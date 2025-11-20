Протест срещу разширяването на зоните за паркиране спря движението край Военния клуб в Софи

Протестиращи срещу разширяването на синята и зелената зона в София спряха за кратко движението на кръстовището до Централния военен клуб. Сред блокираните коли се оказа и тази на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който продължи пеша към следваща си среща, охраняван от полиция.

Няколко пъти той влезе в размяна на реплики с протестиращите, сред тях имаше и противници на въвеждането на еврото в България, които питаха защо не е проведен референдум за еврото.

По-рано днес протестиращи се събраха пред Столичната община с искане да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях.

"Това, което се направи за този бюджет, е свръхусилие на всички, които плащат данъци", каза Караджов пред протестиращите.

На въпрос защо не се проведе референдум за еврото, Караджов отговори, че министрите не вземат решение дали да има референдум, или не.

"Насочват омразата си хора, които манипулират останалите, че това зависи от някои от министрите", каза Гроздан Караджов. По думите му има провокатори, които се опитват да създадат проблем от това.

"Аз съм много против увеличението на синята и зелена зона", допълни още Караджов.

По-рано граждани, които излязоха на протест пред Столична община срещу разширяването на зоните за паркиране и увеличаването на таксите от началото на идната година, споделиха пред БНР:

"Като плащаме, трябва да има някакъв смисъл от това - тоест да виждаме, че се строят паркинги поне. Ние искаме да има паркоместа и да се знае къде може да се паркира";

"Ние плащаме заплатата на тези хора тук, за да ни решават проблемите, а не да ни възпитават. Има предостатъчно опит световен - нека да ви кажа, в Люксембург, днес направихме справка, хората за паркиранепред дома си плащат 60 евро на година, в града Люксембург, там паркирането почасовото е скъпо, но живущият може да си има гарантирано място", казаха участници в протеста.

Кметът Васил Терзиев заяви, че решението за поскъпване на платеното паркиране и за разширяване на обхвата на синята и зелената зона няма да бъде променено.

Според него тази реформа е задължителна, за да има ред в паркирането и средства, които "да се връщат към кварталите за инвестиции".

Терзиев добави, че вече има предложения от районни кметове как да бъдат инвестирани парите от поскъпването:

"Протестите аз ги уважавам, никога не сме спирали протест. За щастие, живеем в държава, където все още можем да протестираме, но в крайна сметка и аз, и другите, които имат отношение към тези решения, сме длъжни да вземем правилно дългосрочно решение.

За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства. Тези средства когато не идват щедро от централния бюджет, когато не идват лесно от европейски фондове, защото те намаляват, тъй като София вече в друга категория, и нямаме и желание за много драстични мерки, свързани с данъци, е нормално ние да използваме всяка една възможност все пак да направим стъпка напред.

За мен е най-важното е, че ще има осезаема разлика в това кварталите какво ще получат от тази реформа", коментира столичният кмет.