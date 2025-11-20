Васил Терзиев за втората година от управлението си: Шампанско и сълзи. Свършена е изключително много работа

"Шампанско и сълзи" - така кметът на София Васил Терзиев определи втората година на своето управление, информират от БНТ.
Той заяви, че е свършена изключително много работа, градът се развива, има прогрес и поводи за гордост, но и много предизвикателства.
Като един от основните проблеми той определи финансирането.
Колкото до увеличаването на цената на зоните за паркиране в София и тяхното разширяване Терзиев коментира, че гражданите ще успеят да видят резултатите след години
По думите му "сега се прави връзка между това защо се взимат парите на хората и в какво ще бъдат инвестирани".
Васил Терзиев отбеляза и напредък по отношение на детските градини.
Той заяви, че има 1365 места повече, като в момента се строят 15 детски градини и се прави план, за да може общината да се справи с този проблем.
1 мерси
Коментиран от #34
15:52 20.11.2025
2 Мюмюн
15:55 20.11.2025
3 🗽🗽🗽
15:55 20.11.2025
4 Напръскай се с
15:57 20.11.2025
5 Гост
Коментиран от #44
15:57 20.11.2025
6 честен ционист
Коментиран от #39
15:57 20.11.2025
7 Ами
15:57 20.11.2025
8 Ех тези софиянци,
15:58 20.11.2025
9 Дориана
Коментиран от #18
15:59 20.11.2025
10 Пич
Коментиран от #15
15:59 20.11.2025
11 софето
15:59 20.11.2025
12 хаха
Същото стана във Великобритания. Натиснаха яко за електромобили. Сега видяха, че приходите от акциз на горива рязко са паднали и за компенсация въвеждат 3 пенса на километър за електромобили и хибриди. Т.е. "Ползвайте това, че е по-добро.", ама и "Сега плащайте, че го ползвате и ощетявате бюджета ни.". Държава кога е намалявала пера на разходи и се е оставяла да прибере по-малко? Ако трябва, ще има общински данък "парникови газове" за дишане- издишаме СО2 и засилваме климатичните промени.
16:01 20.11.2025
13 Тракиец 🇺🇦
16:05 20.11.2025
14 ВСИЧКИ На ПРОТЕСТА
16:06 20.11.2025
15 Тракиец 🇺🇦
До коментар #10 от "Пич":Къв дядо Коледа уе пич ? Тук говорим за дядо мраз ! ДС и БКП те управляват бе мен ,осъзнай се
Коментиран от #21
16:08 20.11.2025
16 След Бойко и Фандъкова
16:10 20.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мдаа
До коментар #9 от "Дориана":А сиганката по добра алтернатива ли беше за кмет?
Коментиран от #24
16:18 20.11.2025
19 Нехис
Този палячо от ДС-арско семейство миналата година се беше пак чалгарската изцепил - НЕ СМЕ БЕЗГРЕШНИ, НО СМЕ ИСТИНСКИ. Не, Васе. Некадърни сте!
Коментиран от #40
16:19 20.11.2025
20 Промяна
16:21 20.11.2025
21 Пич
До коментар #15 от "Тракиец 🇺🇦":За да водиш че съм добронамерен , само ще ти кажа да обмислиш отново какво казвам от реторична и философска гледна точка ! Обмисли и какво ми отговаряш ! Вявам че след няколко години ще се научиш да говориш !!!
16:21 20.11.2025
22 Горски
16:42 20.11.2025
23 Ддд
Коментиран от #27
16:45 20.11.2025
24 Ддд
До коментар #18 от "Мдаа":Сега като погледнеш с времето назад, май тя беше много по добрия избор от този неграмотния.
16:47 20.11.2025
25 Тоз
16:51 20.11.2025
26 Тоз
16:51 20.11.2025
27 хаха
До коментар #23 от "Ддд":"Още не е построил детските градини оставени от Фандъкова. " Тук не мога да се кривя, че не е много виновен. Проблемът е още от Софиянски май. Детски градини не се строят, защото по начало някой умник е мислил огромната далавера- близо 100 000 000 за градини всяка на цена на средноголям хотел 4 или 5- над 3 000 000 евро, защото щели да имат парно и подобни неща да ги оскъпяват. Ама наистина хотел без земята или кооперация с 40-50 апартамента са на тази стойност да се построят. В сайтовете за имоти за 3-4, 5 000 000 евро има такива хотели с по 40-50 стаи да се продават. И тази схема се опитва през няколко години да се прокара в общински съвет и не може. Защо не искат да почнат да строят една по една е друг въпрос, дето досега никой не е искал да му се отговори.
16:52 20.11.2025
28 Терзиев и ППДБ
Коментиран от #49
16:53 20.11.2025
29 ЧИЧО
16:57 20.11.2025
30 Вежди Рашидов
Коментиран от #41
16:59 20.11.2025
31 ЙЕЛОУ ТАКСИ
17:12 20.11.2025
32 Перо
17:23 20.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кит
Коментиран от #38
17:37 20.11.2025
36 Гунчо
17:42 20.11.2025
37 Некадърно,
Това ли е “борба с почистващите фирми” - да тънем в мръсотия!
Искат власт, а като я вземат се оказва, че нищо не умеят! Смешници!
18:03 20.11.2025
38 хмм
До коментар #35 от "Кит":Китовете сте за лечение, ще ви пратим на дебелариум!
18:28 20.11.2025
39 факт
До коментар #6 от "честен ционист":А после вас ви дъниха на изборите!
18:28 20.11.2025
40 Тихо там!
До коментар #19 от "Нехис":"Батальонът се строява" да мълчи!
18:31 20.11.2025
41 плод-зеленчук
До коментар #30 от "Вежди Рашидов":И от вас така, затова ще има предсрочни избори!
18:32 20.11.2025
42 Викаш, чистофайник си
До коментар #34 от "оня с коня":И след коня си чистиш с език...
18:34 20.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 да ви е ем
До коментар #5 от "Гост":у баровците балкански мазни селяци
19:21 20.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Да да
19:46 20.11.2025
48 Това момче е
19:47 20.11.2025
49 Да, бе!
До коментар #28 от "Терзиев и ППДБ":Не може да съсипеш нещо,което е съсипвано с години!
00:38 21.11.2025
50 Банко
01:20 21.11.2025