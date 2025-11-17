АИКБ: Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет

Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет. Това обяви пред БНТ Васил Велев от АИКБ.

Христина Христова, бивш социален министър, заяви: „Имах надежда, че 2026 г. е крайният срок, в който наистина да се сложим в ред, използвайки влизането в еврозоната. Очевидно в последните 4 години разходната част толкова много нарасна – пенсии, работни заплати, социални плащания, но нищо не бе свързано нито с производителност, нито с инвестиции.”

„За кого е добър този бюджет? За няколко стотин хиляди на бюджетна издръжка – за силовите структури, във висшето образование, в съда и прокуратурата. Всички останали са ощетени, защото ще плащат повече осигуровки. Бюджетът може да бъде много по-добър“, смята Велев.

„Познавам доста администрации, в които има доста незаети места, непрекъснато се обявяват конкурси и или не се явява никой, или идват млади хора, които си тръгват на третия месец. Дано е последният бюджет, в който да правим автоматичния процес на увеличение на заплатите. Средната заплата не е никакъв критерий, дори и за минималната заплата”, допълни Христова.

По думите на Велев в държаната администрация се увеличават заплатите там, където и без това са високи. И допълни, че 7000 лева струва на данъкоплатците един служител в МВР месечно.