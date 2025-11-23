Николай Денков: Протестите тепърва започват, ще бъдат сериозни

"Има всички основания за протести. Тези протести ще бъдат сериозни и те тепърва започват. Не можете да правите българския народ на луд. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете - предложите разумен бюджет, ще го гласуваме. Този бюджет ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа".
Това предупреди пред БНР акад. Николай Денков от ПП-ДБ.
Той потвърди, че във вторник ще блокират входовете на парламента, а причината е бюджетът за следващата година:
"Ще направим протеста тогава, когато е Комисията по бюджет и финанси – не е ясно още дали е вторник или сряда. Това е последният момент, в който може да се въздейства. След това в пленарна зала много трудно се променя нещо, което не е оправено в обсъждането в комисията".
В предаването "Неделя 150" акад. Денков посочи критиките им план-сметката, като изтъкна, че те нямат нищо общо с еврото:
"Трябва да се вземе решение, което да бъде полезно за хората, които създават благата в тази страна. Това, което опитахме с всички парламентарни средства, беше да можем да балансираме този бюджет, така че първо да бъде коректен. Той в момента е неизпълним – така, както и бюджетът за 2025 г. Второ – заложени са огромни заеми. 60 млн. лв. всеки ден задлъжнява България съгласно този план, който е заложен. Трето – увеличават се данъците по начин, по който те не са пипани от 2008 г., а такова увеличение не е имало от времето на Жан Виденов. Четвърто - има сектори, в които увеличението е огромно, въпреки че те вече получават сравнително високи заплати, докато други сектори, частният сектор включително, са изключително лошо ударени от този проектобюджет".
"Изсипват се огромни количества пари – затова се вземат заемите, затова се вдигат данъците, но се изсипват тези пари на места, където не е ясно как ще се изхарчат", обобщи ситуацията той.
По думите му критиките са отвсякъде, но въпреки това вместо план-сметката да се обсъди внимателно, се наблюдава силово налагане и съкращаване на сроковете за вкарване на предложения. Според него има как да се оправи бюджетът, стига да има желание.
"Този бюджет, направен от управляващите, ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа, защото има много хора, които ще обеднеят следващата година заради този бюджет. Радикализацията не идва от нас. Ние отговаряме на това, което виждаме от другата страна", категоричен бе депутатът от ПП-ДБ и изказа мнение:
"С този бюджет управляващите този път настъпиха не една мотика, а доста мотики и това ще се върне срещу тях".
Той се обърна към управляващите:
"Не можете да направите българския народ на луд. Той разбира какво се случва. Опитайте се и вие да се вземете в ръце, каквото може, да се оправи. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете, ако предложите разумен бюджет, ще го гласуваме, но трябва да е разумен, балансиран, в който няма безобразия, каквито в момента са предложени".
Според него се действа брутално и по въпроса с бюджета, и по случая с варненския кмет Благомир Коцев:
"Свидетелите, които се използват, за да се атакува Благо Коцев, прехвърлянето в Софийския градски съд, начинът, по който мярката за неотклонение арест беше удължавана всички тези пъти – те са под контрола на Пеевски и Борисов. Създават криза, след това се правят, че я решават. Второ - институциите трябва да работят за това, за което са избрани, а не да получават партийни нареждания – не е такава идеята на Общинските избирателни комисии. Трето – няма какво да търгуваме, кметът трябва да бъде освободен, за да може да си върши работата, трябва да продължи съдебният процес, както е заложен".
Той не очаква обвинението да бъде основателно. "Накрая България ще бъде осъдена за този дълъг арест, без основание по фалшиви показания, на Благомир Коцев. В края на краищата това наказание, което ще бъде дадено – тази присъда, ще я платите вие, аз, слушателите, защото тези осъдителни присъди се плащат с нашите пари", предупреди Денков.
Не сме ние, които се радикализирахме, арестът на Коцев, Барбутов, преди това арестът на Петя Банкова – това е радикализация, която идва от управляващите в момента и тя неминуемо ще извика реакция, изказа мнението си той и добави:
"Радикализацията по никакъв начин не е спаднала. С бюджета, с този стил на управление, в който се действа изключително брутално, аз съм сигурен, че хората ще се радикализират. От друга страна всяка подкрепа за освобождаването на Коцев от ареста, за приключването на делото – всяка подкрепа в това отношение е добре дошла от когото и да било".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #12
14:33 23.11.2025
2 афк
14:33 23.11.2025
3 Пич
Коментиран от #14
14:34 23.11.2025
4 доктор Гълъбова
14:34 23.11.2025
5 Фен
Коментиран от #65
14:34 23.11.2025
6 Помнещ
Коментиран от #17
14:35 23.11.2025
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Какви протести бе?!
Вие гласувахте за това правителство!
14:36 23.11.2025
8 И ПП-ДБ-ту ! .....
14:37 23.11.2025
9 Червената шапчица
- Аз съм Personal assistant of the executive technical head manager.
- А на български?
- Подавам инструментите на майстора.
14:38 23.11.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #32
14:38 23.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъъъъ
До коментар #1 от "Гост":Ще протестирате за руски мир ли какво?
14:40 23.11.2025
13 клета държава
14:41 23.11.2025
14 Хахахаха
До коментар #3 от "Пич":Народа винаги ще обеднява, когато вие сами се крадете! Във всички западни държави, цените на стоките са по-евтини. Демокрацията ли ви е виновна?
Коментиран от #25
14:42 23.11.2025
15 Гост
14:43 23.11.2025
16 Всички заети в частния
Коментиран от #66
14:47 23.11.2025
17 Точно
До коментар #6 от "Помнещ":обратното , дори Боко им каза "Ще правя това , което вие искате " , за да се докопа пак до властта ! И всички знаят какви големи мизерии сътвори както на държавата , така и на българските граждани !
14:48 23.11.2025
18 Що се
14:49 23.11.2025
19 Врана
14:49 23.11.2025
20 Цар Плъх
14:54 23.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лени
Само платени наркозависими от агитките.
14:56 23.11.2025
23 Хеми значи бензин
14:57 23.11.2025
24 ганев
14:57 23.11.2025
25 Пич
До коментар #14 от "Хахахаха":Дано поне ти да разбираш това което казваш !
14:58 23.11.2025
26 За какви протести говори тоя?
Коментиран от #56, #57
14:59 23.11.2025
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... Я ОТ ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ:)
15:01 23.11.2025
28 Педро Поро
15:02 23.11.2025
29 Промяна
15:02 23.11.2025
30 Град Симитли
15:03 23.11.2025
31 Личност
15:04 23.11.2025
32 Промяна
До коментар #10 от "Последния Софиянец":ТОГОВА ВЗЕМЕТЕ ДА ЧИСТИТЕ БОКЛУЦИТЕ МИЗЕРИЯТА КАЛТА ШУМАТА ПЛЪХОВЕТЕ ИНАЧЕ НЕЗНАМ ЗА КАКВО СА ВИ ПЛАТИЛИ И КОЙ ВИ ПЛАЩА БЕЗДЕЛНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ
Коментиран от #41
15:04 23.11.2025
33 Надарена кака
15:05 23.11.2025
34 Промяна
15:05 23.11.2025
35 Палячо
15:07 23.11.2025
36 Хеми значи бензин
15:09 23.11.2025
37 Вече
15:11 23.11.2025
38 Горски
15:12 23.11.2025
39 оня с коня
15:14 23.11.2025
40 оня с коня
15:14 23.11.2025
41 Последния Софиянец
До коментар #32 от "Промяна":Пред входа на общината има един умрял плъх.
Коментиран от #42, #54
15:20 23.11.2025
42 Промяна
До коментар #41 от "Последния Софиянец":Почисти го нали все там висиш и врякаш
15:23 23.11.2025
43 Аре де
15:26 23.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Сталин
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:
"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".
Василев е готов да приеме подкрепата:
"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".
