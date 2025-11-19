Румен Христов: Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е дъвка за хора, които си готвят новата партия

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене Законопроекта за бюджета за 2026 година.
Бюджет 2026
"България има нужда от спокойствие и стабилно правителство, което да преведе страната ни в прехода от лева към евро. Можеше ли бюджетът да е по-добър - да, можеше. Неведнъж казахме, че това е коалиционен бюджет, в него има и леви, и десни мерки, но така или иначе има инерция, която следваме. Има закони, които определят повишаване на разходи в различните сфери, които следваме. Това, което на мен ми прави добро впечатление, е, че в средносрочната програма за следващата година се залага намаляваме общите разходи спрямо БВП, заделени за бюджета", каза лидерът на СДС и зам.-председател на ГЕРБ-СДС Румен Христов в студиото на "Денят ON AIR".
Той подчерта, че е имало надежда Тристранният съвет да се събере и да бъдат обсъдени възможностите около Бюджет 2026.
"Това, което мен и СДС ме притеснява, е данък дивидент, който се увеличава от 5 на 10%, както и увеличението на осигурителната тежест с 2%. Можеше да се направи отстъпка, но когато имаш такива разходи, ти трябва да търсиш начин да ги покриеш. Идеята за увеличаване на осигурителните вноски е да се намали трансферът от държавния бюджет към НОИ. Както знаете, всяка година се превежда една колосална сума", допълни Христов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Данък дивидент
Лидерът на СДС очаква Бюджет 2026 да бъде приет, въпреки всички критики.
"Тези временни мерки, които бяха приети във връзка с кризата 2009-2010, вноската за бизнеса да бъде разпределена 60-40, първите три дни болничен да се заплащат от работодателя, станаха постоянни. Слава Богу, че се намали с един ден болничният. Всички са или доволни, или недоволни. Има едни, които са по-недоволни - това са работодателите, имат основание, но в крайна сметка трябва да се оцени този коалиционен бюджет", подчерта Румен Христов.
Коледните добавки за пенсионерите
"По-добре е да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Малката сума, която се получава, за един човек е много важна, но има хора, които взимат максимална пенсия. Нека да намерим тези, които имат нужда - това, което се опитваме да направим и с енергийно бедните. Българските пенсионери очакват тези добавки, но всичко зависи от изпълнението на бюджета", поясни гостът.
Референдумът за еврото
На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина.
Предложението беше направено от държавния глава.
"Референдумът е трябвало да се случи преди неговото влизане в сила. Няма съмнение, че в оставащото време антиевропейските и проруските сили ще направят всичко възможно да бламират този процес. Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е излишен и дъвка за хора, които си готвят новата партия", категоричен е Румен Христов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тъно
Коментиран от #17
22:49 19.11.2025
3 Шопо
22:50 19.11.2025
4 пАри
Коментиран от #13, #19
22:51 19.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 3.14К
22:54 19.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дддд
22:55 19.11.2025
9 Хе хе
22:56 19.11.2025
10 Колкото лесно се влиза
22:59 19.11.2025
11 Учудване
23:00 19.11.2025
12 ГОШО
23:00 19.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стенли
23:03 19.11.2025
15 Хаха
23:04 19.11.2025
16 оня с коня
Коментиран от #23, #45
23:05 19.11.2025
17 Видьо Видев
До коментар #2 от "Тъно":Русия ни обяви за вражеска държава!
Следователно с Русия вече сме в студена война!
Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #24, #26
23:06 19.11.2025
18 БАЙ СТАВРИ
23:06 19.11.2025
19 Стенли
До коментар #4 от "пАри":Ами оти ги ручахме жабетата да си беше като през така наречения социализъм каквото каже партията това е и айде моля не ми казвайте че това е изборът на народа щото такива били партиите в парламента специално бсп ново начало се подиграха с хората които гласуваха за тях че и има такъв и иот също така щото нали беше важно суверена какво ще каже ама май вече не е
Коментиран от #25
23:09 19.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде и мнението
23:10 19.11.2025
22 Кинтесенцията ба демокрацията рефередум
Този докара още преди 36 г. , разруха и упадък на БГ. Нали помните лозунга: 45 г. Демокрация стигат.
