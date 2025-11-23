Новини
България »
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?

Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?

23 Ноември, 2025 09:26 453 9

  • кзп-
  • поскъпване-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • софия

Това представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент

Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има реална възможност цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от 1 януари. Това стана ясно от думите на председателят на КЗП Александър Колячев. Комисията за защита на потребителите проверява икономическата обосновка за скока от 2 лева на 2 евро и допуска, че при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила навреме, уточни БНТ.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се е самосезирала по казуса.

„Самосезирахме се още на следващия ден след медийните публикации и стотиците жалби от граждани и веднага изискахме всички относими документи, които се свързват с определението на тази цена – разходи, планирани, допълнителни разходи и така нататък, за да видим и да установим дали има икономическа обосновка това покачване на цената“ посочи той.

Колячев уточни, че очаква до края на понеделник да получи всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената.

Попитан дали повишаването на цената от 2 лева на 2 евро може да се определи като спекула съгласно Закона за въвеждане на еврото, председателят на КЗП Александър Колячев заяви, че не може да даде категоричен отговор на този етап.

„За нас това представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи,“ обясни той.

Колячев подчерта, че анализ може да бъде направен едва след като комисията получи и прегледа исканите разходни и икономически обосновки.

По Закона за въвеждане на еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от независещи от търговеца фактори — като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени.

На въпроса дали комисията може да блокира новите цени, Колячев отговори:

„Не мога да бъда категоричен в този момент, но със сигурност сме предприели мерки в тази насока.“

Той напомни, че становището на КЗП е, че трябва поскъпването да е аргументирано и по обективни причини.

От думите на председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев стана ясно, че е напълно възможно цената за паркиране в „синя зона“ да не бъде повишена от 1 януари, ако започне съдебна процедура по оспорване на решението на Столичния общински съвет.

„Влизаме в административна спирала,“ заяви той.

По думите му първата стъпка е да бъде установено дали има нарушение.

„Първо трябва да установим дали има или няма нарушение,“ уточни председателят на КЗП.

При положение че комисията стигне до заключение, че поскъпването от 2 лева на 2 евро представлява нарушение, следващата стъпка е съдебно производство.

„Ако установим, че има нарушение… предполагам, че тогава ще следва съдебна процедура,“ каза Колячев.

Запитан дали в такъв случай новата цена може да не влезе в сила от 1 януари, докато тече делото, той отговори:

„Възможно е“, каза той.

Колячев подчерта, че към момента няма яснота кога и как точно би се приложило евентуално съдебно решение, но потвърди, че подобно развитие е напълно възможно.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    от 1-ви януари

    09:27 23.11.2025

  • 2 Няма

    3 1 Отговор
    и не трябва ! Който иска да му е комфортно в центъра трябва да плаща .

    09:28 23.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Днес в 13 ч протест пред Общината.Ще я познаете по украинското знаме.

    09:29 23.11.2025

  • 4 Който живее в центъра е богат

    0 1 Отговор
    Имат по два апартамента и наема от единия ще им стигне да си платят парко мястото.
    Неделя сутрин е време за първа ракия......
    Хайде наздраве за Бай Тошо.

    09:33 23.11.2025

  • 5 Винченцо Андолини

    1 0 Отговор
    Лудница.
    Какви търговски цени, каква спекула.
    Още малко и монопол.
    Не става дума за цени определени от търговски субект, а община или държава.
    Лукови глави.

    09:34 23.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 може , може

    0 1 Отговор
    КЗП може да спре ... такси (и да върви на м@йна си) , решение на СОС - не може . Иди .т Щините на Терзиев могат да бъдат спрени само с изритването му (със силни шутове) от СО .

    09:40 23.11.2025

  • 9 електрошок

    0 0 Отговор
    Твърдо Нье!Нищо няма да спре поскъпването на синята и зелената зона. Скъпарски ще си я караме и по-нататък.

    09:41 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове