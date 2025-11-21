Новини
Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели

В предаването "Панорама" по БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разказа подробности от разговора си с Дмитрий Медведев по време на посещението на представители на партията в Русия:

"Ние бяхме на форум, който включваше 10 европейски държави и 10 държави членки на БРИКС, като разговорите бяха за сътрудничество, за регулиране на конфликти, не само и единствено в Европа, но и въобще навсякъде по света, където има такива. Разговорът, който аз водих с Медведев, беше по темата за "Лукойл" конкретно. И това, което ми направи впечатление, между другото, той беше броени часове преди да се обяви изключението за "Лукойл", така наречената дерогация.

Разговорът, който водихме, той не беше много дълъг, но на мен ми направи впечатление, че руската страна беше изключително спокойна. И там нямаше грам притеснение. Това, което Медведев заяви, беше, че ако има конфискация на руски държавни активи, те ще отговорят с бърза насрещна конфискация, както на държавни, така и на частни активи на фирмата, на държавата, която осъществява такива конфискации на територията на Руската федерация. Но, когато става дума за частни фирми, частните фирми могат да се търсят правата в съда. И това, което завърши всъщност Медведев, беше, че ако има такъв иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели.

И това беше неговото уверение. Между другото, няколко часа по-късно, в буквалния смисъл на думата, стана ясно, че има изключение, което за мен е за пореден път доказателство, че виждаме една голяма игра, в която две, образно казано котки си играят с една мишка по средата. И мишката е така наречения ЕС. Виждаме го дори в момента с плана на Тръмп, който, между другото, е изключително разумен. И който хора в България, без да са го чели, започват да го отричат, което е нормално. Това е стилът на хунвейбините от времето на Мао. Те обичат да цитират без да са чели нещо. Медведев ни казва това, че ако има някакви насрещни действия срещу тяхната собственост, те ще предзвикат насрещни действия срещу българската собственост."

Костадинов обясни защо "Възраждане" атакува пред КС разширените правомощия на особения управител в "Лукойл":

"Ние внесохме един закон, с който предвиждахме такива особени управители да бъдат назначени и във всички други ключови за нашата енергетика предприятия, каквито са примерно, да кажем, тецовете в комплекса "Марица - Изток", които отдавна не са собственост на български фирми и не са собственост на българската държава. Само, че виждаме как нашите управляващи действат избирателно. Когато фирмата е руска, тя трябва да бъде поставена под особен надзор, когато обаче е американска... Макар че виждате във времето, в което живеем се оказва, че тези граници някакси започват да се размиват. Ние с вас в началото, още пред започне разговора в студиото, коментирахме един случай от преди повече от 2000 години. Понякога нещата по нашия край пристигат с голямо закъснение. И когато двете големи Велики сили започват да се разбират, някои тук все още не са го разбрали. Ще го разбират много болезнено в един момент за тях."

Лидерът на "Възраждане" смята, че дерогацията не е успех на правителството, защото "на практика е за всички останали, разбира се в различни строкове, но за всички останали собствености, активи, предприятия на "Лукойл" в цяла Европа. И това нещо показва, че всъщност и руснаците, и американците водят много голяма игра. На високо ниво. В която очевидно е, че все повече сближават позиции. Което е добре. Между другото, добре е за световния мир."


  • 1 Даниел

    81 39 Отговор
    Следващия път ,когато отидеш при Медведев,моля те не се връщай,безполезен си!

    Коментиран от #9

    23:00 21.11.2025

  • 2 !!!?

    68 36 Отговор
    Разбрахме какво алкохолика Медведев е казал на Копейкин, но не разбрахме Копейката какво му е отговорила или просто е казал: Тъй вярно !!!?

    23:00 21.11.2025

  • 3 ГЕПИ Ново начало

    34 13 Отговор
    Добре е Дебелите от държава с голямо Д да го знаят!

    23:00 21.11.2025

  • 4 Хм...

    56 25 Отговор
    А звездите какво ти казаха? Ще ти спират ли финансирането от расия?

    23:01 21.11.2025

  • 5 Истината

    34 22 Отговор
    Направихме си само снимка с Медведев,не е имало никви разговори

    23:01 21.11.2025

  • 6 Сталин

    19 22 Отговор
    След снощния грандиозен ,много хиляден протест срещу управляващата мафия от крадци ИТН -ГЕРБ-БСП - ДПС(Пеевски) ,Възраждане са готови да подкрепят окупацията на парламента във вторник. Но имат едно условие - не искат хепънинг и разходки на усмихнати хора,не искат розови прасенца а истински протест за изхвърляне на мафията:
    Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:

    "Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".

    Василев е готов да приеме подкрепата:

    "Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".

    Коментиран от #8

    23:01 21.11.2025

  • 7 Юлия Стойлова 👸🏼Сл. Равно поле

    8 3 Отговор
    Крадът се средства от община Елин Пелин от кметството също се свиват пари на калпак и аз съм във кюпа и то много на вътре съм аз взех от продажбата на имот някъде към. 5000 000лв. Облажих се малко прекрачих закона малко

    23:02 21.11.2025

  • 8 гост

    22 9 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Коста копейкин е публикувал в профила си че снощи ПП/ДБ са доказали че са сила и мощ с огромна обществена подкрепа. Искам да му обясня че снощи не излязоха само подкрепящи пп/дб а излязоха всички които са срещу управляващата мафиотска върхушка на власт. И че когато костя организираше протести срещу управляващата крадлива клика бяха малобройни защото не му вярват. Издал е акредитация за влизане и достъп в НС на лицето недялко недялков бивш собственик на сайта ПИК и глашатай на боко и шиши. Лицето преди 5 години заедно с криминали като онзи стъки и други организираше контрапротести в подкрепа на тиквата и свинята и срещу Радев. Сега когато пеев му взе ПИК като компенсация че му върна 4,9 млн.при фалита на КТБ които бяха негарантирани,недялков стана борец срещу мафията. Ето затова на костя никой вече не му вярва и иска да се присламчи към протести които други организират

    23:03 21.11.2025

  • 9 !!!?

    49 24 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Копейкин не само че е безполезен, а направо е вреден...!

    Коментиран от #76

    23:03 21.11.2025

  • 10 Иван

    22 0 Отговор
    А на мен татко ми каза че ще ми купи колело ама друг път

    23:04 21.11.2025

  • 11 Нехис

    41 17 Отговор
    Костя, имам усещането, че Медведев ако ти беше казал да се надупиш, щеше да го направиш веднага!

    23:05 21.11.2025

  • 12 ха, ха, ха...

    35 12 Отговор
    Какво друго може да си кажат двама завеяни, дето на две магарета сламата не могат да разделят?

    Коментиран от #64

    23:07 21.11.2025

  • 13 1234567890

    20 27 Отговор
    Аз ще съм много по доволен ,ако минем към Руско влияние , а не към Турско .Все пак сме Православни . Ясно е че Европа вече я няма напрактика .Големия въпрос е защо ни тикат към еврото и как де се измъкнем от този финансов капан .Все пак ако остане борда , можем да се вържем към долар,злато и каквото си искаме .

    Коментиран от #86

    23:08 21.11.2025

  • 14 мдаааа

    20 16 Отговор
    Костадинов , с позивна - Копейкин , е едеод .. Задайте му въпроса - Колко рубли има на влог ..

    23:09 21.11.2025

  • 15 Юлия Стойлова 👸🏼Сл. Равно поле

    8 3 Отговор
    И още нещо да добавя нали знаете Зара която работи при нас във кметството и е на заплата от 900лв.тя взима помощи за отопление където не трябва да взима ако дохода и е 700лв.а тя ги взима парите в продължение на цели 15 години на сам от както се помня като съм секретарката във кметството ако я сбарат за това че взима парите от социалните във Елин Пелин има да ти връща а могат да я уволнят дисциплинарно

    23:16 21.11.2025

  • 16 Язе

    13 9 Отговор
    Медведев явно не е виждал тая снимка, иначе да се е гръмнал. Наполовината на Костя, а с тройно по-голяма глава от неговата. :-))))

    23:16 21.11.2025

  • 17 Когато Не Знаеш ! Какво Правиш !

    9 0 Отговор
    Когато Не Знаеш !

    Какво Правиш !

    Се Стига !

    До Тук !

    Алчността !

    Не Е !

    Добър !

    Съветник !

    23:20 21.11.2025

  • 18 Пфу

    19 9 Отговор
    Долен предател

    23:22 21.11.2025

  • 19 Медведев вика

    19 4 Отговор
    Да връщаш парите бе!

    23:27 21.11.2025

  • 20 Бг еничарина, Коце ман го

    18 4 Отговор
    от Максуда, Варна си говори с руската пияндура!

    23:29 21.11.2025

  • 21 Анджо

    12 6 Отговор
    За тоя няма ли затвор , явно е вече ,че тоя работи за руските интереси ,но не и за Българските. Така е , защото всичките се държат с някакви компромати и русняко ще му каже някой тайни и то може и да се възползва . Единственият начин е да го ликвидират като Алексей трактора. Нема измъкване от тоя проклет режим и от тия проклети комунисти.

    23:30 21.11.2025

  • 22 Майна

    10 20 Отговор
    Най-ерудираният политик , който е имала България в така наречения " преход"
    Браво, Коце!

    23:32 21.11.2025

  • 23 АМАH OT ИДИOTИ

    4 5 Отговор
    Е КОЙ ДА СПЕЧЕЛИ????
    ПЕЧЕЛИ СИЛНИЯТ!!!!
    😝
    П EcДAЛИTЕ ДA ГO ДУXAT !!!!
    😝😆🤣😩😖

    23:34 21.11.2025

  • 24 Майна

    7 10 Отговор
    Алекс Крайнер-
    "Усилията на Доналд Тръмп да измъкне САЩ от блатото дават дивиденти и вероятно ще се отплатят повече под формата на по-меко кацане, както вече показват траекториите на облигациите. Европейците обаче ще претърпят корабокрушение, вероятно наподобяващо разпадането на СССР през 90-те години или Ваймарската република на Германия през 20-те години на миналия век:"

    23:35 21.11.2025

  • 25 Хахахаха

    15 4 Отговор
    Тоя ли беше независимия? За тоя ли трябва да гласуваме? Независимия ще ни управлява от руското пасоля!

    23:35 21.11.2025

  • 26 эрол

    5 7 Отговор
    Копейкин е топлата връзка между борисов и путин.

    23:36 21.11.2025

  • 27 Мдаа

    7 9 Отговор
    Имам едно предложение. Твърди се, че няма смисъл от референдум, че няма нужда от него, че е противоконституционен, че няма време, че всичко е решено преди 20 години… Нали така?

    Ами тогава да се направи референдум с въпрос: „Искахте ли референдум за еврото?“

    Коментиран от #31

    23:37 21.11.2025

  • 28 Майна

    8 18 Отговор
    Руските хора застанаха зад Путин
    Американците зад Тръмп
    Тъпите българи не гласуваха за единствения български политик- Костадинов.
    Тогава ще духате ..супата

    Коментиран от #33, #34, #44

    23:38 21.11.2025

  • 29 Този

    12 3 Отговор
    защо още е на свобода? Защо му се дава трибуна за пропагандиране на руските интереси?
    Когато става дума за гарантиране на националната сигурност срещу вредоносното влияние на Кремъл, национализацията е най-ефестивния способ .
    Ноторно известен факт е, че Лукойл обслужва геополитическите интереси на Москва, а не е обикновен бизнес-проект! Никакви заплахи с дела не могат да спрат държавата да си върне контрола върху стратегически важен за националната сигурност обект!

