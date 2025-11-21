Новини
България »
България и Турция засилват сътрудничество в областта на иновациите, науката и инвестициите

21 Ноември, 2025 18:59 5 747 39

  • българия-
  • турция-
  • томислав дончев-
  • истанбул

В рамките на еднодневната визата в Турция Дончев посети и Smart Holding, собственик на Smart Solar Technologies

България и Турция засилват сътрудничество в областта на иновациите, науката и инвестициите - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новите възможности за сътрудничество между България и Турция в областта на иновациите, технологиите, изкуствения интелект и науката обсъдиха на двустранна среща вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър в Истанбул. Двамата очертаха мерки с посока увеличаване на взаимните инвестиции, научните изследвания, дигитализацията и иновативните проекти. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов и генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев.

По-късно вицепремиерът участва в кръгла маса за двустранните икономически отношения, организирана от Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEİK). С председателя на DEİK Наил Олпак обсъдиха привличането на инвестиции в областта на високите технологии и засилването на двустранните търговски отношения. По темата за кадрите в индустрията Дончев подчерта, че е от особено значение видимостта на сектора, младите да избират инженерни специалност и да са добре информирани за добрите възможности за развитие, които тя предоставя.

В рамките на еднодневната визата в Турция Дончев посети и Smart Holding, собственик на Smart Solar Technologies. Компанията е сред ключовите инвеститори в България. Приоритетният им инвестиционен проект е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Той ще се реализира в с. Еленино, община Стара Загора и предвижда изграждане на нов завод за производство на соларни панели и клетки. Очаква се да бъдат разкрити над 800 работни места в района. На срещата от ръководството на компанията представиха проекта им и бъдещи инвестиционни планове.

Министърът на иновациите и растежа се запозна и с най-новите инициативи и проекти на Технопарк „Истанбул“. По време на посещението му там бяха дискутирани възможностите за партньорство със София тех парк. Вицепремиерът подчерта, че тази година е надградeн суперкомпютърът Discoverer+ в СТП. Акцент постави върху развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и предстоящата AI фабрика BRAIN++ в София, която ще е една от шестте нови в ЕС.

В рамките на визитата на вицепремиера в Турция зам.-министър Красимир Якимов представи технологичния напредък на България на бизнес форум, организиран от Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) и Асоциацията на износителите на Турция (TİM). Пред български и турски компании той информира за последните мерки в посока подобряване на бизнес средата в страната ни. На събитието за търговските отношения като сфери от взаимен интерес Якимов открои високотехнологичните сектори, биотехнологиите, финтех индустрията, зелената икономика, автомобилната индустрия и др. Добави още за най-новата дигитална платформа на БАИ за инвеститори, развитието на индустриалните зони и законодателните промени в посока подобряване на инвестиционния процес.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БосфорТВ

    29 12 Отговор
    След като националният ни език е български защо по националната телевизия дават новини на търкиш?!

    Коментиран от #5

    19:03 21.11.2025

  • 2 бою циганина

    21 3 Отговор
    ше идвам на отчет за трети март при султана ми....... оставил съм и някое и друго милиардче в турски банки (не са в турски лири)

    19:03 21.11.2025

  • 3 Интересно

    19 4 Отговор
    Кирякстефчовците и агите пак ще въртят далавери.

    19:05 21.11.2025

  • 4 Тоя ухиленият и преял на снимката

    22 0 Отговор
    Е само иновации и инвестиции в зайчарникът. А турчинът да си пази джобовете.

    19:05 21.11.2025

  • 5 Интересно

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "БосфорТВ":

    Защото ни управляват продажници.

    19:06 21.11.2025

  • 6 Анджо

    14 14 Отговор
    От турците берем само ядове а тия ги набутват в България. Още един БОТАШ ли гласят.

    Коментиран от #8

    19:06 21.11.2025

  • 7 ама никога няма да има

    13 1 Отговор
    В ГРАБ ми посочете и един депутат който да става за нещо , и 10 литра бургаска мускатова ще изпратя на печелившият !

    19:09 21.11.2025

  • 8 Гост

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    или още едно "присъствие"?

    19:10 21.11.2025

  • 9 ?????

    20 6 Отговор
    Как да го кажа?
    През 70-те години индустрията на България е била повече от индустриите на Турция и Гърция ако ги смятаме заедно.
    Сега се надяваме турците да ни подхвърлят нещо си.
    А и да. Унищожихме всичко което ни остана от ония години.
    Списъкът е безкраен.
    Остатъците продължаваме да ги ликвидираме.
    Както и държавата.
    Жалко за България, но квото сам си го направиш и Господ не може да ти го направи.

    Коментиран от #14, #35

    19:13 21.11.2025

  • 10 Мунчо

    13 10 Отговор
    Правилно. Балканите са на Султана.

    Коментиран от #19

    19:19 21.11.2025

  • 11 Бою

    7 1 Отговор
    пътека беше направил до Турция , де й го сега ?

    19:23 21.11.2025

  • 12 Българин

    21 3 Отговор
    Основната иновация е, че сегашната България ще премине изцяло към Турция. Последните 150 години доакзаха, че ние държава не може да имаме и някой друг трябва да се грижи за нас!

    Коментиран от #31

    19:24 21.11.2025

  • 13 Истината

    5 21 Отговор
    Иновации и тюркие нон сенс,в пустинята анадола още живеят в изкопани ями в земята

    Коментиран от #32

    19:24 21.11.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    ДОКАТО СТЪКМЯВАТ БЮДЖЕТИ В ПОЛЗА НА ЦИГАНИТЕ(ВСЕ ПАК ТОВА СА ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ),
    И ДОКАТО ЦИГАНИТЕ ИМАТ САМО ПРАВА,
    А БЪЛГАРИТЕ САМО ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
    И ДОКАТО НЕ ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
    ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЗАТЪВАМЕ И ДА СЕ ЗАКРИВАМЕ КАТО НАЦИЯ.

