АИКБ: Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет

Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет. Това обяви пред БНТ Васил Велев от АИКБ.
Христина Христова, бивш социален министър, заяви: „Имах надежда, че 2026 г. е крайният срок, в който наистина да се сложим в ред, използвайки влизането в еврозоната. Очевидно в последните 4 години разходната част толкова много нарасна – пенсии, работни заплати, социални плащания, но нищо не бе свързано нито с производителност, нито с инвестиции.”
„За кого е добър този бюджет? За няколко стотин хиляди на бюджетна издръжка – за силовите структури, във висшето образование, в съда и прокуратурата. Всички останали са ощетени, защото ще плащат повече осигуровки. Бюджетът може да бъде много по-добър“, смята Велев.
„Познавам доста администрации, в които има доста незаети места, непрекъснато се обявяват конкурси и или не се явява никой, или идват млади хора, които си тръгват на третия месец. Дано е последният бюджет, в който да правим автоматичния процес на увеличение на заплатите. Средната заплата не е никакъв критерий, дори и за минималната заплата”, допълни Христова.
По думите на Велев в държаната администрация се увеличават заплатите там, където и без това са високи. И допълни, че 7000 лева струва на данъкоплатците един служител в МВР месечно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роки
09:35 17.11.2025
2 Държавен служител
09:38 17.11.2025
3 Пич
09:58 17.11.2025
4 Не го ли е
10:09 17.11.2025
5 е така е от години
10:13 17.11.2025
6 И тези не са за мирисане
10:17 17.11.2025
7 Миризлив пор
10:19 17.11.2025
8 дядо йоцо гледа
10:21 17.11.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ....
10:26 17.11.2025
10 Диана
Направи ми впечатление и нападките към пенсионерите - имало много пенсионери с малък трудов стаж, които получавали същите минимални пенсии като други, за които са плащани осигуровки за целия изискуем трудов стаж. Това било толкова несправедливо и те били много обидени, значи... Та предложението за решение на тази несправедливост е на пенсионерите без нужния трудов стаж да се изплащат пенсии по-малки от минималните, като разликата им до минималните пенсии се доплаща от социалните служби, които ще вземат тези пари пак от данъците, значи... Първо, тези днешни пенсионери, които нямат нужния трудов стаж за минимална пенсия не са се хранили, плащали ток, вода, трамвай, рейс и т. н. от въздуха. Тези хора са работели някъде, и може би са работели много повече от обидните, значи.. И не те са виновни, че работодателите им не са им плащали осигуровките... Аз не виждам каква несправедливост тормозела пенсионерите с нужния трудов стаж, когато самата държава създаде тази ситуация в страната с прехода на БСП. Това само са разни инсинуации на БСП/БКП - хем съсипаха трудовия стаж на тези хора, хем сега се нахвъ
10:44 17.11.2025
11 Диана
Аз не виждам каква несправедливост тормозела пенсионерите с нужния трудов стаж, когато самата държава създаде тази ситуация в страната с прехода на БСП. Това само са разни инсинуации на БСП/БКП - хем съсипаха трудовия стаж на тези хора, хем сега се нахвърлят върху тях, че те са виновните... От друга страна какво предлагат сега: да получавали по-малки от минималните пенсии и разликата да се доплащала от социалните служби с парите от данъците... Е, каква е разликата - и в единия и в другия случай парите за пенсиите идват от едно и също място /данъците! /, но БСПтата предлагат да се усложни процедурата като парите идват от едно и също място, но по два пътя, което разбира се ще създаде нови благоприятни условия за злоупотреби, грешки, кражби и т. н. Въобще идеална благоприятна среда за пенсионерите, значи... БСП и СИЕ вън от политиката!
10:48 17.11.2025