    23:39 21.11.2025

  • 30 Митко Зъркела

    12 5 Отговор
    Костадинов ако е държавник щеше да защити България.А не да се навежда на някакви алкаши .

    23:39 21.11.2025

  • 31 Хахахаха

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мдаа":

    Да се направи референдум ПОИМЕННО, дали България иска да е с ЕС или с раша! Поименно. Ако ЗА ЕС спечели, русофилите които са гласували за раша, се екстрадират за раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели, то еврофилите за Европа! Така е редно и справедливо. Поименно за да се знае, кой да си заминава. Иначе България никога няма да се оправи!

    Коментиран от #39

    23:41 21.11.2025

  • 32 нфоикло

    5 4 Отговор
    Глупаци. Ужас в България е пълно с глупаци. Чета коментарите и искам да ви кажа че работата е ужасна. Катастрофа. Глупаци ама много. А най смешното е че си викат "демократи". Мани ма мене, ами вие дето си викате "демократи" и интелигенция, Вие замисляте ли се че сте живи мъртъвци??? Мъртви. Уж живи но толкова глупави че направо мъртви. Ходещи кратуни, не могат да мислят. Клишета. Копейки. Трагедия. Само си мислите че сте живи и че сте нещо. Слава на Господ Иисус Христос човека се различава от животните и най вече от маймуните. Почваите да се поправяте ако искате иначе сте подобни на маймуни. Небесното царство наближи.

    Коментиран от #37

    23:42 21.11.2025

  • 33 Анджо

    12 3 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    Българина мислиш ли ,че е толкова тъп да застане за прякора копейкин и на тоя да имам доверие, на еничар който ще продаде държавата за копейки.

    23:46 21.11.2025

  • 34 Анджо

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    Да , на сила, както в България след 44год.

    23:49 21.11.2025

  • 35 Българин

    1 7 Отговор
    Аз съм за! Така България ще финамсира руската армия - освободителка с 10 милиарда долара неустойка! 🥰

    23:49 21.11.2025

  • 36 МАКСУДЕЦА

    6 3 Отговор
    МАКСУДЕЦ ОТИЖАСХ ДА КОПАСХ У ФДобри4 да гънесх готото ползу РОДУ АМА белиа РОД,,,,, МАКСУДЕЦ МИРИЗЛи ФФФ и $Е П ЗА ЗЕ ЕЛ...

    Коментиран от #50

    23:50 21.11.2025

  • 37 Хахахаха

    13 6 Отговор

    До коментар #32 от "нфоикло":

    Русофила няма разлика от маймуна!

    Коментиран от #43, #65

    23:51 21.11.2025

  • 38 Хааа

    11 3 Отговор
    Гнусен и некадърен човечец е тоя от израждане.А като ги знам другите какви толупи и некадърници са ми се реве от смех.

    Коментиран от #46

    23:51 21.11.2025

  • 39 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Идеята ми е да се покаже на управляващите, че народът е бил на друго мнение. Да видят колко са легитимни.

    Коментиран от #41

    23:51 21.11.2025

  • 40 АГАТ а Кристи

    11 2 Отговор
    Когато свърши някакъв мач м/у България и СССР, коментиращия Цецо Алипиев се изцепки "Урааа, биха ни"....
    Сега и късия със същото задоволство

    23:52 21.11.2025

  • 41 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мдаа":

    Идеята ми е да се покаже, кого се подкрепя и по кой път ще се върви! За или против ЕС! Пускайте референдума ПОИМЕННО и ако копейките загубят, да си заминават! България и ЕС не е нужно да ги хранят, България не е тяхна родина. Рашата им е родина.

    Коментиран от #45

    23:54 21.11.2025

  • 42 Комисионна за Тиквата и Шиши

    4 0 Отговор
    Само 8 милиарда долара, които няма да ги платят Борисов и Пеевски, а България и простите българи, които ги търпят.

    23:54 21.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мдаа

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Тук не става на въпрос копейки или не. Става на въпрос, че народът никой не го пита. Управляващите са се самозабравили. Иначе Костя си го знаем

    Коментиран от #89

    23:57 21.11.2025

  • 46 Сигурно имаш предвид

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "Хааа":

    Баба Гина . Тя е от изброените , които бяха във Възраждане. Партията се чисти от такива
    Възраждане е партията на българите!
    Браво на всички, които я подкрепят

    23:58 21.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 НА САПАПууНННН

    4 1 Отговор
    КОИ СХА ти КУПУФАА ГАЗЗТЪАА БЕБЕБ КА УНН СИ ГА НСКИ??? птижасхх в ГА Зовата КАМЕРА СУУНН

    Коментиран от #52

    00:09 22.11.2025

  • 50 Гуно,

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "МАКСУДЕЦА":

    Ти хептен деградира, ха ха , явно иракийката не ти помага

    00:17 22.11.2025

  • 51 Цензура

    5 2 Отговор
    Ами то това е очевидно за всеки мислещ човек !!! Частната собственост е неприкосновена и това е основа на правото.

    00:18 22.11.2025

  • 52 Гуно,

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "НА САПАПууНННН":

    Хапчета вземи, ама тайничко, че ще дойдат ония с белите престилки

    00:18 22.11.2025

  • 53 ЧЕТЕТЕ

    10 2 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    Коментиран от #62

    00:19 22.11.2025

  • 54 ФАРНА е РУСХКо СИ ГАНСКо ГЕТО

    6 3 Отговор
    САПУНЕРКА

    00:20 22.11.2025

  • 55 Радиоточка Кашпировски

    5 1 Отговор
    А на мен баба Нешка ми гледа на ръка и ми каза, че след Нова година партията на мургавата копейка от кв. Максуда ще се разпадне и един йаун, родом от хасковските села ще му обере електората.

    00:22 22.11.2025

  • 56 Гуна Гугунчева

    2 1 Отговор
    Много го мразя. Изтъргуваха се за без пари , ама всички ме разбраха. Голямото Д ме изхвърли като намали кво коте, сега си скубя косите, ама още заработвам . Ох, как още да го заплюя. Ох, лошо ми е. Ох.., и ракията свърши..

    00:23 22.11.2025

  • 57 Гост

    3 1 Отговор
    Ами то е ясно че иск на Лукоил ще бъде спечелен, може и това да е целта - да олекне България с някой милиард!!!

    00:23 22.11.2025

  • 58 Гуна съм, будна съм

    3 0 Отговор
    На поста съм. Не се пласирам вече- обрата хич го няма.

    00:25 22.11.2025

  • 59 Гуна съм

    5 1 Отговор
    Да се съблека ли гола. Ще ослепеете от прелестите ми. Не можах да ослепя Копейкин- оцеля. Не ме отрази. Помогнете ми , ора!

    00:29 22.11.2025

  • 60 Аха

    6 1 Отговор
    В леглото ли ти го каза бе Костя ?

    00:37 22.11.2025

  • 61 Горски

    5 7 Отговор
    Аз не разбирам кой им гласува да вземат толкова заеми. А влизането в еврозоната при задлъжнялостта на Франция и екофалита на Германия ще ни донесе само проблеми и още по голяма криза. Златото ни го взеха, пардон дадохме си го, 99 процента внос на храни, пълен срив на промишлеността, красиво опакован с панделка евро - атлантизъм.

    Коментиран от #87

    00:38 22.11.2025

  • 62 Тва го написа

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "ЧЕТЕТЕ":

    баба Гуна- тя мрази всичко , но най- вече себе си. Недялков добре я беше обрисувал

    00:40 22.11.2025

  • 63 марш ве

    8 2 Отговор
    Б О К Л У К

    00:44 22.11.2025

  • 64 БРАВО!

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "ха, ха, ха...":

    Копейките и за магарета не стават..

    00:47 22.11.2025

  • 65 има

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    много по тъп е!!!!!

    00:50 22.11.2025

  • 66 връщай

    7 1 Отговор
    парите

    Коментиран от #67

    00:51 22.11.2025

  • 67 копанар от максуда

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "връщай":

    няма да ги връщам пак ще ги крада!

    00:54 22.11.2025

  • 68 илзу

    11 2 Отговор
    Варненски циганин, скрий се някъде лизач путлераски.

    00:55 22.11.2025

  • 69 илзу

    11 1 Отговор
    Копейката е долен предател, бори се за имуществото на руските фашисти.

    00:56 22.11.2025

  • 70 Да бе ,

    11 1 Отговор
    Те и Украйна щяха да превземат - За Три Дня ... Айде лека , Петолъчки .. 🤭😁

    00:56 22.11.2025

  • 71 Гуна съм

    2 3 Отговор
    На поста съм. Гърмя с гез@ си - дано не причиня някоя злополука. Не на оня, дето ми е сподвижник в борбата с омразните възрожденци, а на някоя от трите ми котки. Няма да го преживея. Аз ако можех , ама само с пръдни стрелям срещу Костя. Толкова мога. Хич не ме е срам, погледнете ми страничката. Там съм се обрисувала . Перфектно. Мога и масажи да правя. Намигване, не се плашете..Ох, само да паднете на , баба Гуна , ох, котьо

    01:01 22.11.2025

  • 72 Джони

    9 1 Отговор
    Като гледам коментарите хората много "обичат" руската подметка....

    01:04 22.11.2025

  • 73 коцето

    6 3 Отговор
    е гхей!

    Коментиран от #74, #75

    01:14 22.11.2025

  • 74 Гуна

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "коцето":

    Аз съм травестит

    01:19 22.11.2025

  • 75 фен на израждане

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "коцето":

    и да е такъв какво от това нали се жертва за България?

    01:30 22.11.2025

  • 76 Коментиращ

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Тъй ли ти каза грантодателя да надраскаш?!

    Тръмп и Путин се разбраха, а вие грантдажиите все още живеете с лгбт "ценностите", разпространявани от урсулите?!
    Светът се променя, а вие си оставате същите продажници и нац предатели!!!

    01:31 22.11.2025

  • 77 Родоотстъпници

    10 1 Отговор
    Брей с какъв възторг го казваш какво са ти казали Ти нещастнико каква работа имаш да се срещаш с пияния Митя

    01:57 22.11.2025

  • 78 гумата

    11 1 Отговор
    Има полезни има и безполезни ..... политици. медведев бил казал . Говорел тихо, спокойно и с обич дори! Щели да спечелят иск в съда....В софийски районен съд ли , бре! През следващите 50 години руски поитик няма да стъпи никъде в Европа, а руска стока няма да се продава никъде по света. руснаците станаха пълни аутсайдери с тази война и ако тя продължава скоро ще бъдат напъллно разорени, а мегдан за разорение още има. Не са станали зле. Още много ги чака и ще им се случва поне още 100 години за тази мерзост дето я свършиха.

    02:03 22.11.2025

  • 79 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Е нали копейките обясняваха, че лукойл е на родшилд и за това не плащали данъци, какъв.медведев, русороби пошли!

    02:13 22.11.2025

  • 80 Абсурдистан

    8 1 Отговор
    Копейщата цитира най-тъпия от всички орки. Пълно падение и робско поведение

    02:28 22.11.2025

  • 81 За съжаление

    4 5 Отговор
    е прав Медведев! Няма как да крадеш и да си невинен.

    02:42 22.11.2025

  • 82 Костадинов:

    10 1 Отговор
    Медведев ми каза: "По-голяма копейка от теб няма в България."

    02:49 22.11.2025

  • 83 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 2 Отговор
    ВИЖТЕ "УСМИВКАТА" НА КОПЕЙКИН И .......................... САМИ ПРЕЦЕНЕТЕ КАКВО "ДОБРО" НИ МИСЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ .......................... ФАКТ !

    03:11 22.11.2025

  • 84 Банко

    2 0 Отговор
    Смирена глава, сабя не я сече

    03:50 22.11.2025

  • 85 големия

    9 0 Отговор
    български предател.Жалкото нищожество,разговаря с руските престъпници за това че българи щели били да престъпят закона и руслята щели да ги съдят.Да и гласува за това България да влезела в брикс и да въведяла рублата.една рубла е една бг евро стотинка след месец.В същото време русия ни е обявила за враг ,а подлеца тича при врага.КОЙ ГЛАСУВА ЗА ТОЯ,,АААА

    05:28 22.11.2025

  • 86 така де

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "1234567890":

    Веднага можеш да се вържеш към руско влияние Заминаваш за украйна или полша или където искаш ,но първо отиваш в русия за руски паспорт.Може и в англия да идеш там петима българи под руско влияние скоро няма да напуснат затвора.БЕ откъде се навъдихте такива умни мамини терористчета в БЪЛГАРИЯ старци палят горите щото не им харесвали ,това е руското влияние

    05:37 22.11.2025

  • 87 така де

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Горски":

    бе горски.ти злато търсил ли си и знаеш ли как се добива.Да има злато и българите дето работят там от години вземат по 10 000 лева поне .А на бойко сигурно му подаряват кюлчета,но и всеки българин може да се нареди пред НАЦИОНАЛНАТА БАНКА и да си купи монети или кюлчета А на теб баба ти сигурно хвърля от балкона твоите хилядарки Просвети се малко гледай в австралия как фалират търсачите на злато а там е много повече И да знаеш че от филма печелят повече

    05:49 22.11.2025

  • 88 оня с коня

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    05:58 22.11.2025

  • 89 Тошев

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мдаа":

    Тая исня ако е на Власт ,мислиш ли ,че ще пита ? колкото питаха комунистите едно време пък и сегашните им отрочета от всички партии. Тук никога не е имало комунизъм ,нито Демокрация . Тук си е партокрация ,феодализъм и тяхната партийна номенклатура в общини , кметства и държавна администрация. Винаги е така . Произвеждащия е изнасилен да ги хрантути и на държавно и на местно ниво. За това и загубиха над 4 милиона души -измрели и заминали в чужбина. Реално , а не по стъкмистики удобни за властта тук не живеят постоянно повече от 4 милиона души. Включително и пътуващите в чужбина всяка седмица въздебелички депутати -шефове на еднолични партии.

    07:26 22.11.2025

  • 90 Историк

    6 0 Отговор
    Кой е упълномощил фюрера Копейкин от името на България да говори с Медведев? Този фюрер ли е българин, той,който отива при българския неприятел и враг,обявил ни за вражеска държава или вече националното предателство е прието да се нарича патриотизъм? Има ли служби за национална сигурност, има ли държавни институции, или вече всичко е позор и падение?

    07:57 22.11.2025

  • 91 Какво реши Констуционния съд

    2 0 Отговор
    за назначаването на Особен управител към Лукоил. Законно и е или не?

    07:57 22.11.2025

  • 92 Максуда Коце

    3 0 Отговор
    да си отива при Медведя и повече да не се връща в България. Стига толкова национални предатели да работят против България. Руските ни "братя ни точиха петнадесет години през тази рафинерия. Продаваха ни на дебела цена некачествени горива и не плащаха една стотинка данъци. Конец филма.

    09:01 22.11.2025

  • 93 Коцето пак е

    5 0 Отговор
    Ходил в Сибир да го кл.ат.ят чеченците 😂😂😂😂
    Не се бой копейка, Недвед е пиян, колкото ти си т.ъ.п.
    Няма да се притесняваше 😂😂😂😵‍💫

    09:22 22.11.2025

