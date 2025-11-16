Новини
България »
Милен Велчев: Румен Спецов ще се справи с Лукойл

Милен Велчев: Румен Спецов ще се справи с Лукойл

16 Ноември, 2025 19:36, обновена 16 Ноември, 2025 18:41 372 5

  • милен велчев-
  • финанси-
  • лукойл-
  • бюджет

Няма нищо неизбежно, има и други опции за бюджета, заяви бившият финансов министър

Милен Велчев: Румен Спецов ще се справи с Лукойл - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Този бюджет е много сходен с бюджета за 2025. Това коментира пред bTV, цитиран от news.bg, Милен Велчев, бивш министър на финансите и критикува нарастващия дефицит

Около 300 милиона нови лихви на година ще отиват за новия дълг, който взема държавата, по думите му. Нищо розово не очаква частния сектор с този бюджет, е позицията на Велчев.

Никой няма намерение да намалява държавните разходи, обясни той. Частният бизнес ще е притиснат да създава нови работни места, според него. Няма нищо неизбежно, има много други опции, категоричен е бившият финансов министър.

Според него работим с администрация, в която сякаш още не е създаден интернет. Чиновниците са повече отпреди времето на интернета, заяви Велчев и добави че от години вървим по гръцкия сценарий.

Въпросът е кога ще стигнем края на пътя, предупреди финансистът. Той е оптимист, че Румен Спецов ще се справи с Лукойл.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долни мушингери

    3 0 Отговор
    Спецов е оправен като теб . Нали си построи цял комплекс от хотели в Слънчака !!

    18:44 16.11.2025

  • 2 Факт

    0 1 Отговор
    Без проблем, след като друг завърти производството.

    18:45 16.11.2025

  • 3 Поне затова е прав

    2 1 Отговор
    Бившият министър на финансите при царя -

    Според него работим с администрация, в която сякаш още не е създаден интернет. Чиновниците са повече отпреди времето на интернета, заяви Велчев и добави че от години вървим по гръцкия сценарий.

    Въпросът е кога ще стигнем края на пътя, предупреди финансистът.

    18:45 16.11.2025

  • 4 Помак

    1 1 Отговор
    Абе Милене , човек за себе си не може да гарантира ,ти гарантираш за един ДеДеСар ...това е мащабен бизнес , не е да прашташ напажииите на пусия на пазара или от скоро по пътищата да рекетират турските тираджии

    18:46 16.11.2025

  • 5 Деций

    1 1 Отговор
    Абе как няма да се справи бе,както ти се справи с брейди книжата така и той ще се справи в рафинерията.Тука в България няколко картечници ме трябва да замлъкват поне един месец,за да се почисти тази земя от смукала, и кърлежи така ,че семето им да ме остане!

    18:46 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове