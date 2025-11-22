Новини
Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София
  Тема: Войната на пътя

Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

22 Ноември, 2025 11:06

  • васил терзиев-
  • паркиране-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • транспорт

Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна

Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под 10 минути - за толкова време би следвало всеки пътуващ с автомобил в София да успее да намери място за паркиране в идеалния център на столицата, ако новата реформа на общината стане факт. Това заяви в интервю за NOVA кметът на София Васил Терзиев. Тази седмица се навършиха две години от встъпването в длъжност на столичния градоначалник.

На този етап по-скоро като успех или като неуспех отчитате последната голяма идея — реформата, която дойде от общината, именно за увеличаване на цената на платеното паркиране, както и за разширяване на синята и зелената зона?

"Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка", коментира Терзиев плановете за поскъпване ан синя и зелена зона в столицата.

И допълни: "Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме".

По думите му целта е до 10 минути, а дори и по-малко - "за 7-8 минути, да може да се намери паркомясто в идеалния център на София".

На критиките, че първо трябва "да се оправят улиците, да се построят паркинги - и след това да се вдигат цените", той отговори: "Аз разбирам този аргумент, но има много практика, която показва кои са ефективните начини да се случат нещата. Навсякъде опитът показва едно и също — че първо се преминава през регулация и после се пристъпва към активно построяване на паркинги и други от нуждите, които имат гражданите. Това за паркингите звучи изключително добре до момента, в който не започнем да правим сметката. Има два въпроса. Това колко би ни струвало? Това са милиарди евро — около 2,5 милиарда евро за тези 100 000 коли, които нямат паркоместа, за да се направят паркинги. И то не от сложните, подземните в центъра, които не е ясно колко бързо могат да станат заради културно-историческо наследство и други предизвикателства. Но ние имаме и друг проблем — къде да бъдат. Защото това влиза в конфликт с желанието да бъде зелен градът. То или трябва да бъде под земята, което прави сметката още по-скъпа, или трябва да бъде на място, което в момента е зелена площ".

Терзиев беше категоричен, че разбира "желанието да има паркинг за всяка кола и всеки да има колкото коли иска". Но подчерта, че това няма как да стане, без да платим друга сметка, която е откъм един от най-големите ресурси на града ни — зеленината. "И това е нещото, което ние всички трябва да пазим", заяви той.

Столичният кмет изтъкна факта, че "имаме изключително добро метро". "В една от последните класации беше класирано на второ място в Европа, така че за нас темата за неговото разширяване е от изключителна важност като гръбнак на транспортната система. В момента се строят 10 нови метростанции, предстои да се избере изпълнител на продължението по „Царица Йоанна“, върви и проектирането за удължаването към Студентски град, което трябва да приключи до година", обясни той.

"Откъм покритие бих казал, че градският транспорт в София е добър. Откъм понякога надеждност — не толкова, и затова работим върху предизвикателствата, които има", подчерта той.

Терзиев обясни и как е избрана цената на синята и зелената зона. "За цената, която не е пипана от 10-15 години - има ясна икономическа обосновка, която не е свързана с еврото. И откъм съпоставка на цената на час в зоната спрямо средния доход в града — тя е близо два пъти по-евтина, отколкото при въвеждането на зоната", изчисли кметът.

Той заяви, че цената на билета за градския транспорт ще бъде закръглена надолу при въвеждането на еврото. "Ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите. В следващата година такива промени не се предвиждат".

По темата с боклука той беше категоричен, че ежедневно се работи за това хората да не посрещнат с пълни кофи за отпадъци Нова година. "Това за нас е основен приоритет — да намерим трайно решение.Най-рисковите райони в този аспект, в които договорите за сметопочистване изтичат на 1 декември е Зона 3 — „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“. Приключва договорът с текущата фирма и затова се прави организация заедно с районните кметове, като стъпваме на опита от „Красно село“ и „Люлин“ - да се мине максимално плавно към това да има сметоизвозване", обясни кметът на София.

По отношение на снегопочистването на града с оглед на настъпващия зимен сезон - Терзиев беше категоричен, че има достатъчно снегорини, които ще обезпечат почистването.

Кметът на София обеща и украсата на столицата за Коледа да бъде "по-добра от миналогодишната".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 7 Отговор
    Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа на машините.Ваня Григорова е истинският кмет.

