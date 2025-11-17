Цената на таксито в Пловдив скача

Увеличават цените на такситата в Пловдив. Промяната влиза в сила от днес. Дневната тарифа на километър става 1,37 лв., а нощната - 1,56 лв. Ръстът е между 18 и 27 стотинки. Повикването ще се таксува двойно - до момента беше 0,25 лева, а сега ще е 0,49 лева, съобщи Нова тв.
"Увеличението на таксиметровите услуги е заради догонването на инфлацията, а не заради предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще е горе-долу около едно левче разлика, така че мисля си, че не е драстично", каза пред БНР Диян Станев, председател на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив.
Той допълни, че с осъвременените цени оборотът на таксиметровите шофьори ще се повиши с 10%.
"На един таксиметров шофьор оборотът не му е чиста печалба, защото той има ужасно много разходи, преди да му дойде чистата печалба", обясни Станев.
Общинският съвет не трябва да разглежда и гласува промяната в тарифите на пловдивските таксита, тъй като актуализираните цени попадат в максималните граници на наредбата. 80% от таксиметровите автомобили в града под тепетата вече са с настроени за еврото апарати.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:44 17.11.2025
2 Всичко скача
09:44 17.11.2025
3 Абе не разбрахте ли
09:45 17.11.2025
4 Фифи сладката
Коментиран от #7
09:46 17.11.2025
5 трясъ
Коментиран от #9
09:48 17.11.2025
6 Хаха
Ми да си смени работата тогава
09:48 17.11.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #4 от "Фифи сладката":Е все пак е са-та-ни.ст.
Своите ще наградят свой.
09:49 17.11.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ползват богаташите гербери -крадци ,шарлатани измамници и чалгари продажници!
Те са богаташите!
Аз съм бедняк!
Коментиран от #11
10:02 17.11.2025
9 хаха
До коментар #5 от "трясъ":Не са точно шампиони българските цени, но си скачат бая яко. Спокойно, де. До немски наеми по 1000-1500 евро за двустаен в малък град, 1500-2000 евро в голям, немски ток и горива, немска бира навън 10-15 евро има много мегдан. Като ни тупнат и един хубав прогресивен данък, който е взимал над 2-2500лв, да взима чисто 1000-1200 евро, и пей сърце евроатлантическо и еврозонирано. И не е нещо страшно. С нас 100% от влезлите в еврозоната минават през цени х 2, заплати същите и после до 2-3г с нови данъци до заплати евентуално на хартия по-високи, но с такива данъци, че чистото да намалее леко спрямо преди еврозоната. И, разбира се, заради "възхода на икономиката" идват дългове 80-100% от БВП, дето хич не са технически фалит, изнасящи се производства, безработица и всякакви такива евро благини.
Коментиран от #10
10:03 17.11.2025
10 хаха
До коментар #9 от "хаха":Само да се поправя за предното- който е взимал 4-5000лв, да взима чисто 1-1200 евро.
И уточнение- МРЗ и до средна заплата ще ги държат като цяло постоянни, а ще ударят доходите около и над МОД. И като цяло ще стане чистачка и топ инженер чисто да са с почти един и същи доход, а много и да виснат на помощи, защото социалките са почти МРЗ и защо да ходят да работят за нищо.
Коментиран от #18
10:06 17.11.2025
12 дядо поп
10:10 17.11.2025
13 лечението
10:21 17.11.2025
14 Дейвид
10:28 17.11.2025
15 Калин
10:32 17.11.2025
16 Гост
10:32 17.11.2025
17 ГанЧо
Коментиран от #19
10:33 17.11.2025
18 Дада
До коментар #10 от "хаха":Описал си зрелият , бленуван за управляващите ни в момента / всички социалисти , отрочета на комунистите / развит Социализъм . Масово бедни и неуки с еднакви доходи и от друга страна върхушката с нейната хрантутена от бедняците работници административна номенклатура . Нищо ново след 36 години. Само името и огромните външни дългове . И тъй като няма да има кой да ги връща си отиваме директно към поредния Фалит и отглеждане на поредните търтеи. Ние без гащи защото ще ни ги вземат , а те с огромни тлъсти банкови сметки в чужбина които вече имат . Швейцария на Балканите вече подмина по цени оригиналната , при това с икономическото необяснимо чудо за цял свят - Цени и над 2 милиона работещи бедняци на минимална ,пенсионери с минимални пенсии и болни , деца и цели села и малки населени места с" болни , потомствено безработни или самотни родители "
10:45 17.11.2025
19 Кога
До коментар #17 от "ГанЧо":си бил в Дубай за последно?
10:47 17.11.2025