ПП-ДБ призова за окупация на парламента

21 Ноември, 2025 14:26 2 008 98

  • асен василев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

Акция срещу приемането на бюджета

ПП-ДБ призова за окупация на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От "Продължаваме промяната" призоваха за протест и блокада на сградата на Народното събрание, за да се осуети приемането на бюджета за следващата година. Те получиха подкрепата на "Възраждане" и критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, посочи БНР.

"Вчера видяхме "триъгълника на властта", пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство, от този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичките на властта", заяви днес лидерът на ПП Асен Василев.

Заради получената обществена подкрепа, подчерта той, усилията им да осуетят приемането на бюджета за следващата година ще продължат. Те включват нов протест и блокада на сградата на НС във вторник, за когато са предвидени заседанията на парламентарните комисии.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов протестът не е само срещу бюджета, а срещу влизането на България в еврозоната:

"Това, че влизаме в еврозоната, не може да не притеснява ПП и ДБ. Целта на протеста е да се окупира парламента, да не се приеме първият бюджет в евро".

Асен Василев отрече:

"Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, в лева, в рубли или в турски лири. Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него - независимо в каква валута е".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:

"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".

Василев е готов да приеме подкрепата:

"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    41 26 Отговор
    Когато тикви и свине влязат в затвора ,тогава тази територия ще стане бяла страна

    Коментиран от #3, #6, #11, #64, #73, #87

    14:28 21.11.2025

  • 2 оня с коня

    11 24 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #20, #78

    14:29 21.11.2025

  • 3 Прав си!

    30 21 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, не влязат ли в затвора, нищо добро не чака България.

    Коментиран от #23

    14:29 21.11.2025

  • 4 Павел пенев

    30 25 Отговор
    Освен блокада на парламента,нужно е да бъдат изритани прасето и тиквата.

    Коментиран от #31, #74

    14:30 21.11.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 15 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    14:30 21.11.2025

  • 6 Само,че

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    в БГ тези не влизат в затвора, но дори и да влязат няма достойна смяна.
    Ще дойдат нови и алчни тикви и свине.

    14:30 21.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    16 0 Отговор
    За момент си помислих, че на Тръмп нещо му прескача грамофонната плоча, пък то било местната корупция.

    14:31 21.11.2025

  • 9 Бял автобус

    28 13 Отговор
    Брутална окупация на сградата, където са 240те кърлежа! Без милост и жал! Само така ще има справедливост за жалкото ни съществуване!

    Коментиран от #76, #79

    14:31 21.11.2025

  • 10 Днес

    24 10 Отговор
    мошениците , сътворили позорния бюджет , бяха толкова злобни , сипеха такива гнусни лъжи и дежурните обвинения , че не се траяха ! Една единствена истина и аргумент нямаха !

    14:31 21.11.2025

  • 11 И тиквите и св.инете

    20 12 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    особено нашата проста и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ трябва да са зад решетките.

    Коментиран от #75

    14:32 21.11.2025

  • 12 ххх

    12 1 Отговор
    Не ви чувствам за мой хора да ви защитя . Вие не сте и от народа..

    14:33 21.11.2025

  • 13 ПКП

    8 8 Отговор
    Ние всички П...П от Кърджали, Варна, Добрич, Пазарджик, Видин, Пловдив, Враца и т.н. сме непоколебимо зад
    /заедно с "проф." Ангелов/ зад ВОЖДА и УЧИТЕЛЯ БОКО от Банкя!!!

    14:33 21.11.2025

  • 14 ххх

    15 11 Отговор
    Асен ли е следващия обвиняем ?

    14:35 21.11.2025

  • 15 Времена нрави хора

    15 8 Отговор
    Ако беше в сглобката сигурно бюджета щеше да е перфектен. 🤡🖕

    14:38 21.11.2025

  • 16 Възраждане

    15 21 Отговор
    Време е за Възраждане! Да живее България!

    Коментиран от #22, #25, #36, #85

    14:39 21.11.2025

  • 17 Видьо Видев

    7 12 Отговор
    Оше преди година,Чехия оряза пенсиите на бивши комунистически функционери

    Това е акт на закъсняла справедливост за жертвите на социалистическия концлагер.

    Много от бившите дисиденти живеят в бедност или продължават да работят
    и след навършване на пенсионна възраст, за да оцеляват.

    За разлика от тях, функционерите на комунистическия режим се радват на високи пенсии.
    През последните десетилетия пенсиите на офицерите
    и служителите на комунистическата Държавна сигурност,
    както и на други хора от висшите ешелони на някогашната власт бяха скандално високи.
    Много от бившите ръководни партийни кадри бяха натрупали и огромни състояния
    през 40-те години на комунистическото управление на страната –
    включително имоти за милиони евро, които те запазиха и след 1989 година.

    Ще последваме ли челният опит на Чехия?

    14:41 21.11.2025

  • 18 пешеходец

    16 5 Отговор
    Асене , аз няма да дойда .Не защото не трябва да им окупация , а защото вие ги легитимирахте

    Коментиран от #83

    14:41 21.11.2025

  • 19 12340

    11 2 Отговор
    През 2013 г окупирахте софийския университет...
    ... 10 години по-късно му седнахте в скута!
    ... Как да ви се вярва?!

    14:42 21.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Видьо Видев

    9 16 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #26, #51, #52

    14:44 21.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анджо

    14 7 Отговор
    Видяхме протестите на Кокорчо и Кирчо тъпото до каде ни докараха, това бяха на радев избраниците да объркат държавата. Вчера кокорчо излъга , че пенсийте били вдигнати от тях , и какво от това като стандарта е по зле от преди. Сега цените се покачват постоянно. Ходете и скачайте който поиска за тези измислени политици. Такива си имахме и преди това.

    14:45 21.11.2025

  • 25 До Изрожденците

    12 13 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Вие сте по лоши и от,Тиквата и Шиши.
    Не искаме в крепостния руски свят с вожда Коста.
    Боже пази България от такива

    14:46 21.11.2025

  • 26 Изчезвай

    11 9 Отговор

    До коментар #22 от "Видьо Видев":

    Възраждане е единствената българска партия. Твоите розови понита веднага предадоха родината си

    14:46 21.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Верно ли

    13 2 Отговор
    Майко мила, тия дето ги праха, сега ще ги окупират! И като се преборите за парче от баницата, пак ще си гласувате заедно противоконституционни променки, а????

    14:47 21.11.2025

  • 29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 7 Отговор
    ПРОТЕСТ СРЕЩУ БЮДЖЕТА , ЕВРОТО И ЕЗ!
    И АРЕСТ НА БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ!

    14:47 21.11.2025

  • 30 О-$-Т-А-В-К-А!

    10 11 Отговор
    Не можем да си позволим лукса да влезем в еврозоната със сглобката на Г€РБ и ДП$-НН!

    Коментиран от #53

    14:48 21.11.2025

  • 31 Бай Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Павел пенев":

    шутове по топките

    14:48 21.11.2025

  • 32 Пенчо

    12 8 Отговор
    Тоя, трябва веднага да бъде арестуван

    14:48 21.11.2025

  • 33 Демокрация в действие

    7 7 Отговор
    Като не става с избори - ще стане със сила 🤣🤣🤣🤣
    Малко ми навява спомени за комунизма 🤣🤣🤣

    14:48 21.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ПРИПОМНЯНЕ

    11 4 Отговор
    Голуеми фортиции разиграват значи...от ПП! Веднага след като взеха властта 2021 г., наградиха предишния руски посланик Макаров с най-високия орден за дипломатически представители, «Мадарски конник» 1-ва степен, но му го връчиха в Москва...., защо? И то близо 1 година след като Бойко изпроводи Толя на прощалния прием в посолството, като се облечe с тениска. Доста късно дойде от ПП това "почитане", по скоро прилича на "наг.зване"!

    Коментиран от #38, #42, #43, #44

    14:50 21.11.2025

  • 36 Анджо

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Времето за тях свършва, защо ли, защото Българина разбра ,че са руски подлоги и агенти в парламента. Тия са затвор с техните предателства.

    14:50 21.11.2025

  • 37 ШИШО СЪМ

    11 7 Отговор
    Ще ви черпя мазно турско кафенце докато протестирате вън, на студа!

    Коментиран от #50

    14:50 21.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 кочо чистеменски

    8 5 Отговор
    Само по този начин и то радикално безвъзвратно да отговорат за кого служат тия корупционери и мародери на държавата .До като не падне това престъпно правителство управление и мнозинство Българския народ няма да види бял ден

    14:51 21.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Поддържам те

    10 8 Отговор

    До коментар #23 от "Възраждане на България":

    Всеки за мен е приятел и няма значение, кой от коя партия е, стига и той да иска да види Борисов и Пеевски в зандана. И двамата окрадоха Родината ни.

    14:52 21.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Емигрант

    10 11 Отговор
    Това е шанс българите да се обединят и докажат, че все още им е останало малко достойнство, морал и безстрашие, корупцията се бори само с обединение, тези две вредни за обществото същества Тиква и Намагнитен трябва да бъдат осъдени и затворени в затворът, но това може да стане само с мащабна окупация на НС, за ликвидация на корупцията е нужно всеки честен и почтен българин да загърби партийните си пристрастия и да докаже, че е достоен гражданин и наследник на Левски и Ботев !

    14:55 21.11.2025

  • 46 Мдаа

    10 3 Отговор
    Протестите в България са разпокъсани. Докато няма общ протест (без значение от политическите пристрастия), нищо няма да се постигне.

    14:56 21.11.2025

  • 47 ВЕЛИНСКИ

    10 1 Отговор
    АКО КО КО РАКИС
    ДАДЕ ПО СТО ДВАЙСЕ И ЕДИН ЛВ.. ЗА ЧНГ
    ИДВАМЕ ....ДА ПУСНЕМ ПРАСЕТО
    ДА ЛЕТИ....КАТО ОНОВА НА...ПИНК ФЛОЙД....

    14:56 21.11.2025

  • 48 Кит

    11 6 Отговор
    Интересно, интересно - синчетата на ЦК и ДС са против въвеждането еврото, въпреки че това е записано като последна стъпка от пълното присъединяване на страната ни към ЕС още в договора от 2005...
    А как ли гледат на въвеждането на рублата? Пак ли ще питат дружките си от Джемкорп как да гледат? Пак ли се готвят да ни изиграят една последна левова игричка с русначетата, преди да влезем в еврозоната?
    Забавляват, розовите понита, забавляват! Уж синички а вид, а в розови роклички, под които всичко е червеничко...И не само по задните части, а и в мозъчетата!

    Коментиран от #92

    14:58 21.11.2025

  • 49 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    9 3 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #54

    14:59 21.11.2025

  • 50 протестър

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "ШИШО СЪМ":

    Ще донсем филии с мас и ние да почерпим!

    15:01 21.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "О-$-Т-А-В-К-А!":

    А с коя сглобка можем да си го позволим???

    15:07 21.11.2025

  • 54 Емигрант

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":

    Кого агитираш да разпусне администрацията, тези които я създадоха ли ? В момента всеки разумен българин знае това което си драснал, но не е толкова важно в този момент това, НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОИТО ИСКАТ ДЕЦАТА ИМ ДА ИМАТ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ОТ ТЯХ ВСИЧКИ РАЗУМНИ БЪЛГАРИ ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОКУПИРАТ ТОВА СБОРИЩЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА -"НАРОДНО" СЪБРАНИЕ ! Пич, окупацията на НС е сериозно нещо свързано е с бъдещето твоето и на всички които живеят на тази територия на мутрите Тиква и Намагнитен, а измитането на ненужната администрация ще се случи след измитането на тези две пречещи на всички българи лилитерати Тиква/Намагнитен ! От тук с коментар нищо не постигаш, само помагаш на тези две "пречки" да продължат да съществуват ненаказано !

    15:11 21.11.2025

  • 55 Помним че вие върнахте тиквата на власт

    4 4 Отговор
    Тези призиви вървяха преди, когато не ви знаехме че сте предатели. Сега когато помним че искахте да изправяте Борисов и бяхте задни в сглобката , звучите смешно!

