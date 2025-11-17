Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в Софийска област заради нова маркировка

Александър Николов за Спецов: Би трябвало и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са щастливи

Не е хубаво да се персонифицира това решение, а да се сложи логиката отзад. Като част от екипа на МФ и ръководител на НАП, Спецов има пряко касател ...