    Коментиран от #6

    11:11 22.11.2025

  • 2 Някой

    32 5 Отговор
    Поредния ЛЪЖЕЦ който иска да взима от бедните ХОРА.!!! Зони за паркиране в квартали който няма никакъв смисъл да има.! Не можели да се справят със паркирането.! Вие не можете с НИЩО ада де се справите Алчни ХОРА.!

    Коментиран от #27

    11:12 22.11.2025

  • 3 Възможно е

    20 1 Отговор
    само, ако караш детски акумулаторен автомобил...

    11:13 22.11.2025

  • 4 Софийски

    26 1 Отговор
    Тази цел може да се постигне само с изглаждане на подземни паркинги, останалото е щавене на народа

    Коментиран от #7, #12

    11:14 22.11.2025

  • 5 Край

    2 24 Отговор
    Дръж се момче. Нека си пищят популистите. Не съм гласувал за Терзиев и даже го имам леко некадърен но се оказа с кураж да скочи на партиите от Общинския съвет и на централната власт. В момента прави нещо което всички преди него не смееха - качва ценатата на притежание на кола в София. Колите в града трябва станат 1/3 от това което е сега. За да има смисъл въобще да ги има. Не само не трябва да се правят нови паркинги в центъра - площадите не трябва да са паркинги. Никой европейски град не превръща площадите си в паркинги камо ли пък зелени площи и детски площадки

    Коментиран от #17

    11:15 22.11.2025

  • 6 Ами защо

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чак сега го споделяш?
    Или предпочете да си вземеш парите и да мълчиш?

    Коментиран от #18

    11:16 22.11.2025

  • 7 Край

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски":

    Цената на такива подземни паркинги в центъра ще е огромна и никой няма да ги направи. паркирането в тях после трябва да е 50 лв. на час за да се изплатят. Като в Манхатън. Европейските градове не са проектирани за всяко човече да има кола.

    Коментиран от #31

    11:17 22.11.2025

  • 8 Здрасти

    12 4 Отговор
    Целта не оправдава средствата! Тоя се отказа от дедите си, вие очаквате за вас да мисли и грижи.

    Коментиран от #35

    11:17 22.11.2025

  • 9 Едно хвърчило

    9 2 Отговор
    Вървях един след обед и т.н. в песента ! Терзиев на моменти няма представа какво точно прави и защо ! Има човека и много точни попадения в борбата с изнудвачите и корупционерите, но в следващия момент всичко о@ква с някоя глупост ! Така е и с паркирането и с "трансформирането" правата на главния архитект ! Готви се назначаването за заместник кмет, който е недоказан архитект и скандална личност от тия миналите под дъгата ! Това как да го тълкуваме !?

    11:18 22.11.2025

  • 10 Фен

    12 3 Отговор
    Да не забравяме. Радев довлече Кирчо. А Кирчо, довлече този, и другите неможачаи и или крадци.

    11:20 22.11.2025

  • 11 Т Живков

    7 3 Отговор
    От комунист толкова

    11:21 22.11.2025

  • 12 Хохо Бохо

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски":

    Може и да стане ам без този де бил и крадец. Паркомясто под 10мин, със скъпа зона, целият град зона ....миииии няма как да стане. Като за начало това комунистическо чадо да сподели за какво се харчат пригодите от тези зони. Нали старата кметица крадеше и за тва няма подземни или надземни паркинги, ти като не крадеш къде са ти паркингите?

    11:21 22.11.2025

  • 13 сит на гладен - вяра няма

    17 2 Отговор
    Жалко , бездарно , умствено увредено същество е кметът Терзиев . Очевидно прекомерните грижи от страна на ДС/ЦК на БКП родата са го лишили от елементарни човешки качества , парите и бизнесът , които са му дадени наготово и за които нито се е борил , нито ги заслужава са го превърнали в интровертен нарцис , който изобщо не може да разбере нуждите и надеждите на обикновените хора . Петте милиона , които плати за кметският пост на Христо Иванов и Кирил Петков го карат да смята , че си е купил град София и поради това - може да прави каквото си иска .
    Всеки ден , в който този човек е на кметският пост е пагубен за гр. София и за гражданите и .

    11:22 22.11.2025

  • 14 плюс минус

    8 1 Отговор
    В град Рим, най вече в центъра, в жилищните сгради има много подземни гаражи
    За живущите там и за приходящите.
    А тук?

    11:24 22.11.2025

  • 15 мнение

    17 3 Отговор
    не му вярвайте на кмета, вози се на кайен V8, паркира на служебен абонамент пред входа на общината и въобще не му пука за екология, паркоместа и удобства за гражданите. Когато започне да ходи на работа с трамвай и метро като други негови колеги, можем да започнем да вярваме, че ще има промяна към по-добро

    11:24 22.11.2025

  • 16 Край

    1 12 Отговор
    В момента в синя зона място за паркиране се намира с обикаляне от 10-15 минути. Цената трябва да е такава че 20% от местата да са свободни. ТОЧКА. Браво на Кмета. Скочи на Таки и Дебелите - ще се опре и на дивите популисти.

    11:26 22.11.2025

  • 17 Звън

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Вувузела?!
    Презастрояване и мръсотия съсипват зеления и красив някога град.
    Първо трябва реформа на лакомата управленска глупост. После всичко ще се подреди в полза на общото живеене и интерес.
    36 години само се граби и руши. От парите правите нищо!

    11:28 22.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами защо":

    Казал съм където трябва но без ефект.

    Коментиран от #29

    11:30 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    4 1 Отговор
    Ама ти не си в етапа измислянето на зоните, ти си в етапа вече да се строи! Второ, паркингите не са в конфликт с озеленяването, даже напротив - подземен паркинг много ще затрудни застрояването на зелената площ върху него. В момента правиш 1:1 с каквото правят вече 35 години - това е "опита" който ползваш!

    11:35 22.11.2025

  • 21 Абсолютен

    8 2 Отговор
    Смешник
    Целта е да скубете хората нищо друго
    Нито дупките нито боклука нито паркоместата ще оправите
    Другарю от ДС

    11:40 22.11.2025

  • 22 Анонимен

    5 2 Отговор
    Спомени за паркование от миналото: Беше 2010 година. В чужбина си купих нова лека кола, понеже там бяха по ефтини от тука, да си я купиш. Докарах я в София и я паркирах в някъде в центъра, за да отида до ресторанче да се нахраня. Бях толкова радостен, че се завърнах в Милата си Родина с нова кола и даже от радост дадох на сервитьорката повече 50 лева, за добрата обслуга. След като излязох от ресторанта, отидох на мястото където паркирах колата си. Гледам, гледам, търся, няма я. Съобщих на милицията, че колата м я няма. И те я търсиха, търсиха и не я намериха. След няколко години се оказа, че колата ми е заминала, чрез търговци на леки коли, за русия..... И толкова... Това е то да си купиш кола и да я паркираш!

    11:40 22.11.2025

  • 23 Васко!

    8 2 Отговор
    Управлението на столични не е като компютърна игра -> излез от офисъ, изгаси лаптопът, остани поне няколко дни в седмицата вън на улицата и се срещни с обикновенните хора, повози се в някой автобус, в някой трамвай, дори в метрото, заслушай се какво искат и си говорят хората... опиутай се да те запомнят поне с едно добро нещо, бъди различен от останалата мафиотска измет, управлявала досега столичани, докажи че имаш управленски качества...не бъди поредната евтина и елементарна мафиотска марионетка!

    11:42 22.11.2025

  • 24 Явно това момче

    5 1 Отговор
    е далече от реалността. Само фантазии са му в главата.

    11:47 22.11.2025

  • 25 Г- Терзиев

    6 1 Отговор
    Вие сте срам за Софиия! Общината е потънала в корупция. В Центъра за градска мобилност, повече от очевадно е, че който дава, той получава.
    Две години един наглец си е маркирал две парко места. Едното е за инвалид и по това право няма спор. Спорът е, че до отпуснатото място, този наглец е обсебил още едно парко място! Инспекторатът на СО е констатирала нарушението и разпоредила премахването на колчета о граничители, обслужващи двете коли на този индивид. Но! Служител на ЦГМ упорито отказва да изпълни разпореждането на Ст инспектора, а сега се появи и нов варият да се « спаси» незаконното присвоено място- препроектиране на инвалидното място! И всичко това мотивирано от фалшиви документи.
    Г- н Терзиев, не се чувствате неудобно на този стол?

    11:52 22.11.2025

  • 26 Ами ти

    2 0 Отговор
    за какъв чеп си там, като председател на избирателна комисия? Нали трябва да спреш фалшификацията? Ясен си ми, поредното корумпе.

    Коментиран от #28

    11:52 22.11.2025

  • 27 Тоя е кмет

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    На центъра - там въздухът да е чист, там да няма задръствания, там да има къде да паркираш… Красиво-умен жълтопаветник! А вие, от кварталите - кучета ви яли! Що гласувахте за него, а?

    11:53 22.11.2025

  • 28 Този коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ами ти":

    е към корумпето "Последният софиянец ", бил той председател на избирателна комисия,палячо...... ,колкото имаш и заведение.

    11:55 22.11.2025

  • 29 Спри се

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    да лъжеш, ставаш жалък. По-добре напусни чата, корумпе.

    11:58 22.11.2025

  • 30 Мнение

    2 0 Отговор
    Първо ГЕРБ презастроиха всичко и няма обособени места. Второ там където има зелена зона нищо не се е подобрило. Трето защо живущите трябва да ви плащат стикер от 200 лв за зелена зона при положение че нищо не сте оправили.? Досега ви слушах ама няма действия. Четвърто създават отново проблеми на хората. Презастрои се после направихте улиците еднопосочни и честно казано може ли да забраните на строителните фирми да си слагат фургоните на тротоарите? Поне нещо направете. Осветлението на София няма да го коментирам

    12:02 22.11.2025

  • 31 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Край":

    Еми тогава да се спре презастрояването и хората от провинцията да не идват в София и ще има места. Веднага ще има място са всяко човече.

    12:05 22.11.2025

  • 32 оня с коня

    1 0 Отговор
    Било сложно да си Кмет пък било то и на Сф?Нищо ново под слънцето - просто оставяш Природните закони да си свършат работата,т.е. Бедните да се пръждосат за да има място за Богатите което съвсем елементарно става с Вдигане на таксата за паркиране "Колкото е необходимо".А каксво предлага Простолюдието?Ами да се увеличат Паркоместата а не да се бута цената.И им обяснява Кметът че това значи да се прецакат зелените площи а ако се копае под земята , това ще струва "Майка си и баща си" но Дебилите вместо да го разберат от първия Път, С РАДОСТ започват да се подготвят за Протест....А иначе на Протест въпреки че не съм бил никога съм чувал много положителни отзиви от Участници- Весело е,Хранят безплатно,Дават по "некой лев" а има и Мацки и ако Протестъръг не е особено "Залюхан" ,без проблем може да му излезе късмета:)

    12:07 22.11.2025

  • 33 665

    4 2 Отговор
    В Х. Димитър и Сухата река приблеми с паркирането няма, там защо се прави зона, а третополов генералски отпадък?

    12:08 22.11.2025

  • 34 просто факти прости факти

    4 1 Отговор
    Метрото било добро, не е лошо, ама не е гот сутрин и вечер да се тъпчеш като сардела. Второ, не винаги има нормален довеждащ транспорт до метрото, а буферните паркинги са малко и въобще за нищо не стигат. Градския транспорт в София в определен квартали е просто адски. Относно абонамента - не можеш да платиш нещо, което може и да не използваш, защото няма места! Това е чист рекет. В Париж също си плащаш, но срещу осигурено място. Няма коли по улиците, на няколко сгради има по един пет етажен паркинг под земята. Но къде е Париж, къде сме ние. То в Белград има паркинги бол в центъра...

    12:16 22.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Идеалния център е строен за да живеят и

    2 0 Отговор
    Размножават софиянци и да растат и да се учат в западна архитектура и построено от български архитекти инженери и строители преди втората световна война
    Никой не се е родил с автомобил

    12:21 22.11.2025

  • 37 ДАНЪК СГРАДИ И ДАНЪК ПАРКИРАНЕ

    0 2 Отговор
    ПАРКИРАЛИТЕ КОЛИ НЕ ЗАМЪРСЯВАТ, ЗАМЪРСЯВАТ ДВИЖЕЩИТЕ СЕ И ТЪРСЕЩИ МЯСТО ДА ПАРКИРАТ! ТАКСАТА ДА Е ЗА ВЛИЗАЩИТЕ В ЦЕНТЪРА ИЛИ В ЗОНИТЕ. А ТИЯ ОТ ПЕРНИК, КОСТЕНЕЦ, БОТЕВГРАД И СЕЛАТА ОКОЛО СОФИЯ ЗАЩО ДА НЕ ПЛАЩАТ?

    12:21 22.11.2025

  • 38 Центърът на София -

    3 1 Отговор
    само за жълтопаветни подложки от ППДБ и за синовете и внуците на ДС.

    Да се забрани на всички останали софиянци и граждани на Р. България да паркират в Центъра!

    ДС жълтопаретни боклуци.

    12:23 22.11.2025

  • 39 Никой

    4 2 Отговор
    Кметът си е на мястото - автомобилите нямат място в града - те са превозни средства а не - играчки.

    София е мъничък град и няма място за паркирането в целият град. Дори и кварталите са пренаселени.

    Коментиран от #42, #44

    12:28 22.11.2025

  • 40 Нали има пътен данък и данък сгради

    1 0 Отговор
    С тези данъци в градовете могат да се построят многоетажни гаражи както с пътния данък се строят магистрали
    В бизнес парка има многоетажен паркинг на 15-20 сгради така трябва да е и в София

    12:29 22.11.2025

  • 41 Умник

    1 0 Отговор
    Да бяхте напавили поне един паркинг, а не смо сини зони. Тези се опитват да лишат хоата от автомобили и по този начин да решат проблема с паркирането, по сталински - има кола има проблем, няма кола няма проблем.

    12:33 22.11.2025

  • 42 Умник

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Никой":

    Сталинизма си е тука, спете спокойно деца. Накая и хората няма да имат място в градовете, а само кучетата, полицаите и властта.

    Коментиран от #46

    12:35 22.11.2025

  • 43 Луд

    1 0 Отговор
    Това е нагледен пример как КМЕТ се избира като от нищото не разбира.От вътрешността на страната казват хак да им е на шопите.Но забравят защото ги е страх от ШОПИТЕ като полудее неможе нищото да спре .

    12:36 22.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 веска ТерзиевА

    2 0 Отговор
    Каза, че не и дреме за протестите, живее с фитнес инструктора си в къща, гаражи си има

    12:42 22.11.2025

  • 46 Това няма общо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Умник":

    с накакъв измислен от теб "сталинизъм", а си е чиста капиталистическа и жълтопаветна и използваческа реформа за още пари, плод на новите ни еничари, отказали се от своите родители и от цялото си ДС и комунистическо (марксистко-ленинско и сталинистко) потекло.

    Пикаят на гробовете на дедите си и си броят паричките...

    12:43 22.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЩО НЕ ВНАСЯМЕ ЕВТИНИ КИТАЙСКИ?

    0 0 Отговор
    ЕЛ. КОЛИ ДО 3 М. ДА НЕ ПЛАЩАТ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДА ПЛАЩАТ СПОРЕД ДЪЛЖИНАТА 4.60 М. - 4.60 ЛВ НА ЧАС, ИЛИ СПОРЕД ДВИГАТЕЛЯ 600 КС. 6 ЛВ. НА ЧАС, ПЛАЩАШ КОЕТО Е ПОВЕЧЕ!

    12:47 22.11.2025

  • 49 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ще оставите ли общината да ви рекетира

    13:11 22.11.2025

  • 50 Бургазлия

    0 0 Отговор
    Тази година ми се наложи да ходя до София. Не бях стъпвал в центъра от 30тина години, когато бях там студент. Оставих колата в една пресечка на Плиска, взех автобуса и бях в центъра за нула време. Дано не ми се налага да идвам до София до края на живота ми, но ако трябва, решение винаги има. Столичани да не мрънкат.

    13:26 22.11.2025

  • 51 Асен

    1 0 Отговор
    Терзиев ти си боклук като Боко и Шиши.

    13:45 22.11.2025

  • 52 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ква цел заложил тоя крадлив сиганин

    13:49 22.11.2025

  • 53 ха ха

    1 0 Отговор
    некадърен кон

    13:56 22.11.2025

