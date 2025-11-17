Новини
Светослав Бенчев: Нямаше по-подходящ избор от Спецов за особен управител на „Лукойл“

Светослав Бенчев: Нямаше по-подходящ избор от Спецов за особен управител на „Лукойл“

17 Ноември, 2025 19:42 651 36

  • светослав бенчев-
  • румен спецов-
  • лукойл

Не мога да кажа, че той не познава сектора, даже смятам, че знае какви са проблемите и в търговията на едро, и в търговията на дребно

Светослав Бенчев: Нямаше по-подходящ избор от Спецов за особен управител на „Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България едва ли имаше човек, който да поеме рафинерията на „Лукойл“ с този опит, който се изисква по закон. Изборът на Румен Спецов беше най-добрият, който правителството можеше да направи. Не мога да кажа, че той не познава сектора, даже смятам, че знае какви са проблемите и в търговията на едро, и в търговията на дребно. Нямаше друг по-подходящ кандидат. Това заяви по NOVA NEWS Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация по повод назначаването на директора на НАП Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл“.

Той отбеляза, че целта е рафинерията да продължи да работи както досега и да произвежда гориво.

На въпрос дали ще се намери купувач, Бенчев отговори, че това зависи от собственика на активите.

Ако се появи такъв и сделката бъде приемлива, считам, че тя ще се сключи на международно ниво. Не смятам, че въпросът ще се реши тук (в България), а на по-високо геополитическо ниво. Но със сигурност това трябва да бъде компания от бранша. Имаме нужда от един стратегически инвеститор, който да си разбира от работата, за да може рафинерията да продължи да се развива в правилната посока, както го правеше в последните години, обясни Бенчев.

Относно покачването на горивата у нас в последните дни експертът посочи, че това се дължи на повишението на суровия петрол с 10%, както и на поскъпването на готовите нефтопродукти с около 10 долара.

„Когато има риск, цените на горивата тръгват нагоре, но това няма да доведе до някакви сериозни повишения на горивата. Ако все пак се стигне до увеличение, се надявам да е в рамките на стотинки“, сподели още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кую

    10 2 Отговор
    И този е изплющян от Шперца.

    19:45 17.11.2025

  • 2 Бойко criminal

    8 2 Отговор
    Бойко му се досвидя да отпусне коледни добавки за пенсионерите, пак ще ги окраде под формата на бонуси.

    Коментиран от #5

    19:47 17.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Вярно е.

    Коментиран от #33

    19:48 17.11.2025

  • 4 Макето

    5 2 Отговор
    Как може тези разбойници да се търпят, бе народе?

    Коментиран от #7, #10

    19:48 17.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко criminal":

    На пенциите им трябва гроб студен. Не кинти.

    Коментиран от #11

    19:48 17.11.2025

  • 6 Точно

    4 0 Отговор
    Румен Спецов е човека,защо ли Ами вижте приходите във НАП за последните години и те казват всичко.Но Ганьо е злобар и не обича да си можещ то и затова е този рев по негов адрес.

    Коментиран от #12

    19:49 17.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Като не ти харесва еигрирай в държавата Македон. Там лъвът Мицко осигури благоденствие.

    19:50 17.11.2025

  • 8 КзББ и ДП

    0 3 Отговор
    Няма матрял,баце.Цялата държава ще е по-добре да я подарим на Ердоган или Мицотакис.Поне нещо ще се запази

    19:50 17.11.2025

  • 9 Робеее

    3 2 Отговор
    Назначиха ви Особен управител и пак вдигнаха нафтата, вдигнаха още цените в магазините, сега и таксиджиите реват за още пари, а Боко Тиква ви готви Бонус Малус двойна Гражданска отговорност.

    Коментиран от #14

    19:51 17.11.2025

  • 10 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Ти лично Спецов познаваш ли го да говориш че бил разбойник.Ами иди му го кажи на четири учи тогава да те видим дали си куражлия.

    19:52 17.11.2025

  • 11 Селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Който гроб копае сам пада в него.

    Коментиран от #15

    19:52 17.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Точно":

    Спецов натисна фирмаджийте, които не бяха чували думата "данък", да плашат данъци и за това е този рев.

    Коментиран от #13

    19:52 17.11.2025

  • 13 Те еа

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Кой е натиснал бе ти знаеш ли как се назначава проверка или ревизия спускат ти отгоре, а нашите хора гербаджии не ги закачат.

    Коментиран от #21

    19:55 17.11.2025

  • 14 Да да

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Робеее":

    Тя нафтата е вдигнаха преди Спецов да бъде назначен Така че не си измисляй лъжи.

