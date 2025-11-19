Новини
Румен Христов: Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е дъвка за хора, които си готвят новата партия

Румен Христов: Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е дъвка за хора, които си готвят новата партия

19 Ноември, 2025

"Това, което на мен ми прави добро впечатление, е, че в средносрочната програма за следващата година се залага намаляваме общите разходи спрямо БВП, заделени за бюджета", каза лидерът на СДС

Румен Христов: Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е дъвка за хора, които си готвят новата партия - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене Законопроекта за бюджета за 2026 година.

Бюджет 2026

"България има нужда от спокойствие и стабилно правителство, което да преведе страната ни в прехода от лева към евро. Можеше ли бюджетът да е по-добър - да, можеше. Неведнъж казахме, че това е коалиционен бюджет, в него има и леви, и десни мерки, но така или иначе има инерция, която следваме. Има закони, които определят повишаване на разходи в различните сфери, които следваме. Това, което на мен ми прави добро впечатление, е, че в средносрочната програма за следващата година се залага намаляваме общите разходи спрямо БВП, заделени за бюджета", каза лидерът на СДС и зам.-председател на ГЕРБ-СДС Румен Христов в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че е имало надежда Тристранният съвет да се събере и да бъдат обсъдени възможностите около Бюджет 2026.

"Това, което мен и СДС ме притеснява, е данък дивидент, който се увеличава от 5 на 10%, както и увеличението на осигурителната тежест с 2%. Можеше да се направи отстъпка, но когато имаш такива разходи, ти трябва да търсиш начин да ги покриеш. Идеята за увеличаване на осигурителните вноски е да се намали трансферът от държавния бюджет към НОИ. Както знаете, всяка година се превежда една колосална сума", допълни Христов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Данък дивидент

Лидерът на СДС очаква Бюджет 2026 да бъде приет, въпреки всички критики.

"Тези временни мерки, които бяха приети във връзка с кризата 2009-2010, вноската за бизнеса да бъде разпределена 60-40, първите три дни болничен да се заплащат от работодателя, станаха постоянни. Слава Богу, че се намали с един ден болничният. Всички са или доволни, или недоволни. Има едни, които са по-недоволни - това са работодателите, имат основание, но в крайна сметка трябва да се оцени този коалиционен бюджет", подчерта Румен Христов.

Коледните добавки за пенсионерите

"По-добре е да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Малката сума, която се получава, за един човек е много важна, но има хора, които взимат максимална пенсия. Нека да намерим тези, които имат нужда - това, което се опитваме да направим и с енергийно бедните. Българските пенсионери очакват тези добавки, но всичко зависи от изпълнението на бюджета", поясни гостът.

Референдумът за еврото

На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина.

Предложението беше направено от държавния глава.

"Референдумът е трябвало да се случи преди неговото влизане в сила. Няма съмнение, че в оставащото време антиевропейските и проруските сили ще направят всичко възможно да бламират този процес. Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е излишен и дъвка за хора, които си готвят новата партия", категоричен е Румен Христов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Тъно

    67 6 Отговор
    Тебе отдавна са те сдъвкали и изплюли. Скрий се и не се изказвай, толкова безлично същество тази партия не е имало за председател.

    Коментиран от #17

    22:49 19.11.2025

  • 3 Шопо

    48 7 Отговор
    Референдум за еврото не може, но Референдум за ЕС и НАТО може !

    22:50 19.11.2025

  • 4 пАри

    7 43 Отговор
    бол..... Що да не пръснем още стотина милиона, и за референдум.

    Коментиран от #13, #19

    22:51 19.11.2025

  • 6 3.14К

    27 7 Отговор
    Двамата Руменовци (Христов и Петков) в късните часове си е истинско порно!

    22:54 19.11.2025

  • 8 Дддд

    50 5 Отговор
    Ти пък къде си тръгнал да се изказваш с тая партия от пет човека бе кой си ти да определиш бъдещето на България!!

    22:55 19.11.2025

  • 9 Хе хе

    38 4 Отговор
    СДС некролога пак ли са го разлепили? Колко години станаха? хе хе хе

    22:56 19.11.2025

  • 10 Колкото лесно се влиза

    24 5 Отговор
    Толкова трудно се излиза.

    22:59 19.11.2025

  • 11 Учудване

    36 5 Отговор
    Как някой може да гласува, за този посредствен във всяко отношение човечец? Целите му са ниски, аргументите му са изтъркани, от логика и спомен няма, ако мълчи умно има по-големи шансове.

    23:00 19.11.2025

  • 12 ГОШО

    32 4 Отговор
    А ТИ Е ХУБАВО ДА НЕ СЕ ПОКАЗВАШ , ВИДЯХМЕ ТЕ КОЛКО СТРУВАШ КАТО СДС ПОДЛОГА - СМЕШНИК

    23:00 19.11.2025

  • 14 Стенли

    24 5 Отговор
    Абе важното е че борим Путин що тогава софиянци ревът на умряло че паркирането от два лева става две евро 😁

    23:03 19.11.2025

  • 15 Хаха

    26 5 Отговор
    Как ще скимтите и ще молите за пощада след следващите избори. Но прошка няма да има.

    23:04 19.11.2025

  • 16 оня с коня

    11 39 Отговор
    На Дивоискащите Референдуми всякакви ще обясня за пореден път Добронамерено:Това е излишно харчене на Пари/Милиони/ и Обществена енергия!Ама както Водачите на Русофилските партии и Президента се изразяват че"Гласът на Народа трябвало да бъде Чут"...И ето какво би се случило:Ще се съберат едни подписи и ако са достатъчни и истински Референдумът влиза за разглеждане в НС.Следва Разглеждане,Обсъждане,Викове от Трибуната и до там,след което при тая Конфигурация на Парламента Референдумът отива Директно в Кошчето.Естествено ще има и Ядни протести с нецензурни думи от страна на Руските партии,на които Управляващите спокойно и с благ тон ще отгонорат:"Искахте да бъдете чути?Ами чухме ви,което не значи че ще стане ваща работа!"

    Коментиран от #23, #45

    23:05 19.11.2025

  • 17 Видьо Видев

    8 33 Отговор

    До коментар #2 от "Тъно":

    Русия ни обяви за вражеска държава!
    Следователно с Русия вече сме в студена война!
    Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #24, #26

    23:06 19.11.2025

  • 18 БАЙ СТАВРИ

    18 6 Отговор
    ха сега де.

    23:06 19.11.2025

  • 19 Стенли

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "пАри":

    Ами оти ги ручахме жабетата да си беше като през така наречения социализъм каквото каже партията това е и айде моля не ми казвайте че това е изборът на народа щото такива били партиите в парламента специално бсп ново начало се подиграха с хората които гласуваха за тях че и има такъв и иот също така щото нали беше важно суверена какво ще каже ама май вече не е

    Коментиран от #25

    23:09 19.11.2025

  • 21 Айде и мнението

    18 5 Отговор
    На господин никой 0,05 процента !!!????

    23:10 19.11.2025

  • 22 Кинтесенцията ба демокрацията рефередум

    21 6 Отговор
    Този седесар има ли право на мнение?
    Този докара още преди 36 г. , разруха и упадък на БГ. Нали помните лозунга: 45 г. Демокрация стигат.
    След 10 години БГ ще изчезне. Отново 45 години стигат!!!

    Износът ни е по номенклатура на третия свят: жито, дървен материал,необработене руда, съровини. Къде са завършените високо технологични продукти с значителна принадена стойност?

    23:10 19.11.2025

  • 23 Хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Прав си. Но един ден и твойте вождове ще слушат благи приказки, съпроводени от не толкова благи действия.

    Коментиран от #30

    23:11 19.11.2025

  • 24 Само да питам

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    Не съм привърженик на Костя, но ти къде видя изброеното от теб в случая? Онзи ден имаше статия, че даже Унгария е по-неприятелска от България. Все пак въпросът ми е друг, България обявила ли е Русия за неприятелска?

    23:12 19.11.2025

  • 25 Цялата

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Стенли":

    дандания е, да види мyню, каква ще е активността, и колко мющерии ще хване.

    23:14 19.11.2025

  • 26 Видя не виждаш истината

    28 7 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    Ако под"вражеска" всеки разбира Русия, нека си спомни предизвикателото поведение на безграбначни български правителнства и техни мекерета за това състояние на двата братски народа:
    Враждебни действия на България срещу Русия:
    1.Доставихме или подарихме на неофашистка Украина, ракети СС300, 200 (оставяйки незащитени София и Козлодуй), бронемашини, самолети Миг 29, и най-важно 152 и от скоро 155 мм снаряди, които спасиха Украйна в началото на войната.
    2. Препятствахме Русия да помага на Югославия 1999г, чрез забрана на полети над БГ
    3. Бандеровска Украина игнорира Минските споразумения, одобрени от ООН. Западът, в това число и България, използва игнорирането на тези споразумения, за да въоръжи Украйна (по признание на Меркел), заплашвайки Русия
    4. Не допуснахме Лавров да мине по въздушен път до Сърбия. Той заобиколи през Гърция.
    5. Изгониха 70 членове на Руското Посолство. Германия - само 40.
    6. България пак ще доставя ток на Украйна през зимата
    7. Гласуваме за санкции против Русия
    8. Четири американски бази
    9. Постоянна антируска реторика и пропаганда по ТВ
    10.Разрушиха Паметника на Съветската армия, Альоша - под въпрос?
    11.Опит за смяна на имената на улиците, назовани с на руски общественици и военоначалници.
    12. Опитват се да забранят законодателно изучаването на руски език в училищата. Както правят фашистите в Украйна. Те ще забраняват и българската азбука.

    23:18 19.11.2025

  • 29 и тоя

    12 5 Отговор
    цял живот лъже и краде...

    23:20 19.11.2025

  • 30 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    На прогнозата ти какво ще стане някой ден ще отговоря с Народна мъдрост:Дотогава я Камилата,я Камиларя":)

    23:24 19.11.2025

  • 31 фбр

    14 5 Отговор
    Не е възможно от природно тъп да станеш природно умен !!! КРЕТЕНЪТ си остава КРЕТЕН за цял живот !!!!

    23:24 19.11.2025

  • 32 Васил

    13 4 Отговор
    Със тази разлика че във на прьидента партията ще се запишат много хора, от друга страна във СДС членува само Руменчо Христовия, и изобщо не в сигурно дали имат 20тина човека членове на тая смарангясана партия СДС.

    23:39 19.11.2025

  • 33 Читател

    16 3 Отговор
    Глашатай на Борисов,представител на ръждясалото сдс,индивид с нисък КПД,това е той от русенския край.

    23:49 19.11.2025

  • 34 Отвличане на внимание след 5 месеца...

    16 2 Отговор
    Умуване, умуване, умуване от топсъдиите за референдум!
    Оповестяването сега, е отвличане на вниманието
    от щастливия ни чистак нов ЕвроБюджет - отварящ черна дупка
    към дългова криза и разпродажба на вс. активи на държавата.
    Това прозира зад решението на КС чак в
    12 без 5 за нахлуването на щастливото евро.
    НАД 5 МЕСЕЦА 12 СЪДИИ писаха, бришаха
    доде докарат ... демокрацията. Срам.

    00:35 20.11.2025

  • 35 Никой

    11 3 Отговор
    Чного е пприятен и като човек.

    Но нали СДС дойде с условието да има демокрацията.

    Референдума е част от задачата.

    01:01 20.11.2025

  • 36 Мето

    11 2 Отговор
    Ти одавна си сдъфкан и си в канала сега покрай тиквата си правиш пари и далавери нали си избран от Монтана знаеш ли как те псуват там що така!

    01:30 20.11.2025

  • 37 Анонкимен

    4 2 Отговор
    Този прави само разходи на държавата и никаква работа бе е свършил а само злини

    05:56 20.11.2025

  • 41 Цензурата

    1 2 Отговор
    Премахна три абсолютно адекватни мнения.

    06:33 20.11.2025

  • 42 Луд

    4 1 Отговор
    Преди 1989год бяхме много отчаяни че всеки петък трябваше да гледаме Руска телевизия.И не само.Затова се наместиха като този хубавец да изядат цялата икономика която пак народа я беше създал,Лошото е че и сега ни манипулират по сегашните телевизии и края се невижда,Все знаиковци и по всички теми специалисти затова със фалшиви избори ни управляват във еврозона ни вкарват във затвора вкарват всеки които им пречи и на това казват европеиски ценности,Преди само телевизията беше Руска а сега със новите ценности всичко стана ДЕМОКРАТИЧНО,,

    06:38 20.11.2025

  • 43 Големи

    1 2 Отговор
    Страхливци, тия политици

    08:09 20.11.2025

  • 45 сноу

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Що ми се струва, че конят ти е по-умен от теб..

    22:25 20.11.2025

