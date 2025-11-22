Новини
Румен Христов: 558 000 чиновници са твърде много за България

22 Ноември, 2025

Не съм убеден, че удвояването на данък дивидент ще доведе до по-голяма събираемост, коментира лидерът на СДС

Румен Христов: 558 000 чиновници са твърде много за България - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за следващата година е реформаторски и осигурява необходимата стабилност за приемането на единната европейска валута. Това заяви лидерът на СДСРумен Христов в ефира на БНТ тази вечер. Според него, въпреки критиките, финансовата рамка, подкрепена на първо четене от 131 депутати, е ключова за икономическото бъдеще на страната.

"Този бюджет е реформаторски, защото осигурява спокойното преминаване от лев към евро," подчерта Христов, цитиран от националната телевизия.

Той определи бюджета като "коалиционен" – съчетаващ леви и десни мерки, за да бъде приет от парламентарното мнозинство. По думите му, най-важната цел остава техническата и икономическа подготовка за членство в еврозоната.

Въпреки общата подкрепа, лидерът на СДС не скри несъгласието си с някои от заложените мерки, по-специално увеличението на данък дивидент и ръста на осигурителните вноски.

"Не съм убеден, че удвояването на данък дивидент ще доведе до по-голяма събираемост," коментира Христов. Той добави, че увеличението на праговете и осигуровките е неизбежно следствие от секторните политики, които изискват по-големи приходи в хазната.

Румен Христов обърна внимание и на раздутата държавна администрация, която по данни на Националния статистически институт наброява 558 000 души. Според него оптимизацията на структурите е наложителна стъпка преди да се говори за съкращения.

"Започваме от оптимизация, после комплектоване, и чак тогава, ако е необходимо - съкращаване," поясни той, правейки паралел със структурата на публичния сектор в Гърция.

По отношение на образованието, Христов отбеляза позитивната тенденция за ръст на учителските заплати и навлизането на млади кадри в системата. Той обаче акцентира върху нуждата от по-строга оценка на резултатите, отговаряйки на критиките на бизнеса за качеството на подготовката в училищата и университетите.

Лидерът на СДС коментира и актуалната геополитическа ситуация, изразявайки подкрепа за дипломатическите инициативи за прекратяване на конфликта в Украйна.

"Всички чакаме този мир. Стъпките, които президентът Тръмп предприема, заслужават подкрепа," заяви Христов.

Той припомни, че войната навлиза в четвъртата си година и всеки ден отнема живота на млади хора, но подчерта, че всяко мирно решение трябва да бъде съгласувано с Киев и Европейския съюз.

"Без съгласието на Украйна трудно могат да се постигнат крайни резултати," обобщи Румен Христов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ноо зле

    53 2 Отговор
    На този не думата, написаното от него, не трябва да се чете!

    Коментиран от #2, #57

    20:48 22.11.2025

  • 2 Факт

    55 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ноо зле":

    Никога с нищо реално освен с кражби и далавери не се е занимавал Румен Христов. Стана милионер от паричните потоци на държавната софра.

    Коментиран от #40

    20:49 22.11.2025

  • 3 Я НЕ СЕ ПРАВИ НА МОМА БЕ

    52 1 Отговор
    НАЛИ ТЕЗИ ТЪР ТЕИ ВИ ИЗБИРАТ ЗАТОВА ГИ ХРАНИТЕ ЗДРАВО

    Коментиран от #30

    20:49 22.11.2025

  • 4 Бялджип

    55 1 Отговор
    Срам и дълбок позор, за някога славната партия СДС. Останаха екскрементите от нея, днес те са водачите.

    20:51 22.11.2025

  • 5 Пич

    40 1 Отговор
    Този тъпак реже клона , на който седи ! Не на нас тия !!!

    20:51 22.11.2025

  • 6 Син

    48 1 Отговор
    Поредния кърлеж закачил се на ГЕРБ

    20:53 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахаха

    35 1 Отговор
    Добро УТРО малоумни политици !
    До сега ГЕРБ-ДПС и калинките къде дремахте ?

    20:53 22.11.2025

  • 9 И ти ,

    43 0 Отговор
    и цялата ви шайка безродници и криминални субекти , сте в повече .

    20:55 22.11.2025

  • 10 Ахаааа

    28 3 Отговор
    Реформаторски бил бюджета ?
    Май по скоро е грабителски за да пълните кремълски касички и вашите джобове. Долни утр…. , всичко от цирковата група ГЕРБ,ДПС,БСП,ИТН,Възраждане заслужавате да ви избиват по улиците с камъни и прътове
    Ненаядени и угоени лоени топки !

    Коментиран от #17

    20:56 22.11.2025

  • 11 Още

    20 1 Отговор
    4 - 5 парламента да се завъртят, след 5 години няма да има хора за работа. Всички ще са милионери.

    20:56 22.11.2025

  • 12 Дупничанин

    41 0 Отговор
    Малей, над половин милион калинки... И то по (занижени) данни на НСИ. Борбата че е трудна и "безмилостно жестока".

    Коментиран от #67

    20:59 22.11.2025

  • 13 Москвич Трабантов

    35 0 Отговор
    Ами добре, дай да започнем да ги намалим с 2/3 стартирайки от теб? Ти колко още ще седиш в парламента? Хлебар не можеш ли да станеш или овчар?

    21:04 22.11.2025

  • 14 АманДа

    19 0 Отговор
    Последния СеДеСарец

    21:05 22.11.2025

  • 15 Гост

    18 0 Отговор
    Верно ли бе, гениййй? Айй стига бе

    21:12 22.11.2025

  • 16 Тренчев

    31 1 Отговор
    Ок, нека бъдат и 1 милион, но да си плащат осигуровките ,така както аз го правя. Не може 1,3 милиона да издържаме и чиновниците. Пенсионерите е нормално,защото хората са внасяли,работили са цял живот, но чиновниците не са внасяли нищо! Почнат ли и те да внасят- ще има достатъчно пари в държавата. Не може и тях да издържаме ,защото реално така се получава- ние плащаме на чиновниците социалните осигуровки и ще взимат и високи пенсии без да са внесли стотинка.

    21:25 22.11.2025

  • 17 Тренчев

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ахаааа":

    Също и ППДБ не забравяй сред грабителите и мошениците!

    Коментиран от #52

    21:26 22.11.2025

  • 18 пешо

    15 0 Отговор
    палячо вие ги създатахте

    21:34 22.11.2025

  • 19 Защо Ректорите на някои Университети

    21 0 Отговор
    имат частни фирми?
    И са станали като местни велможи и феодали?

    Коментиран от #22

    21:38 22.11.2025

  • 20 То и депутатите много

    21 0 Отговор
    Че и английски не знаят, излагация

    21:40 22.11.2025

  • 21 Гост

    17 0 Отговор
    Палячо- Седесар, моля ви се, никой не обръща никакво внимание на Румен Христов, дайте по- сериозно...😉

    Коментиран от #27

    21:41 22.11.2025

  • 22 Русофобията е

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Защо Ректорите на някои Университети":

    Вследствие на ниска интелигентност и държавен фашизъм и нацизъм в крайна сметка.

    21:41 22.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нещастник

    22 1 Отговор
    10млрд за оръжие за нас са твърде много! без митен внос от украйна е също твърде много, плащане на въглеродни квоти на борсиви се спекуланти заради брюксел е твърде много, безводието в 10 пт 28 областни града е също твърде много... изобщо седесари и гербери сте твърде много за малка България

    21:42 22.11.2025

  • 25 Красавицата и звяра

    12 3 Отговор
    В русофобска идилия.

    21:45 22.11.2025

  • 26 Готвят го за президент но няма да стане

    14 3 Отговор
    Илияна ще ги отнесе като куцо пиле домат.

    21:48 22.11.2025

  • 27 Палячо и палячка

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Може да се каже. Предаването беше потрес.

    21:50 22.11.2025

  • 28 Ник

    23 0 Отговор
    И 240тюфлека са ни много, но си ги отглеждаме и хрантутим вече 30 години

    21:53 22.11.2025

  • 29 Тъкмо си мислиш че форума тръгнал и

    7 1 Отговор
    Той вземе че спре или зацикли във факти те.

    21:55 22.11.2025

  • 30 Не е мома

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Я НЕ СЕ ПРАВИ НА МОМА БЕ":

    И от чиновниците иска да открадне.

    21:57 22.11.2025

  • 31 Ха,ха

    22 0 Отговор
    Много чиновник ,много нещо, на глава от населението в % сигурно първо място в света.

    21:59 22.11.2025

  • 32 абе верно ли

    8 2 Отговор
    Верно ли че затваряли библиотекарския институт в София, че пасоля вече не дава пари?

    22:01 22.11.2025

  • 33 Гост

    16 2 Отговор
    И няколко хиляди ще вършат цялата тази работа, за която сега държавата плаща поне 100 пъти повече, за да хрантути корумпираните, нагли и нахални Дъртаци, до кога ще е така, Скапана и никому потребна държава...?!
    Референдумите са забранени, изборите се фалшифицират...

    22:04 22.11.2025

  • 34 Съкращаване и ред

    8 7 Отговор
    Не се търпите вече злобари! Какво лошо казва човека, вярно ли е, че половин милион хрантутници са на държавната ясла? Вярно е! Ама тези, които плюят явно са от тях и ги е страх, че ако ги съкратят, няма какво да работят, защото нищо друго не умеят, освен да си търкат задните части по меките столове на учережденията!😂😂😂

    22:07 22.11.2025

  • 35 политик

    17 0 Отговор
    Тоз мушмурок цял живот чиновник , вероятно е взем вече пенсия и сега плямпа .Защо не го предложи преди 10 години ?

    22:09 22.11.2025

  • 36 интересно

    7 2 Отговор
    Не обещаха ли Кики и Ники да съкратят ДА? Абе, като съкратите 150 хиляди българи, кво ще ги правите освен да им плащате помощите? Нали не мислите че стават за нещо в частния сектор?

    22:09 22.11.2025

  • 37 Христо

    19 0 Отговор
    Щом е така, нека първо Румен Христов да подаде оставка.

    22:15 22.11.2025

  • 38 Смърф

    13 0 Отговор
    То ,и вие ,партиите, и пишман политиците сте твърде много за България,и скоро ще уредим и това.

    22:16 22.11.2025

  • 39 Никой

    10 0 Отговор
    Нещо си приказва и този - в България няма икономика - тези чиновници са откъснати от реалността - вече стават - 2-3 поколения, свикнали са на такъв начин на живот.

    Това са чиновници на бюро. Няма сила дето да ги върне към някаква практика. То не са само чиновници - има охранители, по ведомствата - те какво ще станат.

    Утопия е това - няма и да спре увеличението на чиновниците - просто е приятно да взимаш пари - без особени усилия.

    Ти пък какъв си бил при социализма и този е някакъв интересен.

    22:25 22.11.2025

  • 40 Видьо Видев

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?

    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!

    Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    22:28 22.11.2025

  • 41 Те не са много но такива

    8 1 Отговор
    Като тебе са много-трепане требе.

    22:33 22.11.2025

  • 42 Политкоректен

    8 1 Отговор
    Според мен трябва да ги удвоим като бройка, че са твърде малко.

    22:37 22.11.2025

  • 43 Бедствие

    15 0 Отговор
    Този дълбоко неуважаван седесар сега се усети, след като унищожиха България за 36 години.

    От 9 млн станахме 5.6 м.н. Дъведоха до крах на икономока, образование, селско стопанство, воиската, здравеиопазването.

    22:40 22.11.2025

  • 44 Човеците и ИИ

    12 0 Отговор
    Българската администрация е прекалено голяма и бавна. Изкуственият интелект може да поеме рутинните задачи, като документи и справки, оставяйки хората да решават сложни казуси. В Естония и Дания дигитализацията и ИИ вече са намалили бюрокрацията и са ускорили услугите.

    22:42 22.11.2025

  • 45 Как ще ги съкратите

    12 0 Отговор
    това са избирателите ви, без тях сте вън от политиката. Да са чуди човек как още му обръщаме внимание на този мух съл седесар , а под тъпизмите му да няма нито един коментар.

