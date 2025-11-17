Новини
Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес

Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес

17 Ноември, 2025 14:50

  • благомир коцев-
  • кмет-
  • варна-
  • заместник-
  • снежана апостолова

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със своя заповед за заместване кметът на Варна Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес - 17 ноември 2025 година.

Това посочи БНТ.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата. Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет.

Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.


  • 1 Ганя Путинофила

    12 6 Отговор
    Варна е руска губерния и би трябвало и.ф. кмет да бъде назначен Медведев!

    Коментиран от #3

    14:53 17.11.2025

  • 2 иван костов

    7 17 Отговор
    Коцев, много поздрави на Бай Ставри да пратиш!👋😅

    Коментиран от #12

    14:54 17.11.2025

  • 3 Доживях

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    И ти да кажеш нещо умно накрая! Идеята е страхотна!👍

    14:57 17.11.2025

  • 4 Горски

    9 9 Отговор
    От ПП/ДБ 200-на души имат право да протестират, свободна държава уж сме. Но на протестите на ВЪЗРАЖДАНЕ във Варна против еврото и за оставка на кирливото правителство на Желязков имаше от 500 мин до 5000 и повече варненци... Пък медиите мълчаха за ВЪЗРАЖДАНЕ, а сега минавам край общината, гледам повече полицаи и журналисти от протестиращи, медиите гърмят... Май не сме демокрация

    Коментиран от #7, #9

    15:00 17.11.2025

  • 5 Страната на npaceтата 🐷🐷

    9 9 Отговор
    В страната на шиши и булката му бойко, имаме политически затворници, както по времето на сатрапа байТошуу

    Коментиран от #8, #10

    15:01 17.11.2025

  • 6 Цвете

    9 3 Отговор
    ЯВНО НАТИСКА ОТ " ГОРЕ " Е ГОЛЯМ? 🎃🐖🎃🐖⛔️🚔🎃🐖🎃🐖🚔🚔⛔️🎃🐖🎃🐖👎👎👎И ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГО ПРАВЯТ? ЩЕ ИМА " ВИДОВ ДЕН " ,ТОГАВА ЩЕ ГИ ПИТАМЕ, КОГАТО СЕ ОБЪРНАТ РАБОТИТЕ, ДАЛИ ИМ Е ДОБРЕ? БОГ ЗАБАВЯ, НО НЕ ЗАБРАВЯ. 🇧🇬🇧🇬❤️🇧🇬🇧🇬❤️💯🇧🇬🇧🇬❤️💯🇧🇬🇧🇬

    15:01 17.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да бе!

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Откога корумпираните станаха политически затворници?🤔

    Коментиран от #14

    15:04 17.11.2025

  • 9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    🤣🤣🤣🤣🤣
    Посмали MaHrO ... 🤣
    КъсоПейкин не може от години да събере повече от 50 човека.

    Коментиран от #13

    15:05 17.11.2025

  • 10 Имаме

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    И много кухоглавци, които си умират да коментират!

    15:06 17.11.2025

  • 11 Българин

    7 7 Отговор
    Разбра най-накрая, че тярбва да посочи човек на ДПС за кмет на Варна. Явно не иска да изгние в затвора, въпреки безспорните доказателства за антидържавната му и престъпна дейност!

    Коментиран от #15

    15:07 17.11.2025

  • 12 Ретрограден Меркурий

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Нищо няма да праща! Сглобката на резила ке падне!

    15:22 17.11.2025

  • 13 Горски

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    MaHrO видяхме ви ПП/ДБ - та каква боза сте.

    15:23 17.11.2025

  • 14 БЕЗ МАЙТАП

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе!":

    Пеевски и Борисов знаят какво ги очаква и тестват какво е някой да управлява законно от затвора.

    15:30 17.11.2025

  • 15 мнимото правосъдие

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Антидържавно и престъпно е да подправиш изборите! Кога ще бъдат наказани виновните!

    Коментиран от #17

    15:30 17.11.2025

  • 16 Докога

    7 1 Отговор
    Докога подсъдими в България ще имат право да управляват?Би трябвало даже да не "помирисват" власт.А тоя чак се разпорежда от килията.Досота ще сме държава на смешниците?Докога абсурди?

    15:36 17.11.2025

  • 17 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "мнимото правосъдие":

    Абе тая, дето ще признаваме изборите, само ако са спечелили измислените демокради, свърши! Народа избира ГЕРБ и ДПС, а тия жълтопаветни отрепки ще финишират всичките в затвора. Просто това е големия приоритет за всички нормални българи!

    Коментиран от #21

    15:41 17.11.2025

  • 18 Таргикомедия

    1 1 Отговор
    Най-големите борци против корупцията Бойко и Пеевски вкараха варненския кмет в ареста по чистото като сълза свидетелство на честната бизнесменка Пламенка.

    Коментиран от #20

    15:51 17.11.2025

  • 19 Гларус

    0 0 Отговор
    Синчето на тате Рубин Хоризонта е толкова неостър, че дори не се е криел и не е действал чрез подставени лица. Подписът му стои на купища уличаващи документи. Не че Потника беше по-стока. Той просто караше по утвърдените схеми, а Благо си повярва, че ще измисли нови правила и го сготвиха за нула време.
    Най-много вият ППДБ-илите, че ги удари тяхната собствена бухалка, дето я гласяха за същата разправа с копейките. И през ум не им мина, че може да я използват срещу тях. Те се считаха за недосегаеми.
    Сега си пият от собственото лекарство. Има доста ирония в това.
    А Величие ги подкрепят. Заради сделката с радиозавода, дето никой не пита как Схемалин го купи, кой му разреши, за каква сума и от къде я взе след като са му блокирани сметките от мафията.

    15:55 17.11.2025

  • 20 Бай Ганьо

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Таргикомедия":

    Не бяха ли ППДБ-илите най-големите борци против корупцията?
    Киро Харварда не се ли кълнеше, че това ще му е топ приоритет?
    Даже арестува Бойко.

    15:57 17.11.2025

  • 21 Нищо не е свършило!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Що не ви избраха, когато се гласуваше с машини?

    16:24 17.11.2025

