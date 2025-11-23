Новини
Николай Денков: Протестите тепърва започват, ще бъдат сериозни

23 Ноември, 2025 14:28 2 188 74

Този бюджет ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа

Николай Денков: Протестите тепърва започват, ще бъдат сериозни - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Има всички основания за протести. Тези протести ще бъдат сериозни и те тепърва започват. Не можете да правите българския народ на луд. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете - предложите разумен бюджет, ще го гласуваме. Този бюджет ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа".

Това предупреди пред БНР акад. Николай Денков от ПП-ДБ.

Той потвърди, че във вторник ще блокират входовете на парламента, а причината е бюджетът за следващата година:

"Ще направим протеста тогава, когато е Комисията по бюджет и финанси – не е ясно още дали е вторник или сряда. Това е последният момент, в който може да се въздейства. След това в пленарна зала много трудно се променя нещо, което не е оправено в обсъждането в комисията".

В предаването "Неделя 150" акад. Денков посочи критиките им план-сметката, като изтъкна, че те нямат нищо общо с еврото:

"Трябва да се вземе решение, което да бъде полезно за хората, които създават благата в тази страна. Това, което опитахме с всички парламентарни средства, беше да можем да балансираме този бюджет, така че първо да бъде коректен. Той в момента е неизпълним – така, както и бюджетът за 2025 г. Второ – заложени са огромни заеми. 60 млн. лв. всеки ден задлъжнява България съгласно този план, който е заложен. Трето – увеличават се данъците по начин, по който те не са пипани от 2008 г., а такова увеличение не е имало от времето на Жан Виденов. Четвърто - има сектори, в които увеличението е огромно, въпреки че те вече получават сравнително високи заплати, докато други сектори, частният сектор включително, са изключително лошо ударени от този проектобюджет".

"Изсипват се огромни количества пари – затова се вземат заемите, затова се вдигат данъците, но се изсипват тези пари на места, където не е ясно как ще се изхарчат", обобщи ситуацията той.

По думите му критиките са отвсякъде, но въпреки това вместо план-сметката да се обсъди внимателно, се наблюдава силово налагане и съкращаване на сроковете за вкарване на предложения. Според него има как да се оправи бюджетът, стига да има желание.

"Този бюджет, направен от управляващите, ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа, защото има много хора, които ще обеднеят следващата година заради този бюджет. Радикализацията не идва от нас. Ние отговаряме на това, което виждаме от другата страна", категоричен бе депутатът от ПП-ДБ и изказа мнение:

"С този бюджет управляващите този път настъпиха не една мотика, а доста мотики и това ще се върне срещу тях".

Той се обърна към управляващите:

"Не можете да направите българския народ на луд. Той разбира какво се случва. Опитайте се и вие да се вземете в ръце, каквото може, да се оправи. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете, ако предложите разумен бюджет, ще го гласуваме, но трябва да е разумен, балансиран, в който няма безобразия, каквито в момента са предложени".

Според него се действа брутално и по въпроса с бюджета, и по случая с варненския кмет Благомир Коцев:

"Свидетелите, които се използват, за да се атакува Благо Коцев, прехвърлянето в Софийския градски съд, начинът, по който мярката за неотклонение арест беше удължавана всички тези пъти – те са под контрола на Пеевски и Борисов. Създават криза, след това се правят, че я решават. Второ - институциите трябва да работят за това, за което са избрани, а не да получават партийни нареждания – не е такава идеята на Общинските избирателни комисии. Трето – няма какво да търгуваме, кметът трябва да бъде освободен, за да може да си върши работата, трябва да продължи съдебният процес, както е заложен".

Той не очаква обвинението да бъде основателно. "Накрая България ще бъде осъдена за този дълъг арест, без основание по фалшиви показания, на Благомир Коцев. В края на краищата това наказание, което ще бъде дадено – тази присъда, ще я платите вие, аз, слушателите, защото тези осъдителни присъди се плащат с нашите пари", предупреди Денков.

Не сме ние, които се радикализирахме, арестът на Коцев, Барбутов, преди това арестът на Петя Банкова – това е радикализация, която идва от управляващите в момента и тя неминуемо ще извика реакция, изказа мнението си той и добави:

"Радикализацията по никакъв начин не е спаднала. С бюджета, с този стил на управление, в който се действа изключително брутално, аз съм сигурен, че хората ще се радикализират. От друга страна всяка подкрепа за освобождаването на Коцев от ареста, за приключването на делото – всяка подкрепа в това отношение е добре дошла от когото и да било".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    33 10 Отговор
    Всички чакат да влезем в еврото ли какво? Какви протести ви гонят какви 5 лева? Българите са кастово общество.

    Коментиран от #12

    14:33 23.11.2025

  • 2 афк

    41 16 Отговор
    Съвременен хайдут направо тоз денкоф.Да се смееш ли , да плачеш ли..

    14:33 23.11.2025

  • 3 Пич

    43 13 Отговор
    Глупака е толкова глупав , че говори сякаш тези протести няма да го засегнат ! Когато след нова година народа запоне да изнемогва от сто процентовото обединява , всички ще бъдете гонени като мишки за издавяне !!!

    Коментиран от #14

    14:34 23.11.2025

  • 4 доктор Гълъбова

    39 12 Отговор
    Тези протести ще бъдат сериозни и те тепърва започват. На тях ще бъдем аз асен и киро и гошо некъпаното

    14:34 23.11.2025

  • 5 Фен

    37 9 Отговор
    Е от къде кинти за протести бе, Академик? ПосолствоТО врътна крана, олигарсите вече се оправиха с правосъдието, Божков си е у дома, Сорос сменя политиката...

    Коментиран от #65

    14:34 23.11.2025

  • 6 Помнещ

    40 6 Отговор
    До миналата година с гнома ходеха се молеха на Бойко за сглобка

    Коментиран от #17

    14:35 23.11.2025

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    29 4 Отговор
    Именно вие избрахте Банкянския и Шишкавия и ги легитимирахте във властта.
    Какви протести бе?!
    Вие гласувахте за това правителство!

    14:36 23.11.2025

  • 8 И ПП-ДБ-ту ! .....

    10 3 Отговор
    "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, е наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня по долу АФП.

    14:37 23.11.2025

  • 9 Червената шапчица

    21 2 Отговор
    - С какво се занимаваш?
    - Аз съм Personal assistant of the executive technical head manager.
    - А на български?
    - Подавам инструментите на майстора.

    14:38 23.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    11 18 Отговор
    Пред общината сме в момента 200 човека а във фейсбук ни подкрепят 2 млн.

    Коментиран от #32

    14:38 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъъъъ

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ще протестирате за руски мир ли какво?

    14:40 23.11.2025

  • 13 клета държава

    27 5 Отговор
    И тоз беше премиер ...

    14:41 23.11.2025

  • 14 Хахахаха

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Народа винаги ще обеднява, когато вие сами се крадете! Във всички западни държави, цените на стоките са по-евтини. Демокрацията ли ви е виновна?

    Коментиран от #25

    14:42 23.11.2025

  • 15 Гост

    14 9 Отговор
    Кой ще протестира бе, чиче? Всички са мега доволни от всички вас. Протестиращите ги купиха двете свини. Няма кой да излезе вече

    14:43 23.11.2025

  • 16 Всички заети в частния

    18 10 Отговор
    сектор да се вдигнем срещу тиранията на Сфи ня та и зависимата Тиква, които заедно са повели тази опоскана и окрадена държава към дъното на дъното на дъното на дъното на тинята. Исканията са ни незабавни съкращения на 100 000 души на държавна хранилка, спиране на раздаване на бонусите, уволняване на пенсионерите от системата на МВР без изплащане на обезщетения, масови уволнения в прокуратурата и съда, разследване на престъпления от 2005г насам, дори такива които са прекратени. Вкарване на Мутрата и Сфи Ня Та в затвора и подлагането им на мъчения докато не върнат парите, които са откраднали. Национализация на активите на приближените до тях фирми, чрез които са крали от държавните поръчки. Или България ще се нормализира или ще има кървав преврат.

