ПП-ДБ призова за окупация на парламента

От "Продължаваме промяната" призоваха за протест и блокада на сградата на Народното събрание, за да се осуети приемането на бюджета за следващата година. Те получиха подкрепата на "Възраждане" и критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, посочи БНР.
"Вчера видяхме "триъгълника на властта", пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство, от този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичките на властта", заяви днес лидерът на ПП Асен Василев.
Заради получената обществена подкрепа, подчерта той, усилията им да осуетят приемането на бюджета за следващата година ще продължат. Те включват нов протест и блокада на сградата на НС във вторник, за когато са предвидени заседанията на парламентарните комисии.
Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов протестът не е само срещу бюджета, а срещу влизането на България в еврозоната:
"Това, че влизаме в еврозоната, не може да не притеснява ПП и ДБ. Целта на протеста е да се окупира парламента, да не се приеме първият бюджет в евро".
Асен Василев отрече:
"Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, в лева, в рубли или в турски лири. Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него - независимо в каква валута е".
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:
"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".
Василев е готов да приеме подкрепата:
"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".
1 гражданин
14:28 21.11.2025
2 оня с коня
14:29 21.11.2025
3 Прав си!
До коментар #1 от "гражданин":Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, не влязат ли в затвора, нищо добро не чака България.
14:29 21.11.2025
4 Павел пенев
14:30 21.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:30 21.11.2025
6 Само,че
До коментар #1 от "гражданин":в БГ тези не влизат в затвора, но дори и да влязат няма достойна смяна.
Ще дойдат нови и алчни тикви и свине.
14:30 21.11.2025
8 Анонимен
14:31 21.11.2025
9 Бял автобус
14:31 21.11.2025
10 Днес
14:31 21.11.2025
11 И тиквите и св.инете
До коментар #1 от "гражданин":особено нашата проста и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ трябва да са зад решетките.
14:32 21.11.2025
12 ххх
14:33 21.11.2025
13 ПКП
/заедно с "проф." Ангелов/ зад ВОЖДА и УЧИТЕЛЯ БОКО от Банкя!!!
14:33 21.11.2025
14 ххх
14:35 21.11.2025
15 Времена нрави хора
14:38 21.11.2025
16 Възраждане
14:39 21.11.2025
17 Видьо Видев
Това е акт на закъсняла справедливост за жертвите на социалистическия концлагер.
Много от бившите дисиденти живеят в бедност или продължават да работят
и след навършване на пенсионна възраст, за да оцеляват.
За разлика от тях, функционерите на комунистическия режим се радват на високи пенсии.
През последните десетилетия пенсиите на офицерите
и служителите на комунистическата Държавна сигурност,
както и на други хора от висшите ешелони на някогашната власт бяха скандално високи.
Много от бившите ръководни партийни кадри бяха натрупали и огромни състояния
през 40-те години на комунистическото управление на страната –
включително имоти за милиони евро, които те запазиха и след 1989 година.
Ще последваме ли челният опит на Чехия?
14:41 21.11.2025
18 пешеходец
14:41 21.11.2025
19 12340
... 10 години по-късно му седнахте в скута!
... Как да ви се вярва?!
14:42 21.11.2025
22 Видьо Видев
До коментар #16 от "Възраждане":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
14:44 21.11.2025
24 Анджо
14:45 21.11.2025
25 До Изрожденците
До коментар #16 от "Възраждане":Вие сте по лоши и от,Тиквата и Шиши.
Не искаме в крепостния руски свят с вожда Коста.
Боже пази България от такива
14:46 21.11.2025
26 Изчезвай
До коментар #22 от "Видьо Видев":Възраждане е единствената българска партия. Твоите розови понита веднага предадоха родината си
14:46 21.11.2025
28 Верно ли
14:47 21.11.2025
29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И АРЕСТ НА БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ!
14:47 21.11.2025
30 О-$-Т-А-В-К-А!
