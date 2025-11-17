Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес

Със своя заповед за заместване кметът на Варна Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес - 17 ноември 2025 година.

Това посочи БНТ.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата. Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет.

Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.