След 10 години БГ ще изчезне. Отново 45 години стигат!!!
Износът ни е по номенклатура на третия свят: жито, дървен материал,необработене руда, съровини. Къде са завършените високо технологични продукти с значителна принадена стойност?
23:10 19.11.2025
23 Хаха
До коментар #16 от "оня с коня":Прав си. Но един ден и твойте вождове ще слушат благи приказки, съпроводени от не толкова благи действия.
Коментиран от #30
23:11 19.11.2025
24 Само да питам
До коментар #17 от "Видьо Видев":Не съм привърженик на Костя, но ти къде видя изброеното от теб в случая? Онзи ден имаше статия, че даже Унгария е по-неприятелска от България. Все пак въпросът ми е друг, България обявила ли е Русия за неприятелска?
23:12 19.11.2025
25 Цялата
До коментар #19 от "Стенли":дандания е, да види мyню, каква ще е активността, и колко мющерии ще хване.
23:14 19.11.2025
26 Видя не виждаш истината
До коментар #17 от "Видьо Видев":Ако под"вражеска" всеки разбира Русия, нека си спомни предизвикателото поведение на безграбначни български правителнства и техни мекерета за това състояние на двата братски народа:
Враждебни действия на България срещу Русия:
1.Доставихме или подарихме на неофашистка Украина, ракети СС300, 200 (оставяйки незащитени София и Козлодуй), бронемашини, самолети Миг 29, и най-важно 152 и от скоро 155 мм снаряди, които спасиха Украйна в началото на войната.
2. Препятствахме Русия да помага на Югославия 1999г, чрез забрана на полети над БГ
3. Бандеровска Украина игнорира Минските споразумения, одобрени от ООН. Западът, в това число и България, използва игнорирането на тези споразумения, за да въоръжи Украйна (по признание на Меркел), заплашвайки Русия
4. Не допуснахме Лавров да мине по въздушен път до Сърбия. Той заобиколи през Гърция.
5. Изгониха 70 членове на Руското Посолство. Германия - само 40.
6. България пак ще доставя ток на Украйна през зимата
7. Гласуваме за санкции против Русия
8. Четири американски бази
9. Постоянна антируска реторика и пропаганда по ТВ
10.Разрушиха Паметника на Съветската армия, Альоша - под въпрос?
11.Опит за смяна на имената на улиците, назовани с на руски общественици и военоначалници.
12. Опитват се да забранят законодателно изучаването на руски език в училищата. Както правят фашистите в Украйна. Те ще забраняват и българската азбука.
23:18 19.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 и тоя
23:20 19.11.2025
30 оня с коня
До коментар #23 от "Хаха":На прогнозата ти какво ще стане някой ден ще отговоря с Народна мъдрост:Дотогава я Камилата,я Камиларя":)
23:24 19.11.2025
31 фбр
23:24 19.11.2025
32 Васил
23:39 19.11.2025
33 Читател
23:49 19.11.2025
34 Отвличане на внимание след 5 месеца...
Оповестяването сега, е отвличане на вниманието
от щастливия ни чистак нов ЕвроБюджет - отварящ черна дупка
към дългова криза и разпродажба на вс. активи на държавата.
Това прозира зад решението на КС чак в
12 без 5 за нахлуването на щастливото евро.
НАД 5 МЕСЕЦА 12 СЪДИИ писаха, бришаха
доде докарат ... демокрацията. Срам.
00:35 20.11.2025
35 Никой
Но нали СДС дойде с условието да има демокрацията.
Референдума е част от задачата.
01:01 20.11.2025
36 Мето
01:30 20.11.2025
37 Анонкимен
05:56 20.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Цензурата
06:33 20.11.2025
42 Луд
06:38 20.11.2025
43 Големи
08:09 20.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 сноу
До коментар #16 от "оня с коня":Що ми се струва, че конят ти е по-умен от теб..
22:25 20.11.2025