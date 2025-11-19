Първан Симеонов: Властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото

Дали е виновно еврото, или не - досегашното поскъпване ще бъде приписано именно на него. Това каза в интервю за "Още от деня" по БНТ политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.
По думите му гражданите не чуват обясненията на институциите по темата поради една проста причина - не им вярват.
Ирационалната мотивация на съгражданите ни да са против еврото, по думите му, е, че българският лев се възприема от хората като символ на държавата ни. "Чисто на това ниво не са готови да се разделят с него", добави политологът, като уточни, че "суверенистката вълна" е заляла целия западен свят: от Доналд Тръмп, през Марин Льо Пен, до Качѝнски.
Според Симеонов, властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото. "Цените се вдигнаха, а бюджетът е видимо изфабрикуван, за да влезе в релси. Щетите ще дойдат, включително и заради това, че идеята за референдума за запазване на българския лев бе неглижирана по този начин", обясни той, като отбеляза, че реакцията по темата от страна на Румен Радев е "видимо влизане в кампаниен режим" от негова страна.
От сагата с варненския кмет Благомир Коцев, по думите му, пък политическият дивидент е за ПП-ДБ.
Симеонов е на мнение, че управляващите са разрешили успешно казуса с "Лукойл". "Румен Спецов очевидно е човек, който е изгоден за американците. И това е така още от времето на Асен Василев", отбеляза той.
"Ако цените не с вдигнат и няма недостиг на горива, българите ще са доволни. Така се прави", обобщи политологът.
19:47 19.11.2025
4 язък
19:51 19.11.2025
5 един там
19:51 19.11.2025
6 АМАH OT ИДИOTИ
КОЙ ВИ Е КАЗАЛ, ЧЕ ЩЕ ВЛЕЗТЕ В ЕВРОЗОНАТА 😆
МОЖЕ ДА ОСТАВАТ 40 ДНИ, МОЖЕ И ЧЕТИРИ. И КАКВО ОТ ТОВА? ПАЛАЧИНКАТА МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ И ЗА 24 ЧАСА. 😮
ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ТЪЛПАТА Я ЧАКА МИЗЕРИЯ И НИЩЕТА 😡
НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО 🤬
Коментиран от #15, #46
19:51 19.11.2025
7 факти
19:52 19.11.2025
8 аман от пророци и мечтатели
19:56 19.11.2025
9 ДрайвингПлежър
Ако след бруталния обир който ще стане на 1ви народеца още иска тия престъпници - значи не е народ а роби!
Ама това е шанс най-накрая след 20 години тая мафия да бъде най-накрая махната!
Вярно, че стадото ще бъде остригано и издоено - ама то е урок, за който се плаща!
Коментиран от #13
19:57 19.11.2025
10 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #14, #17
20:02 19.11.2025
11 Българските граждани трябва
Пак ще ги излъжат жестоко
20:04 19.11.2025
12 бай Иван
Защо ли ??? Защото България няма такава икономика като някои западни държави ,не се произвеждат почти никакви материални блага. Най-важното няма никаква хранителна промишленост,малките фермери ще фалират от там живота ще стане още по-скъп за сиромаха. Големия капан ще унищожаване на енергетиката. Това води до пълен разпад на държавата и на семействата. Материалните блага не могат да покрият високия ценз на еврото. Защото няма такива.
Коментиран от #36
20:05 19.11.2025
13 Браво супер
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Много точно сте го изразили за стадото но то е заспало А тези които са будни смучат от това управление.
Коментиран от #25
20:06 19.11.2025
14 Виж сега,
До коментар #10 от "Шопо":В Русия няма евро. Давам ти решение
20:08 19.11.2025
15 Аман от наивници...
До коментар #6 от "АМАH OT ИДИOTИ":И глупаци...... и след 40 дни какво ще стане?
Коментиран от #16
20:08 19.11.2025
16 0001
До коментар #15 от "Аман от наивници...":След 40 дни нищо ама след 6 - 7 месеца може да се роди нещо недоносено!
Коментиран от #22
20:11 19.11.2025
17 Има страни в които няма евро....
До коментар #10 от "Шопо":... ЕС и НАТО.... Русия, Северна Корея, Куба, Венецуела и Иран, имаш голям избор... действай!
Коментиран от #31
20:12 19.11.2025
18 Не се вижда
До коментар #1 от "вижда се":Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #21
20:12 19.11.2025
19 нннн
20:14 19.11.2025
20 Стенли
Коментиран от #24
20:14 19.11.2025
21 0001
До коментар #18 от "Не се вижда":Що си не купиш въже и грес и да се отървеш от тая твоя мъка! Нищо не можеш да промениш, такъв живот те чака!
20:16 19.11.2025
22 И ти на еврото ли ще се сърдиш? 🤣
До коментар #16 от "0001":Значи този който води пагубната икономическа политика и рискува да тласне страната в криза, ти го забравяш, за теб и останалите еврото ще е виновно за всичко лошо което може да ни сполети, така ли?