    22:43 22.11.2025

  • 46 Норвегия

    13 1 Отговор
    В Норвегия са 5.6 милиона население и има 300 човека администрация. Имаме много администрация и документи се вадят с години, в кадастри, община и други подобни институции.

    22:45 22.11.2025

  • 47 Марис

    13 0 Отговор
    А ти каква я свърши бе Христо, с какво си полезен на това общество?! Нафталина вече е отпаднал продукт !!

    Коментиран от #48

    22:46 22.11.2025

  • 48 ДО КОГА!

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Марис":

    До кога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?

    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
    с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
    Така на практика от всичките 240 депутата,
    160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
    още преди денят на гласуването!

    Не само за българите в чужбина,
    а и в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    22:51 22.11.2025

  • 49 Един

    11 0 Отговор
    То и повече от 5-6 партии и 240 депутати са много за България.

    22:53 22.11.2025

  • 50 Никой

    4 4 Отговор
    Няма какво да работят обаче тези хора.

    23:01 22.11.2025

  • 51 Васко

    13 0 Отговор
    60000 чиновници,10000 военни и подобни,1000000 римляне,200000 укри....
    Че то на всеки работещ по 3-ма висят на гърба!
    Ай сикт бре!

    23:12 22.11.2025

  • 52 Хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тренчев":

    Я покажи колко години са управлявали самостоятелно от ПП-ДБ и след това ги брандирай като грабители.
    Бягай да си бършеш продажните задни части …

    23:16 22.11.2025

  • 53 Я виж ти,кой го казва...?!

    11 0 Отговор
    Един от най-големите и дългогодишни чиновници на България...!
    Човек,без един ден трудов стаж,изкарваш прехраната си само с празни приказки...!
    Лаладжия!

    00:11 23.11.2025

  • 54 Комай?!

    10 0 Отговор
    Този екземпляр остана единственият член на СДС,но яко залепен,като кърлеж на големият гръб на Борисов и не иска и не иска да изпуща лапачката ..!

    00:15 23.11.2025

  • 55 ко пилот ЧАТ ДЖПТ

    3 2 Отговор
    Администрация (централна + общинска) 90–100 000.
    Армия 26 000.
    МВР 47 000.
    Образование 90 000.
    Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
    В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.

    В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.

    В България делът е приблизително 15–17%, което е под средното за ЕС.

    00:22 23.11.2025

  • 56 българия или мафията в читанка инфо

    1 1 Отговор
    Администрация (централна + общинска) 90–100 000.
    Армия 26 000.
    МВР 47 000.
    Образование 90 000.
    Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
    В Уикипедия на английски, пише, че около 22% от заетите в държавите са на служба на държавата. В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.

    В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.

    В България делът е приблизително 15–17%, което е под средното за ЕС.


    Държавни и общински фирми

    Около 200 хиляди души работят в предприятия като БДЖ, Български пощи, енергетика (БЕХ, АЕЦ „Козлодуй“), ВиК дружества, минни предприятия и др. (ТАКА КАЗВА ЧАТ ДЖПТ, но мисля - че всички на държавна заплата са дори три пъти завишени отколкото са, дори 5 пъти. В неолибералната държава обвиняват чиновниците за всичко, и живковата власт така си измиваше ръцете, или циганите и турците или администрацията)

    00:46 23.11.2025

  • 57 ЛИЧНО МНЕНИЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ноо зле":

    Да управляваш държава, чиято територия е със СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ (между Изтока и Запада, до Черно море и плавателната Дунав, близо до гръцките пристанища и истанбулското летище, в Шенген), с НЕВЕРОЯТНА ПРИРОДА (море, планини, гори, езера, реки, пещери), богата на ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (въглища, медна руда, злато, сребро, мрамор, дървесен материал, слънце, вятър и др.), с изключително богата ИСТОРИЯ и КУЛТУРА (идваме от Азия, градим държави из цяла ЕврАзия, конкурираме се успешно с Източната Римска империя/Византия, спасяваме Европа от арабите, създаваме кирилицата и т.н.), с много талантлив НАРОД (математици, програмисти, инженери, спортисти, лекари и др.) и да я докараш до текущото й положение си е невероятен "талант" и "гений".

