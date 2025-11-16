Томислав Дончев: Дори аз не харесвам Бюджет 2026

Бурята около „Лукойл“ отмина, но все още има много рискове. Това заяви в „защо, г-н министър“ вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. По думите му основен приоритет на правителството е да няма криза за горива у нас.
По отношение на рафинерията в Бургас, Дончев обясни, че е важно тя да се съхрани и да продължи да произвежда горива: „Важно е в някакъв момент България да не се окаже обект на съдебно преследване. Ние трябва да сме съпричастни към усилията на нашите партньори за постигане на мир“.
На въпрос защо правителството е гласувало доверие на директора на НАП Румен Спецов да стане особен управител на „Лукойл“, Дончев заяви: „Той е най-логичният избор, Спецов няма да се занимава с производството на дизел и бензин, той няма технологично да ръководи производството, неговата функция е да осъществява финансов контрол. Аз съм убеден, че с тази задача той ще се справи“.
Вицепремиерът обясни, че Спецов не може да съвместява двете длъжности и за шеф на приходната агенция ще бъде назначен друг човек.
„Необходимостта да продава актив, това е възможност, която може да се реализира, а може и да не се реализира. На правителството не е самоцел да продаде „Лукойл“. Имаме налагащ санкциите – ОФАК, този актив си има собственик, правителството до голяма степен преодоля кризата, но как ще се разреши тя оттук нататък зависи от процеси, които ще текат във Вашингтон“, коментира Дончев.
По думите му потенциалният купувач на активите на руската компания у нас трябва да е компания с опит в бранша, която ще донесе нови икономически възможности. Дончев беше категоричен, че „Лукойл“ няма как да последва съдбата на „Булгартабак“.
Бюджет 2026 – нехаресван от никого
Вицепремиерът се пошегува, че дори той не харесва Бюджет 2026. Уточни, че прилича за финансовата рамка за миналата и по-миналата година. На въпрос дали правителството щеше да падне, ако беше заложило на по-консервативен бюджет, той отговори: „Напълно възможно. При такива големи различия с партньорите е напълно възможно. Но това е възможният бюджет, няма алтернатива“.
Той отхвърли твърденията, че чрез този бюджет партиите в коалицията „ухажват“ електората си. Според него е трябвало да се следва политиката на фискална консолидация и свиване на дефицита.
Дончев посочи, че бизнесът има основание за критика: „Големият проблем ще бъде, ако в следващите 3-4 години ние продължим с още от същото. Аз много се надявам да не правим същото и курсът да бъде към свиване на разходите. Механизмът за определяне на минималната работна заплата в момента, базиран на средната, е „перпетуум мобиле“. Ако това не се промени, само след 5-6 години България ще се превърне в страната с най-висока минимална заплата в Европа. Аз съм против административно определяните заплати“.
Според него и други формули, вързани със средната заплата, трябва да се променят.
„Пенсионният модел е счупен, трябва експерти и политически дебат. Само че мерките са в посока на повишаване на пенсионната възраст, повишаване на вноската. Рядко има ентусиазъм по отношение на някоя реформа. Реформата в здравеопазването – всички знаят, че включва намаляване на броя на болниците. Кой иска такова нещо“.
Дончев беше категоричен, че в бюджета не са предвидени коледни добавки за пенсионерите.