    19:24 21.11.2025

  • 15 Тервел

    19 6 Отговор
    Браво ! Един народ , една Империя ! Турци и българи едно цяло.

    19:26 21.11.2025

  • 16 Турската автономия!

    9 5 Отговор
    ИДВА!

    Скоро...

    19:26 21.11.2025

  • 17 Древния Визинтион

    18 4 Отговор
    Комшиите имат хубава боза и баклава.

    19:27 21.11.2025

  • 18 Дедо

    18 9 Отговор
    Турция е наследник и продължител на Източната Римска Империя. Това е велика традиция и ние трябва да се гордеем ,че сме били и ще бъдем отново част от нея .

    Коментиран от #20, #21

    19:29 21.11.2025

  • 19 Александър Македонски

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо":

    Трай там да не отидеш зад анкара

    19:29 21.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха,ха

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    турция е наследник на памукале и некви чукари

    19:54 21.11.2025

  • 22 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Реджеп Тайип Ердоган преди да стане Президент на Турция обеща ,че ще си върне България без една пушка да пукне.

    19:58 21.11.2025

  • 23 демократ

    4 3 Отговор
    Максимума на България е съюзи с Рашия и Турция

    20:08 21.11.2025

  • 24 вен серемос

    9 10 Отговор
    Най-големите предатели са от Герб, ИТН, ДъПъСъ, СДС, ППДБ.И тоя предател , Томислав Дончев с г...з отвор ен за власт и роб на еничар ите турци.Да отиде в гр. Нова Загора ,изпепелен от извергите турци1877 г.,малко преди Руско-Турската Освободителна война от нашите Освободители от 500 години Турско Робство.Никога не предполагах,че ще станем рая на еничарите на Ердоган/който е от Сивите вълци-четете българи/Цялото Правителство и Парламент са предатели на Православна България, предадохте отново Васил Левски, Христо Ботев, Васил Петлешков, Георги Сава Ряковски, ,Бенковски,баба Тонка.Не ви ли е срам пред паметта им,пред загиналите руснаци и български войни в Руско-турската Освободителна война 1877/78 г.СРАМ!!! ПОЗОРЛ!!! ПРЕДАТЕЛИ на България!!!

    20:13 21.11.2025

  • 25 калина /алена

    11 7 Отговор
    ПОЗОР!!! Предателите Томислав Дончев, Тиквата, Шопара, Магарев, гнома, Киро-тъпото- Герб, ИТН, ДъПъСъ, ППДБ.СДССлам за Православна България.Да посреща Томислав Данчев еничарин.Затова сме на този ред от ПРЕДАТЕЛИ на Вяра и Националност!!!Нещастници!!

    20:18 21.11.2025

  • 26 Мда

    5 7 Отговор
    Понеже мис Гащи сега е в Турция, Турците ни превземат без един патрон!
    Жалки политици, жалки жълти бютита, дето ми викат за корупционера Благо! Ми да го направим светец заедно с кучето Мая!
    Фалшификаторката Гуглена Парапетна, Киро лъжеца и Асенка пеньоара се борят срещу корупцията???
    Сериозно ли??? Нашата корупция е демокрация, а Вашата е путинизъм
    ,,
    Жалкари и неможачи

    20:28 21.11.2025

  • 27 Мда

    8 7 Отговор
    Май трябва Време разделно да пуснат по телевизора, за закуска, обяд и вечеря

    20:30 21.11.2025

  • 28 Некой

    8 8 Отговор
    Боташ роби сме, до Пловдив май няма българска фирма, боклука на София турска фирма, Абаджем Клиники турски , убиват ни по график и за много пари, ядем нитрати от Турция.телевизии и радио на турски и всичко това без един патрон!

    20:34 21.11.2025

  • 29 89 секунди до полунощ

    6 4 Отговор
    Виждаме какво се случва в Украйна. Въпрос на време е България да има същите проблеми. За жалост и нас ще ни спазарят големите сили, както се случва в Украйна.

    20:46 21.11.2025

  • 30 Магаретата носят колкото им натоварят

    6 3 Отговор
    Слава на Турция, слава на Украйна, слава на €$ и демокрацията !

    20:48 21.11.2025

  • 31 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Кои сте вие бе, Мюмюне?

    20:54 21.11.2025

  • 32 Гост

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Съвършено вярно. Като се изключат два-три големи града, като Иснамбул и Анкара, всичко встрани от там е още на ниво 18 век. Но Юсмито от Факултета кълве на лъскавите реклами за почивки в Турция и си мисли, че всичко, което лети, се яде.

    21:00 21.11.2025

  • 33 Тома

    8 0 Отговор
    От радиоточката в Габрово до министър понеже е красив и умен но не казва къде са двата милиарда за електронно правителство.Крадец си бе дончев и гумена глава

    21:03 21.11.2025

  • 34 145331254

    2 4 Отговор
    Има много да се учат от нас.

    21:15 21.11.2025

  • 35 Така си мислим

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    Факт че сме били развити ама виж статистика само Истанбул е с по голяма икономиката на че не сей да бръщолевиш глупости

    Коментиран от #37

    21:32 21.11.2025

  • 36 От Миризлив !

    5 5 Отговор
    От Миризлив !

    Турчин !

    И Пръдлив !

    Българин !

    Иновации !

    21:37 21.11.2025

  • 37 Гост

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Така си мислим":

    Заминавай натам! Прав ти път.

    21:37 21.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Иновация !

    3 4 Отговор
    Рязан Турчин !

    И Пръдлив Българин !

    23:32 21.11.2025

Новини по градове:
