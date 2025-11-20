"Възраждане": Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация

Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация или поне на това, което е останало от нея. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров в декларация от трибуната на Народното събрание, предават от БТА.
След като през май преходното ръководство на Народното събрание със свой едноличен акт не допусна предложение за произвеждане на националния референдум по въпроса за въвеждането на еврото да бъде разгледана и този едноличен акт бе обявен от Конституционния съд за противоконституционен, вчера станахме свидетели на нов едноличен акт на сегашното ръководство на Народното събрание, с който не само че не бе допуснато предложение от народни представители за точка в дневния ред, което целеше да бъде разгледано и гласувано предложение за произвеждане на такъв референдум, но и бяха ограничени конституционно гарантирани права на парламентарна група да участва в работата на Народното събрание, каза Петър Петров.
В този изчерпан парламент няма никакви граници и няма пречки да бъде нарушавана нито Конституцията, нито законите на страната, с една единствена цел – насилственото вкарване на България в еврозоната и недопускане да се чуе гласът на българските граждани, коментира Петров.
Оставката на това правителство, неговото сваляне и предсрочни избори са единствената рецепта срещу това заболяване, което в момента се наблюдава в българския политически живот и в неговия най-висш форум, заяви депутатът от "Възраждане". По думите му 51-вият парламент е изчерпан от всякакво политическо доверие. Предсрочни парламентарни избори са единственото решение на тази политическа криза, която като ефект направи така, че чрез нарушение на Конституцията, на законите и чрез процедурни хватки се пречи на българския народ да заяви своя глас по един от най-важните въпроси за държавното управление, каза Петър Петров.
Той допълни, че промяната и всъщност националното допитване до народа тръгва от всеки един от нас. Докога българският народ ще се задоволи да гледа безучастно това, което се случва. Ето на това трябва да си дадем ние отговор, защото днес е въпросът за еврото, утре ще е за нашата свобода и за него също няма да има референдум, коментира депутатът.
За политическа партия "Възраждане" оттук нататък пътят е предсрочни парламентарни избори и ние няма да правим нищо друго освен да се борим това да се случи, заяви Петров. Той отправи две послания, едното от които - към управляващите. "Омитайте се от властта, докато е време и докато българският народ все още ви е дал шанс да го сторите", заяви той. Другото послание беше към българския народ. "Ставайте юнаци, ние не щем ярем", каза депутатът от "Възраждане".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Доктора
ПП “Възраждане за копейките” говори за спасяване на демокрацията. Та те откъде знаят какво е демокрация?
10:54 20.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
10:55 20.11.2025
4 Тия
10:59 20.11.2025
5 Точен
11:00 20.11.2025
6 Благой от СОФстрой
11:01 20.11.2025
7 нннн
Абе, защо са ни МВР и разни служби, ако не могат да озаптят купения и насилен вот?
И тия ...ИК-ове кога ще се научат да броят?
11:02 20.11.2025
8 Как
11:03 20.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Майора
11:09 20.11.2025
11 Оруел
11:10 20.11.2025
12 Не така
11:12 20.11.2025
13 Някой
1. Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци, които ползват всякакви средства да няма референдум, без да спазват законите и конституцията;
2. Нарушиха Конституцията член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват);
3. Погазиха закона за прякото участие ... (референдумите);
4. Погазиха Договорът за функциониране на ЕС (ДФЕС) член 140 параграфи 1 (за критериите) и 3 (за одобрение и от държавата кандидат след одобрение по критериите);
5. Скъсаха се да лъжат за нарушен договор. Кой договор? Кой член? Коя алинея? Действащият е ДФЕС член 140 за всички държави в ЕС;
6. Потъпкаха демокрацията и избора на народа. Кой да решава? Аз ли? Тогава излизаме от ЕС и НАТО;
7. Всички до един в парламента да са за еврото, всички до един трябваше да гласуват за референдума. Противното е престъпление! Те нямат право на избор.
11:17 20.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Преди и сега
11:21 20.11.2025
16 Цончо 💦☔
11:21 20.11.2025
17 Боклуците на Боклука
11:23 20.11.2025
18 Абсурдистан
11:25 20.11.2025
19 РЕФЕРЕНДУМ НЕЗАБАВНО!
11:28 20.11.2025
20 Плд, ул Св Климент
11:32 20.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гандалф
11:35 20.11.2025
23 ЧИЧО
11:36 20.11.2025
24 кратун
11:49 20.11.2025
25 "Свободен избор"
11:51 20.11.2025
26 Алекса
11:51 20.11.2025
27 Голем смех
До коментар #2 от "Доктора":Те се разпадат, пловдивската им част първи се усетиха вчера и напуснаха кораба :) хахахахахахаха
11:52 20.11.2025
28 Емигрант
11:56 20.11.2025
29 социолог
12:01 20.11.2025
30 Чочо
12:01 20.11.2025
31 Медуня
До коментар #2 от "Доктора":копейките искат демокрация....
12:11 20.11.2025
32 Истината
И Хитлер е дошъл на власт с помощта на избори и демокрация и после вече демокрация е нямало....
12:12 20.11.2025
33 изчерпани са парите
12:19 20.11.2025
34 изчерпани са парите
12:20 20.11.2025
35 Ха ха ха
12:21 20.11.2025
36 връщай
12:49 20.11.2025
37 !!!?
13:25 20.11.2025
38 Георгиев
13:48 20.11.2025
39 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
14:39 20.11.2025
40 ХаХаХа
До коментар #5 от "Точен":Някои не е вързано Възраждане за столовите на парламента Каква работа имате там освен да вземате субсидии Откажете се Ако сте мъже По не ще Ви поздрави г-за Метрофанова « атличници» «камсамолци»
Освен това Коцето си направи къща от субсидиите вече може и без тях
17:18 20.11.2025
41 Даката
17:55 20.11.2025
42 Даката
До коментар #5 от "Точен":Това ли ви спуснаха от руското посолство?
17:57 20.11.2025
43 Помни
18:05 20.11.2025