Зафиров от Пловдив: Кабинетът наследи каскада от кризи, които не са спирали нито за миг

16 Ноември, 2025 09:25 510 25

Вицепремиерът откри международния турнир по таекуон-до в града под тепетата

Зафиров от Пловдив: Кабинетът наследи каскада от кризи, които не са спирали нито за миг - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и вицепремиер Атанас Зафиров участва в областната среща на Българска социалдемокрация – Евролевица в Пловдив, където представи анализ на предизвикателствата пред управлението и ролята на левицата в стабилизирането на държавата. По-късно през деня Зафиров откри и престижния международен турнир по таекуон-до ITF „Bulgaria Open 2025“, който се провежда в Пловдив и вече е с ранг Европейска купа. Събитието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Българската федерация по таекуон-до ITF и Армейски спортен клуб „Тракия“ и бе открито съвместно със заместник-министъра на спорта Димитър Георгиев, кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на Панагюрище Желязко Гагов.

В изказването си пред Българска социалдемокрация – Евролевица Зафиров подчерта, че кабинетът е наследил „каскада от кризи“, които не са спирали нито за миг – проблеми с водоснабдяването, последствия от природни бедствия и въздействието на международните санкции върху енергийния сектор. „Този кабинет не получи 100 дни толеранс. Още от първия ден решавахме чужди, дълго пренебрегвани проблеми“, заяви той.

Вицепремиерът посочи, че въпреки медийната атака срещу правителството и левицата, резултатите са очевидни: овладяване на водната криза в най-засегнатите райони, масови проверки след трагедията в „Елените“, както и бързата реакция на държавата при казуса „Лукойл“, довела до приемане на спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията. „Това е обратното на разказа на опозицията – властта вижда проблемите и реагира навреме“, подчерта Зафиров.

По темата за Бюджет 2026 той определи документа като „най-социалния за последните две десетилетия“ и категорично заяви, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата. „Това бяха тихите битки на левицата. Не сме вдигали шум – работихме“, допълни той.

Зафиров подчерта, че БСП–ОЛ е доказала, че може да налага леви политики чрез диалог и държавническо поведение, а не чрез конфликти. „Не предадохме нашите избиратели. Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена“, каза още вицепремиерът, уверявайки, че предстоящата година ще бъде по-стабилна и по-успешна за хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    16 0 Отговор
    Зафипов е каскадьор,поглъща по 20 кебапчета от раз!🐖🐖🤗🤣🖕

    09:28 16.11.2025

  • 2 Нагъл

    19 0 Отговор
    мазник и изключителен лъжец , подмолен и некомпетен вредитетел !

    09:29 16.11.2025

  • 3 Лопата Орешник

    15 0 Отговор
    Значи всяко наследство може да бъде отказано преди да бъде получено!! Ти алабаш нескопосан, що са вреш във властта като е наследила такива ужаси? Ако ти е ужасно, шубата, тубата и на гарата! Ако ще обясняваш ,че за нас го правиш и за добро го правиш да крепиш властта, мълчиш и се бориш, както правят тези които се жертват за другите! Ние ще преценим дали и кога да ти благодарим! Ама да ми лапаш от сто места докато се цаниш министър, а да мрънкяш като булка, колко е трудно, ти къв си бе? Нормален човек ли си?

    Коментиран от #11

    09:31 16.11.2025

  • 4 Вземи единия та

    9 0 Отговор
    ЦАПНИ ДРУГИЯ. ВСИЧКИ ТАМ СТЕ ТРЪПИ НЕДОМИСЛИЕ СТРАХЛИВЦИ И ПОСТОЯННО СТЕ ВЪВ ОПРАВДАТЕЛЕН РЕЖИМ. СЕ ДРУГИТЕ ВИНОВНИ.

    09:31 16.11.2025

  • 5 Разсмърдя

    15 0 Отговор
    се на фритюрник със стари мазнини .

    09:31 16.11.2025

  • 6 очевидец

    13 1 Отговор
    Заради украинците, няма да има коледна добавка за пенсионерите.