14:48 21.11.2025
31 Бай Иван
До коментар #4 от "Павел пенев":шутове по топките
14:48 21.11.2025
32 Пенчо
14:48 21.11.2025
33 Демокрация в действие
Малко ми навява спомени за комунизма 🤣🤣🤣
14:48 21.11.2025
35 ПРИПОМНЯНЕ
14:50 21.11.2025
36 Анджо
До коментар #16 от "Възраждане":Времето за тях свършва, защо ли, защото Българина разбра ,че са руски подлоги и агенти в парламента. Тия са затвор с техните предателства.
14:50 21.11.2025
37 ШИШО СЪМ
14:50 21.11.2025
39 кочо чистеменски
14:51 21.11.2025
41 Поддържам те
До коментар #23 от "Възраждане на България":Всеки за мен е приятел и няма значение, кой от коя партия е, стига и той да иска да види Борисов и Пеевски в зандана. И двамата окрадоха Родината ни.
14:52 21.11.2025
45 Емигрант
14:55 21.11.2025
46 Мдаа
14:56 21.11.2025
47 ВЕЛИНСКИ
ДАДЕ ПО СТО ДВАЙСЕ И ЕДИН ЛВ.. ЗА ЧНГ
ИДВАМЕ ....ДА ПУСНЕМ ПРАСЕТО
ДА ЛЕТИ....КАТО ОНОВА НА...ПИНК ФЛОЙД....
14:56 21.11.2025
48 Кит
А как ли гледат на въвеждането на рублата? Пак ли ще питат дружките си от Джемкорп как да гледат? Пак ли се готвят да ни изиграят една последна левова игричка с русначетата, преди да влезем в еврозоната?
Забавляват, розовите понита, забавляват! Уж синички а вид, а в розови роклички, под които всичко е червеничко...И не само по задните части, а и в мозъчетата!
14:58 21.11.2025
49 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
14:59 21.11.2025
50 протестър
До коментар #37 от "ШИШО СЪМ":Ще донсем филии с мас и ние да почерпим!
15:01 21.11.2025
53 Верно ли
До коментар #30 от "О-$-Т-А-В-К-А!":А с коя сглобка можем да си го позволим???
15:07 21.11.2025
54 Емигрант
До коментар #49 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":Кого агитираш да разпусне администрацията, тези които я създадоха ли ? В момента всеки разумен българин знае това което си драснал, но не е толкова важно в този момент това, НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОИТО ИСКАТ ДЕЦАТА ИМ ДА ИМАТ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ОТ ТЯХ ВСИЧКИ РАЗУМНИ БЪЛГАРИ ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОКУПИРАТ ТОВА СБОРИЩЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА -"НАРОДНО" СЪБРАНИЕ ! Пич, окупацията на НС е сериозно нещо свързано е с бъдещето твоето и на всички които живеят на тази територия на мутрите Тиква и Намагнитен, а измитането на ненужната администрация ще се случи след измитането на тези две пречещи на всички българи лилитерати Тиква/Намагнитен ! От тук с коментар нищо не постигаш, само помагаш на тези две "пречки" да продължат да съществуват ненаказано !
15:11 21.11.2025
55 Помним че вие върнахте тиквата на власт
15:13 21.11.2025
58 Анонимен
До коментар #57 от "Даката":Каква порода овца те е родила тебе бе, "българска тъпоглава" или "плевенска оригинална" ?
15:20 21.11.2025
59 .......
15:21 21.11.2025
60 На Дедо
15:21 21.11.2025
61 Орколюб
До коментар #58 от "Анонимен":Мълчи е рускаZ под лога
15:22 21.11.2025
62 селяк
15:22 21.11.2025
63 РозАвите лилавеят от мъка
15:23 21.11.2025
64 ПеПер асо-Де Билите
До коментар #1 от "гражданин":Бойко всичките тези ги е минавал с 200:):):)Арестуваха го преди време и от шубе не му сложиха белезници и той си влезе в ареста с ръце в джобовете:):):):)Сега Благо го отнесе в панделата при онези рецета с парафин в членовете:):):)После за Блажко ше важи поговорката "аз нямам сестра":):):)
15:26 21.11.2025
67 Даката
15:27 21.11.2025
68 Пуздра Кокореса
До коментар #66 от "Анонимен":Марш помио улаво 😂
15:29 21.11.2025
70 Промяна
15:30 21.11.2025
71 Орколюб
До коментар #66 от "Анонимен":КЪДЕ СТЕ Ш ИБ АНИ МОСКОВСКИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА ИЗР ОДИ КАЛПАВИ И НЕКАДЪРНИ ИЗ МЕТ ИЗЧ АДИЯ .БОКЛУ ЦИ
15:31 21.11.2025
72 Пецо
До коментар #66 от "Анонимен":Не са мъчи баце. Тука в Територия България са така нещата. Ако не споделяш мнението на оФцете значи си копейка или там секви други руско сочещи неща . Ма ако питаш мене ( копейката :Д ) по добре копейка отколкото еврожендъряк
15:31 21.11.2025
75 Промяна
До коментар #11 от "И тиквите и св.инете":11 АКО НЕ Е ТОВА СВИНСКО ТИКВЕНО ТУК НЕЩО ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ
15:33 21.11.2025
76 Промяна
До коментар #9 от "Бял автобус":ТИ ЛИ РАЗДАВАШФПРАВОСЪДИЕ КАТО КАКЪВ ИЛИ АСЕН ВАСИЛЕВ ИЗМАМНИКЪТ И НЯКОЛКОТО ШАРЛАТАНИ 9 ОБЪРКАЛИ СТЕ СЕ МНОГООООООООО
15:34 21.11.2025
77 1000+
До коментар #72 от "Пецо":Жълто паветни галоши и ляви китки тъпаци
15:35 21.11.2025
79 Я па Тоя
До коментар #9 от "Бял автобус":Покажи как става.Айде стани войвода.Клето кремълZко 🐷
15:36 21.11.2025
80 Даката
До коментар #74 от "Промяна":Според мен това не са българи... ние чак такива боклуци нямаме... Това са руските тролове, които преди време ни даваха идеи като... Що не си вземете Македония, както ние си взехме Украйна, що не ги нападнете???
Руски, гнусни същества.
15:42 21.11.2025
81 Пепета корумпета
15:44 21.11.2025
82 дедо
15:44 21.11.2025
83 Хики
До коментар #18 от "пешеходец":Айде сърди им се още десетина години и живота ти ще премине в кочината.
15:46 21.11.2025
84 Кокора
15:47 21.11.2025
85 Боклук русофилски
До коментар #16 от "Възраждане":Да живее България, викаш, но имаш предвид Русия и изпълнявате каквото ви наредят от Кремъл... Все някога и ще свършите.
15:49 21.11.2025
86 Развигор
15:53 21.11.2025
87 Промяна
До коментар #1 от "гражданин":А ТИ КАТО КАКЪВ СЕ СМЯТАШ ТИКВЕНО ПЛАТЕНО ПРАСЕ СИ И НИЩО ПОВЕЧЕ
16:01 21.11.2025
88 Бай Амет
До коментар #79 от "Я па Тоя":Тебе те видях да носиш балони на прайда…
Ама няма нищо. Да не вземеш да се върнеш на дясно…
16:03 21.11.2025
89 Анонимен
16:19 21.11.2025
90 Анонимен
16:21 21.11.2025
91 Горски
16:28 21.11.2025
92 Ния
До коментар #48 от "Кит":"Който е против въвеждане на еврото (НА ТОЗИ ЕТАП) - иска рублата", така ли?! Браво на Вас, желязна логика!!! Но все пак положителна оценка на изказаното мнение имате от мен, само и единствено заради безмерната Ви "любов" към изгладнелите розови понита. 🙃 И още нещо - забележете колко късопаметни коментиращи има... Потресаващо.
17:02 21.11.2025
93 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:13 21.11.2025
95 бай Даньо
18:17 21.11.2025
96 Путин
18:27 21.11.2025
97 Асен
18:27 21.11.2025
98 Бай Гaньo
До коментар #95 от "бай Даньо":Дз почнат от теб!
00:31 22.11.2025