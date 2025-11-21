От "Спаси София" твърдят: На инат не се довършва Стандартът за улично озеленяване

Общинската съветничка от "Спаси София" Пламена Терзирадева обяви, че главният архитект на София Богдана Панайотова няма намерение да довърши графичната част на Стандарта за уличното озеленяване, без която той не може да бъде прилаган.

„Получихме официален отговор, че не се счита за целесъобразно да се възлага изработването на графичната част, противно на волята на Общинския съвет. Това на практика блокира прилагането на Стандарта, въпреки че именно той трябва да гарантира по-добра грижа за зелената система на София,“ обясни Терзирадева.

Тя също подчерта, че Стандартът дълго време беше „на трупчета”, защото оставаше само да се оформи визуалната част на документа, който да може да се ползва от всички ангажирани с поддръжката общински и частни служители. „Стандартът съдържа общовалидни практики – като правилно кастрене и технологии за засаждане, гарантиращи оцеляването на дърветата.“ подчерта тя и допълни, че забавянето му се обяснява с „предстоящи изменения” в Наредбата за зелената система.

„Такива изменения няма - арх. Панайотова е пуснала доклад до кмета Терзиев от името на работна група, в който са описани предложените промени от различните заинтересовани страни, но няма яснота кога ще се предложи на Общинския съвет конкретен текст за обсъждане”, обясни Терзирадева. „Излиза, че на инат този Стандарт се бави, а без него София няма как да поддържа зеленината си здрава и устойчива“, завърши тя.