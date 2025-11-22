Мирчев: Изненадани сме от намерението на ОИК–Варна да свика заседание в неделя, за да отстрани Благомир Коцев като кмет

Изненадани сме от намерението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да свика извънредно заседание в неделя, чиято цел очевидно е отстраняването на кмета Благоимир Коцев, заяви съпредседателят на движение "Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти в Националния пресклуб на БТА в Бургас. Съпредседателят на "Да, България" посочи, че научили късно снощи за планираното заседание.
Нямаме съмнение, че зад това стои управляващият дует Бойко Борисов – Делян Пеевски. По думите му "цялата операция" цели Коцев да не бъде повече кмет и да се предизвикат избори във Варна.
Той добави, че от "Да, България" призовават гражданите да отидат пред спортната зала във Варна, където ще се проведе заседанието на ОИК.
Това, което ние искаме, е справедливост, ако някой е грешил, съдът да отсъди. Но да държиш човек в карцер, с болни, в студ, не е цивилизовано, каза той.
Мирчев заяви, че ако бъде предизвикана кампания за частични избори "ще участваме още по-обединено". Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи, много е сгрешил, коментира той.
Мирчев определи бюджета като "възможно най-слабия от времето на Виденов насам".
Усещат го всички – в Бургас, в София. Вдигане на данъци, осигуровки, огромен нов дълг, който България поема през следващата година, каза той. Мирчев подчерта, че максималният осигурителен доход се увеличава значително над това, което беше предварително обявено.
Осигуровките се вдигат с 10%, не с 2 процентни пункта, както много хора казват. Очевидно целта е ясна – да има бюджет, който да оставя много за крадене, заяви Мирчев.
Той посочи, че никой от ГЕРБ, нито премиерът, не е защитил бюджета, което по думите на Мирчев е логично, защото "бюджетът е лош и вреден за страната".
Разрушен е социалният диалог, бизнесът по никакъв начин не подкрепи бюджета, каза съпредседателят на "Да, България".
Мирчев посочи, че е в Бургаски регион по повод преучредяването на местната организация на "Да, България" в Несебър. По думите му това е част от стратегията за подготовка за предстоящите местни избори.
Изключително активни, млади хора, граждани. Преосноваваме и учредяваме нови местни структури в цялата страна – десетки само за последните месеци. Считаме, че местните избори са най-важният момент. Там се взема властта, заяви той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще видите
16:38 22.11.2025
2 Бай Ставри
16:40 22.11.2025
3 Само
16:41 22.11.2025
4 До копейките
Коментиран от #8, #16
16:43 22.11.2025
5 Спецназ
нЕма кой да гръмне два нереза шопари,
че ни овършаха добивите и всичко у Държавата, Баце!
Абна работа...
16:59 22.11.2025
6 видов ден
Коментиран от #17, #25
17:00 22.11.2025
7 А аз съм изненадан че
17:12 22.11.2025
8 Хихи
До коментар #4 от "До копейките":до като цъкаш за центове,прочети колко милиона вече сме им платили неустойки за Белене !
Коментиран от #10
17:14 22.11.2025
9 Престанете
17:17 22.11.2025
10 РИА новости
До коментар #8 от "Хихи":Като си роб плащай, а Тиквата да царува и прави Путин на глупaк.
17:17 22.11.2025
11 надежда тука всяка оставете
17:20 22.11.2025
12 Препоръка
17:22 22.11.2025
13 Прокуратурата неразбирала
Коментиран от #24
17:26 22.11.2025
14 Чува се
17:29 22.11.2025
15 Георгиев
17:31 22.11.2025
16 Верно ли
До коментар #4 от "До копейките":Ще, ще, умнико, и ти лично ще плащаш, като всички останали българи!
17:31 22.11.2025
17 Така ли?
До коментар #6 от "видов ден":Я напиши какво е награбил. Ти говориш за неща над 5 милиона приходи, за които не е плащал данъци.
Благодаря предварително!
17:34 22.11.2025
18 Хасковски каунь
17:37 22.11.2025
19 Пак лъжи
И друго ,когато нямате аргументи ,почвате с лъжи без да почива на реалността.Лъжете цялото общество без да ви мигне окото.
17:38 22.11.2025
20 Промяна
18:01 22.11.2025
21 Промяна
18:03 22.11.2025
22 ей Мирча
18:07 22.11.2025
23 Круш.арско го.вн.о
19:27 22.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Благомир Рубинов Коцев
До коментар #6 от "видов ден":Син на Рубин Коцев началник на РУМНО по времето на Бай Тошо, после червен куфарен чорбадджия.
Честен и неподкупен като Бащаси.
01:49 23.11.2025