Новини
България »
ГД "БОЕЦ": Активист на ДПС- Ново Начало е заловен с голямо количество наркотици в Добрич

ГД "БОЕЦ": Активист на ДПС- Ново Начало е заловен с голямо количество наркотици в Добрич

17 Ноември, 2025 03:35, обновена 17 Ноември, 2025 03:38 637 4

  • боец-
  • наркотици-
  • дпс-
  • георги георгиев

Случаят е от 2024 г. и е бил покрит след намесата на общинския председател на партията, твърдят от организацията

ГД "БОЕЦ": Активист на ДПС- Ново Начало е заловен с голямо количество наркотици в Добрич - 1
Георги Георгиев, Снимка: БОЕЦ
БНР БНР

Гражданско движение "БОЕЦ" твърди, че активист на ДПС- Ново Начало е бил заловен с голямо количество наркотици в Добрич през октомври миналата година.

Случаят е бил покрит след намесата на общинския председател на партията, твърдят от сдружението.

Неговият председател Георги Георгиев разказва в продължение на 15 минути в профила на БОЕЦ във Фейсбук и за полицейска операция, съвместно с НАП и агенцията по храните, от 2023 година в ресторант в курортен комплекс „Албена“, управляван от бащата на настоящ депутат на ДПС-Ново Начало:

"В хода на проверката на място е установен и иззет с протокол син тефтер със стилизиран образ на сградата на Парламента и с надпис “Народно събрание на Република България”. Вътре в тефтера ръкописно са били вписани по дати конкретни суми в хиляди лева, за което екипът е преценил, че това е черна каса, отчет за която се е водил в тефтера на Парламента".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    03:42 17.11.2025

  • 2 оня с коня

    2 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #4

    03:42 17.11.2025

  • 3 Без имена

    3 1 Отговор
    И конкретни доказателства е удар въа аъздуха!
    Само пушилка!
    Къде се скри прасунгела?
    Борисов вилнее. Тези дни пак е във фаза.

    03:46 17.11.2025

  • 4 Оди да се изпикаш

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Върху глупотевините, коитотне преставашбда драскаш!

    03:48 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове