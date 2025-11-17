Северозападът на България е с най-много загинали на пътя в ЕС

През 2023 г. ЕС регистрира 46 смъртни случая по пътищата на милион жители. Смъртните случаи по пътищата са били относително равномерно разпределени между регионите на ЕС. 123 от 234 региона (52,6% от всички) са отчели процент над средния за ЕС, 7 региона са отчели точната средна стойност за ЕС, докато 104 са имали процент под средния.

Това обобщи "Фокус".

Тъжни данни бяха отчетени в 7 региона, в които са регистрирани най-малко 100 смъртни случая на милион жители, един от тях е в България. Тези региони са концентрирани предимно в югоизточния част на ЕС.

Най-високите регионални нива на смъртни случаи по пътищата са наблюдавани в:

- България – Северозападен регион е с най-висок процент в ЕС, със 166 смъртни случая по пътищата на милион жители; съседният регион Северен централен също отчита висок процент (107 смъртни случая на милион жители);

- Гърция – островните региони Йония Нисия (120 смъртни случая на милион жители) и Нотио Егео (119 смъртни случая на милион жители);

- Франция – най-отдалеченият регион на Гвиана (117 смъртни случая на милион жители);

- Румъния – Суд-Западна Олтения (107 смъртни случая на милион жители) и Суд-Изток (102 смъртни случая на милион жители).

През 2023 г. 26 региона са регистрирали по-малко от 25 смъртни случая по пътищата на милион жители. Сред тях 2 региона не са отчели никакви смъртни случаи по пътищата: Оланд (Финландия) и Сиудад де Мелила (Испания). Повечето от останалите региони с нисък процент на жертви са градски райони, а 11 от тях са столични региони.

Най-ниските нива на смъртност са регистрирани в:

- Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest в Белгия (5 смъртни случая на пътя на милион жители);

- Виена в Австрия (6 смъртни случая на милион жители);

- Берлин в Германия (9 смъртни случая на милион жители).

Източник: www.focus-news.net