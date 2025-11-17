Новини
Цената на таксито в Пловдив скача

Цената на таксито в Пловдив скача

17 Ноември, 2025 09:41 773 19

Повикването вече е двойно

Снимка: БГНЕС
Увеличават цените на такситата в Пловдив. Промяната влиза в сила от днес. Дневната тарифа на километър става 1,37 лв., а нощната - 1,56 лв. Ръстът е между 18 и 27 стотинки. Повикването ще се таксува двойно - до момента беше 0,25 лева, а сега ще е 0,49 лева, съобщи Нова тв.

"Увеличението на таксиметровите услуги е заради догонването на инфлацията, а не заради предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще е горе-долу около едно левче разлика, така че мисля си, че не е драстично", каза пред БНР Диян Станев, председател на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив.

Той допълни, че с осъвременените цени оборотът на таксиметровите шофьори ще се повиши с 10%.

"На един таксиметров шофьор оборотът не му е чиста печалба, защото той има ужасно много разходи, преди да му дойде чистата печалба", обясни Станев.

Общинският съвет не трябва да разглежда и гласува промяната в тарифите на пловдивските таксита, тъй като актуализираните цени попадат в максималните граници на наредбата. 80% от таксиметровите автомобили в града под тепетата вече са с настроени за еврото апарати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 1 Отговор
    Стадото требе да се стриже.

    09:44 17.11.2025

  • 2 Всичко скача

    19 1 Отговор
    Инфлация няма

    09:44 17.11.2025

  • 3 Абе не разбрахте ли

    23 2 Отговор
    че цените ще станат: 1лв = 1евро! Само заплатите на нормалните хора ще са наполовина.

    09:45 17.11.2025

  • 4 Фифи сладката

    2 5 Отговор
    Том Круз беше удостоен с почетната награда "Оскар" на Академията за филмово изкуство.Това е първата такава награда за участника в много екшън-филми.

    Коментиран от #7

    09:46 17.11.2025

  • 5 трясъ

    11 1 Отговор
    Цените български тренират и скачат на висок скок. Световни шампионки са в тази дисциплина.

    Коментиран от #9

    09:48 17.11.2025

  • 6 Хаха

    12 1 Отговор
    "На един таксиметров шофьор оборотът не му е чиста печалба, защото той има ужасно много разходи, преди да му дойде чистата печалба", обясни Станев.

    Ми да си смени работата тогава

    09:48 17.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фифи сладката":

    Е все пак е са-та-ни.ст.

    Своите ще наградят свой.

    09:49 17.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Аз не ползвам таксита откъде пари?

    Ползват богаташите гербери -крадци ,шарлатани измамници и чалгари продажници!

    Те са богаташите!

    Аз съм бедняк!

    Коментиран от #11

    10:02 17.11.2025

  • 9 хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "трясъ":

    Не са точно шампиони българските цени, но си скачат бая яко. Спокойно, де. До немски наеми по 1000-1500 евро за двустаен в малък град, 1500-2000 евро в голям, немски ток и горива, немска бира навън 10-15 евро има много мегдан. Като ни тупнат и един хубав прогресивен данък, който е взимал над 2-2500лв, да взима чисто 1000-1200 евро, и пей сърце евроатлантическо и еврозонирано. И не е нещо страшно. С нас 100% от влезлите в еврозоната минават през цени х 2, заплати същите и после до 2-3г с нови данъци до заплати евентуално на хартия по-високи, но с такива данъци, че чистото да намалее леко спрямо преди еврозоната. И, разбира се, заради "възхода на икономиката" идват дългове 80-100% от БВП, дето хич не са технически фалит, изнасящи се производства, безработица и всякакви такива евро благини.

    Коментиран от #10

    10:03 17.11.2025

  • 10 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Само да се поправя за предното- който е взимал 4-5000лв, да взима чисто 1-1200 евро.
    И уточнение- МРЗ и до средна заплата ще ги държат като цяло постоянни, а ще ударят доходите около и над МОД. И като цяло ще стане чистачка и топ инженер чисто да са с почти един и същи доход, а много и да виснат на помощи, защото социалките са почти МРЗ и защо да ходят да работят за нищо.

    Коментиран от #18

    10:06 17.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 дядо поп

    7 1 Отговор
    Да ги направят цените и 3 лв. , файдата им ще е , че ще усъвършенстват табпата и белота по стоянките.

    10:10 17.11.2025

  • 13 лечението

    6 1 Отговор
    за тези, и като цяло всеки търгаш е бойкот.Просто ги оставете да пукнат от глад.

    10:21 17.11.2025

  • 14 Дейвид

    5 0 Отговор
    Във Варна таксето си е 2 кинта на километър отдавна....

    10:28 17.11.2025

  • 15 Калин

    3 0 Отговор
    Еврото наистина не е виновно ,че сами си мамата. Някой да е направил бойкот на нещо ? Нема да ривете ,ползвайте на воля. Консуматори стригани и от държава и от частници. Докато останат в територията шепа свръх богати политици мислещи ,че живеят в условия на феодален апартейд ,техните лакеи от номенклатурата и над 1 милион римляни. Сбогом Българио !

    10:32 17.11.2025

  • 16 Гост

    4 0 Отговор
    Скъпо е много. Ще си карам колата

    10:32 17.11.2025

  • 17 ГанЧо

    3 2 Отговор
    Апартаментите са ни на цените на Дубай. Хаха

    Коментиран от #19

    10:33 17.11.2025

  • 18 Дада

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Описал си зрелият , бленуван за управляващите ни в момента / всички социалисти , отрочета на комунистите / развит Социализъм . Масово бедни и неуки с еднакви доходи и от друга страна върхушката с нейната хрантутена от бедняците работници административна номенклатура . Нищо ново след 36 години. Само името и огромните външни дългове . И тъй като няма да има кой да ги връща си отиваме директно към поредния Фалит и отглеждане на поредните търтеи. Ние без гащи защото ще ни ги вземат , а те с огромни тлъсти банкови сметки в чужбина които вече имат . Швейцария на Балканите вече подмина по цени оригиналната , при това с икономическото необяснимо чудо за цял свят - Цени и над 2 милиона работещи бедняци на минимална ,пенсионери с минимални пенсии и болни , деца и цели села и малки населени места с" болни , потомствено безработни или самотни родители "

    10:45 17.11.2025

  • 19 Кога

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ГанЧо":

    си бил в Дубай за последно?

    10:47 17.11.2025

