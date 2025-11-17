Северозападът на България е с най-много загинали на пътя в ЕС

През 2023 г. ЕС регистрира 46 смъртни случая по пътищата на милион жители. Смъртните случаи по пътищата са били относително равномерно разпределени между регионите на ЕС. 123 от 234 региона (52,6% от всички) са отчели процент над средния за ЕС, 7 региона са отчели точната средна стойност за ЕС, докато 104 са имали процент под средния.
Тъжни данни бяха отчетени в 7 региона, в които са регистрирани най-малко 100 смъртни случая на милион жители, един от тях е в България. Тези региони са концентрирани предимно в югоизточния част на ЕС.
Най-високите регионални нива на смъртни случаи по пътищата са наблюдавани в:
- България – Северозападен регион е с най-висок процент в ЕС, със 166 смъртни случая по пътищата на милион жители; съседният регион Северен централен също отчита висок процент (107 смъртни случая на милион жители);
- Гърция – островните региони Йония Нисия (120 смъртни случая на милион жители) и Нотио Егео (119 смъртни случая на милион жители);
- Франция – най-отдалеченият регион на Гвиана (117 смъртни случая на милион жители);
- Румъния – Суд-Западна Олтения (107 смъртни случая на милион жители) и Суд-Изток (102 смъртни случая на милион жители).
През 2023 г. 26 региона са регистрирали по-малко от 25 смъртни случая по пътищата на милион жители. Сред тях 2 региона не са отчели никакви смъртни случаи по пътищата: Оланд (Финландия) и Сиудад де Мелила (Испания). Повечето от останалите региони с нисък процент на жертви са градски райони, а 11 от тях са столични региони.
Най-ниските нива на смъртност са регистрирани в:
- Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest в Белгия (5 смъртни случая на пътя на милион жители);
- Виена в Австрия (6 смъртни случая на милион жители);
- Берлин в Германия (9 смъртни случая на милион жители).
1 Последния Софиянец
13:10 17.11.2025
2 Ами
13:12 17.11.2025
3 така е откакто цар тикван царува
най бедната страна в ес с най много болнави и измиращи
важното е пак да го преизбират феновете му
13:12 17.11.2025
4 Никси
13:12 17.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПО НЕЩО...
13:14 17.11.2025
6 1234
Коментиран от #10
13:15 17.11.2025
7 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
Там шумкарите не са изпускали властта от 81 години.
Коментиран от #8
13:15 17.11.2025
8 болгарин..
До коментар #7 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":На северозападния край,никой от двамата плондери дека командорат бг-тата,не обръща внимание на другата б-я..с периоритет за тях са-шопите,делиорманопоматьците и фелипополисджийте
13:25 17.11.2025
9 ДрайвингПлежър
Нормално е най-бедния район в Европа да е и с най-висока концентрация на смъртни случаи на пътя!
Това е липса на инфраструктура
Това е липса модерен и сигурен автопарк
Това е липса на добра спешна помощ
Ако се оправят тези неща и станат на нивото на "първенците" в Европа, и смъртните случаи на пътя ще са на същото ниво!
Щото изследването мълчи, че не е само смъртта на пътя, но и по инфаркти, инсулти и други здравословни проблеми този регион пак е първенец!
НЕМОТИЯТА УБИВА! та хайде да си запазите жалката пропаганда колко са лоши шофьорите и хората и т.н. и да не пробутвате тая еврофашистка плява за още глоби и рекет!
Коментиран от #12
13:27 17.11.2025
10 Мога
До коментар #6 от "1234":дори да ти дами примерни от Щвейцария, където около Люцерн дори е 80, и камерите им са много сърдити (на 82 вече си документиран). Но дали, Австрия, Франция... където имат ограничения - и там стават ктастрфои. Не ведъж е казвано - проблема не са магистралте - а отнето предимство и недооценяване на ситуацията. Това съчетано с други фактори.. е основната причина.
13:27 17.11.2025
11 Манев
13:34 17.11.2025
12 Заров
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":На самоубилите се от мизерия никога няма да извадят истинска статистика . Гробищата пълни с отишли си хора на 30 -55 години. Липсват без война и природни катаклизми само около 3,5 до 4 милиона души реално . За няма и 40 години -толкова.
13:40 17.11.2025
13 истина ти казвам
13:59 17.11.2025
14 Който го е страх от мечки
14:24 17.11.2025