Румен Христов: 558 000 чиновници са твърде много за България

Бюджетът за следващата година е реформаторски и осигурява необходимата стабилност за приемането на единната европейска валута. Това заяви лидерът на СДСРумен Христов в ефира на БНТ тази вечер. Според него, въпреки критиките, финансовата рамка, подкрепена на първо четене от 131 депутати, е ключова за икономическото бъдеще на страната.
"Този бюджет е реформаторски, защото осигурява спокойното преминаване от лев към евро," подчерта Христов, цитиран от националната телевизия.
Той определи бюджета като "коалиционен" – съчетаващ леви и десни мерки, за да бъде приет от парламентарното мнозинство. По думите му, най-важната цел остава техническата и икономическа подготовка за членство в еврозоната.
Въпреки общата подкрепа, лидерът на СДС не скри несъгласието си с някои от заложените мерки, по-специално увеличението на данък дивидент и ръста на осигурителните вноски.
"Не съм убеден, че удвояването на данък дивидент ще доведе до по-голяма събираемост," коментира Христов. Той добави, че увеличението на праговете и осигуровките е неизбежно следствие от секторните политики, които изискват по-големи приходи в хазната.
Румен Христов обърна внимание и на раздутата държавна администрация, която по данни на Националния статистически институт наброява 558 000 души. Според него оптимизацията на структурите е наложителна стъпка преди да се говори за съкращения.
"Започваме от оптимизация, после комплектоване, и чак тогава, ако е необходимо - съкращаване," поясни той, правейки паралел със структурата на публичния сектор в Гърция.
По отношение на образованието, Христов отбеляза позитивната тенденция за ръст на учителските заплати и навлизането на млади кадри в системата. Той обаче акцентира върху нуждата от по-строга оценка на резултатите, отговаряйки на критиките на бизнеса за качеството на подготовката в училищата и университетите.
Лидерът на СДС коментира и актуалната геополитическа ситуация, изразявайки подкрепа за дипломатическите инициативи за прекратяване на конфликта в Украйна.
"Всички чакаме този мир. Стъпките, които президентът Тръмп предприема, заслужават подкрепа," заяви Христов.
Той припомни, че войната навлиза в четвъртата си година и всеки ден отнема живота на млади хора, но подчерта, че всяко мирно решение трябва да бъде съгласувано с Киев и Европейския съюз.
"Без съгласието на Украйна трудно могат да се постигнат крайни резултати," обобщи Румен Христов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ноо зле
Коментиран от #2, #57
20:48 22.11.2025
2 Факт
До коментар #1 от "Ноо зле":Никога с нищо реално освен с кражби и далавери не се е занимавал Румен Христов. Стана милионер от паричните потоци на държавната софра.
Коментиран от #40
20:49 22.11.2025
3 Я НЕ СЕ ПРАВИ НА МОМА БЕ
Коментиран от #30
20:49 22.11.2025
4 Бялджип
20:51 22.11.2025
5 Пич
20:51 22.11.2025
6 Син
20:53 22.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахаха
До сега ГЕРБ-ДПС и калинките къде дремахте ?
20:53 22.11.2025
9 И ти ,
20:55 22.11.2025
10 Ахаааа
Май по скоро е грабителски за да пълните кремълски касички и вашите джобове. Долни утр…. , всичко от цирковата група ГЕРБ,ДПС,БСП,ИТН,Възраждане заслужавате да ви избиват по улиците с камъни и прътове
Ненаядени и угоени лоени топки !
Коментиран от #17
20:56 22.11.2025
11 Още
20:56 22.11.2025
12 Дупничанин
Коментиран от #67
20:59 22.11.2025
13 Москвич Трабантов
21:04 22.11.2025
14 АманДа
21:05 22.11.2025
15 Гост
21:12 22.11.2025
16 Тренчев
21:25 22.11.2025
17 Тренчев
До коментар #10 от "Ахаааа":Също и ППДБ не забравяй сред грабителите и мошениците!
Коментиран от #52
21:26 22.11.2025
18 пешо
21:34 22.11.2025
19 Защо Ректорите на някои Университети
И са станали като местни велможи и феодали?
Коментиран от #22
21:38 22.11.2025
20 То и депутатите много
21:40 22.11.2025
21 Гост
Коментиран от #27
21:41 22.11.2025
22 Русофобията е
До коментар #19 от "Защо Ректорите на някои Университети":Вследствие на ниска интелигентност и държавен фашизъм и нацизъм в крайна сметка.
21:41 22.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нещастник
21:42 22.11.2025
25 Красавицата и звяра
21:45 22.11.2025
26 Готвят го за президент но няма да стане
21:48 22.11.2025
27 Палячо и палячка
До коментар #21 от "Гост":Може да се каже. Предаването беше потрес.
21:50 22.11.2025
28 Ник
21:53 22.11.2025
29 Тъкмо си мислиш че форума тръгнал и
21:55 22.11.2025
30 Не е мома
До коментар #3 от "Я НЕ СЕ ПРАВИ НА МОМА БЕ":И от чиновниците иска да открадне.
21:57 22.11.2025
31 Ха,ха
21:59 22.11.2025
32 абе верно ли
22:01 22.11.2025
33 Гост
Референдумите са забранени, изборите се фалшифицират...
22:04 22.11.2025
34 Съкращаване и ред
22:07 22.11.2025
35 политик
22:09 22.11.2025
36 интересно
22:09 22.11.2025
37 Христо
22:15 22.11.2025
38 Смърф
22:16 22.11.2025
39 Никой
Това са чиновници на бюро. Няма сила дето да ги върне към някаква практика. То не са само чиновници - има охранители, по ведомствата - те какво ще станат.
Утопия е това - няма и да спре увеличението на чиновниците - просто е приятно да взимаш пари - без особени усилия.
Ти пък какъв си бил при социализма и този е някакъв интересен.
22:25 22.11.2025
40 Видьо Видев
До коментар #2 от "Факт":Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
22:28 22.11.2025
41 Те не са много но такива
22:33 22.11.2025
42 Политкоректен
22:37 22.11.2025
43 Бедствие
От 9 млн станахме 5.6 м.н. Дъведоха до крах на икономока, образование, селско стопанство, воиската, здравеиопазването.
22:40 22.11.2025
44 Човеците и ИИ
22:42 22.11.2025
45 Как ще ги съкратите
22:43 22.11.2025
46 Норвегия
22:45 22.11.2025
47 Марис
Коментиран от #48
22:46 22.11.2025
48 ДО КОГА!
До коментар #47 от "Марис":До кога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
Така на практика от всичките 240 депутата,
160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
още преди денят на гласуването!
Не само за българите в чужбина,
а и в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
22:51 22.11.2025
49 Един
22:53 22.11.2025
50 Никой
23:01 22.11.2025
51 Васко
Че то на всеки работещ по 3-ма висят на гърба!
Ай сикт бре!
23:12 22.11.2025
52 Хахаха
До коментар #17 от "Тренчев":Я покажи колко години са управлявали самостоятелно от ПП-ДБ и след това ги брандирай като грабители.
Бягай да си бършеш продажните задни части …
23:16 22.11.2025
53 Я виж ти,кой го казва...?!
Човек,без един ден трудов стаж,изкарваш прехраната си само с празни приказки...!
Лаладжия!
00:11 23.11.2025
54 Комай?!
00:15 23.11.2025
55 ко пилот ЧАТ ДЖПТ
Армия 26 000.
МВР 47 000.
Образование 90 000.
Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.
В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.
В България делът е приблизително 15–17%, което е под средното за ЕС.
00:22 23.11.2025
56 българия или мафията в читанка инфо
Армия 26 000.
МВР 47 000.
Образование 90 000.
Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
В Уикипедия на английски, пише, че около 22% от заетите в държавите са на служба на държавата. В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.
В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.
В България делът е приблизително 15–17%, което е под средното за ЕС.
Държавни и общински фирми
Около 200 хиляди души работят в предприятия като БДЖ, Български пощи, енергетика (БЕХ, АЕЦ „Козлодуй“), ВиК дружества, минни предприятия и др. (ТАКА КАЗВА ЧАТ ДЖПТ, но мисля - че всички на държавна заплата са дори три пъти завишени отколкото са, дори 5 пъти. В неолибералната държава обвиняват чиновниците за всичко, и живковата власт така си измиваше ръцете, или циганите и турците или администрацията)
00:46 23.11.2025
57 ЛИЧНО МНЕНИЕ
До коментар #1 от "Ноо зле":Да управляваш държава, чиято територия е със СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ (между Изтока и Запада, до Черно море и плавателната Дунав, близо до гръцките пристанища и истанбулското летище, в Шенген), с НЕВЕРОЯТНА ПРИРОДА (море, планини, гори, езера, реки, пещери), богата на ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (въглища, медна руда, злато, сребро, мрамор, дървесен материал, слънце, вятър и др.), с изключително богата ИСТОРИЯ и КУЛТУРА (идваме от Азия, градим държави из цяла ЕврАзия, конкурираме се успешно с Източната Римска империя/Византия, спасяваме Европа от арабите, създаваме кирилицата и т.н.), с много талантлив НАРОД (математици, програмисти, инженери, спортисти, лекари и др.) и да я докараш до текущото й положение си е невероятен "талант" и "гений".
00:50 23.11.2025
58 Д-р Марин Събев
Държавните служители са хората, които осигуряват функционирането на държавата. Заплатите, които те получават не се прибират под дюшека, а отиват в малкия, средния и едрия бизнес всеки месец за купуване на стоки и услуги.
Коментиран от #61
01:18 23.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 БКП е на власт
В периода 1991 – 1994 е заместник-министър на земеделието. Бил е съветник на президента Желю Желев по аграрните въпроси.1 Два пъти е министър на земеделието – в служебните правителства на Ренета Инджова (1994 – 1995) и Стефан Софиянски (1997). От 1997 до 2002 е главен административен секретар в администрацията на президента на Република България Петър Стоянов. „Бях в гвардейската рота”, уточнява той.
