Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Под 10 минути - за толкова време би следвало всеки пътуващ с автомобил в София да успее да намери място за паркиране в идеалния център на столицата, ако новата реформа на общината стане факт. Това заяви в интервю за NOVA кметът на София Васил Терзиев. Тази седмица се навършиха две години от встъпването в длъжност на столичния градоначалник.
На този етап по-скоро като успех или като неуспех отчитате последната голяма идея — реформата, която дойде от общината, именно за увеличаване на цената на платеното паркиране, както и за разширяване на синята и зелената зона?
"Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка", коментира Терзиев плановете за поскъпване ан синя и зелена зона в столицата.
И допълни: "Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме".
По думите му целта е до 10 минути, а дори и по-малко - "за 7-8 минути, да може да се намери паркомясто в идеалния център на София".
На критиките, че първо трябва "да се оправят улиците, да се построят паркинги - и след това да се вдигат цените", той отговори: "Аз разбирам този аргумент, но има много практика, която показва кои са ефективните начини да се случат нещата. Навсякъде опитът показва едно и също — че първо се преминава през регулация и после се пристъпва към активно построяване на паркинги и други от нуждите, които имат гражданите. Това за паркингите звучи изключително добре до момента, в който не започнем да правим сметката. Има два въпроса. Това колко би ни струвало? Това са милиарди евро — около 2,5 милиарда евро за тези 100 000 коли, които нямат паркоместа, за да се направят паркинги. И то не от сложните, подземните в центъра, които не е ясно колко бързо могат да станат заради културно-историческо наследство и други предизвикателства. Но ние имаме и друг проблем — къде да бъдат. Защото това влиза в конфликт с желанието да бъде зелен градът. То или трябва да бъде под земята, което прави сметката още по-скъпа, или трябва да бъде на място, което в момента е зелена площ".
Терзиев беше категоричен, че разбира "желанието да има паркинг за всяка кола и всеки да има колкото коли иска". Но подчерта, че това няма как да стане, без да платим друга сметка, която е откъм един от най-големите ресурси на града ни — зеленината. "И това е нещото, което ние всички трябва да пазим", заяви той.
Столичният кмет изтъкна факта, че "имаме изключително добро метро". "В една от последните класации беше класирано на второ място в Европа, така че за нас темата за неговото разширяване е от изключителна важност като гръбнак на транспортната система. В момента се строят 10 нови метростанции, предстои да се избере изпълнител на продължението по „Царица Йоанна“, върви и проектирането за удължаването към Студентски град, което трябва да приключи до година", обясни той.
"Откъм покритие бих казал, че градският транспорт в София е добър. Откъм понякога надеждност — не толкова, и затова работим върху предизвикателствата, които има", подчерта той.
Терзиев обясни и как е избрана цената на синята и зелената зона. "За цената, която не е пипана от 10-15 години - има ясна икономическа обосновка, която не е свързана с еврото. И откъм съпоставка на цената на час в зоната спрямо средния доход в града — тя е близо два пъти по-евтина, отколкото при въвеждането на зоната", изчисли кметът.
Той заяви, че цената на билета за градския транспорт ще бъде закръглена надолу при въвеждането на еврото. "Ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите. В следващата година такива промени не се предвиждат".
По темата с боклука той беше категоричен, че ежедневно се работи за това хората да не посрещнат с пълни кофи за отпадъци Нова година. "Това за нас е основен приоритет — да намерим трайно решение.Най-рисковите райони в този аспект, в които договорите за сметопочистване изтичат на 1 декември е Зона 3 — „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“. Приключва договорът с текущата фирма и затова се прави организация заедно с районните кметове, като стъпваме на опита от „Красно село“ и „Люлин“ - да се мине максимално плавно към това да има сметоизвозване", обясни кметът на София.
По отношение на снегопочистването на града с оглед на настъпващия зимен сезон - Терзиев беше категоричен, че има достатъчно снегорини, които ще обезпечат почистването.
Кметът на София обеща и украсата на столицата за Коледа да бъде "по-добра от миналогодишната".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:11 22.11.2025
2 Някой
Коментиран от #27
11:12 22.11.2025
3 Възможно е
11:13 22.11.2025
4 Софийски
Коментиран от #7, #12
11:14 22.11.2025
5 Край
Коментиран от #17
11:15 22.11.2025
6 Ами защо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чак сега го споделяш?
Или предпочете да си вземеш парите и да мълчиш?
Коментиран от #18
11:16 22.11.2025
7 Край
До коментар #4 от "Софийски":Цената на такива подземни паркинги в центъра ще е огромна и никой няма да ги направи. паркирането в тях после трябва да е 50 лв. на час за да се изплатят. Като в Манхатън. Европейските градове не са проектирани за всяко човече да има кола.
Коментиран от #31
11:17 22.11.2025
8 Здрасти
Коментиран от #35
11:17 22.11.2025
9 Едно хвърчило
11:18 22.11.2025
10 Фен
11:20 22.11.2025
11 Т Живков
11:21 22.11.2025
12 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Софийски":Може и да стане ам без този де бил и крадец. Паркомясто под 10мин, със скъпа зона, целият град зона ....миииии няма как да стане. Като за начало това комунистическо чадо да сподели за какво се харчат пригодите от тези зони. Нали старата кметица крадеше и за тва няма подземни или надземни паркинги, ти като не крадеш къде са ти паркингите?
11:21 22.11.2025
13 сит на гладен - вяра няма
Всеки ден , в който този човек е на кметският пост е пагубен за гр. София и за гражданите и .
11:22 22.11.2025
14 плюс минус
За живущите там и за приходящите.
А тук?
11:24 22.11.2025
15 мнение
11:24 22.11.2025
16 Край
11:26 22.11.2025
17 Звън
До коментар #5 от "Край":Вувузела?!
Презастрояване и мръсотия съсипват зеления и красив някога град.
Първо трябва реформа на лакомата управленска глупост. После всичко ще се подреди в полза на общото живеене и интерес.
36 години само се граби и руши. От парите правите нищо!
11:28 22.11.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ами защо":Казал съм където трябва но без ефект.
Коментиран от #29
11:30 22.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
11:35 22.11.2025
21 Абсолютен
Целта е да скубете хората нищо друго
Нито дупките нито боклука нито паркоместата ще оправите
Другарю от ДС
11:40 22.11.2025
22 Анонимен
11:40 22.11.2025
23 Васко!
11:42 22.11.2025
24 Явно това момче
11:47 22.11.2025
25 Г- Терзиев
Две години един наглец си е маркирал две парко места. Едното е за инвалид и по това право няма спор. Спорът е, че до отпуснатото място, този наглец е обсебил още едно парко място! Инспекторатът на СО е констатирала нарушението и разпоредила премахването на колчета о граничители, обслужващи двете коли на този индивид. Но! Служител на ЦГМ упорито отказва да изпълни разпореждането на Ст инспектора, а сега се появи и нов варият да се « спаси» незаконното присвоено място- препроектиране на инвалидното място! И всичко това мотивирано от фалшиви документи.
Г- н Терзиев, не се чувствате неудобно на този стол?
11:52 22.11.2025
26 Ами ти
Коментиран от #28
11:52 22.11.2025
27 Тоя е кмет
До коментар #2 от "Някой":На центъра - там въздухът да е чист, там да няма задръствания, там да има къде да паркираш… Красиво-умен жълтопаветник! А вие, от кварталите - кучета ви яли! Що гласувахте за него, а?
11:53 22.11.2025
28 Този коментар
До коментар #26 от "Ами ти":е към корумпето "Последният софиянец ", бил той председател на избирателна комисия,палячо...... ,колкото имаш и заведение.
11:55 22.11.2025
29 Спри се
До коментар #18 от "Последния Софиянец":да лъжеш, ставаш жалък. По-добре напусни чата, корумпе.
11:58 22.11.2025
30 Мнение
12:02 22.11.2025
31 Мнение
До коментар #7 от "Край":Еми тогава да се спре презастрояването и хората от провинцията да не идват в София и ще има места. Веднага ще има място са всяко човече.
12:05 22.11.2025
32 оня с коня
12:07 22.11.2025
33 665
12:08 22.11.2025
34 просто факти прости факти
12:16 22.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Идеалния център е строен за да живеят и
Никой не се е родил с автомобил
12:21 22.11.2025
37 ДАНЪК СГРАДИ И ДАНЪК ПАРКИРАНЕ
12:21 22.11.2025
38 Центърът на София -
Да се забрани на всички останали софиянци и граждани на Р. България да паркират в Центъра!
ДС жълтопаретни боклуци.
12:23 22.11.2025
39 Никой
София е мъничък град и няма място за паркирането в целият град. Дори и кварталите са пренаселени.
Коментиран от #42, #44
12:28 22.11.2025
40 Нали има пътен данък и данък сгради
В бизнес парка има многоетажен паркинг на 15-20 сгради така трябва да е и в София
12:29 22.11.2025
41 Умник
12:33 22.11.2025
42 Умник
До коментар #39 от "Никой":Сталинизма си е тука, спете спокойно деца. Накая и хората няма да имат място в градовете, а само кучетата, полицаите и властта.
Коментиран от #46
12:35 22.11.2025
43 Луд
12:36 22.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 веска ТерзиевА
12:42 22.11.2025
46 Това няма общо
До коментар #42 от "Умник":с накакъв измислен от теб "сталинизъм", а си е чиста капиталистическа и жълтопаветна и използваческа реформа за още пари, плод на новите ни еничари, отказали се от своите родители и от цялото си ДС и комунистическо (марксистко-ленинско и сталинистко) потекло.
Пикаят на гробовете на дедите си и си броят паричките...
12:43 22.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ЩО НЕ ВНАСЯМЕ ЕВТИНИ КИТАЙСКИ?
12:47 22.11.2025
49 Ха,ха
13:11 22.11.2025
50 Бургазлия
13:26 22.11.2025
51 Асен
13:45 22.11.2025
52 Ха,ха
13:49 22.11.2025
53 ха ха
13:56 22.11.2025