Коментиран от #27
20:16 19.11.2025
23 факти
20:17 19.11.2025
24 Добре че...
До коментар #20 от "Стенли":Не питаха нас хората какво мислим, тук постъпиха правилно.
Коментиран от #34
20:18 19.11.2025
25 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Браво супер":Оуу глада ще ги събуди - по-добър учител от глада няма!
Като ги окрадат и като ги оставят на гладно и тъмно ще се събудят!
Коментиран от #28
20:21 19.11.2025
26 Плaмeн
А някакви копейки искаха да станат 50 .
20:22 19.11.2025
27 0001
До коментар #22 от "И ти на еврото ли ще се сърдиш? 🤣":Ооооо, и какво предлагаш? Каро се заговори за еврото и търговците се презапасиха! Държавните служители на тлъсти заплати си бъркат в носа и прибират такса спокойствие. Таман всичко се беше кротнало и ето ти евро.
20:22 19.11.2025
28 Да та ка
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":👍 истина.
20:27 19.11.2025
29 трън
20:28 19.11.2025
30 Промяна
До коментар #1 от "вижда се":1 ПЛАТЕНА ТИКВЕНА СВИНЯ СИ ФАКТИ БГ ТУК ДОПИСНИЦИТЕ ВЪРЛУВАТ
20:31 19.11.2025
31 Шопо
До коментар #17 от "Има страни в които няма евро....":Когато изброените от теб държави направят военен съюз ще разбереш колко смешни са НАТО.
Ако САЩ и Турция излязат от НАТО ????
Коментиран от #39
20:34 19.11.2025
32 Там са събрани за далавера
Етносът да мисли, щом е толкова тъп1
20:34 19.11.2025
34 Стенли
До коментар #24 от "Добре че...":Ами тогава що софиянци ревът на умряло че паркирането от два лева става две евро важното е че борим Путин 😁
20:36 19.11.2025
35 ЕДГАР КЕЙСИ
20:40 19.11.2025
36 Човече
До коментар #12 от "бай Иван":Ти дали мислиш с глвата си? Иди на доктор, не си добре.
20:48 19.11.2025
37 Тоя платен плъх
20:50 19.11.2025
38 Всички го говорят
20:54 19.11.2025
39 🤣......
До коментар #31 от "Шопо":Ще направят, и Не се сърди човече ще играят🤣
20:57 19.11.2025
40 Кратко и ясно
20:57 19.11.2025
41 АХИЛ
20:58 19.11.2025
42 Михей
Михей 2:1
21:04 19.11.2025
43 Кел файда, че
по който осъществява приемането на еврото"
СЛЕД КАТО СЕ ПРЕВАЛУТИРАТ СПЕСТЯВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ
и загубим 50% от стандарта си на живот!
Защото едно нещо което днес струва 1 лев,
не покрива стойността на 50 евроцента!
1 ЛЕВ срещу 50 €ЦЕНТЧЕТА ?!?!
Правят истинските българи на малоумни
и не спират да ни изтезават, защо бе?!
И всичко това дължим на шебека от
банянския ареал..
Коментиран от #47, #48
21:05 19.11.2025
44 Първан е гъба на Радев
21:12 19.11.2025
45 Анонимен
21:12 19.11.2025
46 мамаша
До коментар #6 от "АМАH OT ИДИOTИ":бегай веднага у просия там има рупли
21:14 19.11.2025
47 И що
До коментар #43 от "Кел файда, че":Що да ги правят?
21:23 19.11.2025
48 Комшиите са с по-висок стандарт
До коментар #43 от "Кел файда, че":Цели 5 леи за 1 евро.
21:42 19.11.2025
49 МИРО
21:46 19.11.2025
50 6666
Коментиран от #52
21:53 19.11.2025
51 МИРО
22:04 19.11.2025
52 Имали по червен
До коментар #50 от "6666":От твоят тууулуп не компетентен. Той книжката от БКП не си върна и със бай Тошо се прегърна. Но тези шестици твои май той ще ги наследи. А за Радев още некой месец и ще ви свети маслото. И БАЙ ТОШО ОТ СОЦА РОДЕН 1911 ГОДИНА БЕШЕ ПО ДОБЪР В СМЕТКИТЕ ОТ ТЕЗИ СЕГА. ПОДБИРАШЕ ПО УМНО КАДРИТЕ СИ.
22:09 19.11.2025
53 И тоя
Аз пък смятам, че само след няколко месеца никой няма дори да се сеща за лева.
Ние и сега плащаме в евро, само че през посредник - левът , но по фиксиран курс!
Приемайки еврото, тази еквилибристика изчезва!
00:09 20.11.2025
54 007
00:21 20.11.2025
55 Защо трябва да дават акъл по медиите
01:50 20.11.2025
56 С малки изключения
02:06 20.11.2025
57 Като влезем в еврозоната
02:07 20.11.2025