Премиерът: Бюджетът не е ляв, не е десен. Оптимален е

15 Ноември, 2025 20:10 591 36

  • бюджет

Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград.

"Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в бюджета, но това е оптималният бюджет, който коалицията, мнозинството в парламента може и ще подкрепи. Той отразява съществуващата нормативна уредба, на която е базиран, но и тенденциите, които трябва да се променят в действащото законодателство, за да имаме за 2027 г. един по-добър бюджет", добави премиерът.

"Ако трябва да го характеризираме, той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото, без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", коментира Желязков.

Премиерът защити и избора на Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл" и подчерта, че на Съвета по сигурността са били поканени представители на президента, но те не са се отзовали. Мястото за този разговор беше вчера, добави Желязков.

В програмата на визитата на министър-председателя в Разград са включени работна среща с кметове от областта, инспекция на ремонта на джамията "Макбул Ибрахим паша" и проверка на хода на работата по изографисването на църквата "Свети Цар Борис-Михаил Покръстител".


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помак

    11 0 Отговор
    На кого е премиер този мир лиф пмачор на мен не е и не го попитам по никакъв начин ...кл-оун

    20:14 15.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Росен Желязков каза в прав текст че бюджетът е л0ш

    Коментиран от #4

    20:16 15.11.2025

  • 4 Луд умора няма

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Абе халтав, съдружника ти как те трае бе мързел?

    20:18 15.11.2025

  • 5 Николова , София

    7 7 Отговор
    ПП+ДБ ..очакваме да Изведете Българите на протест срещу Мафията !! Президент Радев и на Вас разчитаме ...спасете ни от тези мафиоти Ено + тиква ...това са като жокера ..

    Коментиран от #6

    20:19 15.11.2025

  • 6 Ни думай МА

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Асен по пеньоар ли ще ги поведе? В цял свят го търсят за мръсотиите дето е правил.

    Коментиран от #8

    20:21 15.11.2025

  • 7 На Роско жената съм

    9 0 Отговор
    Ох, Роско, още има да се учиш! Аз съм се погрижила и за левия, и за десния!

    20:21 15.11.2025

  • 8 Николова , София

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ни думай МА":

    Изчезвай куче

    Коментиран от #14

    20:22 15.11.2025

  • 9 Дедо

    11 0 Отговор
    Бюджета е ляв за държавната администрация и полицаите с увеличените заплати, бонуси, привилегии и придобивки , но десен за 2.5 милиона в частния сектор с намаляването на заплатите и вдигането на осигуровките . Ето така бюджета не нито ляв нито десен ха-ха

    20:23 15.11.2025

  • 10 Водопад

    11 0 Отговор
    Я млъквай! Безсрамник!
    Спецов ще те уважи за подкрепата!

    20:26 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 джиляско

    9 0 Отговор
    водопада КОГА???

    20:27 15.11.2025

  • 13 ?????

    10 1 Отговор
    Как да кажа?
    Бюджетът е просто много дефицитен.
    Но явно той и не може да бъле друг.
    А иначе с еврото чакаме гръцкия вариант, щото ние лъгахме, а Урсулите се правиха че ни вярват.
    Що ни трябваше не е ясно.
    Абе ясно е че Баце и Шиши трябва да лъжат за да оцелеят и побеснелите еврофюрери им трябва поне някаква виртуална победа.
    С Унгария, Чехия, Полша, Дания, Швеция не им се получава.
    Що да не им се получи с Бацетата и Шишитата

    20:30 15.11.2025

  • 14 Ни думай МА

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Николова , София":

    И аз много те обичам.

    20:30 15.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 смешарко гробарски

    8 0 Отговор
    Бюджетът не е ляв, не е десен.
    чекмеджарски е

    и се гответе за увеличени данъци осигуровки
    тесли
    за да има и за нас
    дето се бъхтем да ви прекараме

    20:33 15.11.2025

  • 17 Гост

    9 0 Отговор
    Хаяши, сега ще ти кажа как точно да му викаш на бюджета. Бюджетът е МУТРЕНСКИ

    20:37 15.11.2025

  • 18 Боко

    3 0 Отговор
    Ахаха, значи , ако съм разбрал мазния крадец: бюджета е БИ 🤮 като неговите тъпкачи 🐷🎃. За всички 🎃 и 🐷 е 🪦👌👌👌

    20:38 15.11.2025

  • 19 Бюджетът е и за който слуша и преизбира

    4 0 Отговор
    Нова програма за саниране на еднофамилни къщи афишира днес премиерът Росен Желязков. Чрез нея ще се предоставят ваучери по 20 000 лв. за обект.