    15:13 21.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Даката":

    Каква порода овца те е родила тебе бе, "българска тъпоглава" или "плевенска оригинална" ?

    Коментиран от #61

    15:20 21.11.2025

  • 59 .......

    6 0 Отговор
    ГОТВЯТ СЕ ПРОМЕНИ В ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗАТВОР ,БАЙ СТАВРИ ИЗЛИЗА В ПЕНСИЯ ,НА НЕГОВО МЯСТО ЩЕ БЪДЕ БАЙ БЛАГО.

    15:21 21.11.2025

  • 60 На Дедо

    5 5 Отговор
    Здравейте надрусани Соросоидни сектанти от ПП ДБ. Показахте кой сте!! ОКУПАЦИЯ!? ПРАВЯТ САМО РУСНАЦИТЕ. Но като се има в предвид, кой ви създаде и инсталира / Фатмак Ефенди Решетников /нищо за чуде няма.

    15:21 21.11.2025

  • 61 Орколюб

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Анонимен":

    Мълчи е рускаZ под лога

    Коментиран от #65, #66

    15:22 21.11.2025

  • 62 селяк

    0 1 Отговор
    не мачи са баце. офцете спят дълбоооок зимен сън

    15:22 21.11.2025

  • 63 РозАвите лилавеят от мъка

    6 0 Отговор
    Нещо за корумпирания съд, който оневини фалшификаторката?

    15:23 21.11.2025

  • 64 ПеПер асо-Де Билите

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Бойко всичките тези ги е минавал с 200:):):)Арестуваха го преди време и от шубе не му сложиха белезници и той си влезе в ареста с ръце в джобовете:):):):)Сега Благо го отнесе в панделата при онези рецета с парафин в членовете:):):)После за Блажко ше важи поговорката "аз нямам сестра":):):)

    15:26 21.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Даката

    6 2 Отговор
    Само радикални русофилски б оклуци са се събрали тук да ни обясняват как трябвало да съсипем държавата си преди приемането на еврото и как трябвало да направим незнам си що пред българския парламент... защо бе б оклуци непоръбени?

    15:27 21.11.2025

  • 68 Пуздра Кокореса

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    Марш помио улаво 😂

    15:29 21.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Промяна

    8 1 Отговор
    АСЕН ИЗМАМНИКЪТ СЕ ОКАЗА НЕДОСЕГАЕМ КРАДЕ САБОТИРА ЛЪЖЕ ТЕРОРИЗИРА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА ЗАЩО ТОЗИ САБОТАЖНИК ОЩЕ НЕЕ АРЕСТУВАН

    15:30 21.11.2025

  • 71 Орколюб

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    КЪДЕ СТЕ Ш ИБ АНИ МОСКОВСКИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА ИЗР ОДИ КАЛПАВИ И НЕКАДЪРНИ ИЗ МЕТ ИЗЧ АДИЯ .БОКЛУ ЦИ

    15:31 21.11.2025

  • 72 Пецо

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    Не са мъчи баце. Тука в Територия България са така нещата. Ако не споделяш мнението на оФцете значи си копейка или там секви други руско сочещи неща . Ма ако питаш мене ( копейката :Д ) по добре копейка отколкото еврожендъряк

    Коментиран от #77

    15:31 21.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "И тиквите и св.инете":

    11 АКО НЕ Е ТОВА СВИНСКО ТИКВЕНО ТУК НЕЩО ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ

    15:33 21.11.2025

  • 76 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бял автобус":

    ТИ ЛИ РАЗДАВАШФПРАВОСЪДИЕ КАТО КАКЪВ ИЛИ АСЕН ВАСИЛЕВ ИЗМАМНИКЪТ И НЯКОЛКОТО ШАРЛАТАНИ 9 ОБЪРКАЛИ СТЕ СЕ МНОГООООООООО

    15:34 21.11.2025

  • 77 1000+

    6 1 Отговор

    До коментар #72 от "Пецо":

    Жълто паветни галоши и ляви китки тъпаци

    15:35 21.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Я па Тоя

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бял автобус":

    Покажи как става.Айде стани войвода.Клето кремълZко 🐷

    Коментиран от #88

    15:36 21.11.2025

  • 80 Даката

    6 3 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Според мен това не са българи... ние чак такива боклуци нямаме... Това са руските тролове, които преди време ни даваха идеи като... Що не си вземете Македония, както ние си взехме Украйна, що не ги нападнете???
    Руски, гнусни същества.

    Коментиран от #94

    15:42 21.11.2025

  • 81 Пепета корумпета

    7 1 Отговор
    А къде е оня нерез от Позитано 2,с малкото юмруче?!

    15:44 21.11.2025

  • 82 дедо

    6 2 Отговор
    нали ги видяхме щарлатаниге начело с просто киро с кокорчо съпунджията и лена гола вода ненапита

    15:44 21.11.2025

  • 83 Хики

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "пешеходец":

    Айде сърди им се още десетина години и живота ти ще премине в кочината.

    15:46 21.11.2025

  • 84 Кокора

    2 1 Отговор
    Елатe на прасето дето пише Асен не е ГЕЙ а е розов змей

    15:47 21.11.2025

  • 85 Боклук русофилски

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Да живее България, викаш, но имаш предвид Русия и изпълнявате каквото ви наредят от Кремъл... Все някога и ще свършите.

    15:49 21.11.2025

  • 86 Развигор

    4 1 Отговор
    Ленчето хитро прекара Кокора с това прасе, ама той късно се усети.

    15:53 21.11.2025

  • 87 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    А ТИ КАТО КАКЪВ СЕ СМЯТАШ ТИКВЕНО ПЛАТЕНО ПРАСЕ СИ И НИЩО ПОВЕЧЕ

    16:01 21.11.2025

  • 88 Бай Амет

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Я па Тоя":

    Тебе те видях да носиш балони на прайда…
    Ама няма нищо. Да не вземеш да се върнеш на дясно…

    16:03 21.11.2025

  • 89 Анонимен

    1 1 Отговор
    Браво

    16:19 21.11.2025

  • 90 Анонимен

    2 3 Отговор
    Народа е видял само добро от пп дб а от герб мизерия

    16:21 21.11.2025

  • 91 Горски

    2 2 Отговор
    Държавните служители да започнат да си плащат данъците и осигуровките, да се намали поне с 10% държавната администрация. Да не се повишават данъци и осигуровките на работещите в реалната икономика. Колкото повече хора разберат какво ни чака с този бюджет, толкова по-добре. С готвените промени по отношение на данъци, осигуровки и СУПТО. Ще го обясня просто - ако досега с 1000 лв си купувал 10 неща, вече ще купуваш 8. Цялата тежест, която стоварват върху бизнеса няма как да се компенсира - единственото решение е увеличение на цените по принуда от държавата. Така малко свенливичко, но полека лека си показват от къде им дърпат конците. И това било градска десница? Щом вече са в комбина с максуда вече е пределно ясно какви "евроатлантици " са жълтопаветниците.

    16:28 21.11.2025

  • 92 Ния

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Кит":

    "Който е против въвеждане на еврото (НА ТОЗИ ЕТАП) - иска рублата", така ли?! Браво на Вас, желязна логика!!! Но все пак положителна оценка на изказаното мнение имате от мен, само и единствено заради безмерната Ви "любов" към изгладнелите розови понита. 🙃 И още нещо - забележете колко късопаметни коментиращи има... Потресаващо.

    17:02 21.11.2025

  • 93 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 4 Отговор
    Обединете се всички опозиционни партии и направете на ръчел и луканки дебелото управление! Които се отдръпнат, значи са с двамата шишковци!

    17:13 21.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 бай Даньо

    3 2 Отговор
    Полицията трябва да си влезе в ролята тоя път и да БИЕ яко! Стига с това сирмахомилство щото било демокрация , демокрацията не е анархия, нека го научим тоя урок най на края.

    Коментиран от #98

    18:17 21.11.2025

  • 96 Путин

    2 0 Отговор
    натисна всички копчета!

    18:27 21.11.2025

  • 97 Асен

    2 1 Отговор
    е за затвора!

    18:27 21.11.2025

  • 98 Бай Гaньo

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "бай Даньо":

    Дз почнат от теб!

    00:31 22.11.2025

