровия петрол с 10%, както и на поскъпването на готовите нефтопродукти с около 10 долара.

„Когато има риск, цените на горивата тръгват нагоре, но това няма да доведе до някакви сериозни повишения на горивата. Ако все пак се стигне до увеличение, се надявам да е в рамките на стотинки“, сподели още той.