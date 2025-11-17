Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес

Със своя заповед за заместване кметът на Варна Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес - 17 ноември 2025 година.
Това посочи БНТ.
Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата. Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет.
Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #3
14:53 17.11.2025
2 иван костов
Коментиран от #12
14:54 17.11.2025
3 Доживях
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":И ти да кажеш нещо умно накрая! Идеята е страхотна!👍
14:57 17.11.2025
4 Горски
Коментиран от #7, #9
15:00 17.11.2025
5 Страната на npaceтата 🐷🐷
Коментиран от #8, #10
15:01 17.11.2025
6 Цвете
15:01 17.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да бе!
До коментар #5 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":Откога корумпираните станаха политически затворници?🤔
Коментиран от #14
15:04 17.11.2025
9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #4 от "Горски":🤣🤣🤣🤣🤣
Посмали MaHrO ... 🤣
КъсоПейкин не може от години да събере повече от 50 човека.
Коментиран от #13
15:05 17.11.2025
10 Имаме
До коментар #5 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":И много кухоглавци, които си умират да коментират!
15:06 17.11.2025
11 Българин
Коментиран от #15
15:07 17.11.2025
12 Ретрограден Меркурий
До коментар #2 от "иван костов":Нищо няма да праща! Сглобката на резила ке падне!
15:22 17.11.2025
13 Горски
До коментар #9 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":MaHrO видяхме ви ПП/ДБ - та каква боза сте.
15:23 17.11.2025
14 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #8 от "Да бе!":Пеевски и Борисов знаят какво ги очаква и тестват какво е някой да управлява законно от затвора.
15:30 17.11.2025
15 мнимото правосъдие
До коментар #11 от "Българин":Антидържавно и престъпно е да подправиш изборите! Кога ще бъдат наказани виновните!
Коментиран от #17
15:30 17.11.2025
16 Докога
15:36 17.11.2025
17 Българин
До коментар #15 от "мнимото правосъдие":Абе тая, дето ще признаваме изборите, само ако са спечелили измислените демокради, свърши! Народа избира ГЕРБ и ДПС, а тия жълтопаветни отрепки ще финишират всичките в затвора. Просто това е големия приоритет за всички нормални българи!
Коментиран от #21
15:41 17.11.2025
18 Таргикомедия
Коментиран от #20
15:51 17.11.2025
19 Гларус
Най-много вият ППДБ-илите, че ги удари тяхната собствена бухалка, дето я гласяха за същата разправа с копейките. И през ум не им мина, че може да я използват срещу тях. Те се считаха за недосегаеми.
Сега си пият от собственото лекарство. Има доста ирония в това.
А Величие ги подкрепят. Заради сделката с радиозавода, дето никой не пита как Схемалин го купи, кой му разреши, за каква сума и от къде я взе след като са му блокирани сметките от мафията.
15:55 17.11.2025
20 Бай Ганьо
До коментар #18 от "Таргикомедия":Не бяха ли ППДБ-илите най-големите борци против корупцията?
Киро Харварда не се ли кълнеше, че това ще му е топ приоритет?
Даже арестува Бойко.
15:57 17.11.2025
21 Нищо не е свършило!
До коментар #17 от "Българин":Що не ви избраха, когато се гласуваше с машини?
16:24 17.11.2025