Новини
България »
Любомир Каримански: Политическото лицемери надделява, а трябва да се обърнем с лице към проблемите

Любомир Каримански: Политическото лицемери надделява, а трябва да се обърнем с лице към проблемите

16 Ноември, 2025 11:31 530 4

  • любомир каримански-
  • бюджет-
  • евро

Според него трябва да се направят секторни анализи, за да види и ефективността на всеки от секторите – и тогава да се прецени предложения бюджет за следващата година

Любомир Каримански: Политическото лицемери надделява, а трябва да се обърнем с лице към проблемите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече са пристигнали в България евробанкноти, колкото трябва. Прави се цялостна организация за зареждане на банкоматите и от 1 януари да пускат само евро. На 31 декември през деня може да има банкомати, в които да има левове – зависи от политиката на съответната банка. В бъдеще България ще може да печата евробанкноти, обясни в ефира на БНТ Любомир Каримански, член на УС на БНБ.

Според него трябва да се направят секторни анализи, за да види и ефективността на всеки от секторите – и тогава да се прецени предложения бюджет за следващата година.

„Проблем е, че политическото лицемери надделява, а трябва да се обърнем с лице към проблемите. България е обхваната от паразити, които не се съобразяват с държавата и ѝ нанасят вреди. В дневния ред трябва да е правовият ред и как да развиваме държавата", смята той.

"Грешка е на общината в София вдигането на цените на паркирането – не е моментът сега, ще създаде допълнително стрес. Обществото трябва да има по-високи изисквания към общините, държавата, към всички административни органи“, допълни Каримански.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И все пак

    5 1 Отговор
    Каримански, ти клонеше към чалгавите лъжци и предатели на Слави Трифонов. Да ти вярваме ли на сегашните позиции, които излагаш?!

    11:40 16.11.2025

  • 2 отвратен

    6 0 Отговор
    Събудете се БЕЕЕ - роби . Не виждате ли ,че мафията и долните гащи ще ви вземе !!

    11:42 16.11.2025

  • 3 Усмихнат

    6 0 Отговор
    Значи някой хора с удоволствие дават над едно евро за литър гориво и ходят къде ли не из София с колите си, обаче им се свиди да дадат едно евро , за да паркират. Нормално е да се вдигнат цените, сравнявайки ги с непрекъснатото покачване на авточастите и ремонтите по колите, които ние даваме и не мрънкаме много, много.

    11:42 16.11.2025

  • 4 Емигрант

    0 0 Отговор
    Много умствено трагични тези ЧАЛГАРИ бе, лицемер говори за политическо лицемерие ?

    11:56 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове