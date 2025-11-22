Сергей Станишев: Това не е мирен план, а меморандум – Киев е изправен пред тежки решения

„Това не е мирен план, а меморандум – намерение, което предстои да се конкретизира“, подчерта бившият премиер Сергей Станишев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ във връзка с 28-те точки от мирния документ, изпратен от президента Доналд Тръмп до Киев и Москва.
Според него Тръмп се опитва да предотврати негативен сценарий за Украйна още в края на зимата, когато страната е застрашена от енергийна криза, икономически колапс и изтощение на фронта.
„През пролетта на 2022 г. в Истанбул почти беше постигнато споразумение. Днес Киев е изправен пред тежки, но необходими решения, за да оцелее като държава“, посочи Станишев.
Според него Европа допусна стратегическа грешка – не формулира политически механизъм за изход от войната.
„Основна отговорност за войната носи Кремъл. Но е наивно да игнорираме сложния процес, довел дотук“, каза Станишев и припомни предупрежденията от 2007–2008 г. относно разширяването на НАТО към Украйна.
Според Станишев българският политически цикъл през последните години се характеризира с липса на визия, купуване на политически комфорт чрез разходи и увеличаване на дълга – 16 млрд. лв. тази година и 20 млрд. догодина.
„Това е кражба от бъдещето. Почти всички партии участваха в щедрото раздаване без подсигурен бюджет“, коментира той.
Станишев не изключи възможност да се създаде партия около президента Радев.
„Управляващи и опозиция не са достатъчно популярни. Радев е припознаван като алтернатива. Дали ще се случи в края на мандата или след него – не знам“, каза той.
„След като сме в ЕС, мястото на България е в ядрото – еврозоната“, категоричен беше Станишев.
Според него при санкциите срещу „Лукойл“ е било наложително държавата да гарантира работата на рафинерията, но по думите му в германския модел особените управители са под съдебен контрол. „У нас не са. Това буди въпроси“, заключи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
