АИКБ: Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет

17 Ноември, 2025 09:31 894 11

  • васил велев-
  • аикб-
  • бюджет-
  • бюджетен дефицит-
  • христина христова

Средната заплата не е никакъв критерий, дори и за минималната заплата

АИКБ: Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не искаме да ставаме съучастници в този пагубен бюджет. Това обяви пред БНТ Васил Велев от АИКБ.

Христина Христова, бивш социален министър, заяви: „Имах надежда, че 2026 г. е крайният срок, в който наистина да се сложим в ред, използвайки влизането в еврозоната. Очевидно в последните 4 години разходната част толкова много нарасна – пенсии, работни заплати, социални плащания, но нищо не бе свързано нито с производителност, нито с инвестиции.”

„За кого е добър този бюджет? За няколко стотин хиляди на бюджетна издръжка – за силовите структури, във висшето образование, в съда и прокуратурата. Всички останали са ощетени, защото ще плащат повече осигуровки. Бюджетът може да бъде много по-добър“, смята Велев.

„Познавам доста администрации, в които има доста незаети места, непрекъснато се обявяват конкурси и или не се явява никой, или идват млади хора, които си тръгват на третия месец. Дано е последният бюджет, в който да правим автоматичния процес на увеличение на заплатите. Средната заплата не е никакъв критерий, дори и за минималната заплата”, допълни Христова.

По думите на Велев в държаната администрация се увеличават заплатите там, където и без това са високи. И допълни, че 7000 лева струва на данъкоплатците един служител в МВР месечно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роки

    13 0 Отговор
    Бюджетът на нищоправниците от ВКС с изтекъл отдавна мандат, получаващи по 25 хиляди лева месечна запллата, без допълнителните бонуси, е над 1 МИЛИАРД ЛЕВА! Обещаха ни конвергенция, а се получи курвенгенция! Нюанси!

    09:35 17.11.2025

  • 2 Държавен служител

    9 8 Отговор
    Моята заплата чисто е 1730 лева, 35 години трудов стаж, два чужди езика, с висока компютърна грамотност. Призовавам да спрете с тази манипулация. Много държавни служители работят на минимални заплати и нямат нищо общо с ЧЕТИРИКРАТНО по-големите заплати на служителите в МВР и Министерство на финансите. Държавната администрация е гръбнака на обществените услуги и в нея работят много качествени хора. Не може всички под общ знаменател.

    09:38 17.11.2025

  • 3 Пич

    5 8 Отговор
    На тези кретени не само не трябва да им дават думата , но държавата трябва непрекъснато да им застъпва здраво вратовете !!! От 35 години пеят мантрата , че трябва да сте с ниски заплати и пенсии !!! Не им се плащат заплати , не им се плащат данъци , не им се плащат пенсионни осигуровки , и точно ТЕ ви принуждават да се разписвате на минимана заплата и ви дават останалите пари на ръка !!! А това означава че някога ще вземете минимална пенсия !!! И сега за манипулацията МВР ! Не бе , не са високи заплатите в МВР , а започват да стават мормални !!! И не трябва малоумно да врещите да намаляват заплатите на МВР , трябва да врещите и вашите да станат като на МВР !!! Толкова ли трудно схващате???!!!

    09:58 17.11.2025

  • 4 Не го ли е

    5 1 Отговор
    Срам този да говори … да дойде в София и да види 20-25 годишни момичета и момчета, дъщери, любовници и синове на членове на АИКБ да шофират коли за 300 000 лева и то не от вчера …ЛИЦЕМЕР

    10:09 17.11.2025

  • 5 е така е от години

    5 0 Отговор
    едни и същи правят бюджета . едни и същи са и експертите критикари . затова е същата ситуация . украйна загуби войната .

    10:13 17.11.2025

  • 6 И тези не са за мирисане

    5 0 Отговор
    Но за едно са много прави - пълна гавра е шuбaните бoклyци ГРОБ не само да не съкращават издутата държавна администрация, не само да не ги карат да си плащат осигуровките, ами на всичко отгоре да вдигат осигуровките на реално работещите. Cвuнята обра мaнгалcкия купен вот, при който големия европеец Тиквата досега доминираше, и сега посмъртно няма да пипне зависимата държавна администрация, че иначе ще падне под 10% на изборите. Работата е там, че ако всички реално работещи излезнат да гласуват и свuнята и тuквата изчезват, ама де толкова акъл.

    10:17 17.11.2025

  • 7 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    Добре де, тези двамата трябва да правят инвестиции и от това да се повишава производителността на труда. Ако не се инвестира в машини а в силиконови импланти на някоя лека жена как да се повиши производителността?

    10:19 17.11.2025

  • 8 дядо йоцо гледа

    3 0 Отговор
    ех тези новите собственици - капиталисти на заводите които ги преватизираха почти без пари искат да се нагушкат за сметка на своите работници и искат още да богатеят ех нямат наяждане

    10:21 17.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    КОГАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
    НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ....

    10:26 17.11.2025

  • 10 Диана

    1 0 Отговор
    Аз не мисля, че щата на администрацията е раздут... По-скоро той не е актуализиран скоро, вероятно. Но вероятно е и в администрацията нарочно да работят по-малко хора с цел по-голями доходи...Което би говорило, че хората се претоварват, евентуално... Нужни са специални изследвания на ситуацията там, не може така некомпетентно да се обвинява администрацията...
    Направи ми впечатление и нападките към пенсионерите - имало много пенсионери с малък трудов стаж, които получавали същите минимални пенсии като други, за които са плащани осигуровки за целия изискуем трудов стаж. Това било толкова несправедливо и те били много обидени, значи... Та предложението за решение на тази несправедливост е на пенсионерите без нужния трудов стаж да се изплащат пенсии по-малки от минималните, като разликата им до минималните пенсии се доплаща от социалните служби, които ще вземат тези пари пак от данъците, значи... Първо, тези днешни пенсионери, които нямат нужния трудов стаж за минимална пенсия не са се хранили, плащали ток, вода, трамвай, рейс и т. н. от въздуха. Тези хора са работели някъде, и може би са работели много повече от обидните, значи.. И не те са виновни, че работодателите им не са им плащали осигуровките... Аз не виждам каква несправедливост тормозела пенсионерите с нужния трудов стаж, когато самата държава създаде тази ситуация в страната с прехода на БСП. Това само са разни инсинуации на БСП/БКП - хем съсипаха трудовия стаж на тези хора, хем сега се нахвъ

    10:44 17.11.2025

  • 11 Диана

    1 0 Отговор
    Продължение от 10
    Аз не виждам каква несправедливост тормозела пенсионерите с нужния трудов стаж, когато самата държава създаде тази ситуация в страната с прехода на БСП. Това само са разни инсинуации на БСП/БКП - хем съсипаха трудовия стаж на тези хора, хем сега се нахвърлят върху тях, че те са виновните... От друга страна какво предлагат сега: да получавали по-малки от минималните пенсии и разликата да се доплащала от социалните служби с парите от данъците... Е, каква е разликата - и в единия и в другия случай парите за пенсиите идват от едно и също място /данъците! /, но БСПтата предлагат да се усложни процедурата като парите идват от едно и също място, но по два пътя, което разбира се ще създаде нови благоприятни условия за злоупотреби, грешки, кражби и т. н. Въобще идеална благоприятна среда за пенсионерите, значи... БСП и СИЕ вън от политиката!

    10:48 17.11.2025

