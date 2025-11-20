Новини
Васил Терзиев за втората година от управлението си: Шампанско и сълзи. Свършена е изключително много работа

20 Ноември, 2025 15:49 1 492 50

Колкото до увеличаването на цената на зоните за паркиране в София и тяхното разширяване Терзиев коментира, че гражданите ще успеят да видят резултатите след години. По думите му "сега се прави връзка между това защо се взимат парите на хората и в какво ще бъдат инвестирани".

Васил Терзиев за втората година от управлението си: Шампанско и сълзи. Свършена е изключително много работа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Шампанско и сълзи" - така кметът на София Васил Терзиев определи втората година на своето управление, информират от БНТ.

Той заяви, че е свършена изключително много работа, градът се развива, има прогрес и поводи за гордост, но и много предизвикателства.

Като един от основните проблеми той определи финансирането.

Колкото до увеличаването на цената на зоните за паркиране в София и тяхното разширяване Терзиев коментира, че гражданите ще успеят да видят резултатите след години

По думите му "сега се прави връзка между това защо се взимат парите на хората и в какво ще бъдат инвестирани".

Васил Терзиев отбеляза и напредък по отношение на детските градини.

Той заяви, че има 1365 места повече, като в момента се строят 15 детски градини и се прави план, за да може общината да се справи с този проблем.


  • 1 мерси

    26 3 Отговор
    от толкова много работа, шахтите днес в подлеза България/Кабшелков бяха прелели от миризливи мътни води...

    Коментиран от #34

    15:52 20.11.2025

  • 2 Мюмюн

    21 4 Отговор
    аааааа, 6 си пиша, знаем та. само че без тебе беше по-добре.

    15:55 20.11.2025

  • 3 🗽🗽🗽

    21 6 Отговор
    Дойде с обещания за паркинзи, а накрая хората пред блока няма къде да паркират заради фашистки сини и зелени зони.

    15:55 20.11.2025

  • 4 Напръскай се с

    23 4 Отговор
    Мухозол бе

    15:57 20.11.2025

  • 5 Гост

    28 5 Отговор
    Хем крадеш, хем лъжеш. София е най-мръсният град в Европа, най-тъмният. Пред нас кофите преливат, от 3 седмици никой не е почистил покрай кофите. Малко сметище е, а е баровски квартал. Само с лъжи не става

    Коментиран от #44

    15:57 20.11.2025

  • 6 честен ционист

    6 5 Отговор
    Зад тая колона дъниха гласоподавателите му.

    Коментиран от #39

    15:57 20.11.2025

  • 7 Ами

    24 3 Отговор
    Този човек е луд!

    15:57 20.11.2025

  • 8 Ех тези софиянци,

    17 6 Отговор
    реват сега,а като си го избирахте, мислехте,че ще огрее като слънце навсякъде. Хайде спрете с оплакванията,или си трайте,или го измитайте с голямата метла

    15:58 20.11.2025

  • 9 Дориана

    30 5 Отговор
    Васил Терзиев никаква работа не е свършил Той самия не е наясно какво и как се прави. Всичко при него е провал. Унищожи София.

    Коментиран от #18

    15:59 20.11.2025

  • 10 Пич

    21 2 Отговор
    Некадърниците от ДС и ЛГБТ за поредна година са оставили София без никаква празнична украса ! Сигурно защото комунистите по традиция не вярват в Дядо Коледа ! И не знаят че идва Нова година ! Загрижени са единствено как да крадат от паркирането !!!

    Коментиран от #15

    15:59 20.11.2025

  • 11 софето

    19 2 Отговор
    Охооо ,човека математик , който приравни 2 лева на 2 евро . София ще му се види тясна .