Коментиран от #46, #50
15:30 23.11.2025
46 гост
До коментар #45 от "Сталин":Коста копейкин е публикувал в профила си че ПП/ДБ са доказали че са сила и мощ с огромна обществена подкрепа. Искам да му обясня че в четвъртък не излязоха само подкрепящи пп/дб а излязоха всички които са срещу управляващата мафиотска върхушка на власт. И че когато костя организираше протести срещу управляващата крадлива клика бяха малобройни защото не му вярват. Издал е акредитация за влизане и достъп в НС на лицето недялко недялков бивш собственик на сайта ПИК и глашатай на боко и шиши. Лицето преди 5 години заедно с криминали като онзи стъки и други организираше контрапротести в подкрепа на тиквата и свинята и срещу Радев. Сега когато пеев му взе ПИК като компенсация че му върна 4,9 млн.при фалита на КТБ които бяха негарантирани,недялков стана борец срещу мафията. Ето затова на костя никой вече не му вярва и иска да се присламчи към протести които други организират
15:31 23.11.2025
47 Денко Николов
15:32 23.11.2025
48 Путин
15:33 23.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 идиоти вън
15:40 23.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ПЕНКО
15:50 23.11.2025
54 ВЕЛИНСКИ
До коментар #41 от "Последния Софиянец":СИГУРНО Е ПОЛУЧИЛ СЪРДЕЧЕН АРЕСТ
КОГАТО В ВИДЯЛ ВАША МИЛОСТ С ТОСТЕРА....
15:52 23.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Бъркаш
До коментар #26 от "За какви протести говори тоя?":не само с Тиквата, повече с Шиши.
16:17 23.11.2025
58 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #64
16:28 23.11.2025
59 незнайко
Този голям "УМ" афишира, че досега протестите са били ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ, сиреч НЕСЕРИОЗНИ !
Защо просто не си мисли за пенсия вместо да дава акъл ???
Коментиран от #62
16:38 23.11.2025
60 София
17:03 23.11.2025
61 типично
17:09 23.11.2025
62 е да
До коментар #59 от "незнайко":сдушихте се с циганските барони и получихте интелектуално нищи избиратели и поддръжници,за които единствено е важно кой колко дава и какво обещава, след като младите интелектуалци почнаха да се усещат как ги манпулирахте и използвахте с кухи идеи
17:12 23.11.2025
63 Васко
17:14 23.11.2025
64 ударно
До коментар #58 от "Т.КОЛЕВ":и веднага нищо доро не става - трябва пъво да се научим да се оправяме в новите европейски реалности, да се избере нови парламент и ново правителство от хора умни и необременени от миналото, каквито все още са сега за съжаление и ППДБ предвид нюансираното в червено минало и произход на водачите им и днешно демократично мислене(??), действията видяхме че не им се удават хич, осолено във финансовата и правната реалност, да се освободим от наследената приемственост в решаването на проблемите с подходяща финансова подкрепа,което е неимоверно трудно предвид историческите напластявания в мисленето и практикуването на рушвета и връзкарството. А затова трябва поколения да минат през мисленето и практикуването на политико-икономическата реалност
17:22 23.11.2025
65 е, откъде
До коментар #5 от "Фен":ами защо го разследват варненския кмет - нали им пълнеше касичката и то вероятно бързо и добре, щом го хванаха ! И сигурно е така,след като и киро панически подаде оставка от всичко дано го забравят от далаверата и заверата - всичко това показва,че няма крушка без опашка
17:25 23.11.2025
66 брей че умни патриоти
До коментар #16 от "Всички заети в частния":докога ще живеете и мислите във времената на средновековието, нищо че вече сметките ви са в евро и ходите на курорт на Малдивите - още сте и ще си останете пещерни хора, а се пишете демократи?!кога ще научите, че първо трябва да докажете всяко действие или бездействие, нв които обвинявате опонента и след това да ги плашите със затвори, иначе си останате типичното сталинистко отроче на соца и дедите, както и да с пребоядисате! Или се надвате, че като врещите по площадите кой какво и как е откраднал според вас, ще стане истина и автоматично ще иде в затвора?! Безсилието ви да докажете и да обвинявате правната система не ви прави демократи и европейци, а само показва,че още сте си почитатели на пещерно право! Язък за европейското и американското ви образование и дипломи, в тъпите глави нищо продуктивно не е влязло, дали пък тревичката не е виновна?
17:33 23.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 си пън
17:57 23.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ИМПЕРИАЛИСТ
18:17 23.11.2025
72 Витковски
18:28 23.11.2025
73 дедо
18:39 23.11.2025
74 Фют
18:39 23.11.2025