    Финансирането е от фонд за декарбонизация, който ще разполага със 100 млн. лв., които в последствие може да бъдат увеличени.

    Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, уточни правителственият прес

    20:39 15.11.2025

  • 20 Водата в водопада ти.

    5 0 Отговор
    Кой я плаща? Писа ли в бюджета един милион за вода?

    20:40 15.11.2025

  • 21 Все тая глупако, заведохте ни в 3 свят

    6 0 Отговор
    Искаме поне като в Индия да сме.
    А в Индия още от 1 януари 2025 има
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До края на 2023 г прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода в Индия беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци....
    Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? А тоя дЖилезку усещане няма ли че за нищо не става?

    20:41 15.11.2025

  • 22 НЕМА ЛЕВ, НЕМА ДЕСЕН

    3 0 Отговор
    ВАЙНО Е ВОДОПАДА ДА ТЕЧЕ

    20:41 15.11.2025

  • 23 НЕМА ЛЕВ, НЕМА ДЕСЕН

    5 0 Отговор
    ВАЖНО Е ВОДОПАДА ДА ТЕЧЕ

    20:42 15.11.2025

  • 24 Оптимален е....

    4 0 Отговор
    С 6 милиарда за НАТЮ, тенекии и пръдни и още поне 1 милиард директни плащания за нацистка Украйна....направо е "Оптимален" ама за кой? Боооклук ...

    20:44 15.11.2025

  • 25 дядото

    2 0 Отговор
    как да ти вярвам че е оптимален.нямам достъп до държавния бюджет,а вие сте обикновени лъжци за всичко

    20:47 15.11.2025

  • 26 П.З.Венков

    3 0 Отговор
    Не е оптимален , сламени човеко , бюджета е идеален ! За всички калинки ,чантаджии и други държавни храненици , дето не са свърши работа и за един лев ! Да му мислим ние ,дето ще ни ги измъкнат от джоба ! Ама видовден идва ...

    20:47 15.11.2025

  • 27 Гост

    1 0 Отговор
    Бюджетът е назаем, както и животът на всяка Гад, която превърна България в гето😁 Българинът ненавижда държавата си, чака удобен момент, за да и се реваншира...🤣

    20:50 15.11.2025

  • 28 След като хората ги спукаха от бъзик

    4 0 Отговор
    Как щял да е "балансиран и единствено възможен" някоя мисирка пиарка му написала на листчето на недоразумението дЖилезку думичката "Оптимален".... ъхъъъ....

    20:53 15.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 3-те % от БВП, увеличение за НАТО

    2 0 Отговор
    От къде ги взеха да питам ? От % здравеопазване или от % образование? Това да отговорят а не на олигофрени да се правят. За чия сметка са? И парите за капиталови разходи в ББР какво точно включват. Точен списък ! Назначен ми беше придружител като инвалид. Защо ми вземат 200 лв. от пенсията за което ? Самоучастие ли ми го пишат или що?

    20:59 15.11.2025

  • 31 Гръч

    0 1 Отговор
    Бюджета е антибългарски и ще го усетим скоро с мощен рев на соросоиди,които сега се борят за унищожаването на лева

    21:00 15.11.2025

  • 32 Нела

    2 0 Отговор
    Този бюджет е за обогатяване и крадене от гербавата шайка,олигарсите й и дерибеите от НН.За работещите и рабодателите е един грабителски бюджет.За всички се увеличават данъците.Кога Росен Водопада ще бъде разследван за корупция?Оставка!Докога шайката на Тиквата,Тиквата и Пеевски ще бъдат съдени за корупция.Само на тия като изземете откраднатото България ще бъде богата.

    21:02 15.11.2025

  • 33 Гост

    2 0 Отговор
    От Герб сте едни и същи- прости, нахални, некадърни, бездарни, алчни и дебели, няма да ви простим, ще си платите за всичко...😊

    21:04 15.11.2025

  • 34 Премиерчето дЖилезку представете си

    1 0 Отговор
    и от бюджети почна да разбира....(Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград.) Великият разбирач и бюджетар дЖилезку... черешката на тортата

    21:05 15.11.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Много добър Премиер.

    21:05 15.11.2025

  • 36 КАКТО ВСИЧКО ДО СЕГА..

    0 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КАКВИ ГИ ВЪРШИТЕ. САМО КОНСПИРАЦИИ И ДОГАДКИ МАНИПУЛАЦИИ. КОТ КАЖАТ ШИШ И ТУУП. И така до във БЕЗДНАТА. КАЗА ГО ГОЛЕМОТО Д.

    21:09 15.11.2025

