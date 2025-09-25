Новини
Радостин Василев: Мнозинството не е в състояние да докара в зала 120 души, защото са на екскурзии т.нар. делегации

25 Септември, 2025 10:50

След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание, посочи Василев и отбеляза, че това показва за пореден път колко нестабилно и жалко е мнозинството, коментира още лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: Мнозинството не е в състояние да докара в зала 120 души, защото са на екскурзии т.нар. делегации - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Това е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията, които в крайна сметка сме тук да пречим на тези хора да си правят каквото си искат. Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като за втори пореден ден пленарният ден в Народното събрание не може да започне поради липса на кворум, предават от БТА.

По думите му опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите.

След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание, посочи Василев и отбеляза, че това показва за пореден път колко нестабилно и жалко е мнозинството.

„Призовавам ги най-добре да подадат оставка, защото тепърва в зала ще говорим за водопади за корупция и за схемите им, които не спират“, посочи лидерът на МЕЧ.

Той обясни, че мнозинството не е в състояние да „докара в зала“ 120 души, защото са „на екскурзии т.нар. делегации“, а „криенето и непоявяването им“ е, защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани.


  • 1 Стенли

    4 2 Отговор
    Не е голяма загуба само простии мислят така нареченото управляващо мнозинство с любезната подкрепа на Пеевски не че като пп дб бяха на власт в така наречената сглобка с герб не вършеха същото

    11:02 25.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Всеки ден, когато не заседава Парламентът, за Ганчо трябва да е като Национален празник.

    11:03 25.09.2025

  • 3 г-н

    2 3 Отговор
    На екскурзия са Г-н Василев за сметка на НАРОДА

    11:05 25.09.2025

  • 4 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 5 Хмм

    2 2 Отговор
    това е провал за пеевски най-вече, след блокадата на паркинга му, бойкот на пеевски и борисов в НС

    11:07 25.09.2025

  • 6 заканил му се е

    1 2 Отговор
    Жалко, и тоя път Руди не можа да ступа Шиши.

    11:07 25.09.2025

  • 7 Благой от СОФстрой

    0 1 Отговор
    3игането от гетата в плевенско да си се върне в родината!

    11:07 25.09.2025

  • 8 Одобрявам

    1 0 Отговор
    Къде е МАГНИТСКИ да хвърля мазни плюнки по Г-Н Президента..... ХА ха хххаааа

    11:09 25.09.2025

  • 9 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор
    СЕГА БЕШЕ МОМЕНТЪТ ДА ИМА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ ОПОЗИЦИЯТА ДА СЕ РЕГИСТРИРА И ДА ПАДНЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО

    11:09 25.09.2025

