Първан Симеонов: Властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото

Дали е виновно еврото, или не - досегашното поскъпване ще бъде приписано именно на него. Това каза в интервю за "Още от деня" по БНТ политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.

По думите му гражданите не чуват обясненията на институциите по темата поради една проста причина - не им вярват.

Ирационалната мотивация на съгражданите ни да са против еврото, по думите му, е, че българският лев се възприема от хората като символ на държавата ни. "Чисто на това ниво не са готови да се разделят с него", добави политологът, като уточни, че "суверенистката вълна" е заляла целия западен свят: от Доналд Тръмп, през Марин Льо Пен, до Качѝнски.

Според Симеонов, властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото. "Цените се вдигнаха, а бюджетът е видимо изфабрикуван, за да влезе в релси. Щетите ще дойдат, включително и заради това, че идеята за референдума за запазване на българския лев бе неглижирана по този начин", обясни той, като отбеляза, че реакцията по темата от страна на Румен Радев е "видимо влизане в кампаниен режим" от негова страна.

От сагата с варненския кмет Благомир Коцев, по думите му, пък политическият дивидент е за ПП-ДБ.

Симеонов е на мнение, че управляващите са разрешили успешно казуса с "Лукойл". "Румен Спецов очевидно е човек, който е изгоден за американците. И това е така още от времето на Асен Василев", отбеляза той.

"Ако цените не с вдигнат и няма недостиг на горива, българите ще са доволни. Така се прави", обобщи политологът.