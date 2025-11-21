Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели

В предаването "Панорама" по БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разказа подробности от разговора си с Дмитрий Медведев по време на посещението на представители на партията в Русия:
"Ние бяхме на форум, който включваше 10 европейски държави и 10 държави членки на БРИКС, като разговорите бяха за сътрудничество, за регулиране на конфликти, не само и единствено в Европа, но и въобще навсякъде по света, където има такива. Разговорът, който аз водих с Медведев, беше по темата за "Лукойл" конкретно. И това, което ми направи впечатление, между другото, той беше броени часове преди да се обяви изключението за "Лукойл", така наречената дерогация.
Разговорът, който водихме, той не беше много дълъг, но на мен ми направи впечатление, че руската страна беше изключително спокойна. И там нямаше грам притеснение. Това, което Медведев заяви, беше, че ако има конфискация на руски държавни активи, те ще отговорят с бърза насрещна конфискация, както на държавни, така и на частни активи на фирмата, на държавата, която осъществява такива конфискации на територията на Руската федерация. Но, когато става дума за частни фирми, частните фирми могат да се търсят правата в съда. И това, което завърши всъщност Медведев, беше, че ако има такъв иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели.
И това беше неговото уверение. Между другото, няколко часа по-късно, в буквалния смисъл на думата, стана ясно, че има изключение, което за мен е за пореден път доказателство, че виждаме една голяма игра, в която две, образно казано котки си играят с една мишка по средата. И мишката е така наречения ЕС. Виждаме го дори в момента с плана на Тръмп, който, между другото, е изключително разумен. И който хора в България, без да са го чели, започват да го отричат, което е нормално. Това е стилът на хунвейбините от времето на Мао. Те обичат да цитират без да са чели нещо. Медведев ни казва това, че ако има някакви насрещни действия срещу тяхната собственост, те ще предзвикат насрещни действия срещу българската собственост."
Костадинов обясни защо "Възраждане" атакува пред КС разширените правомощия на особения управител в "Лукойл":
"Ние внесохме един закон, с който предвиждахме такива особени управители да бъдат назначени и във всички други ключови за нашата енергетика предприятия, каквито са примерно, да кажем, тецовете в комплекса "Марица - Изток", които отдавна не са собственост на български фирми и не са собственост на българската държава. Само, че виждаме как нашите управляващи действат избирателно. Когато фирмата е руска, тя трябва да бъде поставена под особен надзор, когато обаче е американска... Макар че виждате във времето, в което живеем се оказва, че тези граници някакси започват да се размиват. Ние с вас в началото, още пред започне разговора в студиото, коментирахме един случай от преди повече от 2000 години. Понякога нещата по нашия край пристигат с голямо закъснение. И когато двете големи Велики сили започват да се разбират, някои тук все още не са го разбрали. Ще го разбират много болезнено в един момент за тях."
Лидерът на "Възраждане" смята, че дерогацията не е успех на правителството, защото "на практика е за всички останали, разбира се в различни строкове, но за всички останали собствености, активи, предприятия на "Лукойл" в цяла Европа. И това нещо показва, че всъщност и руснаците, и американците водят много голяма игра. На високо ниво. В която очевидно е, че все повече сближават позиции. Което е добре. Между другото, добре е за световния мир."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:
"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".
Василев е готов да приеме подкрепата:
"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".
До коментар #6 от "Сталин":Коста копейкин е публикувал в профила си че снощи ПП/ДБ са доказали че са сила и мощ с огромна обществена подкрепа. Искам да му обясня че снощи не излязоха само подкрепящи пп/дб а излязоха всички които са срещу управляващата мафиотска върхушка на власт. И че когато костя организираше протести срещу управляващата крадлива клика бяха малобройни защото не му вярват. Издал е акредитация за влизане и достъп в НС на лицето недялко недялков бивш собственик на сайта ПИК и глашатай на боко и шиши. Лицето преди 5 години заедно с криминали като онзи стъки и други организираше контрапротести в подкрепа на тиквата и свинята и срещу Радев. Сега когато пеев му взе ПИК като компенсация че му върна 4,9 млн.при фалита на КТБ които бяха негарантирани,недялков стана борец срещу мафията. Ето затова на костя никой вече не му вярва и иска да се присламчи към протести които други организират
До коментар #1 от "Даниел":Копейкин не само че е безполезен, а направо е вреден...!
23:27 21.11.2025
връщай
коцето
😝😆🤣😩😖
"Усилията на Доналд Тръмп да измъкне САЩ от блатото дават дивиденти и вероятно ще се отплатят повече под формата на по-меко кацане, както вече показват траекториите на облигациите. Европейците обаче ще претърпят корабокрушение, вероятно наподобяващо разпадането на СССР през 90-те години или Ваймарската република на Германия през 20-те години на миналия век:"
Ами тогава да се направи референдум с въпрос: „Искахте ли референдум за еврото?"
28 Майна
Американците зад Тръмп
Тъпите българи не гласуваха за единствения български политик- Костадинов.
Коментиран от #33, #34, #44
Когато става дума за гарантиране на националната сигурност срещу вредоносното влияние на Кремъл, национализацията е най-ефестивния способ .
Ноторно известен факт е, че Лукойл обслужва геополитическите интереси на Москва, а не е обикновен бизнес-проект! Никакви заплахи с дела не могат да спрат държавата да си върне контрола върху стратегически важен за националната сигурност обект!
До коментар #27 от "Мдаа":Да се направи референдум ПОИМЕННО, дали България иска да е с ЕС или с раша! Поименно. Ако ЗА ЕС спечели, русофилите които са гласували за раша, се екстрадират за раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели, то еврофилите за Европа! Така е редно и справедливо. Поименно за да се знае, кой да си заминава. Иначе България никога няма да се оправи!
До коментар #28 от "Майна":Българина мислиш ли ,че е толкова тъп да застане за прякора копейкин и на тоя да имам доверие, на еничар който ще продаде държавата за копейки.
До коментар #28 от "Майна":Да , на сила, както в България след 44год.
До коментар #32 от "нфоикло":Русофила няма разлика от маймуна!
До коментар #31 от "Хахахаха":Идеята ми е да се покаже на управляващите, че народът е бил на друго мнение. Да видят колко са легитимни.
До коментар #39 от "Мдаа":Идеята ми е да се покаже, кого се подкрепя и по кой път ще се върви! За или против ЕС! Пускайте референдума ПОИМЕННО и ако копейките загубят, да си заминават! България и ЕС не е нужно да ги хранят, България не е тяхна родина. Рашата им е родина.
До коментар #41 от "Хахахаха":Тук не става на въпрос копейки или не. Става на въпрос, че народът никой не го пита. Управляващите са се самозабравили. Иначе Костя си го знаем
До коментар #38 от "Хааа":Баба Гина . Тя е от изброените , които бяха във Възраждане. Партията се чисти от такива
Възраждане е партията на българите!
Браво на всички, които я подкрепят
До коментар #53 от "ЧЕТЕТЕ":баба Гуна- тя мрази всичко , но най- вече себе си. Недялков добре я беше обрисувал
До коментар #12 от "ха, ха, ха...":Копейките и за магарета не стават..
До коментар #37 от "Хахахаха":много по тъп е!!!!!
До коментар #66 от "връщай":няма да ги връщам пак ще ги крада!
До коментар #73 от "коцето":Аз съм травестит
До коментар #73 от "коцето":и да е такъв какво от това нали се жертва за България?
До коментар #9 от "!!!?":Тъй ли ти каза грантодателя да надраскаш?!
Тръмп и Путин се разбраха, а вие грантдажиите все още живеете с лгбт "ценностите", разпространявани от урсулите?!
Светът се променя, а вие си оставате същите продажници и нац предатели!!!
86 така де
До коментар #13 от "1234567890":Веднага можеш да се вържеш към руско влияние Заминаваш за украйна или полша или където искаш ,но първо отиваш в русия за руски паспорт.Може и в англия да идеш там петима българи под руско влияние скоро няма да напуснат затвора.БЕ откъде се навъдихте такива умни мамини терористчета в БЪЛГАРИЯ старци палят горите щото не им харесвали ,това е руското влияние
87 така де
До коментар #61 от "Горски":бе горски.ти злато търсил ли си и знаеш ли как се добива.Да има злато и българите дето работят там от години вземат по 10 000 лева поне .А на бойко сигурно му подаряват кюлчета,но и всеки българин може да се нареди пред НАЦИОНАЛНАТА БАНКА и да си купи монети или кюлчета А на теб баба ти сигурно хвърля от балкона твоите хилядарки Просвети се малко гледай в австралия как фалират търсачите на злато а там е много повече И да знаеш че от филма печелят повече
89 Тошев
До коментар #45 от "Мдаа":Тая исня ако е на Власт ,мислиш ли ,че ще пита ? колкото питаха комунистите едно време пък и сегашните им отрочета от всички партии. Тук никога не е имало комунизъм ,нито Демокрация . Тук си е партокрация ,феодализъм и тяхната партийна номенклатура в общини , кметства и държавна администрация. Винаги е така . Произвеждащия е изнасилен да ги хрантути и на държавно и на местно ниво. За това и загубиха
Не се бой копейка, Недвед е пиян, колкото ти си т.ъ.п.
Няма да се притесняваше 😂😂😂😵💫
