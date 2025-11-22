Новини
България »
Сергей Станишев: Това не е мирен план, а меморандум – Киев е изправен пред тежки решения
  Тема: Украйна

Сергей Станишев: Това не е мирен план, а меморандум – Киев е изправен пред тежки решения

22 Ноември, 2025 19:11 2 936 72

  • сергей станишев-
  • украйна-
  • мирен план-
  • руска агресия

Европа допусна стратегическа грешка – не формулира политически механизъм за изход от войната

Сергей Станишев: Това не е мирен план, а меморандум – Киев е изправен пред тежки решения - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това не е мирен план, а меморандум – намерение, което предстои да се конкретизира“, подчерта бившият премиер Сергей Станишев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ във връзка с 28-те точки от мирния документ, изпратен от президента Доналд Тръмп до Киев и Москва.

Според него Тръмп се опитва да предотврати негативен сценарий за Украйна още в края на зимата, когато страната е застрашена от енергийна криза, икономически колапс и изтощение на фронта.

Още новини от Украйна

„През пролетта на 2022 г. в Истанбул почти беше постигнато споразумение. Днес Киев е изправен пред тежки, но необходими решения, за да оцелее като държава“, посочи Станишев.

Според него Европа допусна стратегическа грешка – не формулира политически механизъм за изход от войната.

„Основна отговорност за войната носи Кремъл. Но е наивно да игнорираме сложния процес, довел дотук“, каза Станишев и припомни предупрежденията от 2007–2008 г. относно разширяването на НАТО към Украйна.

Според Станишев българският политически цикъл през последните години се характеризира с липса на визия, купуване на политически комфорт чрез разходи и увеличаване на дълга – 16 млрд. лв. тази година и 20 млрд. догодина.

„Това е кражба от бъдещето. Почти всички партии участваха в щедрото раздаване без подсигурен бюджет“, коментира той.

Станишев не изключи възможност да се създаде партия около президента Радев.

„Управляващи и опозиция не са достатъчно популярни. Радев е припознаван като алтернатива. Дали ще се случи в края на мандата или след него – не знам“, каза той.

„След като сме в ЕС, мястото на България е в ядрото – еврозоната“, категоричен беше Станишев.

Според него при санкциите срещу „Лукойл“ е било наложително държавата да гарантира работата на рафинерията, но по думите му в германския модел особените управители са под съдебен контрол. „У нас не са. Това буди въпроси“, заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    59 19 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации на победителите САЩ, Русия Китай и КНДР

    Коментиран от #6, #43, #56

    19:12 22.11.2025

  • 2 пак ли тоя

    55 2 Отговор
    ПЪЛШОК?

    19:13 22.11.2025

  • 3 Зевс

    76 11 Отговор
    Мирни планове бяха Минск 1, Минск 2 и Истанбулския договор, нито един не беше спазен от украинците.

    Коментиран от #63

    19:13 22.11.2025

  • 4 Пустиняк

    57 2 Отговор
    А, бе, тое суек бил жив?!?

    19:14 22.11.2025

  • 5 Мюмю

    50 2 Отговор
    тебе па кой те пита какво е?

    19:14 22.11.2025

  • 6 Потресаващо!

    53 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Станишев направи гр.ухчо Пеевски шеф на ДАНС, а сега простата Тиква се омъжи за Пеевски.

    19:18 22.11.2025

  • 7 Плд, ул Св Климент

    22 2 Отговор
    Станишев иска да има по-голяма месомелачка.
    Руснаците и Украинците да си решават какво искат.

    19:23 22.11.2025

  • 8 Редакцион

    26 5 Отговор
    Нещо друго освен комунисти и социалисти милионери няма ли да покажете ? Тоя ,Пеевски , ПП-та , ДБ-та , Гербажийски говорители платени , Апс , Възраждане и всичките други ДС и комунистически отрочета в парламента. Огромната им номенклатура е ясна ,но защо и "Независимите " частни и държавни медии ги рекламирате постоянно. Кинти ,а ?

    19:24 22.11.2025

  • 9 !!!?

    14 41 Отговор
    Станишев за какво разширяване на НАТО говори !?
    Според Копейките Путлер вече е унищожил НАТО, а истината за варварската война в Украйна е геноцид над украинците и откровен пладнешки грабеж на територия !!!?

    Коментиран от #14, #18

    19:26 22.11.2025

  • 10 Бавно и трудно започвате

    30 1 Отговор
    да проглеждате господин Станишев. За съжаление много късно и никой не се интересува от вас и от нас вашите граждани.
    Може би този на върха трябва да се избира демократично а не атипично.

    19:26 22.11.2025

  • 11 Зелен Наркоманов

    37 1 Отговор
    И Станишев е поредната мишка на неолибералната извратена каста..

    19:26 22.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Волен Сидеров

    36 0 Отговор
    Сергей, гей ,гей , гей, !

    Коментиран от #44

    19:28 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този плъхок паднишев

    31 2 Отговор
    И белязаната тиква горби предадоха социалистическите идеи

    19:28 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Град Симитли

    21 2 Отговор
    Сергей мишока

    19:31 22.11.2025

  • 22 Що не

    38 1 Отговор
    си в Украйна , бе ? Цял живот от стол на стол и на хранилка на честните данъкоплатци , години вече и от тези на държавите от ЕС .

    19:31 22.11.2025

  • 23 ?????

    34 2 Отговор
    Сергей Станишев по-добре да мълчи отколкото да говори.
    Имам само нецензурни слова за него.

    19:34 22.11.2025

  • 24 Вечен

    33 1 Отговор
    паразит !

    19:35 22.11.2025

  • 25 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКРАИНСКИ ШИНЕЛИ

    25 0 Отговор
    И тоя ли го извадите от нафталина бе. ТУ ТУУУУ.

    19:37 22.11.2025

  • 26 Ето ви

    22 0 Отговор
    и едно нещо НИЩО Сергей Дмитриевич !

    19:37 22.11.2025

  • 27 мишко станишко

    28 0 Отговор
    бая одъртел човечеца
    един от некадърните дето опропасти страната

    19:37 22.11.2025

  • 28 Граа

    15 0 Отговор
    този кой беше?

    19:42 22.11.2025

  • 29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 0 Отговор
    АБЕ ЦЪВУЛ,
    АМА КАК ВСИЧКИ СТЕ МНОГО ЗАГРИЖЕНИ ЗА
    УЛРАЙНА, А НИЕ ТУКА ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА ЗА ДЕТСКИ ЛИНЕЙКИ..
    ДА ПОСТАВЯМЕ КУТИИ ЗА ДАРЕНИЯ ЗА БОЛНИ ХОРА....
    ДА МИЗЕРСТВАМЕ ОТ ТОВА,ЧЕ НЕ СПРЯХТЕ ДА НИ ИЗНАСИЛВАТЕ.....
    ..НО ЩОМ УРСУЛА И ТРЪМП НАРЕДЯТ, ТРЯБВА ДА СЕ НАВЕДЕТЕ И ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ..,НО ПОНЕ ДА Е С ВАЗЕЛИН...

    19:43 22.11.2025

  • 30 гошо

    15 0 Отговор
    Хазарин!

    19:43 22.11.2025

  • 31 Лидер и шеф на ПЕС

    17 1 Отговор
    В Европейския парламент е Станишев. Баща му е Димитър Станишев а майка му Украинка Дина Мухина от Херсон. След освобождаването на град Херсон октомври 2022 г.от Украинските войски ,Сергей Станишев като лидер на ПЕС посети родния си град и се снима на китните поляни в освободения областен център

    Коментиран от #40

    19:45 22.11.2025

  • 32 гост

    24 2 Отговор
    Станишката нали си е укра по рождение, пък и европска пача! Долен гаден лъжец, как си преметна партията само да се курдиса в Брюксел!

    19:49 22.11.2025

  • 33 Тоз

    21 2 Отговор
    Сергей , като му се раздели името на две срички и му е баш подходящо ! А разумувал се за войната в родината му , не го знам в казарма бил ли е ?

    19:49 22.11.2025

  • 34 Моля Ви...!

    25 0 Отговор
    Не искаме акъл от човек,който е известен с това,че няма и един ден трудов стаж...!

    19:52 22.11.2025

  • 35 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Станишев е Украинец роден в Херсон.Това е достатъчно.

    19:55 22.11.2025

  • 36 Малий...!

    17 0 Отговор
    Много одъртела тая Станишка,ве...?!

    19:55 22.11.2025

  • 37 Търновец

    19 0 Отговор
    Сергей е син на Димитър Янков Станишев с майка не Българка и е роден в Хазарския град на Украйна и никога не е правил нищо добро за България, а кой прати Български наемници в Ирак. Военен трубунал

    19:55 22.11.2025

  • 38 Ролан

    14 1 Отговор
    Киев изпусна питомното решение от Истанбул 2022, та сега ще мъдри тежките решения!😅

    19:59 22.11.2025

  • 39 Гръч

    19 1 Отговор
    Какви идиоти сме имали за премиери и още имаме

    Коментиран от #47

    20:05 22.11.2025

  • 40 Великан

    2 16 Отговор

    До коментар #31 от "Лидер и шеф на ПЕС":

    Най уважавания лидер на група в ЕП

    20:09 22.11.2025

  • 41 И тоя се прави на улав

    12 1 Отговор
    Серж, роден в Херсон - Това е ултиматум, който изтича в четвъртък!!!

    20:24 22.11.2025

  • 42 Факт

    12 1 Отговор
    Станишев не направи грешката да защити референдума за Белене. Прие да го подкупят с пост в Европарламента.

    20:28 22.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да,да

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Волен Сидеров":

    Мама Люба, давай, давай! Прощай родная Украина !

    20:32 22.11.2025

  • 45 Тервел

    7 2 Отговор
    Когато Радев стане премиер на България , ще назначи за вътрешен министър Цветан Василев от Сърбия и ще му даде пълен картбланш да се саморазправи с Пеевски , като го върне за ушите от Дубай

    20:34 22.11.2025

  • 46 Гост

    1 8 Отговор
    Колкото повече остарява, като че ли се подмладява, така изглежда Станишев днес, който е автентична единица от истинския български елит!

    20:34 22.11.2025

  • 47 Търновец

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гръч":

    Не е идиот а Еврей глобалист и работи не за единна Християнска Европа а за възраждане на Отоманската империя - създадена с помощта на Венецианската финансова олигархия наследена от Ротшилд и Рокфелер

    20:35 22.11.2025

  • 48 Консомолци

    14 1 Отговор
    В казарма не ходило, ама от войни разбира...

    20:41 22.11.2025

  • 49 Как

    8 0 Отговор
    Станишката е Херсонски гризач!

    20:43 22.11.2025

  • 50 защо

    7 0 Отговор
    не дават филма шменти капели?

    20:44 22.11.2025

  • 51 идиоти вън

    5 0 Отговор
    Тоя па кой беше?!?!?

    20:50 22.11.2025

  • 52 Артилерист

    11 1 Отговор
    Станишев е пълен неудачник във всяко отношение. Той е пример на уредени некадърни деца на висши и не толкова висши, номенклатурчици, които провалиха социализма и Партията. Той в нищо не е проявил лична стойност освен, че е син на високопозиционирания си баща в БКП/БСП, който за всичко и навсякъде го е уреждал. Наприме П. Блъсков го взел за журналист, но недълго след това го уволнил за несправяне с работата или казанно направо за некадърност. И сега Станишев проявява нагаждаческата си природа, поставяйки по-напред "отговорността на Кремъл" за войната, преди първопричините ("сложния процес", според него), които я наложиха. След като провали БСП, като нейн председател, той най-безочливо си уреди избираемо място за европейски депутат. Да сте го чули с нещо да се е обозначил там? Няма. Спотайва се, кюта си и голямата заплата и комфортното безвремие си вървят. За разлика от него П. Волгин, например, редовно се изказва от трибуната на европейския парламент, но Волгин е доказал своята кадърност, като и в демокрацията е избиран за най-добър журналист в България от своите колеги, представители на различни медии. Е, Волгин не е избиран в ръководните органи на Партията, защото местата там са запазени за бездарници като Станишев.

    20:50 22.11.2025

  • 53 ноинвинс

    11 0 Отговор
    С майка украинска еврейка, не мисля, че мнението му е обективно, та го търсите за такова. Нещо чудно да е рода на зеления клоун.

    Коментиран от #65

    20:51 22.11.2025

  • 54 Така Така

    7 0 Отговор
    И тоя изпълзя с празната кратуна

    20:59 22.11.2025

  • 55 Голям

    4 0 Отговор
    Укр...ски плъшок

    21:11 22.11.2025

  • 56 Ще има и още

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти какво ? Да не би да си в Африка нещо ? Сякаш няма да плащаш и ти ....

    21:13 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Точен

    8 0 Отговор
    При майка небългарка Станишев не може да е добронамерен към България. БСП са си виновни, че го качиха начело, а той и тях, и България продаде, знаем на кого...

    21:20 22.11.2025

  • 59 Станишев

    3 1 Отговор
    е единственият премиер в света приет от Световния еврейски конгрес в Ню Йорк.
    Вуйчо му е гл.секретар
    След това го направиха шеф на ПЕС

    21:21 22.11.2025

  • 60 Цвете

    3 0 Отговор
    А ТИ ЦЕЛУВА ЛИ СЕ С ЛЮТВИ МЕСТАН? БЕШЕ ЛИ ПОДХОДЯЩО? ПО ТВОЕТО ВРЕМЕ ИМАШЕ ЛИ КРАЖБИ? ПО ТВОЕТО МНЕНИЕ ЗА СЕГА ГОРЕ ДОЛУ У НАС ПОЛОЖЕНИЕТО Е РОЗОВО? А В БРЮКСЕЛ, КАК Е. ДОМЪТ ХАРЕСВА ЛИ ТИ И НА ТВОЯТА БИВША ДРУЖКА, КОЛЕЖКА ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА? КОЛКО ЛИ ПАРИ СА ЗАМИНАЛИ В ТАЗИ ПОСОКА? 🤔🤫🤔

    21:25 22.11.2025

  • 61 Цвете

    3 0 Отговор
    А ТИ ЦЕЛУВА ЛИ СЕ С ЛЮТВИ МЕСТАН? БЕШЕ ЛИ ПОДХОДЯЩО? ПО ТВОЕТО ВРЕМЕ ИМАШЕ ЛИ КРАЖБИ? ПО ТВОЕТО МНЕНИЕ ЗА СЕГА ГОРЕ ДОЛУ У НАС ПОЛОЖЕНИЕТО Е РОЗОВО? А В БРЮКСЕЛ, КАК Е. ДОМЪТ ХАРЕСВА ЛИ ТИ И НА ТВОЯТА БИВША ДРУЖКА, КОЛЕЖКА ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА? КОЛКО ЛИ ПАРИ СА ЗАМИНАЛИ В ТАЗИ ПОСОКА? 🤔🤫🤔

    21:26 22.11.2025

  • 62 соросоид

    3 0 Отговор
    Тоя мазен плъх изпълзя от ЕП, където взима минимум 20 хил евро на месец!
    Долен комунист, чиято първа и поскедна работа беше Министър-председател.

    21:50 22.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Перо

    3 0 Отговор
    Еврейски малоумни уйдурми! Неговите хора са на власт в Киев!

    Коментиран от #66

    21:55 22.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 соросоид

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Перо":

    Чакай сега, тия в Киев фашисти ли са или комунисти, или може би са евреи, ама как тогава ще са фашисти, може би са православни и традиционни!?

    21:57 22.11.2025

  • 67 Перо

    4 0 Отговор
    Тоя ционистки мишок нанесе най-големите икономически щети на БГ с плоския данък който въведе като премиер, случайник, без никакъв трудов стаж! Нямаме и не сме имало никакви чужди инвестиции, а този данък устройва само червената и криминална буржоазия в БГ! Бюджета губи по 23 млрд. лв. Годишно, от липсата на прогресивен данък върху дохода!

    22:04 22.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Данчо

    1 0 Отговор
    Бат Серги е бесен Украинец, винаги е бранил Русия, но джуджето наркоман, предобри с белото, и обърка славянска Украйна, с Натовска държава

    23:24 22.11.2025

  • 70 Хайко

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гичето":

    Един и същи утепляк, преди, и след шмръкане

    23:37 22.11.2025

  • 71 Носталгично

    1 0 Отговор
    Ген. Пиночет най-добре знаеше какво да прави с такива като СерГЕЙ Станишев

    23:44 22.11.2025

  • 72 Защо

    0 0 Отговор
    На къде задуха вятъра ? 10 статии и 8 от тях с фотоси на социалистически милионери или отрочета от комунистически родове. Останалите 2 - от бившето ДС .

    07:52 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове