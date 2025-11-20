Новини
България
Протест срещу разширяването на зоните за паркиране спря движението край Военния клуб в Софи

20 Ноември, 2025 20:48 1 212 25

Сред блокираните се оказа и вицепремиерът Караджов

Протест срещу разширяването на зоните за паркиране спря движението край Военния клуб в Софи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи срещу разширяването на синята и зелената зона в София спряха за кратко движението на кръстовището до Централния военен клуб. Сред блокираните коли се оказа и тази на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който продължи пеша към следваща си среща, охраняван от полиция.

Няколко пъти той влезе в размяна на реплики с протестиращите, сред тях имаше и противници на въвеждането на еврото в България, които питаха защо не е проведен референдум за еврото.

По-рано днес протестиращи се събраха пред Столичната община с искане да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях.

"Това, което се направи за този бюджет, е свръхусилие на всички, които плащат данъци", каза Караджов пред протестиращите.

На въпрос защо не се проведе референдум за еврото, Караджов отговори, че министрите не вземат решение дали да има референдум, или не.

"Насочват омразата си хора, които манипулират останалите, че това зависи от някои от министрите", каза Гроздан Караджов. По думите му има провокатори, които се опитват да създадат проблем от това.

"Аз съм много против увеличението на синята и зелена зона", допълни още Караджов.

По-рано граждани, които излязоха на протест пред Столична община срещу разширяването на зоните за паркиране и увеличаването на таксите от началото на идната година, споделиха пред БНР:

"Като плащаме, трябва да има някакъв смисъл от това - тоест да виждаме, че се строят паркинги поне. Ние искаме да има паркоместа и да се знае къде може да се паркира";

"Ние плащаме заплатата на тези хора тук, за да ни решават проблемите, а не да ни възпитават. Има предостатъчно опит световен - нека да ви кажа, в Люксембург, днес направихме справка, хората за паркиранепред дома си плащат 60 евро на година, в града Люксембург, там паркирането почасовото е скъпо, но живущият може да си има гарантирано място", казаха участници в протеста.

Кметът Васил Терзиев заяви, че решението за поскъпване на платеното паркиране и за разширяване на обхвата на синята и зелената зона няма да бъде променено.

Според него тази реформа е задължителна, за да има ред в паркирането и средства, които "да се връщат към кварталите за инвестиции".

Терзиев добави, че вече има предложения от районни кметове как да бъдат инвестирани парите от поскъпването:

"Протестите аз ги уважавам, никога не сме спирали протест. За щастие, живеем в държава, където все още можем да протестираме, но в крайна сметка и аз, и другите, които имат отношение към тези решения, сме длъжни да вземем правилно дългосрочно решение.

За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства. Тези средства когато не идват щедро от централния бюджет, когато не идват лесно от европейски фондове, защото те намаляват, тъй като София вече в друга категория, и нямаме и желание за много драстични мерки, свързани с данъци, е нормално ние да използваме всяка една възможност все пак да направим стъпка напред.

За мен е най-важното е, че ще има осезаема разлика в това кварталите какво ще получат от тази реформа", коментира столичният кмет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕкоЗаблуден

    8 0 Отговор
    Искамсени за джиповете като в Париж 18евро на час

    20:55 20.11.2025

  • 2 Гост

    9 2 Отговор
    Направили са й малко криви джуките на тази с диоптрите.

    Коментиран от #7

    20:55 20.11.2025

  • 3 Пич

    16 6 Отговор
    Както се замисля по гаднярския начин , и започвам да усещам , че някой натисна ДС -тата да удвоят дрането на населението ! Така парата ще отиде у свирката !!! Обяснявам за паветниците - ще отклонят протестите на към паркирането , вместо народа да ги подкара за еврото !!!

    Коментиран от #6, #13

    20:56 20.11.2025

  • 4 Факт

    23 4 Отговор
    Трябва своеволията да бъдат спрени. Както за паркирането, така и за референдума!

    21:02 20.11.2025

  • 5 безделников

    8 6 Отговор
    Аз искам такса 100 евро за всяка кола излизаща от София.... На всяко излизане

    Коментиран от #18

    21:06 20.11.2025

  • 6 русофоб

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    стига с този незаконен референдум....

    Коментиран от #14

    21:06 20.11.2025

  • 7 Сила

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Тия двете ако са от София аз съм херцога на Бъкингам ...!!!? Ако живеят повече от 5 години в София съм принц Уилям !!!

    21:17 20.11.2025

  • 8 Гост

    22 5 Отговор
    Кметът се оказа поредния лъжец и крадец

    21:17 20.11.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    25 4 Отговор
    Аз цял живот паркирам автомобила си пред блока и без да плащам 200 лева на Общината Рекет за това нещо.Мутрите в СОС решили всеки да плаща .Нали плащам Данъци бе ,Рекетьори гнусни....Цяла София превърнаха в Платен паркинг.С нула лева Инвестиции ,доят милиони ....Не става така !!! Сега ще ви Изметем !!!

    21:18 20.11.2025

  • 10 Спешно

    17 2 Отговор
    Трябва да бъде изринат боклукаот кметството !

    21:24 20.11.2025

  • 11 СОС

    16 0 Отговор
    Въвеждането на зони до околовръстното не решава нищо от паркирането, колите са си същите, възможностите за паркиране също единственото, което се променя, че за това джендъpите от Смучи София искат и да си плащаме!

    22:01 20.11.2025

  • 12 тйжт

    1 0 Отговор
    истински протестърки

    22:08 20.11.2025

  • 13 югаг

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    разделяй и владей

    22:09 20.11.2025

  • 14 огоаг

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "русофоб":

    от кога е не законен да видим кой са повече ама не им се иска

    22:11 20.11.2025

  • 15 ООрана държава

    4 0 Отговор
    край Военния клуб в Софи.... Софи маринова или в друга софи?

    Коментиран от #16

    22:23 20.11.2025

  • 16 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ООрана държава":

    НЕ Е СОФИ, А СОФРА ЗА БОГОИЗБРАНИ ОТПАДЪЦИ!

    22:34 20.11.2025

  • 17 Кореняк

    1 2 Отговор
    Писна ми от гости на столицата,които забравят да си тръгнат.Паркират където и както си искат.

    22:44 20.11.2025

  • 18 Ми супер

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "безделников":

    И без това сутрин от Княжево до Пирогов реално няма коли със софийска регистрация, а това което сутрин влиза, вечер излиза. Добра идея!

    22:45 20.11.2025

  • 19 ивелин

    8 0 Отговор
    Вместо да строят няколко надземни и подземни много етажни паркинги те единствено са способни да лъжат , и да мамят ,че ще строят нови многоетажни паркинги , паркове , о зеляване , детски площадки и още много неща това го казват от 20-25 години насам само на думи . Най лесното е със зелена или синя боя да боядисат асфалта на което са способни и на другият ден започва да нoси приходи какво по хубаво от това . Не само центъра на София те за 2-3 години ще стигнат и покрайнините даже кварталите ще бъдат платнo .. Всичко това не след 15-20 години за 5-6 години ще го направят . Няма инвестиции , рискове , срокове и всякакви проблеми само една боя е достатъчна която носи милиони даже е по печеливша и от наркотичните вещества..

    23:02 20.11.2025

  • 20 Край

    2 3 Отговор
    Всеки който предлага паркинги в центъра да кавза върху коя градинка, детска площадка или училище да бъдат построени. Инфраструктурата на града е за 1/3 от наличните коли и повече няма да стане - колите трябва да намалея. За това трябва да се облагат със скъпо паркиране в целия град и висок данък. Градът трябва да разчита на градски транспорт.

    23:12 20.11.2025

  • 21 Мекия

    4 0 Отговор
    Толкова си моогат Васко-програмиста и унуй боневото...

    23:12 20.11.2025

  • 22 Лена Бориславова 👸🏻ПП👄🫦

    0 0 Отговор
    Всичко върви по план за вдигането на парко местата във София взехме лично решение Да се вдигне цената за престой до заведения и ресторанти 📈🍷🍾🥂🍻🍺🍽️🚙🚙🚙📈 държавата няма как да покрие разходите към бизнеса и частния сектор

    23:43 20.11.2025

  • 23 ШФейк

    0 0 Отговор
    Аз съм извън зоната, и тука е ад. Чакам зелената с нетърпение, но съм против двойно увеличение.

    01:22 21.11.2025

  • 24 Ръп

    1 0 Отговор
    Да се разширят буферните паркинги при крайните станции на метрото, това ще облекчи трафика. Примерно метростанция Сливница, къде има паркинг? Спират, кой къде намери, пълна гавра.

    01:30 21.11.2025

  • 25 Ти си смешник бе,

    1 0 Отговор
    цървул съдран. Как ще ограничи бройката коли бе безмозъчнико. Всичко го правите за да грабители народа, защото урсулица та ви каза, че трябва да давате пари за 00 zeta крайна и вие подлогите сучете от де да измислите грабежа. Те и за тва ви взимат в евrogeyскata коchiна, че да ви скубят, а те да си живуркат.

    08:31 21.11.2025

