Северозападът на България е с най-много загинали на пътя в ЕС

17 Ноември, 2025 13:07 713 14

Най-ниските нива на смъртност са регистрирани в Белгия, Австрия и Германия

Северозападът на България е с най-много загинали на пътя в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2023 г. ЕС регистрира 46 смъртни случая по пътищата на милион жители. Смъртните случаи по пътищата са били относително равномерно разпределени между регионите на ЕС. 123 от 234 региона (52,6% от всички) са отчели процент над средния за ЕС, 7 региона са отчели точната средна стойност за ЕС, докато 104 са имали процент под средния.

Това обобщи "Фокус".

Тъжни данни бяха отчетени в 7 региона, в които са регистрирани най-малко 100 смъртни случая на милион жители, един от тях е в България. Тези региони са концентрирани предимно в югоизточния част на ЕС.

Най-високите регионални нива на смъртни случаи по пътищата са наблюдавани в:

- България – Северозападен регион е с най-висок процент в ЕС, със 166 смъртни случая по пътищата на милион жители; съседният регион Северен централен също отчита висок процент (107 смъртни случая на милион жители);

- Гърция – островните региони Йония Нисия (120 смъртни случая на милион жители) и Нотио Егео (119 смъртни случая на милион жители);

- Франция – най-отдалеченият регион на Гвиана (117 смъртни случая на милион жители);

- Румъния – Суд-Западна Олтения (107 смъртни случая на милион жители) и Суд-Изток (102 смъртни случая на милион жители).

През 2023 г. 26 региона са регистрирали по-малко от 25 смъртни случая по пътищата на милион жители. Сред тях 2 региона не са отчели никакви смъртни случаи по пътищата: Оланд (Финландия) и Сиудад де Мелила (Испания). Повечето от останалите региони с нисък процент на жертви са градски райони, а 11 от тях са столични региони.

Най-ниските нива на смъртност са регистрирани в:

- Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest в Белгия (5 смъртни случая на пътя на милион жители);

- Виена в Австрия (6 смъртни случая на милион жители);

- Берлин в Германия (9 смъртни случая на милион жители).

Източник: www.focus-news.net


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Последните години загиналите на пътя са два пъти по малко защото хора не останаха.

    13:10 17.11.2025

  • 2 Ами

    13 0 Отговор
    там инфраструктурата е леж. Отедлно има региони, където местните не могат да си напишат името дори да преписват, та е чудно как са взели книжки. За тях не само че няма закони, а за капак и се чувстват безнаказани. Научават законитена физиката по трудния начин, за съжаление, много често за нечия сметка.

    13:12 17.11.2025

  • 3 така е откакто цар тикван царува

    10 0 Отговор
    поданиците му са разсеяни как да свържат двата края
    най бедната страна в ес с най много болнави и измиращи
    важното е пак да го преизбират феновете му

    13:12 17.11.2025

  • 4 Никси

    6 1 Отговор
    Е та напрайте Магистралу и Тунел на Петров хан и малка Бързия та да живну ората малко !!!.

    13:12 17.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    НАЙ - НАКРАЯ И НИЕ ДА СМЕ ПЪРВИ
    ПО НЕЩО...

    13:14 17.11.2025

  • 6 1234

    9 0 Отговор
    В Германия магистралите нямат ограничение на скоростта / ок, не всичките , но има / , в Австрия по околовръстното на Виена и по междуградските скоростта е 110 км в час. Някакаъв коментар от нашитие “умници“ , които само гоорят че скоростта убива ? Не е скоростта, а лошите решения и на скапаните пътища...

    Коментиран от #10

    13:15 17.11.2025

  • 7 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    4 4 Отговор
    Северозапада още живеят в 80-те години на 20-ти век.
    Там шумкарите не са изпускали властта от 81 години.

    Коментиран от #8

    13:15 17.11.2025

  • 8 болгарин..

