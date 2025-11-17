Щерьо Ножаров: Има липса на цикличен буфер. Това е изискване на ЕКОФИН специално за България

Бюджетът за 2026 година нарушава европейски правила. Това заяви икономистът и преподавател по математика на бюджета доц. Щерьо Ножаров в ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS.
„Има липса на цикличен буфер. Това е изискване на ЕКОФИН специално за България. При нас нетните първични разходи не са 4,9%, а 6,3%. Тоест, ние ги надвишаваме много. Структурният бюджетен дефицит е поне 3%. Освен това, бюджетът е неустойчив. Той е построен върху еднократни приходи и не решава никакви средносрочни проблеми. Тази план-сметка не е инструмент на икономическата политика”, поясни Ножаров.
На въпрос възможно ли е да има актуализация на бюджета през 2026 г. той отговори по следния начин:
„Актуализацията винаги е била нагоре, в случая той е прекомерен. Въпреки всичко е възможно да има по-скоро отрезвяване - актуализация от гледна точка на оповестяване, че част от приходите са несъбираеми, и намаляване на част от разходите”.
По думите му разходите за персонал са се увеличили почти 4 пъти.
„В България надхвърляме далеч европейските стандарти. При Германия разходите за персонал в публичния сектор са 8,5% от Брутния вътрешен продукт. Виждаме, че при нас гонят 11% от БВП, а средното за ЕС е около 9,3%”, допълни икономистът.
Според него има една прекомерно раздута администрация, която започна да тежи много на държавния бюджет.
1 Пешо
11:48 17.11.2025
4 Шиши атлантика демократ иТиквун
11:51 17.11.2025
5 Къде са мамутите
Борисов зацикли на тема « аз съм велик»! По съвместителтво иззе функциите на всички от кабинета, а Пеевски се скри от пудели, дерибеи от « мистър Кеш»!
Любов и омраза?!
12:03 17.11.2025
6 Хамзи
12:09 17.11.2025
7 При бай Тошо
12:26 17.11.2025
8 верно е
12:48 17.11.2025