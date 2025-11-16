Зафиров от Пловдив: Кабинетът наследи каскада от кризи, които не са спирали нито за миг

Председателят на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и вицепремиер Атанас Зафиров участва в областната среща на Българска социалдемокрация – Евролевица в Пловдив, където представи анализ на предизвикателствата пред управлението и ролята на левицата в стабилизирането на държавата. По-късно през деня Зафиров откри и престижния международен турнир по таекуон-до ITF „Bulgaria Open 2025“, който се провежда в Пловдив и вече е с ранг Европейска купа. Събитието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Българската федерация по таекуон-до ITF и Армейски спортен клуб „Тракия“ и бе открито съвместно със заместник-министъра на спорта Димитър Георгиев, кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на Панагюрище Желязко Гагов.
В изказването си пред Българска социалдемокрация – Евролевица Зафиров подчерта, че кабинетът е наследил „каскада от кризи“, които не са спирали нито за миг – проблеми с водоснабдяването, последствия от природни бедствия и въздействието на международните санкции върху енергийния сектор. „Този кабинет не получи 100 дни толеранс. Още от първия ден решавахме чужди, дълго пренебрегвани проблеми“, заяви той.
Вицепремиерът посочи, че въпреки медийната атака срещу правителството и левицата, резултатите са очевидни: овладяване на водната криза в най-засегнатите райони, масови проверки след трагедията в „Елените“, както и бързата реакция на държавата при казуса „Лукойл“, довела до приемане на спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията. „Това е обратното на разказа на опозицията – властта вижда проблемите и реагира навреме“, подчерта Зафиров.
По темата за Бюджет 2026 той определи документа като „най-социалния за последните две десетилетия“ и категорично заяви, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата. „Това бяха тихите битки на левицата. Не сме вдигали шум – работихме“, допълни той.
Зафиров подчерта, че БСП–ОЛ е доказала, че може да налага леви политики чрез диалог и държавническо поведение, а не чрез конфликти. „Не предадохме нашите избиратели. Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена“, каза още вицепремиерът, уверявайки, че предстоящата година ще бъде по-стабилна и по-успешна за хората.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
09:28 16.11.2025
2 Нагъл
09:29 16.11.2025
3 Лопата Орешник
Коментиран от #11
09:31 16.11.2025
4 Вземи единия та
09:31 16.11.2025
5 Разсмърдя
09:31 16.11.2025
6 очевидец
Коментиран от #10
09:35 16.11.2025
7 Данко Харсъзина
09:35 16.11.2025
8 ФЕЙК - либераст
09:36 16.11.2025
9 зевзек
09:36 16.11.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "очевидец":На пенциите им трябва гроб студен, а не добавки.
Коментиран от #23
09:37 16.11.2025
11 Аз пък постоянно си мисля!??!?
До коментар #3 от "Лопата Орешник":ТОЗИ И ТУУУПАКА И ШИША фонтана и всички от котилото гепи началото БСП итн ЩО ЗА ХОРА СА НЕ ЧУВАТ ЛИ НЕ ВИЖДАТ ЛИ НЕ ЧЕТАТ ЛИ ЩО ПИШАТ ОТ НАРОДА. ЩО ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ БЕЗМОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ БЕЗ СРАМ И СЪВЕСТ СА ТЕЗИ. АЗ АКО БЯХ ЩЕШЕ ДА СЕ СКРИЯ ПРЕЗ ДЕВЕТ ПЛАНИНИ В ДЕСЕТАТА.
09:38 16.11.2025
12 омерзен
09:39 16.11.2025
13 По голяма
09:42 16.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А дано му
09:44 16.11.2025
16 НЕМОЖАЧ....
09:45 16.11.2025
17 Какво
09:46 16.11.2025
18 Да е ясно
09:50 16.11.2025
19 Тома
10:03 16.11.2025
20 Тлъстия Фритюрник
10:05 16.11.2025
21 НИКОГА ВЕЧЕ
10:05 16.11.2025
22 Не говорете глупости!
10:09 16.11.2025
23 Не забравяй!
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":И ти си пенсия, значи остава ОТ ГОРЕ да ти изпълнят желанието!
10:12 16.11.2025
24 Флинстоун
10:13 16.11.2025
25 вехтия
10:16 16.11.2025