    Коментиран от #66

    14:47 23.11.2025

  • 17 Точно

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Помнещ":

    обратното , дори Боко им каза "Ще правя това , което вие искате " , за да се докопа пак до властта ! И всички знаят какви големи мизерии сътвори както на държавата , така и на българските граждани !

    14:48 23.11.2025

  • 18 Що се

    12 3 Отговор
    отнася до Академик, добре е да си измисли по-добра смазка за южното изложение, ако може.

    14:49 23.11.2025

  • 19 Врана

    15 3 Отговор
    Тез намърдат ли са пак ще се почне , за Украйна , за Урсула , за тях. От трън на глок

    14:49 23.11.2025

  • 20 Цар Плъх

    16 3 Отговор
    Мишките църкат и се имат за фактор.

    14:54 23.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лени

    18 3 Отговор
    Кой протестира вече?
    Само платени наркозависими от агитките.

    14:56 23.11.2025

  • 23 Хеми значи бензин

    13 2 Отговор
    Кой ще се добере до европарите е борбата.

    14:57 23.11.2025

  • 24 ганев

    13 3 Отговор
    КАКТО ..ФАКТИ НИ ОСВЕДОМИХА ..И ПОКАЗАХА СЛАМЕННОТО ЧУЧЕЛО...дянков...БЛАГОДАРИМ ФАКТИ...ФАКТ

    14:57 23.11.2025

  • 25 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Дано поне ти да разбираш това което казваш !

    14:58 23.11.2025

  • 26 За какви протести говори тоя?

    9 7 Отговор
    Тоя винаги е бил с Тиквата.

    Коментиран от #56, #57

    14:59 23.11.2025

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    ТОЯ ДАЖЕ НЕ Е В ЛИСТА НА 1000 -ТА НАЙ БОГАТИ БЪЛГАРИ
    ... Я ОТ ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ:)

    15:01 23.11.2025

  • 28 Педро Поро

    12 5 Отговор
    "Ехо-оо, удобно ли е!?" - някой помни ли го вече това или удобно се забрави, как Денков и компания изпраха Пеевски и Борисов......даже и в записа се чува, как Урсула ще им помогне за €-рото, само и само да изперат Буци!!!

    15:02 23.11.2025

  • 29 Промяна

    14 6 Отговор
    Я ГЛЕДАЙ САМОНАЗВАЧИЛИЯТ СЕ АКАДЕМИК ЗАПЛАШВА БЪЛГАРИЯ ТИ КОГО ЗАПЛАШВАШ БЕ САБОТАЖНИК

    15:02 23.11.2025

  • 30 Град Симитли

    12 4 Отговор
    Николай Денков: Протестите тепърва започват, ще бъдат сериозни, закани се Рачко Пръдлето....

    15:03 23.11.2025

  • 31 Личност

    8 5 Отговор
    Ти не си човека.Асен василев вдигна пенсиите и беше правилно.Сега създават вакханалия.

    15:04 23.11.2025

  • 32 Промяна

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    ТОГОВА ВЗЕМЕТЕ ДА ЧИСТИТЕ БОКЛУЦИТЕ МИЗЕРИЯТА КАЛТА ШУМАТА ПЛЪХОВЕТЕ ИНАЧЕ НЕЗНАМ ЗА КАКВО СА ВИ ПЛАТИЛИ И КОЙ ВИ ПЛАЩА БЕЗДЕЛНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ

    Коментиран от #41

    15:04 23.11.2025

  • 33 Надарена кака

    6 4 Отговор
    Плаззз Моддия на снимката какъв се явява ?На такъв люльооо ,даже и Писанкатата си не бих дал да помирише !

    15:05 23.11.2025

  • 34 Промяна

    12 5 Отговор
    Я ГЛЕДАЙ САМОНАЗВАЧИЛИЯТ СЕ АКАДЕМИК ЗАПЛАШВА БЪЛГАРИЯ ТИ КОГО ЗАПЛАШВАШ БЕ САБОТАЖНИК

    15:05 23.11.2025

  • 35 Палячо

    4 4 Отговор
    Няма ли чупене на глави не са сериозни. Вижте цяла Европа, съветват си политиците и са по-добре. А овцете нямат права.

