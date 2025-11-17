ГД "БОЕЦ": Активист на ДПС- Ново Начало е заловен с голямо количество наркотици в Добрич

Гражданско движение "БОЕЦ" твърди, че активист на ДПС- Ново Начало е бил заловен с голямо количество наркотици в Добрич през октомври миналата година.

Случаят е бил покрит след намесата на общинския председател на партията, твърдят от сдружението.

Неговият председател Георги Георгиев разказва в продължение на 15 минути в профила на БОЕЦ във Фейсбук и за полицейска операция, съвместно с НАП и агенцията по храните, от 2023 година в ресторант в курортен комплекс „Албена“, управляван от бащата на настоящ депутат на ДПС-Ново Начало:

"В хода на проверката на място е установен и иззет с протокол син тефтер със стилизиран образ на сградата на Парламента и с надпис “Народно събрание на Република България”. Вътре в тефтера ръкописно са били вписани по дати конкретни суми в хиляди лева, за което екипът е преценил, че това е черна каса, отчет за която се е водил в тефтера на Парламента".