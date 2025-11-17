Новини
Щерьо Ножаров: Има липса на цикличен буфер. Това е изискване на ЕКОФИН специално за България

17 Ноември, 2025 11:36 834 8

Бюджет 2026 нарушава европейски правила

Щерьо Ножаров: Има липса на цикличен буфер. Това е изискване на ЕКОФИН специално за България - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2026 година нарушава европейски правила. Това заяви икономистът и преподавател по математика на бюджета доц. Щерьо Ножаров в ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS.

„Има липса на цикличен буфер. Това е изискване на ЕКОФИН специално за България. При нас нетните първични разходи не са 4,9%, а 6,3%. Тоест, ние ги надвишаваме много. Структурният бюджетен дефицит е поне 3%. Освен това, бюджетът е неустойчив. Той е построен върху еднократни приходи и не решава никакви средносрочни проблеми. Тази план-сметка не е инструмент на икономическата политика”, поясни Ножаров.

На въпрос възможно ли е да има актуализация на бюджета през 2026 г. той отговори по следния начин:

„Актуализацията винаги е била нагоре, в случая той е прекомерен. Въпреки всичко е възможно да има по-скоро отрезвяване - актуализация от гледна точка на оповестяване, че част от приходите са несъбираеми, и намаляване на част от разходите”.

По думите му разходите за персонал са се увеличили почти 4 пъти.

„В България надхвърляме далеч европейските стандарти. При Германия разходите за персонал в публичния сектор са 8,5% от Брутния вътрешен продукт. Виждаме, че при нас гонят 11% от БВП, а средното за ЕС е около 9,3%”, допълни икономистът.

Според него има една прекомерно раздута администрация, която започна да тежи много на държавния бюджет.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    5 3 Отговор
    От 2027 влиза дигиталния портфейл на територията на ЕС. Жалко за саможертвите на мнозина искрено вярвали в свободата. Но поне докато сме живи ще можем да разкажем за славното минало.

    11:48 17.11.2025

  • 4 Шиши атлантика демократ иТиквун

    5 2 Отговор
    Ще разпределят порциите само за свои хора

    11:51 17.11.2025

  • 5 Къде са мамутите

    3 1 Отговор
    Без тях няма веселба!
    Борисов зацикли на тема « аз съм велик»! По съвместителтво иззе функциите на всички от кабинета, а Пеевски се скри от пудели, дерибеи от « мистър Кеш»!
    Любов и омраза?!

    12:03 17.11.2025

  • 6 Хамзи

    1 1 Отговор
    Абсолютно прав. лъжите скоро ще са почти невъзможни пред Европа. няма да минават стъкмистики като субсидии ,развития ,инфлация и бюджетен дефицит. За това сега всеки търговец или производител ,заедно и по почина на управляващите надува в своя изгода всички цени като за последно. То Еврото или орехите не било виновно ,но докато не влезе в сила от поне две години инфлацията реално е поне 50 % на година. Сега се опитват за още един месец да я вдигнат поне със още 100. До септември беше около 40 %. Каквото и да говорят и както и да лъжат тези повече не трябва да са на власт защото ни вкарват в дългова спирала и страшно обедняване заради техни лъжи и кражби.

    12:09 17.11.2025

  • 7 При бай Тошо

    0 1 Отговор
    нямаше толкова чантаджии!

    12:26 17.11.2025

  • 8 верно е

    0 1 Отговор
    От миналогодишния бюджет вече се видя, че е бакалийска сметка на коляно. Вече дори не плюнчат молива.

    12:48 17.11.2025