    15:07 23.11.2025

  • 36 Хеми значи бензин

    3 3 Отговор
    На тааа шушшу мигга бих му го от перррил яко в дивия ,въпреки ,че изобщо не ме кефи и ще се спусне рязко като Чаррррджъррр!

    15:09 23.11.2025

  • 37 Вече

    4 2 Отговор
    Хората с технологични фирми вече предупредиха служителите че няма да има никакво увеличаване на пенсионните вноски. Всичко ще е за сметка на тях.

    15:11 23.11.2025

  • 38 Горски

    15 6 Отговор
    Безобразни наглеци ПП - от вас започна дълговата спирала, вие сменихте философията на бюджета, която се спазваше дотогава, теглихте заеми да раздавате пенсии и заплати и потопихте държавата, така че и внуците ни да има да изплащат заемите барабар с лихвите, и сега пак искате да рушите! За нищо не ставате освен за малоумни инсталации-прасета и да подкукуросвате младите хора да протестират. За затвор сте всички! Лошото е, че точно ПП имат голяма вина. Асен Василев бе първият министър,, който не пазеше отрицателно салдо, а залагаше нулево салдо. Това се превърна в прецедент, което е много тъпи предвид че годишно се налагат извънредни разходи. Той изостави и практиката "днес на тези пари,жутре на другите" и я заменя в " на всекиму по нещо". Молец, май ти хареса да пътуваш за наша сметка, хареса ви и да теглите кредити и да ги раздавате. Сапунения балон май отдавна се е спукал, но човека който го надува още не е разбрал! Човека екскурзиант с фашистки възгледи, само лае като куче което умита от страх.

    15:12 23.11.2025

  • 39 оня с коня

    4 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    15:14 23.11.2025

  • 40 оня с коня

    7 6 Отговор
    Дядо Тодор ви каза че това което е построено през "лошия" социализъм вие не можете даже и боядиса.

    15:14 23.11.2025

  • 41 Последния Софиянец

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Пред входа на общината има един умрял плъх.

    Коментиран от #42, #54

    15:20 23.11.2025

  • 42 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Последния Софиянец":

    Почисти го нали все там висиш и врякаш

    15:23 23.11.2025

  • 43 Аре де

    3 3 Отговор
    Ама да е преди еврозоната !

    15:26 23.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Сталин

    7 7 Отговор
    След грандиозния ,многохиляден протест в четвъртък срещу управляващата мафия от крадци ИТН -ГЕРБ-БСП - ДПС(Пеевски) ,Възраждане са готови да подкрепят окупацията на парламента във вторник. Но имат едно условие - не искат хепънинг и разходки на усмихнати хора,не искат розови прасенца а истински протест за изхвърляне на мафията:
    Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:

    "Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".

    Василев е готов да приеме подкрепата:

    "Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".

    Коментиран от #46, #50

    15:30 23.11.2025

  • 46 гост

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Сталин":

    Коста копейкин е публикувал в профила си че ПП/ДБ са доказали че са сила и мощ с огромна обществена подкрепа. Искам да му обясня че в четвъртък не излязоха само подкрепящи пп/дб а излязоха всички които са срещу управляващата мафиотска върхушка на власт. И че когато костя организираше протести срещу управляващата крадлива клика бяха малобройни защото не му вярват. Издал е акредитация за влизане и достъп в НС на лицето недялко недялков бивш собственик на сайта ПИК и глашатай на боко и шиши. Лицето преди 5 години заедно с криминали като онзи стъки и други организираше контрапротести в подкрепа на тиквата и свинята и срещу Радев. Сега когато пеев му взе ПИК като компенсация че му върна 4,9 млн.при фалита на КТБ които бяха негарантирани,недялков стана борец срещу мафията. Ето затова на костя никой вече не му вярва и иска да се присламчи към протести които други организират

    15:31 23.11.2025

  • 47 Денко Николов

    4 2 Отговор
    За избори,като не ставаме....

    15:32 23.11.2025

  • 48 Путин

    4 5 Отговор
    с очила.....

    15:33 23.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 идиоти вън

    4 4 Отговор
    Да протестите тепърва предстоят, хеле пък след предварителното идване на еврото в което и те ни набутаха, а тия мишоци много добре знаят това, та гледат да ги яхнат, но ми се чини, че ще се катурнат от гърба на търпеливото магаре, а пък като жълтопаветници едва ли знаят как рита магаре!

    15:40 23.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ПЕНКО

    3 1 Отговор
    ... ОБИКНОВЕН -ГЕКОН -- БУЛГАРИШЕ !!!!!!!!!!!!!

    15:50 23.11.2025

  • 54 ВЕЛИНСКИ

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Последния Софиянец":

    СИГУРНО Е ПОЛУЧИЛ СЪРДЕЧЕН АРЕСТ
    КОГАТО В ВИДЯЛ ВАША МИЛОСТ С ТОСТЕРА....

    15:52 23.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бъркаш

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "За какви протести говори тоя?":

    не само с Тиквата, повече с Шиши.

    16:17 23.11.2025

  • 58 Т.КОЛЕВ

    1 5 Отговор
    ОТ ГЕРБ СЕ ОПРАВДАВАТ ЧЕ ЗАКОНИТЕ БИЛЕ ТАКИВА И СПАЗВАЛИ НЕНОРМАЛНОТО ПРИЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.КАТО.ПО.ТОВА ИЗГОТВИЛИ БЮДЖЕТА И НЯМАЛО КАКВО ДА НАПРАВЯТ И НЕИДКАЛИ ДА НАРУШАВАТ ТАКОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АМИ ТЕ ЗА КАКВО СА В ПАРЛАМЕНТА И МНОЗИНСТВО АМИ ДА ГО ПРОМЕНЯТ И ПОПРАВЯТ.НО МАЙ НЕ ИМ ИЗНАСЯ НЕЩО. ТОВА Е НЕНОРМАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТО ПО КОЕТО ИЗГОТВЯТ БЮДЖЕТА. ГОЛЕМИ ДИСПРОПОРЦИЙ И ГОЛЕМИ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ НА МЕСТА С ПО 100,150%. ОТ ВСИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ САМО НОЙ ЗАСЛУЖАВАТ 100% УВЕЛИЧЕНИЕ ВСИЧКИ ДРУГИ МНОГО ПО МАЛКО. ТОВА Е САМАТА ИСТИНА. И Е ОСТРО НАЛЕЖАЩО НАМАЛЯВАНЕ НА ДРУГИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. И ПРЕПОРЪКАТА ОТ ЕВРОП.КОМИСИЯ Е ЗА ТОВА НО ТИЯ ОТ ГЕРБ МИЩО НЕ ПРАВЯТ НИКАКВИ РЕФОРМИ КОЙТО СА НАЛЕЖАШИ НА ТОЗИ ЕТАП. КО.НЕ.ДА СИ ХОДЯТ ЧЕ УПРАВЛЯВАТ ВРЕДОНОСНО БЪЛГАРИЯ. И РАБОТОДАТЕЛИТЕ БЯГАТ ОТ БЪЛГАРИЯ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР ОТ РЕАЛ СЕКТОР И РАБОТЕЩИТЕ.ЗАРАДИ ТИЯ.

    Коментиран от #64

    16:28 23.11.2025

  • 59 незнайко

    2 1 Отговор
    ( Протестите тепърва започват, ще бъдат сериозни )
    Този голям "УМ" афишира, че досега протестите са били ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ, сиреч НЕСЕРИОЗНИ !
    Защо просто не си мисли за пенсия вместо да дава акъл ???

    Коментиран от #62

    16:38 23.11.2025

  • 60 София

    3 1 Отговор
    Няма лошо,щом имате пари за даване,да започват,то не напразно ви наричат жълтопаветници,изтърбушляци и безсилни.

