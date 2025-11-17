Спецов вече е вписан в търговския регистър като особен управител на дружествата на "Лукойл" у нас

Директорът на НАП Румен Спецов вече е вписан като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл - България – Бункер", става ясно от Търговския регистър, съобщават от БНР.
Миналата седмица Спецов беше назначен с решение на правителството, взето на подпис, след извънредно заседание на Съвета по сигурността към премиера.
Така България очаква да получи лиценз и рафинерията "Нефтохим - Бургас" да продължи да работи без проблеми след 21 ноември, когато влизат в сила наложените от САЩ санкции над руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".