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    На северозападния край,никой от двамата плондери дека командорат бг-тата,не обръща внимание на другата б-я..с периоритет за тях са-шопите,делиорманопоматьците и фелипополисджийте

    13:25 17.11.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Има редица проучвания, които показват КОЛКОТО ПО-БЕДЕН - ТОЛКОВА ПО-ЛЕСНО ГИНЕШ!

    Нормално е най-бедния район в Европа да е и с най-висока концентрация на смъртни случаи на пътя!
    Това е липса на инфраструктура
    Това е липса модерен и сигурен автопарк
    Това е липса на добра спешна помощ

    Ако се оправят тези неща и станат на нивото на "първенците" в Европа, и смъртните случаи на пътя ще са на същото ниво!

    Щото изследването мълчи, че не е само смъртта на пътя, но и по инфаркти, инсулти и други здравословни проблеми този регион пак е първенец!

    НЕМОТИЯТА УБИВА! та хайде да си запазите жалката пропаганда колко са лоши шофьорите и хората и т.н. и да не пробутвате тая еврофашистка плява за още глоби и рекет!

    Коментиран от #12

    13:27 17.11.2025

  • 10 Мога

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    дори да ти дами примерни от Щвейцария, където около Люцерн дори е 80, и камерите им са много сърдити (на 82 вече си документиран). Но дали, Австрия, Франция... където имат ограничения - и там стават ктастрфои. Не ведъж е казвано - проблема не са магистралте - а отнето предимство и недооценяване на ситуацията. Това съчетано с други фактори.. е основната причина.

    13:27 17.11.2025

  • 11 Манев

    3 0 Отговор
    Там където има най-малко загинали, единици числа , там няма скрити по храстите и небрандирани умишлено влачещи се с километри на КАТ служители . Има си камери и камери за средна скорост . Там не те изнервят с дебнене и спиране за нищо -тоест за да ти връчват глоби и да видят дамата в колата или какво караш та да подариш нещо . Спрат ли те ,значи има защо и ти го доказват . Няма " Ко прайм сега " , няма и каращи без книжки или фалшиви на хора не можещи да говорят или пишат на нормален език. Може да се намери някой ,но той е от нашите или подобен , а хванат ли го да се сърди само на себе си. Съдия веднага и направо вътре. Не вън в къщи и пак в колата. На границата не може да не си платиш всичките простотии които си натворил. Няма да излезеш скоро иначе , а може и да не влезеш повече в страната им. За това там се спазва и хората се пазят и помагат при нужда - няма озверели от дебнене с пет вида филмови камери на места капани. Знаците отговарят на ситуацията и не са капани на издоставени места. Реални и полезни са. Няма след ремонти оставени умишлено знаци ограничаващи каквото и да било. Няма невъзможност за изпреварване на бавно движещи се дори и в най-високите планини със завои. Чистят и ремонтират бързо. Тук убитите няма да намалеят за жалост въпреки огромните глоби и санкции . Обратно . Няма пътища и много облечени във власт въоръжена администрация за хранене.

    13:34 17.11.2025

  • 12 Заров

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    На самоубилите се от мизерия никога няма да извадят истинска статистика . Гробищата пълни с отишли си хора на 30 -55 години. Липсват без война и природни катаклизми само около 3,5 до 4 милиона души реално . За няма и 40 години -толкова.

    13:40 17.11.2025

  • 13 истина ти казвам

    3 0 Отговор
    Г-н Борисов имаше стратегия за северозапада! Да я превърне във команчи гето! Ами на следващите избори да си търси команчи за електорат! Срам ме е че повярвах на този човек че е по различен! Не че другите са свет!

    13:59 17.11.2025

  • 14 Който го е страх от мечки

    0 0 Отговор
    не ходи в гората. На морето и на Тракия стават най-злелищтни ПТП . Загиват геройски и се инвалидизират. От май до ноември. Където има тирове, бързи коли . Пречат си . И се блъскат .

    14:24 17.11.2025