Коментиран от #62, #64
01:59 23.11.2025
61 Заплата
До коментар #58 от "Д-р Марин Събев":Но трябва да се работи все пак а не да се търси оправдание. Депутатите премиера министрите и администрацията не работят много много. Ако работеха поне как да е. В частния сектор се работи много ама много повече и се получава много по малко.
02:20 23.11.2025
62 Дори да е верно какво от това
До коментар #60 от "БКП е на власт":Полза за България никаква. Само вреда.
02:21 23.11.2025
63 Предаването беше отвратително
02:46 23.11.2025
64 На власт са ГЕРБ и ДПС
До коментар #60 от "БКП е на власт":Не се опитвай да прехвърляш отговорността към несъществуващата БКП макар че БСП и те същите. ИТН не заслужават коментар.
Коментиран от #72
02:49 23.11.2025
65 Зеленски от своя страна клинчи
02:52 23.11.2025
66 Т.КОЛЕВ
А ТОВА ЧЕ ТРЯБВА ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ ПО ТОЧНО ЗАКРИВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПБЩИНИ И ОБЩИНАРИ ИЗ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДОНЕСЕ МИЛИОНИ ЗА БЮДЖЕТА И ДЕФИЦИТА.В НАШАТА ОБЩИНА СА 4-РИ ЧОВЕКА КМЕТ И ТРИМА ОКОЛО КМЕТА РОДАТА ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ В ОБЩИНАТА НА ТОПЛО ТАБЛА И КАРТИ ИГРАЯТ КОГАТО НЕ ДРЕМАТ НИКАКВА РАБОТА НЕ ВЪРШАТ ПО ДОБРЕ СА И ОТ ДЕПУТАТИТЕ ТО И НЯМА КАКВО ВСИЧКО ИСЛУГИ СКИЦИ ОЦЕНКИ ДАНЪЦИ И ДР.Е В ГОЛЕМИЯ РАЙОНИЯ ГРАД ЕДИНСТВЕНО КМЕТА ПЛАЩА НА ЧИСТОТАТА ДА ИЗХВЪРЛЯТ КОФОТЕ КАЗАНИТЕ СЪС СМЕТ И ЗИМАТА ПЛАЩА НА ЕДИН ТРАКТОР С ГРЕБЛО ОТПРЕД ДА РАЗЧИСТИ ЦЕНТРАЛНИЯ ПЪТ ОТ СНЯГ И АКО ИМА АВАРИЯ НЯКАКВА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦИТЕ НЯКЪДЕ СЕ ОБАЖДА НА ВИК ДА ДОЙДАТ ДА ОПРАВЯТ АВАРИЯТА СЪЩО И НА ЕНЕРГОТО ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПЛСЩА НА ЕДНА УЛИЦА 300 МЕТРА ДЪЛГА САМО.ДВЕ ЛАМПИ СВЕТЯТ ДРУГИТЕ ПАРИ ГИ КРАДЪТ НАЛИ ГО ФИНАНСИРАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДРУГИТЕ ТРИМА ЕДИНИЯ ЧИСТАЧ ГО ДАВА ДРУГИТЕ ДВАМА ГЛЕДАТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ В НЯКАКВО ЛАПТОПИ КОМПЮТРИ И ЗА ТАКАВА УШ РАБОТА ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗАПЛАТИ ЗА ЛУДО.БЛИЗКОТО ЧИТАЛИЩЕ И ТАМ ОМА ДВЕ ЖЕНИ ДРЕМАЧКИ НА ДАРЖАВНА ЯСЛА ТАМ ВЪОБЩЕ ОСВЕН ТЯХ АПСПЛЮТНО НИКОИ НЕ ВЛИЗА ЗА НЯКАКВА РАБОТА САМО.ПРИЯТЕЛКИ НА ЛАФ МОЛБЕТ И В ГОДИНАТА ЕДИН ПЪТ ИГРАЯТ НЯКАКВА ПИЕСА СЪС 5 ЧОВЕКА БАБЕТА ЗРИТЕЛИ ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА ИЗДРЪЖКАТА ИМ ЗА ЛУДО ПОДЛЕ И ПЕНСИИТЕ ИМ ОТ ДАНЪЦИ ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ОТ ДО ГРОБ.ТОВА НАЙСТИНА ВЕЧЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОМЕНИ.ИМА МНОГО ТАКИВА ЗДРАВИ И ПРАВИ НЕНУЖНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Т
03:14 23.11.2025
67 Градски
До коментар #12 от "Дупничанин":Прибави и общински ,кметски родови общини които хрантутим , та станаха 1 милион . За феодализма и любовниците на местно ниво думам.
06:47 23.11.2025
68 Представител
06:55 23.11.2025
69 ха ха
06:58 23.11.2025
70 Изкуствен интелект
07:42 23.11.2025
71 Гай Турий
07:54 23.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 БКП е на власт
08:50 23.11.2025
74 Само
08:51 23.11.2025
75 ЧИЧО РУМЕНЕ
09:17 23.11.2025