    15:59 20.11.2025

  • 12 хаха

    4 2 Отговор
    Да, след 1-2г ще започне да се усеща ефект от зоните. Ако остане разширението, куп хора нямат избор- трябва да плащат по 400лв за стикер и няма да имат места да паркират, защото местата за паркиране по правилата са 2-3 пъти под броя автомобили на живущите. От там куп коли ще бъдат продадени или закарани да стоят в други населени места. Дотук добре- оправя уж и екологията. Идва, обаче, проблем. Общината с парите от паркиране и данък МПС си планира харчовете, а тези пари рязко ще намалеят. И какво да очакваме? С всяка година все по-високи данъци за колите.
    Същото стана във Великобритания. Натиснаха яко за електромобили. Сега видяха, че приходите от акциз на горива рязко са паднали и за компенсация въвеждат 3 пенса на километър за електромобили и хибриди. Т.е. "Ползвайте това, че е по-добро.", ама и "Сега плащайте, че го ползвате и ощетявате бюджета ни.". Държава кога е намалявала пера на разходи и се е оставяла да прибере по-малко? Ако трябва, ще има общински данък "парникови газове" за дишане- издишаме СО2 и засилваме климатичните промени.

    16:01 20.11.2025

  • 13 Тракиец 🇺🇦

    14 5 Отговор
    НЕМОЖАЧ ОТ ДС И ЦК НА БКП ..ИЗРОД СЛОЖЕН ПО ПАРТИЙНА ЛИНИЯ НА БКП ..СОФИЯ ВИНАГИ Е БИЛА ЧЕРВЕНА И ВИНАГИ ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЧЕРВЕНА...ЖАЛКИ МАЛОДУШНИЦИ ШОПСКИ

    16:05 20.11.2025

  • 14 ВСИЧКИ На ПРОТЕСТА

    13 10 Отговор
    ДА СИ ВЪРНЕМЕ ФАНДЪКОВА САМО ТЯ ЗНАЕ КАК ДА ОПРАВИ СТОЛИЦАТА.

    16:06 20.11.2025

  • 15 Тракиец 🇺🇦

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Къв дядо Коледа уе пич ? Тук говорим за дядо мраз ! ДС и БКП те управляват бе мен ,осъзнай се

    Коментиран от #21

    16:08 20.11.2025

  • 16 След Бойко и Фандъкова

    7 19 Отговор
    тоя кмет е направо слънце.

    16:10 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаа

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    А сиганката по добра алтернатива ли беше за кмет?

    Коментиран от #24

    16:18 20.11.2025

  • 19 Нехис

    24 1 Отговор
    Шампанско и сълзи?
    Този палячо от ДС-арско семейство миналата година се беше пак чалгарската изцепил - НЕ СМЕ БЕЗГРЕШНИ, НО СМЕ ИСТИНСКИ. Не, Васе. Некадърни сте!

    Коментиран от #40

    16:19 20.11.2025

  • 20 Промяна

    10 2 Отговор
    КМЕТЕ ТИ НАЯСНО ЛИ ЧЕ СИ ИЗБРАН ОСТАВКА НАГЛОСТ ЦИНИЗЪМ НИЩОПРАВЕНЕ

    16:21 20.11.2025

  • 21 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тракиец 🇺🇦":

    За да водиш че съм добронамерен , само ще ти кажа да обмислиш отново какво казвам от реторична и философска гледна точка ! Обмисли и какво ми отговаряш ! Вявам че след няколко години ще се научиш да говориш !!!

    16:21 20.11.2025

  • 22 Горски

    7 1 Отговор
    От както ти се появи нищо не е наред! Подай си оставката!

    16:42 20.11.2025

  • 23 Ддд

    12 0 Отговор
    Още не е построил детските градини оставени от Фандъкова. А иначе този е най калпавия кмет на София. Люлин и Красно село продължават да са пълни с боклуци.

    Коментиран от #27

    16:45 20.11.2025

  • 24 Ддд

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    Сега като погледнеш с времето назад, май тя беше много по добрия избор от този неграмотния.

    16:47 20.11.2025

  • 25 Тоз

    4 0 Отговор
    пък вярва ли с!

    16:51 20.11.2025

  • 26 Тоз

    2 0 Отговор
    пък вярва ли с!

