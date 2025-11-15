Премиерът: Бюджетът не е ляв, не е десен. Оптимален е

Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград.

"Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в бюджета, но това е оптималният бюджет, който коалицията, мнозинството в парламента може и ще подкрепи. Той отразява съществуващата нормативна уредба, на която е базиран, но и тенденциите, които трябва да се променят в действащото законодателство, за да имаме за 2027 г. един по-добър бюджет", добави премиерът.

"Ако трябва да го характеризираме, той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото, без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", коментира Желязков.

Премиерът защити и избора на Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл" и подчерта, че на Съвета по сигурността са били поканени представители на президента, но те не са се отзовали. Мястото за този разговор беше вчера, добави Желязков.

В програмата на визитата на министър-председателя в Разград са включени работна среща с кметове от областта, инспекция на ремонта на джамията "Макбул Ибрахим паша" и проверка на хода на работата по изографисването на църквата "Свети Цар Борис-Михаил Покръстител".