    Коментиран от #16

    19:55 17.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Селяк":

    Не съм видял някоя алчна, злобна, лакома и вечно недоволна пенция да е занесла нещо в отвъдното. Нито пари, нито имоти, нищо. Отиват си във вехти дрешки и евтин ковчег от талашид. Така ги мятат в трапа.

    Коментиран от #17, #31

    19:56 17.11.2025

  • 16 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да да":

    Твоя Спецов защо не ги смъкне нали е Особен управител хаха

    19:57 17.11.2025

  • 17 🤜🏻🎃🤛🏻

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Колко си изпаднал да давишдаш на пенсионерите, още веднъж показвате що за “хора” сте гробарите от ГЕРБ.

    20:00 17.11.2025

  • 18 ОБЕКТИВЕН

    4 2 Отговор
    "Нямаше по-подходящ избор от Спецов за особен управител на „Лукойл“ -- Я стига смехории, вместо да го съдите за оная фирма с дългове за милиони, дето я метна на един клошар... първо НАП, а сега особен управител... Е държава така не става!

    20:00 17.11.2025

  • 19 Име

    3 2 Отговор
    Предвид, че не са спазени изискванията, всеки би бил подходящ!

    20:00 17.11.2025

  • 20 Тъй тъй

    0 1 Отговор
    И по-подходящ цар доживот от Боко Тиквата.

    20:01 17.11.2025

  • 21 Няма

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Те еа":

    Гербажии ,Дпсари ,Възрожденци всички под ножа.Румен ще ви вкара във правия път,няма мърдане.Сега си намерихте точния човек и ще си плащате като Попчета.Свършиха далаверите и измамите и сега ревете против него и не ви харесва ,но така щеше е свиквайте Ганьовски тарикати.

    20:01 17.11.2025

  • 22 Голям смях

    0 1 Отговор
    Цяло чудо е че тази държава още я има. Хубавото е че източният кюмур постепенно завладява територията и може да я доведе до някаква нормалност, а Ганю ще е подробност от пейзажа.

    Коментиран от #25

    20:05 17.11.2025

  • 23 помня

    2 1 Отговор
    А как като А.Василев го назначи като шеф на НАП , герберистките крадци ревяха срещу него като дъначета !!

    20:10 17.11.2025

  • 24 Да,бе

    6 2 Отговор
    Евала,бе мишок...В цялата държавица само един комплексар,гей-културист е последният ценен кадър.Закривайте я тая дружинка-калинка под дъгата.

    Коментиран от #27

    20:10 17.11.2025

  • 25 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Голям смях":

    Че какво и е на държавата ни.Навсякаде стана трудно за живеене.Да не мислиш че във Европа е добре ,там шоуто тепърва предстои.Във Турция да не е добре Ами Гърция говоря за комшиите защото Българина обича да гледа във чужда паница

    20:14 17.11.2025

  • 26 А дали е така, кой ще ми каже?

    1 2 Отговор
    Глупости. Просто Спецов е послушен и еднакво удобен на всички и нищо повече. А иначе законът от 2003 изисква този управител да е работил минимум пет години в петролната промишленост - а от тази промишленост единственото, което знае Спецов, е как мирише бензинът.

    20:14 17.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да,бе

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха":

    Ами пробвах да си купя,но баща ти е изкупил повечето,а останалото синчето ти...

    Коментиран от #34

    20:24 17.11.2025

  • 29 Биби

    1 1 Отговор
    Ли ти каза да го кажеш? Мръх..к еи колко сте противни!

    20:44 17.11.2025

  • 30 Спецов е дъното на интелигентността

    1 1 Отговор
    Този освен да си пада по мъже с друго не го помним

    Коментиран от #35

    20:45 17.11.2025

  • 31 Дааа,

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Първо в трапа твоят идол тулупчо, после ти. Ако искаш и с нови дрехи. Гнycляр.

    20:47 17.11.2025

  • 32 Харизанов от напоителни

    2 0 Отговор
    Пак ме излъгаха! Кой от мен повече разбира от тръби? За месец щяха да са история и Русия нямаше да продаде и кило бензин!

    20:47 17.11.2025

  • 33 Харизанов от напоителни

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Данко и ти тренираш не ти ли се василевата дуп..?

    20:49 17.11.2025

  • 34 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да,бе":

    Има други Лубриканти те едва ли са свършили Все ще се намери нещо да си намажеш дупаарата и тогава иди при Спецов той ще ти покаже кой е Г...че.

    Коментиран от #36

    20:50 17.11.2025

  • 35 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Спецов е дъното на интелигентността":

    И теб ли опъна.Я стига бе много станахте.

    20:52 17.11.2025

  • 36 Да,бе

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ха":

    Пробвах да си запиша час,но всички заети от баща ти,от теб най-вече и от сина ти...Нещо генетично сте сбъркани.Яко...

    20:55 17.11.2025