    16:51 20.11.2025

  • 27 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ддд":

    "Още не е построил детските градини оставени от Фандъкова. " Тук не мога да се кривя, че не е много виновен. Проблемът е още от Софиянски май. Детски градини не се строят, защото по начало някой умник е мислил огромната далавера- близо 100 000 000 за градини всяка на цена на средноголям хотел 4 или 5- над 3 000 000 евро, защото щели да имат парно и подобни неща да ги оскъпяват. Ама наистина хотел без земята или кооперация с 40-50 апартамента са на тази стойност да се построят. В сайтовете за имоти за 3-4, 5 000 000 евро има такива хотели с по 40-50 стаи да се продават. И тази схема се опитва през няколко години да се прокара в общински съвет и не може. Защо не искат да почнат да строят една по една е друг въпрос, дето досега никой не е искал да му се отговори.

    16:52 20.11.2025

  • 28 Терзиев и ППДБ

    10 1 Отговор
    съсипват София!

    Коментиран от #49

    16:53 20.11.2025

  • 29 ЧИЧО

    3 1 Отговор
    Вижте как е в Европа , обменяйте опит недейте да откривате все топлата вода. На селяните в София проблема за паркиране ще се реши с подземни и надземни паркинзи.

    16:57 20.11.2025

  • 30 Вежди Рашидов

    9 0 Отговор
    Чеп за зеле не става от тоя.....

    Коментиран от #41

    16:59 20.11.2025

  • 31 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    7 4 Отговор
    Протестите явно ги правят новите "Софиянци" , които по добре да се върнат на село - там няма зона ! Ние истинските Софиянци искаме още по скъпи зони за паркиране поне 10 лева на час !

    17:12 20.11.2025

  • 32 Перо

    16 0 Отговор
    Най-некадърния кмет за всички времена! Баща му създаде и управлява неговия бизнес, чрез придобита служебна информация и когато му умряха връзките и възможностите, след 35 г., го направи кмет от “успял” бизнесмен, поради тоталната липса на мозък в унтерменшите от ПП/ДБ! За всяко негово безумие ще се налага дълговременно съдебно решение, с колективна безотговорност и загуба на пари от данъкоплатците!

    17:23 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кит

    8 0 Отговор
    Страстта на това ДС-недоразумение към високи публични самооценки е на патологични нива. Спешно се налага назначаването на персонален психиатър в Софийската община, тя се обитава от личност, която живее в свой собствен свят! Нуждата от лечение е очевидна, нека помогнем на животинчето!

    Коментиран от #38

    17:37 20.11.2025

  • 36 Гунчо

    3 0 Отговор
    минутки за реклама, ама не вървиш, и всички го знаят. само ти не

    17:42 20.11.2025

  • 37 Некадърно,

    15 1 Отговор
    Инфантилно недоносче - неумел, незнаещ как, безпомощен - каквото е пипнал го е о… развалил: Графа, направен при предишния кмет, се руши без ГРАМ поддръжка, южните квартали тънат в мръсотия… Псевдо кметът не е и чувал за почистване от есенни листа - никога община Красно село не е била толкова занемарена!
    Това ли е “борба с почистващите фирми” - да тънем в мръсотия!
    Искат власт, а като я вземат се оказва, че нищо не умеят! Смешници!

    18:03 20.11.2025

  • 38 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кит":

    Китовете сте за лечение, ще ви пратим на дебелариум!

    18:28 20.11.2025

  • 39 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    А после вас ви дъниха на изборите!

    18:28 20.11.2025

  • 40 Тихо там!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нехис":

    "Батальонът се строява" да мълчи!

    18:31 20.11.2025

  • 41 плод-зеленчук

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Вежди Рашидов":

    И от вас така, затова ще има предсрочни избори!

    18:32 20.11.2025

  • 42 Викаш, чистофайник си

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    И след коня си чистиш с език...

    18:34 20.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 да ви е ем

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    у баровците балкански мазни селяци

    19:21 20.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да да

    5 0 Отговор
    Шампанското си го пие той, а сълзите са за другите !

    19:46 20.11.2025

  • 48 Това момче е

    4 0 Отговор
    Един голям неизвозенбоклук !

    19:47 20.11.2025

  • 49 Да, бе!

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Терзиев и ППДБ":

    Не може да съсипеш нещо,което е съсипвано с години!

    00:38 21.11.2025

  • 50 Банко

    0 0 Отговор
    Фандъчката те гази, като товарен влак, на следващите ибори

    01:20 21.11.2025

