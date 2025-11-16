Новини
България
Томислав Дончев: Дори аз не харесвам Бюджет 2026

16 Ноември, 2025 20:22, обновена 16 Ноември, 2025 20:27 819 13

  • томислав дончев-
  • бюджет-
  • лукойл-
  • политика

Вицепремиерът призова за курс към свиване на разходите

Снимка: bTV
Бурята около „Лукойл“ отмина, но все още има много рискове. Това заяви в „защо, г-н министър“ вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. По думите му основен приоритет на правителството е да няма криза за горива у нас.

По отношение на рафинерията в Бургас, Дончев обясни, че е важно тя да се съхрани и да продължи да произвежда горива: „Важно е в някакъв момент България да не се окаже обект на съдебно преследване. Ние трябва да сме съпричастни към усилията на нашите партньори за постигане на мир“.

На въпрос защо правителството е гласувало доверие на директора на НАП Румен Спецов да стане особен управител на „Лукойл“, Дончев заяви: „Той е най-логичният избор, Спецов няма да се занимава с производството на дизел и бензин, той няма технологично да ръководи производството, неговата функция е да осъществява финансов контрол. Аз съм убеден, че с тази задача той ще се справи“.

Вицепремиерът обясни, че Спецов не може да съвместява двете длъжности и за шеф на приходната агенция ще бъде назначен друг човек.

„Необходимостта да продава актив, това е възможност, която може да се реализира, а може и да не се реализира. На правителството не е самоцел да продаде „Лукойл“. Имаме налагащ санкциите – ОФАК, този актив си има собственик, правителството до голяма степен преодоля кризата, но как ще се разреши тя оттук нататък зависи от процеси, които ще текат във Вашингтон“, коментира Дончев.
По думите му потенциалният купувач на активите на руската компания у нас трябва да е компания с опит в бранша, която ще донесе нови икономически възможности. Дончев беше категоричен, че „Лукойл“ няма как да последва съдбата на „Булгартабак“.

Бюджет 2026 – нехаресван от никого

Вицепремиерът се пошегува, че дори той не харесва Бюджет 2026. Уточни, че прилича за финансовата рамка за миналата и по-миналата година. На въпрос дали правителството щеше да падне, ако беше заложило на по-консервативен бюджет, той отговори: „Напълно възможно. При такива големи различия с партньорите е напълно възможно. Но това е възможният бюджет, няма алтернатива“.
Той отхвърли твърденията, че чрез този бюджет партиите в коалицията „ухажват“ електората си. Според него е трябвало да се следва политиката на фискална консолидация и свиване на дефицита.

Дончев посочи, че бизнесът има основание за критика: „Големият проблем ще бъде, ако в следващите 3-4 години ние продължим с още от същото. Аз много се надявам да не правим същото и курсът да бъде към свиване на разходите. Механизмът за определяне на минималната работна заплата в момента, базиран на средната, е „перпетуум мобиле“. Ако това не се промени, само след 5-6 години България ще се превърне в страната с най-висока минимална заплата в Европа. Аз съм против административно определяните заплати“.

Според него и други формули, вързани със средната заплата, трябва да се променят.

„Пенсионният модел е счупен, трябва експерти и политически дебат. Само че мерките са в посока на повишаване на пенсионната възраст, повишаване на вноската. Рядко има ентусиазъм по отношение на някоя реформа. Реформата в здравеопазването – всички знаят, че включва намаляване на броя на болниците. Кой иска такова нещо“.

Дончев беше категоричен, че в бюджета не са предвидени коледни добавки за пенсионерите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пропаднал крадлив грберски мафиот

    18 0 Отговор
    Вие сте мафия

    Коментиран от #8

    20:36 16.11.2025

  • 2 Томислав Дончев

    8 0 Отговор
    Шефа на моя шеф от Банкя (Голямото Д) каза това е бюджета за 26-та и това е положението.
    Сега се правим на ударени, понеже нито хората, нито бизнеса го одобрява и за да не останем по-назад сега и ние обясняваме как не е оптимален, как и на нас не ни харесва... Сякаш бюджета е спуснат от друго място (а той реално е, от Новото начало) и чакаме да видим голямото Д какво ще каже, че нашия шеф се пенсионира и ще трябва да цункаме голямото Д на голямото Д.

    20:39 16.11.2025

  • 3 Ужасяващи и страшни данни

    9 0 Отговор
    Над 60-хилядното МВР си разду още щата

    Мотивът: имало засилен миграционен натиск. Допълнителните бройки: 1732

    Министерство на вътрешните работи, което може да се похвали със завидните над 61 000 щатни бройки и 70 процента увеличение на заплатите от тази година, реши да се разшири. 

    "Общата численост на МВР се увеличи с 1732 щатни бройки, като 1264 от тях бяха насочени към Главна дирекция "Гранична полиция", съобщиха днес от правителствената пресслужба в резюме на решение на Министерския съвет за промяна в устрйствения правилник на МВР.

    20:40 16.11.2025

  • 4 Не харесваш , ама.

    8 0 Отговор
    Се въртиш в келепира с народните пари.

    20:42 16.11.2025

  • 5 ББ от Б

    3 0 Отговор
    и аз така мисля, наредих му това да декламира. На ще ви мина с 200 като барселонска невеста

    20:44 16.11.2025

  • 6 Спецназ

    5 0 Отговор
    ИЗНАСЯТЕ гранати за Украйна- ФАКТ!

    КОЙ ги плаща на нашите фирми, след като са произведени ИЗВЪН НАШИТЕ Заводи за боеприпаси??


    Иначе казано в преустроени нелегални цехчета в бивши краварници и складове за зърно!

    FAKT

    НИЕ СМЕ НЕЛЕГАЛНИ доставчици на оръжие на една от армиите в конфликта!
    ФАКТ!

    И ВСИЧКО СЕ ЗАПЛАЩА НА МОМЕНТА!
    НИЕ ДЕ ФАКТО сме страна в конфликта с РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ като ВРАГОВЕ!
    ФАКТ!

    Очаквам да ме "посетят" за това мнение- нЕма съм учуден за неща които съм видял!

    С една дума пишете ме "Следствен" че ще им покажа фабрика за гранати в бивша коопертация краварник накрай село изкарва бомби за милиони на ден.

    20:46 16.11.2025

  • 7 Хумор. Габровски.

    7 0 Отговор
    Ще се окаже, че де що е гербаво, хем е управляващо, хем е опозиционер на собственото си управление. Няма такова нахалство, като гербаджийското. Не били Граждани за ЕРБ , а гьонсурати за ту-туу.

    21:01 16.11.2025

  • 8 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пропаднал крадлив грберски мафиот":

    Не си прав колега! С мафиот може да се разбереш! Ще намерите някакъв обще език, мафиота може да ти влезе в положение, мафиота даже може да те защити (било то и срещу някаква лична изгода ще се погрижи за теб) - тия са еничари! Българоубици за кефа на чужди!

    21:06 16.11.2025

  • 9 ИСТИНАТА

    5 0 Отговор
    Във връзка с последните протести на БОЕЦ искам да припомня две неща,
    които българските медии упорито премълчават!
    Българските медии на 111-то място, след повечето африкански държави!

    Първо- за прането на пари.

    Приходният отдел на НАП ежегодно сторнира/опрощава/ около 4 милиарда лева.
    Като несъбираеми от неграмотни и безимотни цигани.
    Това е така, защото фирми на Борисов и Пеевски прехвърлят милиарди данъчни задължения,
    срещу стотина лева на неграмотни и безимотни цигани.
    И разследването на прокуратурата спира до тук.
    Циганите са неграмотни и безимотни, но Борисов и Пеевски не са неграмонти и безимотни, нали?
    И очевидно злоупотребяват с правото, което злоупотребяване също е престъпление.
    И това много добре го знае прокуратурата.

    Второ-за наркотиците.

    Още от комунистическо време,
    наркотиците през митниците и пътят им в България
    се контролира от ДС и МВР.
    Сигурно вече не си спомняте за разследващият журналист Младен Дочев /на снимката/,
    който разкри амфетаминната афера на Бойко Борисов и шайката му.
    Борисов бе включен в грамите на посолството на САЩ,
    и му бе забранено да посещава САЩ като частно лице, освен като държавен представител.
    Скоро след това, разследващият журналист Младен Дочев бе намерен обесен при мистериозни обстоятелства.
    Сестрата на Младен, при която той живееше, настояваше за разследване,
    но главният прокурор Цацаров, неглижира случая!

    Няколкото писма от турските служби до българската ДАНС,
    за контрабанда о

    21:11 16.11.2025

  • 10 А, стига, бе

    4 0 Отговор
    Себе си харесваш ли още? Скоро ще те питам , ха ха

    21:15 16.11.2025

  • 11 Дебелянов

    1 0 Отговор
    Утре до 9 часа да си на килимчето и да ми обясниш как така не харесваш бюджета . Правим още една снимка за всеки случай и тогава отивай да обясниш и на началника когото имитираш за страх на хората . Псевдо пудел с мераци на мутра. Гнус ,ама за сега ми трябваш за бройка и бушон в Герб да дърпаш хора за новата далавера.

    21:35 16.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    НА МАГИСТРАТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НЯМА ДА СЕ РАЗДАВАТ БОНУСИ И ЩЕ ИМА ЗА ДОБАВКИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.
    НЕЩАТА СА ТОЛКОВА ПРОСТИ...., НО ЛАКОМИЯТА ВИ Е ГОЛЯМА...

    21:42 16.11.2025

  • 13 тъпославчо

    0 0 Отговор
    не е лошо да се посъветваш с пластичен хирург и вкараш някоя хилядарка за по европейски вид

    22:00 16.11.2025

