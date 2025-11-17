Новини
Спецов вече е вписан в търговския регистър като особен управител на дружествата на "Лукойл" у нас

Спецов вече е вписан в търговския регистър като особен управител на дружествата на "Лукойл" у нас

17 Ноември, 2025 12:36 426 8

  • румен спецов-
  • търговски регистър-
  • вписване-
  • особен управител-
  • лукойл

Спецов вече е вписан в търговския регистър като особен управител на дружествата на "Лукойл" у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Директорът на НАП Румен Спецов вече е вписан като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл - България – Бункер", става ясно от Търговския регистър, съобщават от БНР.

Миналата седмица Спецов беше назначен с решение на правителството, взето на подпис, след извънредно заседание на Съвета по сигурността към премиера.

Така България очаква да получи лиценз и рафинерията "Нефтохим - Бургас" да продължи да работи без проблеми след 21 ноември, когато влизат в сила наложените от САЩ санкции над руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    7 0 Отговор
    Че и бил декларирал 5 години опит в сферата на петролните продукти, сигурно има предвид как гори бензин със служебната кола.

    12:42 17.11.2025

  • 2 Чистача

    9 0 Отговор
    Чист и честен с дело на трупчета за личнана му фирма прехвърлена на клошар. Зависим човек.

    12:43 17.11.2025

  • 3 Хихи

    4 2 Отговор
    Кокорчо, ще получи много хубав парфюм и пеньоар за Коледа😉

    12:45 17.11.2025

  • 4 Вписан, вписан ама

    4 0 Отговор
    с чужда пита помен.

    12:46 17.11.2025

  • 5 604

    2 0 Отговор
    Спетсов парашутишче, ко вдявъ тоя от рафинерии, петрол и прочие...поредния галош брачеди с койт трябвъ...

    12:48 17.11.2025

  • 6 Булдог

    2 0 Отговор
    Ще се ,, вихрят" Кючеци за нова година!

    12:48 17.11.2025

  • 7 Сега остава

    4 0 Отговор
    И да я ,, ШИТНЕ" (лукоила) на някой малоимотен браатчед!

    12:50 17.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Сега рУМЕН КРАДЕЦОВ , може да ХАРИЖЕ "ЛудКольо" на Джон- колшаря ❗😡

    12:56 17.11.2025