    00:50 23.11.2025

  • 58 Д-р Марин Събев

    2 7 Отговор
    От Освобождението насам (проверете старите вестници), некадърни политици все намират оправдание в броя на държавната администрация, която реално е по-малко отколкото в повечето европейски държави. Но това никой не го проверява.
    Държавните служители са хората, които осигуряват функционирането на държавата. Заплатите, които те получават не се прибират под дюшека, а отиват в малкия, средния и едрия бизнес всеки месец за купуване на стоки и услуги.

    Коментиран от #61

    01:18 23.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 БКП е на власт

    2 2 Отговор
    Завършва специалност „аграрна икономика“, а след това защитава докторска дисертация. По-късно е извънреден професор в Югозападния университет в Благоевград. Преподава по основи на маркетинга и агромаркетинг.

    В периода 1991 – 1994 е заместник-министър на земеделието. Бил е съветник на президента Желю Желев по аграрните въпроси.1 Два пъти е министър на земеделието – в служебните правителства на Ренета Инджова (1994 – 1995) и Стефан Софиянски (1997). От 1997 до 2002 е главен административен секретар в администрацията на президента на Република България Петър Стоянов. „Бях в гвардейската рота”, уточнява той.

    Коментиран от #62, #64

    01:59 23.11.2025

  • 61 Заплата

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Д-р Марин Събев":

    Но трябва да се работи все пак а не да се търси оправдание. Депутатите премиера министрите и администрацията не работят много много. Ако работеха поне как да е. В частния сектор се работи много ама много повече и се получава много по малко.

    02:20 23.11.2025

  • 62 Дори да е верно какво от това

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "БКП е на власт":

    Полза за България никаква. Само вреда.

    02:21 23.11.2025

  • 63 Предаването беше отвратително

    5 1 Отговор
    Такава първосигнална русофобия все едно съм в украинската телевизия. Много обидно. Тръмп е поставил срок на Украйна и на Зеленски но да се прибавя към това съобщение и името на Путин е невярно. Когато нещо не е вярно как се нарича ? ....

    02:46 23.11.2025

  • 64 На власт са ГЕРБ и ДПС

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "БКП е на власт":

    Не се опитвай да прехвърляш отговорността към несъществуващата БКП макар че БСП и те същите. ИТН не заслужават коментар.

    Коментиран от #72

    02:49 23.11.2025

  • 65 Зеленски от своя страна клинчи

    3 1 Отговор
    Определил делегация но той нямало да пътува до САЩ поне не сега. Ами скандала.

    02:52 23.11.2025

  • 66 Т.КОЛЕВ

    0 1 Отговор
    ТИЯ ОТ ФАКТИ СТАРИ НОВОНИ ПУБЛИКУЕАТ.
    А ТОВА ЧЕ ТРЯБВА ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ ПО ТОЧНО ЗАКРИВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПБЩИНИ И ОБЩИНАРИ ИЗ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДОНЕСЕ МИЛИОНИ ЗА БЮДЖЕТА И ДЕФИЦИТА.В НАШАТА ОБЩИНА СА 4-РИ ЧОВЕКА КМЕТ И ТРИМА ОКОЛО КМЕТА РОДАТА ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ В ОБЩИНАТА НА ТОПЛО ТАБЛА И КАРТИ ИГРАЯТ КОГАТО НЕ ДРЕМАТ НИКАКВА РАБОТА НЕ ВЪРШАТ ПО ДОБРЕ СА И ОТ ДЕПУТАТИТЕ ТО И НЯМА КАКВО ВСИЧКО ИСЛУГИ СКИЦИ ОЦЕНКИ ДАНЪЦИ И ДР.Е В ГОЛЕМИЯ РАЙОНИЯ ГРАД ЕДИНСТВЕНО КМЕТА ПЛАЩА НА ЧИСТОТАТА ДА ИЗХВЪРЛЯТ КОФОТЕ КАЗАНИТЕ СЪС СМЕТ И ЗИМАТА ПЛАЩА НА ЕДИН ТРАКТОР С ГРЕБЛО ОТПРЕД ДА РАЗЧИСТИ ЦЕНТРАЛНИЯ ПЪТ ОТ СНЯГ И АКО ИМА АВАРИЯ НЯКАКВА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦИТЕ НЯКЪДЕ СЕ ОБАЖДА НА ВИК ДА ДОЙДАТ ДА ОПРАВЯТ АВАРИЯТА СЪЩО И НА ЕНЕРГОТО ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПЛСЩА НА ЕДНА УЛИЦА 300 МЕТРА ДЪЛГА САМО.ДВЕ ЛАМПИ СВЕТЯТ ДРУГИТЕ ПАРИ ГИ КРАДЪТ НАЛИ ГО ФИНАНСИРАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДРУГИТЕ ТРИМА ЕДИНИЯ ЧИСТАЧ ГО ДАВА ДРУГИТЕ ДВАМА ГЛЕДАТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ В НЯКАКВО ЛАПТОПИ КОМПЮТРИ И ЗА ТАКАВА УШ РАБОТА ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗАПЛАТИ ЗА ЛУДО.БЛИЗКОТО ЧИТАЛИЩЕ И ТАМ ОМА ДВЕ ЖЕНИ ДРЕМАЧКИ НА ДАРЖАВНА ЯСЛА ТАМ ВЪОБЩЕ ОСВЕН ТЯХ АПСПЛЮТНО НИКОИ НЕ ВЛИЗА ЗА НЯКАКВА РАБОТА САМО.ПРИЯТЕЛКИ НА ЛАФ МОЛБЕТ И В ГОДИНАТА ЕДИН ПЪТ ИГРАЯТ НЯКАКВА ПИЕСА СЪС 5 ЧОВЕКА БАБЕТА ЗРИТЕЛИ ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА ИЗДРЪЖКАТА ИМ ЗА ЛУДО ПОДЛЕ И ПЕНСИИТЕ ИМ ОТ ДАНЪЦИ ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ОТ ДО ГРОБ.ТОВА НАЙСТИНА ВЕЧЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОМЕНИ.ИМА МНОГО ТАКИВА ЗДРАВИ И ПРАВИ НЕНУЖНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Т

    03:14 23.11.2025

  • 67 Градски

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дупничанин":

    Прибави и общински ,кметски родови общини които хрантутим , та станаха 1 милион . За феодализма и любовниците на местно ниво думам.

    06:47 23.11.2025

  • 68 Представител

    1 0 Отговор
    на партия която я няма . За власт се продадоха и за охолен живот ,но всъщност си бяха в голямата част пребоядисани комунисти като останалите. Сега обаче ,този не е попитал шефовете си и се изказва лекичко против тях. Нещо май е замислил за нова боя . Сам знае ,че не бива да говори срещу собствената им герберска и на ДПС-НН създадена изкуствено партийна номенклатура плащана в заплати от данъци ,без осигуровки платени и грабещи на високите нива. Заедно с тях трябва и броя на дупетатите тлъсти да се намали според броя на малцината останали тук хора. И образователен ценз при гласуване .

    06:55 23.11.2025

  • 69 ха ха

    0 0 Отговор
    голема е политическата рода , и е произвела първокачествени паразити

    06:58 23.11.2025

  • 70 Изкуствен интелект

    0 0 Отговор
    Още може, ощеее, нали това е държавно платен електорат.

    07:42 23.11.2025

  • 71 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Подчинено мекотело, съгласно на всичко което му разпоредят. Нищо че е молоумно и вредно за страна и народ.

    07:54 23.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ. дядото на Пеевски е полковник от ДС и създава ДПС и Мултигруп, а Бойко е бил шеф на пожарни срещу безредици срещу т..урц-и-те -, къде е показано досието на бащата на Кирил Петков, досието на бойко и бащата на мирчев, кой казва за дядото на Асен В. Речта на Живков за кошарата, и шараните?

    08:50 23.11.2025

  • 74 Само

    1 0 Отговор
    За народен съд са тия крадци и другия дето се оправи за 800 дни, а Народа страда

    08:51 23.11.2025

  • 75 ЧИЧО РУМЕНЕ

    1 0 Отговор
    И ВИЕ 240 СТЕ ЕДНИ ОТ ТЯХ

    09:17 23.11.2025

