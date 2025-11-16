Милен Велчев: Румен Спецов ще се справи с Лукойл

Този бюджет е много сходен с бюджета за 2025. Това коментира пред bTV, цитиран от news.bg, Милен Велчев, бивш министър на финансите и критикува нарастващия дефицит

Около 300 милиона нови лихви на година ще отиват за новия дълг, който взема държавата, по думите му. Нищо розово не очаква частния сектор с този бюджет, е позицията на Велчев.

Никой няма намерение да намалява държавните разходи, обясни той. Частният бизнес ще е притиснат да създава нови работни места, според него. Няма нищо неизбежно, има много други опции, категоричен е бившият финансов министър.

Според него работим с администрация, в която сякаш още не е създаден интернет. Чиновниците са повече отпреди времето на интернета, заяви Велчев и добави че от години вървим по гръцкия сценарий.

Въпросът е кога ще стигнем края на пътя, предупреди финансистът. Той е оптимист, че Румен Спецов ще се справи с Лукойл.