    Коментиран от #10

    09:35 16.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 11 Отговор
    БСП взе да става нормална партия.

    09:35 16.11.2025

  • 8 ФЕЙК - либераст

    13 0 Отговор
    България се крепи на три 180 килограмови ките Боко, Шиши и Фред Флийнстоун! И трите кита само лапат, прогресивно натежават и потъват. Заедно с тях и всички ние. Дали ще се намери КИТОЛОВЕЦ НАРОДЕ??????????

    09:36 16.11.2025

  • 9 зевзек

    10 0 Отговор
    ти обикаляш повече от премиера, спри се малко, гледай си твоя ресор, засенчваш първия човек, и хората започват да се объркват, кой е премер, ще свършиш и ти като Киселова, извън прожекторите, голям ищах в тия бесепари, те да бъдат властта, те да решават проблемите, по социалистически, по почина и деца ще ви направим, няма нищо невъзможно за тях, имахте цялата власт 1995 година, а не решихте нищо, разтурихте и разкрадохте държавата

    09:36 16.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 8 Отговор

    До коментар #6 от "очевидец":

    На пенциите им трябва гроб студен, а не добавки.

    Коментиран от #23

    09:37 16.11.2025

  • 11 Аз пък постоянно си мисля!??!?

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    ТОЗИ И ТУУУПАКА И ШИША фонтана и всички от котилото гепи началото БСП итн ЩО ЗА ХОРА СА НЕ ЧУВАТ ЛИ НЕ ВИЖДАТ ЛИ НЕ ЧЕТАТ ЛИ ЩО ПИШАТ ОТ НАРОДА. ЩО ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ БЕЗМОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ БЕЗ СРАМ И СЪВЕСТ СА ТЕЗИ. АЗ АКО БЯХ ЩЕШЕ ДА СЕ СКРИЯ ПРЕЗ ДЕВЕТ ПЛАНИНИ В ДЕСЕТАТА.

    09:38 16.11.2025

  • 12 омерзен

    9 0 Отговор
    Нечистоплътен, мазен Флингстоун!

    09:39 16.11.2025

  • 13 По голяма

    7 0 Отговор
    Криза от тоя едва ли

    09:42 16.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А дано му

    7 0 Отговор
    Нацелят кофата на турнира .

    09:44 16.11.2025

  • 16 НЕМОЖАЧ....

    3 0 Отговор
    ...до калин ката -> майко мила, ахахахахахахаха ;)

    09:45 16.11.2025

  • 17 Какво

    10 0 Отговор
    прави тоя мазе тлъст субект там , да открива Турнир по таекуондо в Пловдив изобщо ? Той е повече от неподходящ , не , че за друго е , но за таекуондо си е чиста гавра да се завлече баш такъв !

    09:46 16.11.2025

  • 18 Да е ясно

    6 0 Отговор
    Истината за този е в изтритите коментари!

    09:50 16.11.2025

  • 19 Тома

    4 0 Отговор
    Най точното е че на този му викат г.за

    10:03 16.11.2025

  • 20 Тлъстия Фритюрник

    3 0 Отговор
    Знае ли че е най-безполезния екскурзиант?

    10:05 16.11.2025

  • 21 НИКОГА ВЕЧЕ

    3 0 Отговор
    АЙДЕ ЧАОООО , ТРъТЛЯК....!!!

    10:05 16.11.2025

  • 22 Не говорете глупости!

    1 0 Отговор
    Да наследиш нещо от себе си е нонсенс!

    10:09 16.11.2025

  • 23 Не забравяй!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    И ти си пенсия, значи остава ОТ ГОРЕ да ти изпълнят желанието!

    10:12 16.11.2025

  • 24 Флинстоун

    0 0 Отговор
    гоуем таекуондист ...

    10:13 16.11.2025

  • 25 вехтия

    0 0 Отговор
    Оправдания от фритюрници,нещем🍖

    10:16 16.11.2025

