От "Спаси София" твърдят: На инат не се довършва Стандартът за улично озеленяване

21 Ноември, 2025 08:34 797 8

„Получихме официален отговор, че не се счита за целесъобразно да се възлага изработването на графичната част, противно на волята на Общинския съвет. Това на практика блокира прилагането на Стандарта, въпреки че именно той трябва да гарантира по-добра грижа за зелената система на София," обясни общинската съветничка от "Спаси София" Пламена Терзирадева

От "Спаси София" твърдят: На инат не се довършва Стандартът за улично озеленяване - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общинската съветничка от "Спаси София" Пламена Терзирадева обяви, че главният архитект на София Богдана Панайотова няма намерение да довърши графичната част на Стандарта за уличното озеленяване, без която той не може да бъде прилаган.

„Получихме официален отговор, че не се счита за целесъобразно да се възлага изработването на графичната част, противно на волята на Общинския съвет. Това на практика блокира прилагането на Стандарта, въпреки че именно той трябва да гарантира по-добра грижа за зелената система на София,“ обясни Терзирадева.

Тя също подчерта, че Стандартът дълго време беше „на трупчета”, защото оставаше само да се оформи визуалната част на документа, който да може да се ползва от всички ангажирани с поддръжката общински и частни служители. „Стандартът съдържа общовалидни практики – като правилно кастрене и технологии за засаждане, гарантиращи оцеляването на дърветата.“ подчерта тя и допълни, че забавянето му се обяснява с „предстоящи изменения” в Наредбата за зелената система.

„Такива изменения няма - арх. Панайотова е пуснала доклад до кмета Терзиев от името на работна група, в който са описани предложените промени от различните заинтересовани страни, но няма яснота кога ще се предложи на Общинския съвет конкретен текст за обсъждане”, обясни Терзирадева. „Излиза, че на инат този Стандарт се бави, а без него София няма как да поддържа зеленината си здрава и устойчива“, завърши тя.


София / България
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    08:41 21.11.2025

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    Млада двойка седи в киното на последния ред.
    - Скъпа, вече цял час седим тук, а ти още не си ме целунала нито веднъж!
    - Как, нали преди малко ти направих френска любов!
    - На мен ли?

    08:42 21.11.2025

  • 3 12340

    2 0 Отговор
    Спаси София от теЪ

    08:48 21.11.2025

  • 4 буксуващ амбреаж

    0 0 Отговор
    това ли ви е проблема ?

    08:48 21.11.2025

  • 5 Абе

    3 0 Отговор
    Комунистите и дупе податливи от Спаси София са най-вредното нещо случвало се на горкия град.

    08:53 21.11.2025

  • 6 Кое Не Става ! На Инат ! В България !

    2 0 Отговор
    Кое Не Става !

    На Инат !

    В България !

    В чл. 13 от К/одекса за социално осигуряване пише че :

    На Лицата с инвалидност поради Общо заболяване

    Се предоставят парични средства за помощни средства свързани с увреждането !

    Но за хората с тежки зрителни Увреждания !

    Сържавата и НЗОК !

    Не одигуряват Никакви !

    В Закона за здравето пише че пациента трябва да Получи !:

    "Своевременна , достатъчна и Качествена Медицинска Помощ !

    Но лицата с най-тежките Зрителни Увреждания !

    Не получават !

    Никаква !

    Те просто Остават !

    Изхвърлени от Системата На Здравеопазването !

    И Здравно осигурителната Система !)

    А Това са Повече от 1000 души За последните Четири Години !

    Такъв Терор От С–трана На !

    Управляващите !

    Не съм и си Въобразявал !

    Че може !

    Да Съществува !

    08:57 21.11.2025

  • 7 Дзън-дзън

    1 0 Отговор
    Сладурчета розови, преди две години победоносно свалихте фигурите на МОЧА. А после превърнахте Княжеската градина в сметище!
    Сега вдигате пушилка за графичното оформление в документацията по озеленяването, белким хората забравят как се на а ках те в центъра на столицата...
    Докога, бе, понита, докога ще клатите розово въздуха, докато в реалността след вас остават само камари от боклуци и калпаво строителство?

    09:22 21.11.2025

  • 8 Безработен 🏠

    0 0 Отговор
    Момичето от Спаси София много ти здраве желая
    Не се плаща за положен труд във озеленяването и косенето затова ще ви избягат и работниците след време Община Елин Пелин и кметството във село Равно поле въртят на малкият си пръст кой да им работи за без пари във общината да ме хванат и разведатнна мило и на драго там беше каквото беше

    12:54 21.11.2025

