България и Турция засилват сътрудничество в областта на иновациите, науката и инвестициите

Новите възможности за сътрудничество между България и Турция в областта на иновациите, технологиите, изкуствения интелект и науката обсъдиха на двустранна среща вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър в Истанбул. Двамата очертаха мерки с посока увеличаване на взаимните инвестиции, научните изследвания, дигитализацията и иновативните проекти. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов и генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев.
По-късно вицепремиерът участва в кръгла маса за двустранните икономически отношения, организирана от Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEİK). С председателя на DEİK Наил Олпак обсъдиха привличането на инвестиции в областта на високите технологии и засилването на двустранните търговски отношения. По темата за кадрите в индустрията Дончев подчерта, че е от особено значение видимостта на сектора, младите да избират инженерни специалност и да са добре информирани за добрите възможности за развитие, които тя предоставя.
В рамките на еднодневната визата в Турция Дончев посети и Smart Holding, собственик на Smart Solar Technologies. Компанията е сред ключовите инвеститори в България. Приоритетният им инвестиционен проект е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Той ще се реализира в с. Еленино, община Стара Загора и предвижда изграждане на нов завод за производство на соларни панели и клетки. Очаква се да бъдат разкрити над 800 работни места в района. На срещата от ръководството на компанията представиха проекта им и бъдещи инвестиционни планове.
Министърът на иновациите и растежа се запозна и с най-новите инициативи и проекти на Технопарк „Истанбул“. По време на посещението му там бяха дискутирани възможностите за партньорство със София тех парк. Вицепремиерът подчерта, че тази година е надградeн суперкомпютърът Discoverer+ в СТП. Акцент постави върху развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и предстоящата AI фабрика BRAIN++ в София, която ще е една от шестте нови в ЕС.
В рамките на визитата на вицепремиера в Турция зам.-министър Красимир Якимов представи технологичния напредък на България на бизнес форум, организиран от Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) и Асоциацията на износителите на Турция (TİM). Пред български и турски компании той информира за последните мерки в посока подобряване на бизнес средата в страната ни. На събитието за търговските отношения като сфери от взаимен интерес Якимов открои високотехнологичните сектори, биотехнологиите, финтех индустрията, зелената икономика, автомобилната индустрия и др. Добави още за най-новата дигитална платформа на БАИ за инвеститори, развитието на индустриалните зони и законодателните промени в посока подобряване на инвестиционния процес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БосфорТВ
Коментиран от #5
19:03 21.11.2025
2 бою циганина
19:03 21.11.2025
3 Интересно
19:05 21.11.2025
4 Тоя ухиленият и преял на снимката
19:05 21.11.2025
5 Интересно
До коментар #1 от "БосфорТВ":Защото ни управляват продажници.
19:06 21.11.2025
6 Анджо
Коментиран от #8
19:06 21.11.2025
7 ама никога няма да има
19:09 21.11.2025
8 Гост
До коментар #6 от "Анджо":или още едно "присъствие"?
19:10 21.11.2025
9 ?????
През 70-те години индустрията на България е била повече от индустриите на Турция и Гърция ако ги смятаме заедно.
Сега се надяваме турците да ни подхвърлят нещо си.
А и да. Унищожихме всичко което ни остана от ония години.
Списъкът е безкраен.
Остатъците продължаваме да ги ликвидираме.
Както и държавата.
Жалко за България, но квото сам си го направиш и Господ не може да ти го направи.
Коментиран от #14, #35
19:13 21.11.2025
10 Мунчо
Коментиран от #19
19:19 21.11.2025
11 Бою
19:23 21.11.2025
12 Българин
Коментиран от #31
19:24 21.11.2025
13 Истината
Коментиран от #32
19:24 21.11.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #9 от "?????":ДОКАТО СТЪКМЯВАТ БЮДЖЕТИ В ПОЛЗА НА ЦИГАНИТЕ(ВСЕ ПАК ТОВА СА ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ),
И ДОКАТО ЦИГАНИТЕ ИМАТ САМО ПРАВА,
А БЪЛГАРИТЕ САМО ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
И ДОКАТО НЕ ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЗАТЪВАМЕ И ДА СЕ ЗАКРИВАМЕ КАТО НАЦИЯ.
19:24 21.11.2025
15 Тервел
19:26 21.11.2025
16 Турската автономия!
Скоро...
19:26 21.11.2025
17 Древния Визинтион
19:27 21.11.2025
18 Дедо
Коментиран от #20, #21
19:29 21.11.2025
19 Александър Македонски
До коментар #10 от "Мунчо":Трай там да не отидеш зад анкара
19:29 21.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха,ха
До коментар #18 от "Дедо":турция е наследник на памукале и некви чукари
19:54 21.11.2025
22 Сатана Z
19:58 21.11.2025
23 демократ
20:08 21.11.2025
24 вен серемос
20:13 21.11.2025
25 калина /алена
20:18 21.11.2025
26 Мда
Жалки политици, жалки жълти бютита, дето ми викат за корупционера Благо! Ми да го направим светец заедно с кучето Мая!
Фалшификаторката Гуглена Парапетна, Киро лъжеца и Асенка пеньоара се борят срещу корупцията???
Сериозно ли??? Нашата корупция е демокрация, а Вашата е путинизъм
,,
Жалкари и неможачи
20:28 21.11.2025
27 Мда
20:30 21.11.2025
28 Некой
20:34 21.11.2025
29 89 секунди до полунощ
20:46 21.11.2025
30 Магаретата носят колкото им натоварят
20:48 21.11.2025
31 Гост
До коментар #12 от "Българин":Кои сте вие бе, Мюмюне?
20:54 21.11.2025
32 Гост
До коментар #13 от "Истината":Съвършено вярно. Като се изключат два-три големи града, като Иснамбул и Анкара, всичко встрани от там е още на ниво 18 век. Но Юсмито от Факултета кълве на лъскавите реклами за почивки в Турция и си мисли, че всичко, което лети, се яде.
21:00 21.11.2025
33 Тома
21:03 21.11.2025
34 145331254
21:15 21.11.2025
35 Така си мислим
До коментар #9 от "?????":Факт че сме били развити ама виж статистика само Истанбул е с по голяма икономиката на че не сей да бръщолевиш глупости
Коментиран от #37
21:32 21.11.2025
36 От Миризлив !
Турчин !
И Пръдлив !
Българин !
Иновации !
21:37 21.11.2025
37 Гост
До коментар #35 от "Така си мислим":Заминавай натам! Прав ти път.
21:37 21.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Иновация !
И Пръдлив Българин !
23:32 21.11.2025