Мирчев: Изненадани сме от намерението на ОИК–Варна да свика заседание в неделя, за да отстрани Благомир Коцев като кмет

22 Ноември, 2025 16:37 1 366 25

Осигуровките се вдигат с 10%, не с 2 процентни пункта, както много хора казват. Разрушен е социалният диалог, бизнесът по никакъв начин не подкрепи бюджета

Мирчев: Изненадани сме от намерението на ОИК–Варна да свика заседание в неделя, за да отстрани Благомир Коцев като кмет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изненадани сме от намерението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да свика извънредно заседание в неделя, чиято цел очевидно е отстраняването на кмета Благоимир Коцев, заяви съпредседателят на движение "Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти в Националния пресклуб на БТА в Бургас. Съпредседателят на "Да, България" посочи, че научили късно снощи за планираното заседание.

Нямаме съмнение, че зад това стои управляващият дует Бойко Борисов – Делян Пеевски. По думите му "цялата операция" цели Коцев да не бъде повече кмет и да се предизвикат избори във Варна.

Той добави, че от "Да, България" призовават гражданите да отидат пред спортната зала във Варна, където ще се проведе заседанието на ОИК.

Това, което ние искаме, е справедливост, ако някой е грешил, съдът да отсъди. Но да държиш човек в карцер, с болни, в студ, не е цивилизовано, каза той.

Мирчев заяви, че ако бъде предизвикана кампания за частични избори "ще участваме още по-обединено". Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи, много е сгрешил, коментира той.

Мирчев определи бюджета като "възможно най-слабия от времето на Виденов насам".

Усещат го всички – в Бургас, в София. Вдигане на данъци, осигуровки, огромен нов дълг, който България поема през следващата година, каза той. Мирчев подчерта, че максималният осигурителен доход се увеличава значително над това, което беше предварително обявено.

Осигуровките се вдигат с 10%, не с 2 процентни пункта, както много хора казват. Очевидно целта е ясна – да има бюджет, който да оставя много за крадене, заяви Мирчев.

Той посочи, че никой от ГЕРБ, нито премиерът, не е защитил бюджета, което по думите на Мирчев е логично, защото "бюджетът е лош и вреден за страната".

Разрушен е социалният диалог, бизнесът по никакъв начин не подкрепи бюджета, каза съпредседателят на "Да, България".

Мирчев посочи, че е в Бургаски регион по повод преучредяването на местната организация на "Да, България" в Несебър. По думите му това е част от стратегията за подготовка за предстоящите местни избори.

Изключително активни, млади хора, граждани. Преосноваваме и учредяваме нови местни структури в цялата страна – десетки само за последните месеци. Считаме, че местните избори са най-важният момент. Там се взема властта, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ще видите

    14 3 Отговор
    Щом го отстранят и Бойко ще го пусне от ареста.

    16:38 22.11.2025

  • 2 Бай Ставри

    6 14 Отговор
    Благо вече е кметица на ЦСЗ

    16:40 22.11.2025

  • 3 Само

    15 5 Отговор
    мушенгии и съсипване на животи и съдби . Пъклени планове постоянно .

    16:41 22.11.2025

  • 4 До копейките

    9 11 Отговор
    Путин ще съди ли Баце и Шайката, че му откраднаха Лукойл ?

    Коментиран от #8, #16

    16:43 22.11.2025

  • 5 Спецназ

    17 4 Отговор
    При толкова ловци с лиценз,

    нЕма кой да гръмне два нереза шопари,
    че ни овършаха добивите и всичко у Държавата, Баце!

    Абна работа...

    16:59 22.11.2025

  • 6 видов ден

    9 15 Отговор
    Да го отстраняват и семейството да си плати 500х.лв.данъци на общината и им отнемат награбеното.Да го осъдят ефективно за мръсотиите които е вършил.Присъдата да я изтърпява в Белене.От там бягането е невъзможно.Сестра му Биляна ,и тя се изживяваше като кмет.Тя пък имаше брак с Николай Стефанов.

    Коментиран от #17, #25

    17:00 22.11.2025

  • 7 А аз съм изненадан че

    7 4 Отговор
    с нашите умни европейски и на местна почва ръководители лично мен като граждани на същия този съюз ме няма в никаква схема в преговорите за независимостта на Украйна. И ще ме вкарват в еврозоната. Каква еврозона какви пет евро след като нас ни няма в международната схема.

    17:12 22.11.2025

  • 8 Хихи

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "До копейките":

    до като цъкаш за центове,прочети колко милиона вече сме им платили неустойки за Белене !

    Коментиран от #10

    17:14 22.11.2025

  • 9 Престанете

    9 10 Отговор
    Aйде стига с този Коцев !Стига с тези абсурди!Ще управлява от ареста ,ще си взима неполагаеми отпуски и ще издава заповеди от ареста.Ама вие се уляхте ?След като има жалби ,ще има и заседание на ОИК и всичко е законно.Коцев е нужен на ПП заради процентите и манипулациите ,а на варненци изобщо не им трябва корумпиран кмет.То бива,бива !

    17:17 22.11.2025

  • 10 РИА новости

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хихи":

    Като си роб плащай, а Тиквата да царува и прави Путин на глупaк.

    17:17 22.11.2025

  • 11 надежда тука всяка оставете

    3 4 Отговор
    По принцип е прав, че на местни избори се взима властта. Но е хубаво да даде смислено обяснение защо си мълчаха като, да не казва какво, на местните избори 2023г. С калин стоянов начело имаше очеизвадна разлика в работата на МВР, отворете някой сайт и сравнене броя стаии за арестувани за купуване на гласове на предишните парламентарни избори с други министри на МВР, и местните избори 2023г. За период от един месец преди изборите, новините са от 20 и 30 нагоре. А при калин стоянов на изборите 2023г има по 5-6 статии. Още тогава трябваше да им светне лампата на ПП-ДБ, но явно са имали някакви договорки с шайката и си замълчаха като... Замълчаха си и при номера с машините, при ротацията на гешев и сарафов и накрая свършиха в скута на шишо. Логичния въпрос е, дали наистина са толкова прости, че не видяха всички тези сигнали, или са същите крадци като боко и шишо, само че бяха надиграни от тях. Който и да е правилния отговор, за мен не заслужават доверие.

    17:20 22.11.2025

  • 12 Препоръка

    5 4 Отговор
    И няма да водите полтъргайси протестиращи с автобуси,защото варненци няма да излязат ,освен някои пепейци от общината .

    17:22 22.11.2025

  • 13 Прокуратурата неразбирала

    2 8 Отговор
    Борисов поръчва убийства срещу Българи,обикновени Българи!...Мирослав Германов , Базел Швейцария

    Коментиран от #24

    17:26 22.11.2025

  • 14 Чува се

    6 4 Отговор
    Борисов щял да удари рамо на корумпето Благо в ОИК ,не му разбирам мотива ,защото ако беше обратното Мирчевци нямаше да са ларш.И ако не отстранят Коцев ,заради безобразията ,на другия ден Мирчев ще пусне СМС на ББ че е глупак и са го изиграли.ББ помага политически,но безобразията на Коцев са юридически.

    17:29 22.11.2025

  • 15 Георгиев

    6 7 Отговор
    Хей, не мога ха да повярвам. Една жена, от една фирма, печелила всички обществени поръчки и след първата не спечелена пише писмо с обвинение към кмета и последният е изолиран и затворен. И двама дебелаци манипулират цяла България, а чрез ТЯХНАТА съдебна система се вършат беззакония. И очакванията за решения на ОИК съвсем не са без основания. Това ли е дълго жадуваната и чакана демокрация? Ами съдът да решава каквото реши и делото да отива в Страсбург.

    17:31 22.11.2025

  • 16 Верно ли

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "До копейките":

    Ще, ще, умнико, и ти лично ще плащаш, като всички останали българи!

    17:31 22.11.2025

  • 17 Така ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "видов ден":

    Я напиши какво е награбил. Ти говориш за неща над 5 милиона приходи, за които не е плащал данъци.
    Благодаря предварително!

    17:34 22.11.2025

  • 18 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Щом е стигнал до тук, корупцията е закована с ОТС.

    17:37 22.11.2025

  • 19 Пак лъжи

    6 5 Отговор
    Защо лъжеш бе Мирчев алангро .Осигуровките се вдигат с 2% ,но за работника са 0.88 %,съответно му се намалява ДОД,но за свободни професии и земеделци не се вдигат осигуровките.Налага се заради" корифея" на финансите Асена математика който за да оправи доходите ни затрупа с кредити.
    И друго ,когато нямате аргументи ,почвате с лъжи без да почива на реалността.Лъжете цялото общество без да ви мигне окото.

    17:38 22.11.2025

  • 20 Промяна

    3 2 Отговор
    ТОЯ ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИК ЛЕЖИ В ПАРЛАМЕНТА ЛЪЖЕ САБОТИРА И ПОЛУЧАВА 20 К КОЙ КАТО НЕГО ЧЕ ИМА И ИМУНИТЕТ

    18:01 22.11.2025

  • 21 Промяна

    3 2 Отговор
    ТОЯ ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИК ЛЕЖИ В ПАРЛАМЕНТА ЛЪЖЕ САБОТИРА И ПОЛУЧАВА 20 К КОЙ КАТО НЕГО ЧЕ ИМА И ИМУНИТЕТ

    18:03 22.11.2025

  • 22 ей Мирча

    3 2 Отговор
    5 години знаещите и можещите чупите държавата и сега някой трябва да я оправи.

    18:07 22.11.2025

  • 23 Круш.арско го.вн.о

    2 1 Отговор
    Комун.истическа гни.да

    19:27 22.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Благомир Рубинов Коцев

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "видов ден":

    Син на Рубин Коцев началник на РУМНО по времето на Бай Тошо, после червен куфарен чорбадджия.
    Честен и неподкупен като Бащаси.

    01:49 23.11.2025

