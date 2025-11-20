Васил Терзиев за втората година от управлението си: Шампанско и сълзи. Свършена е изключително много работа

"Шампанско и сълзи" - така кметът на София Васил Терзиев определи втората година на своето управление, информират от БНТ.

Той заяви, че е свършена изключително много работа, градът се развива, има прогрес и поводи за гордост, но и много предизвикателства.

Като един от основните проблеми той определи финансирането.

Колкото до увеличаването на цената на зоните за паркиране в София и тяхното разширяване Терзиев коментира, че гражданите ще успеят да видят резултатите след години

По думите му "сега се прави връзка между това защо се взимат парите на хората и в какво ще бъдат инвестирани".

Васил Терзиев отбеляза и напредък по отношение на детските градини.

Той заяви, че има 1365 места повече, като в момента се строят 15 детски градини и се прави план, за да може общината да се справи с този проблем.