Първан Симеонов: Борисов ще се опита сега да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите

12 Декември, 2025 09:26

Хората показаха, че са готови да излизат на протести още и още, ако не се удовлетворяват техните искания. Това коментира в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ социологът Евелина Славкова от агенция „Тренд”. Според колегата ѝ Първан Симеонов от агенция „Мяра” големият въпрос сега е свързан с ходовете на Румен Радев.

„Намираме се в поредна точка, в която си говорим за демокрацията и за това да се върне силата на институциите. Големият е въпрос е какво ще се случи на следващите избори? Кой ще остане в управлението? Кой ще е следващото управление? Защото хората показаха, че са готови да излизат и пак, и пак, ако не се удовлетворяват техните искания и разбирания за това какво трябва да представя демокрацията и държавата”, заяви Евелина Славкова.

„Борисов ще се опита сега да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите. Опитва се и да се разкачи от Пеевски, който с идеята си за контрапротести пое всичко върху себе си”, заяви Първан Симеонов. „Другото, което Борисов ще се опита да направи, е да остане годен при бъдещо раздаване за някакви коалиции или тематични мнозинства”, смята социологът. И допълни, че големият въпрос сега е свързан Румен Радев.

„Ако сега скочи, може да е основен бенефициент от всичко това, наред с ПП-ДБ, които ще укрепнат в тази ситуация”, коментира Симеонов.

Сега, по думите му, има проблем и с критично ниското доверие към изборите. „Ние премерихме 16% доверие към изборите през март, когато Конституционният съд ревизира резултата. Това е потресаващо”, коментира Симеонов. По думите му следва въпросът със служебното правителство, а след изборите на дневен ред ще бъде съдебната система.

Евелина Славкова също смята, че е важен въпросът с Румен Радев. „Ако сега влезем в хипотезата, че Румен Радев не скочи и тези политически партии, които имаме в момента, отидат на избори, ние ще получим от същото по много, както получавахме назад във времето. Няма да има никаква динамика в електоралните отношения и ще продължим по същия начин. Затова в момента виждаме тази концентрация на енергия около Румен Радев. Той ежедневно коментира и дава „сламки”, че той ще скочи, че ще участва със собствен политически проект, в който той ще бъде лицето. Това може да доведе до повишаване в електоралните отношения – повече хора да излязат да гласуват, защото ще има нещо ново. Новото винаги провокира хората да излязат да гласуват”, каза Славкова.


  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Тези срещу който излезнаха на улицата стотици хиляди трябва да бъдат пометени на изборите. Не се ли случи това всичко е било напразно. България трябва да се освободи и да бъде демократична или си остава това което е.

    09:32 12.12.2025

  • 2 Да бе

    2 0 Отговор
    Първан Симеонов: Борисов ще се опита сега да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите

    Ама според договора,ако не влезем в еврозоната, трябва да излезем от европейския съюз 😁

    Коментиран от #7, #13

    09:32 12.12.2025

  • 3 Мушкача

    1 0 Отговор
    По време на едно предаване референдум при едноканалните някакъв младеж попита: "Абе защо ни занимавате все с пеевски и борисов, като не са никои и от тях нищо не зависи?" Направиха се, че не го чуват.

    09:33 12.12.2025

  • 4 МЕНТА,ТИКВ ИДРУН,ШИШИ,ГНОМ

    2 0 Отговор
    Стига вече едни и същи мутри ! СЪСИПАХА НИ

    09:34 12.12.2025

  • 5 ахаа

    1 0 Отговор
    а на тиквата ще му светне ли че за всичко е виновен той и прасето

    09:34 12.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Бойко ни купи билети за Титаник и сега бяга.

    09:35 12.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Ще има нов ЕС на свободните държави със собствена валута и граници.

    09:35 12.12.2025

  • 8 КОЗЯК

    1 1 Отговор
    Определя нещата в територията ха ха ха ХАК да ви е

    09:35 12.12.2025

  • 9 селяк

    0 0 Отговор
    Или протестите или Русия :Д те винаги са ни виновни на назе :Д ма ка са казале ората " На крива ракета космосо и пречи "

    09:37 12.12.2025

  • 10 Пич

    0 0 Отговор
    Първане , кой те е излъгал че си умен , Първане ?! Няма "Ако" , а когато !!! Та когато започат драмите с еврото , всички инфантили ще разберат , каква я свършиха !!! И не по вина на ГЕРБ !!! Може би ви е угодна такава позиция , но ако ПП и ДБ бяха отговорни към българите , трябваше да крепят и подпомагат управлението поне докрая на следващата година , като главната им роля би трябвало да бъде да не допуснат алчният бизнес да изстреля цените в космоса , и да не срути икономиката и покупателната способност на хората !!! Но алчността им за власт отново ще породи безвремие от избори в избори , а алчният бизнес ще се възползва от този хаос !!! Ще ви вземат дори домове на кредит !!!

    09:40 12.12.2025

  • 11 Некомпетентен

    0 0 Отговор
    Мусар, не хапи ръката която те хранеше до вчера, щото ръката която те храни днес, скоро ще бъде изядена и ще ми ядеш буя:)

    09:40 12.12.2025

  • 12 ЕВРОТО е ДРАМАТА на България

    1 0 Отговор
    Само по себе си Първане и всички които заблуждавате хората в ползата от еврото сте виновни и отговорни за трагедията на Бг.

    09:40 12.12.2025

  • 13 Уау

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Амин!

    09:41 12.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Радев няма да скочи защото не е казал хоп. Матрияла ще страда, а бизнеса ще прави като вятъра. Бойко и Шишко ще си пушат пурите и пият уискито. Единият в Банкя а другият в Дубай.

    09:41 12.12.2025

