Любомир Каримански: Политическото лицемери надделява, а трябва да се обърнем с лице към проблемите

Вече са пристигнали в България евробанкноти, колкото трябва. Прави се цялостна организация за зареждане на банкоматите и от 1 януари да пускат само евро. На 31 декември през деня може да има банкомати, в които да има левове – зависи от политиката на съответната банка. В бъдеще България ще може да печата евробанкноти, обясни в ефира на БНТ Любомир Каримански, член на УС на БНБ.

Според него трябва да се направят секторни анализи, за да види и ефективността на всеки от секторите – и тогава да се прецени предложения бюджет за следващата година.

„Проблем е, че политическото лицемери надделява, а трябва да се обърнем с лице към проблемите. България е обхваната от паразити, които не се съобразяват с държавата и ѝ нанасят вреди. В дневния ред трябва да е правовият ред и как да развиваме държавата", смята той.

"Грешка е на общината в София вдигането на цените на паркирането – не е моментът сега, ще създаде допълнително стрес. Обществото трябва да има по-високи изисквания към общините, държавата, към всички административни органи“, допълни Каримански.