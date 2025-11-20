"Възраждане": Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация

Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация или поне на това, което е останало от нея. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров в декларация от трибуната на Народното събрание, предават от БТА.

След като през май преходното ръководство на Народното събрание със свой едноличен акт не допусна предложение за произвеждане на националния референдум по въпроса за въвеждането на еврото да бъде разгледана и този едноличен акт бе обявен от Конституционния съд за противоконституционен, вчера станахме свидетели на нов едноличен акт на сегашното ръководство на Народното събрание, с който не само че не бе допуснато предложение от народни представители за точка в дневния ред, което целеше да бъде разгледано и гласувано предложение за произвеждане на такъв референдум, но и бяха ограничени конституционно гарантирани права на парламентарна група да участва в работата на Народното събрание, каза Петър Петров.

В този изчерпан парламент няма никакви граници и няма пречки да бъде нарушавана нито Конституцията, нито законите на страната, с една единствена цел – насилственото вкарване на България в еврозоната и недопускане да се чуе гласът на българските граждани, коментира Петров.

Оставката на това правителство, неговото сваляне и предсрочни избори са единствената рецепта срещу това заболяване, което в момента се наблюдава в българския политически живот и в неговия най-висш форум, заяви депутатът от "Възраждане". По думите му 51-вият парламент е изчерпан от всякакво политическо доверие. Предсрочни парламентарни избори са единственото решение на тази политическа криза, която като ефект направи така, че чрез нарушение на Конституцията, на законите и чрез процедурни хватки се пречи на българския народ да заяви своя глас по един от най-важните въпроси за държавното управление, каза Петър Петров.

Той допълни, че промяната и всъщност националното допитване до народа тръгва от всеки един от нас. Докога българският народ ще се задоволи да гледа безучастно това, което се случва. Ето на това трябва да си дадем ние отговор, защото днес е въпросът за еврото, утре ще е за нашата свобода и за него също няма да има референдум, коментира депутатът.

За политическа партия "Възраждане" оттук нататък пътят е предсрочни парламентарни избори и ние няма да правим нищо друго освен да се борим това да се случи, заяви Петров. Той отправи две послания, едното от които - към управляващите. "Омитайте се от властта, докато е време и докато българският народ все още ви е дал шанс да го сторите", заяви той. Другото послание беше към българския народ. "Ставайте юнаци, ние не щем ярем", каза депутатът от "Възраждане".