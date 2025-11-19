Новини
Първан Симеонов: Властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото

Първан Симеонов: Властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото

19 Ноември, 2025 19:45

  • първан симеонов-
  • власт-
  • негатив-
  • приемане на еврото

"Цените се вдигнаха, а бюджетът е видимо изфабрикуван, за да влезе в релси. Щетите ще дойдат, включително и заради това, че идеята за референдума за запазване на българския лев бе неглижирана по този начин", обясни политологът

Първан Симеонов: Властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дали е виновно еврото, или не - досегашното поскъпване ще бъде приписано именно на него. Това каза в интервю за "Още от деня" по БНТ политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.

По думите му гражданите не чуват обясненията на институциите по темата поради една проста причина - не им вярват.

Ирационалната мотивация на съгражданите ни да са против еврото, по думите му, е, че българският лев се възприема от хората като символ на държавата ни. "Чисто на това ниво не са готови да се разделят с него", добави политологът, като уточни, че "суверенистката вълна" е заляла целия западен свят: от Доналд Тръмп, през Марин Льо Пен, до Качѝнски.

Според Симеонов, властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото. "Цените се вдигнаха, а бюджетът е видимо изфабрикуван, за да влезе в релси. Щетите ще дойдат, включително и заради това, че идеята за референдума за запазване на българския лев бе неглижирана по този начин", обясни той, като отбеляза, че реакцията по темата от страна на Румен Радев е "видимо влизане в кампаниен режим" от негова страна.

От сагата с варненския кмет Благомир Коцев, по думите му, пък политическият дивидент е за ПП-ДБ.

Симеонов е на мнение, че управляващите са разрешили успешно казуса с "Лукойл". "Румен Спецов очевидно е човек, който е изгоден за американците. И това е така още от времето на Асен Василев", отбеляза той.

"Ако цените не с вдигнат и няма недостиг на горива, българите ще са доволни. Така се прави", обобщи политологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    62 12 Отговор
    В България властта е обсебена от мафията , и докато тикви и свини ни управляват , нищо няма да се промени !

    Коментиран от #18, #30

    19:47 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 язък

    23 5 Отговор
    Прави се прави на демократ, ама на.

    19:51 19.11.2025

  • 5 един там

    54 6 Отговор
    Не просто се вдигат цени, а се вдигат данъци и се закръгля нагоре навсякъде в държавните учреждения и фирмички. Основния спекулант е самия държавен апарат!

    19:51 19.11.2025

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    37 15 Отговор
    A БЕ,
    КОЙ ВИ Е КАЗАЛ, ЧЕ ЩЕ ВЛЕЗТЕ В ЕВРОЗОНАТА 😆
    МОЖЕ ДА ОСТАВАТ 40 ДНИ, МОЖЕ И ЧЕТИРИ. И КАКВО ОТ ТОВА? ПАЛАЧИНКАТА МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ И ЗА 24 ЧАСА. 😮
    ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ТЪЛПАТА Я ЧАКА МИЗЕРИЯ И НИЩЕТА 😡
    НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО 🤬

    Коментиран от #15, #46

    19:51 19.11.2025

  • 7 факти

    47 5 Отговор
    за това пак вдигат заплатите на мильовците да ги пазят от народните сопи

    19:52 19.11.2025

  • 8 аман от пророци и мечтатели

    21 3 Отговор
    То май найстина стана като във вица, дето циганката която хвалела едни "миропомазани" умряла, че започнали сами да се хвалят.

    19:56 19.11.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    38 10 Отговор
    Ама Мончо, това е чудесно бе!
    Ако след бруталния обир който ще стане на 1ви народеца още иска тия престъпници - значи не е народ а роби!
    Ама това е шанс най-накрая след 20 години тая мафия да бъде най-накрая махната!
    Вярно, че стадото ще бъде остригано и издоено - ама то е урок, за който се плаща!

    Коментиран от #13

    19:57 19.11.2025

  • 10 Шопо

    34 14 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #14, #17

    20:02 19.11.2025

  • 11 Българските граждани трябва

    35 7 Отговор
    да запомнят кой насила без референдум ги вкара в еврозоната защото след няколко месеца до една година ще го усетят много жестоко. И по някакъв начин трябва да си го върнат на тези парти на следващите парламентарни избори. Няма да се получи по този начин но жалко за обикновените хора.
    Пак ще ги излъжат жестоко

    20:04 19.11.2025

  • 12 бай Иван

    28 6 Отговор
    Защо такива идиоти се изказват не подготвени още повече ,че не са компетентни? Разбира се ,че еврото е виновно .
    Защо ли ??? Защото България няма такава икономика като някои западни държави ,не се произвеждат почти никакви материални блага. Най-важното няма никаква хранителна промишленост,малките фермери ще фалират от там живота ще стане още по-скъп за сиромаха. Големия капан ще унищожаване на енергетиката. Това води до пълен разпад на държавата и на семействата. Материалните блага не могат да покрият високия ценз на еврото. Защото няма такива.

    Коментиран от #36

    20:05 19.11.2025

  • 13 Браво супер

    22 8 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Много точно сте го изразили за стадото но то е заспало А тези които са будни смучат от това управление.

    Коментиран от #25

    20:06 19.11.2025

  • 14 Виж сега,

    12 19 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    В Русия няма евро. Давам ти решение

    20:08 19.11.2025

  • 15 Аман от наивници...

    7 15 Отговор

    До коментар #6 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    И глупаци...... и след 40 дни какво ще стане?

    Коментиран от #16

    20:08 19.11.2025

  • 16 0001

    16 6 Отговор

    До коментар #15 от "Аман от наивници...":

    След 40 дни нищо ама след 6 - 7 месеца може да се роди нещо недоносено!

    Коментиран от #22

    20:11 19.11.2025

  • 17 Има страни в които няма евро....

    11 16 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    ... ЕС и НАТО.... Русия, Северна Корея, Куба, Венецуела и Иран, имаш голям избор... действай!

    Коментиран от #31

    20:12 19.11.2025

  • 18 Не се вижда

    13 21 Отговор

    До коментар #1 от "вижда се":

    Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #21

    20:12 19.11.2025

  • 19 нннн

    21 8 Отговор
    Властта извърши престъпление и освен негатива, трябва да бъде съдена.

    20:14 19.11.2025

  • 20 Стенли

    19 7 Отговор
    Тук съм съгласен с него и най важното че не питаха нас хората какво мислим, това е така че цените с евро и без евро се вдигат но мисля че точно сега не трябваше да се бърза с тази прословута еврозона

    Коментиран от #24

    20:14 19.11.2025

  • 21 0001

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Не се вижда":

    Що си не купиш въже и грес и да се отървеш от тая твоя мъка! Нищо не можеш да промениш, такъв живот те чака!

    20:16 19.11.2025

  • 22 И ти на еврото ли ще се сърдиш? 🤣

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "0001":

    Значи този който води пагубната икономическа политика и рискува да тласне страната в криза, ти го забравяш, за теб и останалите еврото ще е виновно за всичко лошо което може да ни сполети, така ли?

    Коментиран от #27

    20:16 19.11.2025

  • 23 факти

    4 12 Отговор
    глупости, от 500 годишно ГМО рая не очаквай нещо

    20:17 19.11.2025

  • 24 Добре че...

    8 11 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    Не питаха нас хората какво мислим, тук постъпиха правилно.

    Коментиран от #34

    20:18 19.11.2025

  • 25 ДрайвингПлежър

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "Браво супер":

    Оуу глада ще ги събуди - по-добър учител от глада няма!
    Като ги окрадат и като ги оставят на гладно и тъмно ще се събудят!

    Коментиран от #28

    20:21 19.11.2025

  • 26 Плaмeн

    9 11 Отговор
    30 години ,,Валутен борд".
    А някакви копейки искаха да станат 50 .

    20:22 19.11.2025

  • 27 0001

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "И ти на еврото ли ще се сърдиш? 🤣":

    Ооооо, и какво предлагаш? Каро се заговори за еврото и търговците се презапасиха! Държавните служители на тлъсти заплати си бъркат в носа и прибират такса спокойствие. Таман всичко се беше кротнало и ето ти евро.

    20:22 19.11.2025

  • 28 Да та ка

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    👍 истина.

    20:27 19.11.2025

  • 29 трън

    9 3 Отговор
    на първи Симеонов понякога много му личи че обира за определени групировки и интереси на трети страни в България платен икономист статист

    20:28 19.11.2025

  • 30 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "вижда се":

    1 ПЛАТЕНА ТИКВЕНА СВИНЯ СИ ФАКТИ БГ ТУК ДОПИСНИЦИТЕ ВЪРЛУВАТ

    20:31 19.11.2025

  • 31 Шопо

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Има страни в които няма евро....":

    Когато изброените от теб държави направят военен съюз ще разбереш колко смешни са НАТО.
    Ако САЩ и Турция излязат от НАТО ????

    Коментиран от #39

    20:34 19.11.2025

  • 32 Там са събрани за далавера

    8 3 Отговор
    На властта и дреме! Важното е да се накрадат колкото може повече и после кой откъде е!
    Етносът да мисли, щом е толкова тъп1

    20:34 19.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стенли

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Добре че...":

    Ами тогава що софиянци ревът на умряло че паркирането от два лева става две евро важното е че борим Путин 😁

    20:36 19.11.2025

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 10 Отговор
    ТОЗИ БРАДАТ КОЗЕЛ Е ........................ ЛИЧЕН СОЦИОЛОГ НА ШАРЛАТАНИНА , МИСТЪР БОТАШ ....................., ФАКТ !

    20:40 19.11.2025

  • 36 Човече

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "бай Иван":

    Ти дали мислиш с глвата си? Иди на доктор, не си добре.

    20:48 19.11.2025

  • 37 Тоя платен плъх

    9 1 Отговор
    Така му казаха !?… за да дразни не че незнаем истината …

    20:50 19.11.2025

  • 38 Всички го говорят

    7 4 Отговор
    Пишат колко са недостойни глупави надути безотговорни тези двамата ШИШКОВЦИ и техните подлоги само те не могат или не искат да го разберат, ЧЕ ВОДЯТ СТРАНАТА НИ КЪМ ФАЛИТ. КОЛКО ЛИ ТРЯБВА ДА БЪДЕШ ТЪП И УПОРИТ ЗА ДА НЕ ГО РАЗБЕРЕШ.

    20:54 19.11.2025

  • 39 🤣......

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Ще направят, и Не се сърди човече ще играят🤣

    20:57 19.11.2025

  • 40 Кратко и ясно

    7 10 Отговор
    Радево мекере.

    20:57 19.11.2025

  • 41 АХИЛ

    8 4 Отговор
    ПЛАТЕНА СОРОСКА ПОДЛОГА.

    20:58 19.11.2025

  • 42 Михей

    4 0 Отговор
    Горко на онези, които замислят беззаконие, което е в силата на ръката им.

    Михей 2:1

    21:04 19.11.2025

  • 43 Кел файда, че

    9 6 Отговор
    "властта в България ще претърпи огромен НЕГАТИВ от начина,
    по който осъществява приемането на еврото"
    СЛЕД КАТО СЕ ПРЕВАЛУТИРАТ СПЕСТЯВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ
    и загубим 50% от стандарта си на живот!
    Защото едно нещо което днес струва 1 лев,
    не покрива стойността на 50 евроцента!
    1 ЛЕВ срещу 50 €ЦЕНТЧЕТА ?!?!
    Правят истинските българи на малоумни
    и не спират да ни изтезават, защо бе?!
    И всичко това дължим на шебека от
    банянския ареал..

    Коментиран от #47, #48

    21:05 19.11.2025

  • 44 Първан е гъба на Радев

    7 7 Отговор
    Ясно е какво ще каже.

    21:12 19.11.2025

  • 45 Анонимен

    2 3 Отговор
    палваната не ги разбира тези работи

    21:12 19.11.2025

  • 46 мамаша

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    бегай веднага у просия там има рупли

    21:14 19.11.2025

  • 47 И що

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кел файда, че":

    Що да ги правят?

    21:23 19.11.2025

  • 48 Комшиите са с по-висок стандарт

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кел файда, че":

    Цели 5 леи за 1 евро.

    21:42 19.11.2025

  • 49 МИРО

    1 7 Отговор
    РАДЕВ НАПРАВИ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВТОРА УКРАЙНА !!!¡ ПЪЛЕН РЕЗИЛ

    21:46 19.11.2025

  • 50 6666

    2 6 Отговор
    Тоя Първан май е червен...

    Коментиран от #52

    21:53 19.11.2025

  • 51 МИРО

    0 7 Отговор
    РАДЕВ НАПРАВИ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВТОРА УКРАЙНА !!!¡ ПЪЛЕН РЕЗИЛ

    22:04 19.11.2025

  • 52 Имали по червен

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "6666":

    От твоят тууулуп не компетентен. Той книжката от БКП не си върна и със бай Тошо се прегърна. Но тези шестици твои май той ще ги наследи. А за Радев още некой месец и ще ви свети маслото. И БАЙ ТОШО ОТ СОЦА РОДЕН 1911 ГОДИНА БЕШЕ ПО ДОБЪР В СМЕТКИТЕ ОТ ТЕЗИ СЕГА. ПОДБИРАШЕ ПО УМНО КАДРИТЕ СИ.

    22:09 19.11.2025

  • 53 И тоя

    2 5 Отговор
    громи еврото!🤓

    Аз пък смятам, че само след няколко месеца никой няма дори да се сеща за лева.

    Ние и сега плащаме в евро, само че през посредник - левът , но по фиксиран курс!

    Приемайки еврото, тази еквилибристика изчезва!

    00:09 20.11.2025

  • 54 007

    1 3 Отговор
    Този а анализатор като че пее в хора на критикара на всичко и неговата евентуална партия. Всички, които говорят за запазване на лева пропускат подробноста на освобождаване от валутния борд и може точно за това е голямата борба на президентството и проруските партии. Не дай боже един ден те да управляват, както Жан Виденов (ще кажа, че го определям като много качествена личност като махнем политическите убеждения), заради който колективният западен свят ни даде да се разбере, че такава власт не трябва да има в Европа повече. Президентската тимурова команда може да бъде полезена за държавата само ако стане, това което нашата пророчица е казала, казват, че Владимир ще стане княз на света. Да видим! Но оставането на лева може да ни върне назад в ЖВ-точка нула.

    00:21 20.11.2025

  • 55 Защо трябва да дават акъл по медиите

    4 0 Отговор
    Хора със странен външен вид. Все пак външния вид е послание, а когато посланието е неясно какво възпитава. Ако посланието е на джихадист приемливо ли е. Има разлика между екстравагантен външен вид и арогантен и или глупав вид и израз.

    01:50 20.11.2025

  • 56 С малки изключения

    4 0 Отговор
    Този форум е от глупаци и тъпаци повечето платени агенти на чуждестранни агенти с антибългарска дейност и пропаганда.

    02:06 20.11.2025

  • 57 Като влезем в еврозоната

    4 0 Отговор
    Какво ще правят тогава Либерасите ?

    02:07 20.11.2025