    17:03 23.11.2025

  • 61 типично

    2 1 Отговор
    в стил шарлатани и дебили - многократно повторените лъжи да се приемат за истина и силово да ги налагат на обществото - когато липсва интелектуална мощ и признание на фактите, и лъжите и простотията вършат работа

    17:09 23.11.2025

  • 62 е да

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "незнайко":

    сдушихте се с циганските барони и получихте интелектуално нищи избиратели и поддръжници,за които единствено е важно кой колко дава и какво обещава, след като младите интелектуалци почнаха да се усещат как ги манпулирахте и използвахте с кухи идеи

    17:12 23.11.2025

  • 63 Васко

    3 1 Отговор
    Ники айде да кажеш за какво ще протестираш а? И то сериозно викаш хахаха .Да кажем че се случи така че успеете пак да ни докарате нови избори А кажи сега на уределите пепейци Какво правителство ще правите ??? С кого?? С човека който ходи през месец в мъсква ? С резидента разединител или може би с доган а?? Смях в залата сте вие пепето Освен заблуденни копейки няма вече кой да се хване на опорките ви ..Вие сте рушители !!

    17:14 23.11.2025

  • 64 ударно

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Т.КОЛЕВ":

    и веднага нищо доро не става - трябва пъво да се научим да се оправяме в новите европейски реалности, да се избере нови парламент и ново правителство от хора умни и необременени от миналото, каквито все още са сега за съжаление и ППДБ предвид нюансираното в червено минало и произход на водачите им и днешно демократично мислене(??), действията видяхме че не им се удават хич, осолено във финансовата и правната реалност, да се освободим от наследената приемственост в решаването на проблемите с подходяща финансова подкрепа,което е неимоверно трудно предвид историческите напластявания в мисленето и практикуването на рушвета и връзкарството. А затова трябва поколения да минат през мисленето и практикуването на политико-икономическата реалност

    17:22 23.11.2025

  • 65 е, откъде

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    ами защо го разследват варненския кмет - нали им пълнеше касичката и то вероятно бързо и добре, щом го хванаха ! И сигурно е така,след като и киро панически подаде оставка от всичко дано го забравят от далаверата и заверата - всичко това показва,че няма крушка без опашка

    17:25 23.11.2025

  • 66 брей че умни патриоти

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всички заети в частния":

    докога ще живеете и мислите във времената на средновековието, нищо че вече сметките ви са в евро и ходите на курорт на Малдивите - още сте и ще си останете пещерни хора, а се пишете демократи?!кога ще научите, че първо трябва да докажете всяко действие или бездействие, нв които обвинявате опонента и след това да ги плашите със затвори, иначе си останате типичното сталинистко отроче на соца и дедите, както и да с пребоядисате! Или се надвате, че като врещите по площадите кой какво и как е откраднал според вас, ще стане истина и автоматично ще иде в затвора?! Безсилието ви да докажете и да обвинявате правната система не ви прави демократи и европейци, а само показва,че още сте си почитатели на пещерно право! Язък за европейското и американското ви образование и дипломи, в тъпите глави нищо продуктивно не е влязло, дали пък тревичката не е виновна?

    17:33 23.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 си пън

    1 0 Отговор
    ха ха сапуня се загрижил за хората,а кога беше помияр договори всички престъпници мигранти да ги доставят у нас,всички решения дет взе под натиск от длъжниците бяха все в ущърб на народа,ама сега много загрижен кога им биха шута същите дет се бяхте гушнали

    17:57 23.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Горкичкият Денков, "изтъпанил се като петле на гюбр?"!

    18:17 23.11.2025

  • 72 Витковски

    0 0 Отговор
    Протести ще има, колкото да се „освежи демокрацията“

    18:28 23.11.2025

  • 73 дедо

    0 0 Отговор
    ех денка много ти се управлява за да пътуващ по света с госпожа денковица но язък продадоха фалкона но не зная с какво ще патувате аза кмета на варна и балбутов те не са виновни а виновниците са тия които искаха от тях пари за предстоящи избори не случаино кирцата подаде оставка ах ако има истинско правосъдие доста хора ще са на щат при баи ставри

    18:39 23.11.2025

  • 74 Фют

    0 0 Отговор
    Ами на мен точно радикални промени ми трябват в бюджета. От - да е на + с 6 нули. Знаете как свършва Ludacristmas 😀

    18:39 23.11.2025

