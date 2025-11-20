Новини
България »
Всички градове »
"Възраждане": Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация

"Възраждане": Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация

20 Ноември, 2025 10:51 1 474 43

  • възраждане-
  • предсрочни парламентарни избори-
  • спасяване-
  • демокрация-
  • петър петров

В този изчерпан парламент няма никакви граници и няма пречки да бъде нарушавана нито Конституцията, нито законите на страната, с една единствена цел – насилственото вкарване на България в еврозоната и недопускане да се чуе гласът на българските граждани, коментира заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров

"Възраждане": Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация или поне на това, което е останало от нея. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров в декларация от трибуната на Народното събрание, предават от БТА.

След като през май преходното ръководство на Народното събрание със свой едноличен акт не допусна предложение за произвеждане на националния референдум по въпроса за въвеждането на еврото да бъде разгледана и този едноличен акт бе обявен от Конституционния съд за противоконституционен, вчера станахме свидетели на нов едноличен акт на сегашното ръководство на Народното събрание, с който не само че не бе допуснато предложение от народни представители за точка в дневния ред, което целеше да бъде разгледано и гласувано предложение за произвеждане на такъв референдум, но и бяха ограничени конституционно гарантирани права на парламентарна група да участва в работата на Народното събрание, каза Петър Петров.

В този изчерпан парламент няма никакви граници и няма пречки да бъде нарушавана нито Конституцията, нито законите на страната, с една единствена цел – насилственото вкарване на България в еврозоната и недопускане да се чуе гласът на българските граждани, коментира Петров.

Оставката на това правителство, неговото сваляне и предсрочни избори са единствената рецепта срещу това заболяване, което в момента се наблюдава в българския политически живот и в неговия най-висш форум, заяви депутатът от "Възраждане". По думите му 51-вият парламент е изчерпан от всякакво политическо доверие. Предсрочни парламентарни избори са единственото решение на тази политическа криза, която като ефект направи така, че чрез нарушение на Конституцията, на законите и чрез процедурни хватки се пречи на българския народ да заяви своя глас по един от най-важните въпроси за държавното управление, каза Петър Петров.

Той допълни, че промяната и всъщност националното допитване до народа тръгва от всеки един от нас. Докога българският народ ще се задоволи да гледа безучастно това, което се случва. Ето на това трябва да си дадем ние отговор, защото днес е въпросът за еврото, утре ще е за нашата свобода и за него също няма да има референдум, коментира депутатът.

За политическа партия "Възраждане" оттук нататък пътят е предсрочни парламентарни избори и ние няма да правим нищо друго освен да се борим това да се случи, заяви Петров. Той отправи две послания, едното от които - към управляващите. "Омитайте се от властта, докато е време и докато българският народ все още ви е дал шанс да го сторите", заяви той. Другото послание беше към българския народ. "Ставайте юнаци, ние не щем ярем", каза депутатът от "Възраждане".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доктора

    35 29 Отговор
    Гладната кокошка пак започна да сънува.
    ПП “Възраждане за копейките” говори за спасяване на демокрацията. Та те откъде знаят какво е демокрация?

    Коментиран от #27, #31

    10:54 20.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    30 22 Отговор
    АМИ ПО НАЙ- БЪРЗИЯ НАЧИН НАСРОЧВАЙТЕ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ!

    10:55 20.11.2025

  • 4 Тия

    28 17 Отговор
    все нещо ще спасяват.

    10:59 20.11.2025

  • 5 Точен

    32 21 Отговор
    Докъде стигнахте, българи???? Новият бардак да ви управлява, срам и позор! Избори и веднага Референдум за неприемане на еврото до 2043 г!

    Коментиран от #40, #42

    11:00 20.11.2025

  • 6 Благой от СОФстрой

    21 23 Отговор
    Лилаво-путлерските ПЦЕта ако искат демокрация да се отправят, рашляшкото-кално-блато!!!

    11:01 20.11.2025

  • 7 нннн

    25 5 Отговор
    Избори -да. Само да не са като в Пазарджик.
    Абе, защо са ни МВР и разни служби, ако не могат да озаптят купения и насилен вот?
    И тия ...ИК-ове кога ще се научат да броят?

    11:02 20.11.2025

  • 8 Как

    24 24 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ СА ХУЛИГАНИ ДО ЕДИН,САМО ГЛЕДАТ ДА СЕ СБИЯТ С НЯКОГО. И да ходят да харчат народна пара по екскурзии.

    11:03 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Майора

    25 23 Отговор
    Копейки , хора защитаващи Путин и Русия , нямат място в България и да говорят от името на народа! Хващайте пътя към Русия и върнете субсидиите!

    11:09 20.11.2025

  • 11 Оруел

    16 12 Отговор
    Само да кажа на Възраждане , че в диктатура избори не се провеждат.

    11:10 20.11.2025

  • 12 Не така

    22 16 Отговор
    Точно вие няма как да спасите българската демокрация. И тя не се нуждае от спасяване, а от подобрение. Освен за спасители на плажа за друго не ставате. А и то е под въпрос. Началникът ви върна ли се от рашка и какви инструкции получи?

    11:12 20.11.2025

  • 13 Някой

    24 11 Отговор
    Фактите са си факти:
    1. Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци, които ползват всякакви средства да няма референдум, без да спазват законите и конституцията;
    2. Нарушиха Конституцията член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват);
    3. Погазиха закона за прякото участие ... (референдумите);
    4. Погазиха Договорът за функциониране на ЕС (ДФЕС) член 140 параграфи 1 (за критериите) и 3 (за одобрение и от държавата кандидат след одобрение по критериите);
    5. Скъсаха се да лъжат за нарушен договор. Кой договор? Кой член? Коя алинея? Действащият е ДФЕС член 140 за всички държави в ЕС;
    6. Потъпкаха демокрацията и избора на народа. Кой да решава? Аз ли? Тогава излизаме от ЕС и НАТО;
    7. Всички до един в парламента да са за еврото, всички до един трябваше да гласуват за референдума. Противното е престъпление! Те нямат право на избор.

    11:17 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Преди и сега

    23 14 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    11:21 20.11.2025

  • 16 Цончо 💦☔

    15 12 Отговор
    Тйотя не ми вдига вече и от два месеца не е пращала рупли.. Силвестърчо иска нова кола а денги нет

    11:21 20.11.2025

  • 17 Боклуците на Боклука

    8 15 Отговор
    Точно така, предсрочните избори ще ни спасят от Копейкин, Тиквата, Шиши, Кокорчо, Зафиров,Слави и Руди кълвача. Всички те са една голяма ОПГ 🤣😂😅👊🤜🚽

    11:23 20.11.2025

  • 18 Абсурдистан

    13 8 Отговор
    Избори до дупка никога не е било и няма да бъде решение. Партията на подлогите поляга всички усилия в ущърб на България.

    11:25 20.11.2025

  • 19 РЕФЕРЕНДУМ НЕЗАБАВНО!

    15 15 Отговор
    И ОСТАВКА на правителството, излъчено от фалшивия парламент, избран с фалшифицираните от мафията ГЕРБсдс-ДПСнн-ППДБ избори!

    11:28 20.11.2025

  • 20 Плд, ул Св Климент

    5 5 Отговор
    дайте ги тези предсрочни избори, да видим какво ще наделате

    11:32 20.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гандалф

    11 7 Отговор
    И 10 пъти да правим нови избори...все същата...и с кого ще управлявате ако спечелите мандат...с величие...меч и така нататък сте почти във вечна конфронтация...какво ще направите ще си посипите главата с пясък и ще кажете..такива са обстоятелствата...на мен и на някой други ми писна оот тази спирала от избори...а тези които искат избори до ду точтопка са обикновено в чужбина и не им пука ако ще да правим избори всяка седмица..чакаме поредния спасител на нацията...които дружно да псуваме точно след 1 година...

    11:35 20.11.2025

  • 23 ЧИЧО

    15 8 Отговор
    Колко избора проведохме, все същото се получава. Сега да има избори, пак ще е същото. Само харчене на пари.

    11:36 20.11.2025

  • 24 кратун

    7 3 Отговор
    вре ме е за из бори

    11:49 20.11.2025

  • 25 "Свободен избор"

    6 2 Отговор
    Става, така бивши ви членове от Пловдив, които сформираха "Свободен избор" ще ви изместят от парламента :) хахахахахахаа

    11:51 20.11.2025

  • 26 Алекса

    4 3 Отговор
    И Сглобката така казва ! Няма нужда да гласувате ! Баце и Шиши винаги ще ви стрижат !

    11:51 20.11.2025

  • 27 Голем смех

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Доктора":

    Те се разпадат, пловдивската им част първи се усетиха вчера и напуснаха кораба :) хахахахахахаха

    11:52 20.11.2025

  • 28 Емигрант

    6 6 Отговор
    Боже, този говори за демокрация, я да влезе в този сайт да види каква "демократична" ЦЕНЗУРА се вихри тук ! Демокрация ха ха в България с управляващи наследници на БКП, бивши комунисти и шайки като Възраждане подкречящи диктатурата на Путин ??

    11:56 20.11.2025

  • 29 социолог

    6 3 Отговор
    при нови избори дпс стават първа сила.. очевидно и костя вече е патерица на пеевски

    12:01 20.11.2025

  • 30 Чочо

    2 1 Отговор
    С купуването на гласове..,...все така ли ще е?

    12:01 20.11.2025

  • 31 Медуня

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Доктора":

    копейките искат демокрация....

    12:11 20.11.2025

  • 32 Истината

    9 2 Отговор
    За Израждане, демокрацията се схваща като такава, ако с 15-те им процента лумпени получат цялата власт.
    И Хитлер е дошъл на власт с помощта на избори и демокрация и после вече демокрация е нямало....

    12:12 20.11.2025

  • 33 изчерпани са парите

    5 2 Отговор
    давани от лукойл и ще духате супата предатели

    12:19 20.11.2025

  • 34 изчерпани са парите

    6 1 Отговор
    давани от лукойл и ще духате супата предатели

    12:20 20.11.2025

  • 35 Ха ха ха

    8 3 Отговор
    Възраждане и демокрация!!!! Ха ха ха!!! Това е като дървено желязо!!!

    12:21 20.11.2025

  • 36 връщай

    6 1 Отговор
    парите

    12:49 20.11.2025

  • 37 !!!?

    5 2 Отговор
    В Пловдив се появи сделано в СССР "Въzраждане - Нова Копейка"...!!!?

    13:25 20.11.2025

  • 38 Георгиев

    1 2 Отговор
    И а време за избори. Боко и Шиши, ако са умни тарикати, ще направят президентски и парламентарни избори в едно. Радев още не е напуснал, още изборното пространство ще е мътно. Оставят ли три месеца и повече за парламентарни избори, отиват е ряката сега управляващите, а Хижата и фритюрник с няма да се кладират

    13:48 20.11.2025

  • 39 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    1 0 Отговор
    СУПТО ,без право на избор. Айде ,че си искам парите. Благодаря.

    14:39 20.11.2025

  • 40 ХаХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Точен":

    Някои не е вързано Възраждане за столовите на парламента Каква работа имате там освен да вземате субсидии Откажете се Ако сте мъже По не ще Ви поздрави г-за Метрофанова « атличници» «камсамолци»
    Освен това Коцето си направи къща от субсидиите вече може и без тях

    17:18 20.11.2025

  • 41 Даката

    1 0 Отговор
    България в калта на руското безвремие, това иска Русия, за това се "борят" русофилите, предателите български.

    17:55 20.11.2025

  • 42 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точен":

    Това ли ви спуснаха от руското посолство?

    17:57 20.11.2025

  • 43 Помни

    0 0 Отговор
    Ако изборите имаха някакво значение , никой нямаше да ги провежда е написал Уинстън Чърчил . А демокрацията е политическа система , която чрез лъжи и манипулации по сравнително мек начин да дои и стриже стадото .

    18:05 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол