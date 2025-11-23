Атанас Атанасов: В състояние на фасадна демокрация сме

Ние сме в състояние на фасадна демокрация, коментира в Търговище председателят на “Демократи за силна България” Атанас Атанасов. Той се срещна днес със съпартийци и жители на областния център, като част от представянето на платформата „Питай.бг“ в страната, съобщава БТА.
Заедно с Атанасов в областния град бяха Катя Панева – член на Националния съвет на ДБС и председател на предизборния щаб, и Людмила Илиева – заместник-председател на партията. В Търговище те бяха посрещнати от областния лидер – д-р Христо Христов.
Пред жителите на града Атанасов говори за войната в Украйна и как тя се отразява върху състоянието на Европа. “Започват да се повишават бюджетните разходи в целия ЕС, за да може да се налеят финансови средства в отбранителния сектор. Защото не се знае докъде ще стигне всичко това. Опитът от страна на американската администрация да се търси мирно разрешение на този етап не дават резултат. А там вече от двете страни има около 1 млн. жертви, разрушения на инфраструктура. Това е ужасяваща история и се отразя рязко върху стандарта на ЕС”, каза той. Атанасов отбеляза още, че именно заради войната и голяма част от бюджета у нас, който се насочва към службите за сигурност, се обосновава с войната. “Макар че аз съм убеден, управляващите насочват тези средства, за да си гарантират гърба. Те разчитат да задържат властта през силовите структури”, каза Атанасов.
Лидерът на ДСБ коментира и вътрешнополитическата ситуация у нас. Той цитира определение на Иван Костов отпреди 20 години – “ние сме във състояние на фасадна демокрация”, защото институции има, има Народно събрание, където се приемат закони, само че решенията се вземат другаде – не в Народното събрание. Още по-малко в правителството”, посочи Атанасов.
По думите на Атанас Атанасов, министър-председателят е много добре образован човек, дълги години съпътствал Борисов, но той има поведението на “сламен човек”. “Той не взема решенията, нито пък правителството взема решенията. Решенията се вземат от Борисов и Пеевски – това са хората, които управляват държавата. Всичко надолу само натиска бутоните. Не искат да чуват никакви аргументи от опозицията, нито в една от сферите на управление на страната”, заяви Атанасов.
В Търговище лидерът на ДСБ отбеляза, че в контекста на предстоящите президентски избори трябва да бъдат мобилизирани силите на демократичната общност и да се излъчи единен, надпартиен кандидат – широкоспектърна фигура, за да се промени статуквото. “Това ще е сражение, което ще предопредели бъдещето на България”, смята той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
Коментиран от #11
19:36 23.11.2025
2 Фасадата на Атанасов
Коментиран от #5, #20
19:38 23.11.2025
3 Кобрата на Пугачов
19:39 23.11.2025
4 Помак
19:39 23.11.2025
5 Видьо Видев
До коментар #2 от "Фасадата на Атанасов":Комунистите направиха избирателният закон такъв, както в Русия! Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
Така на практика от всичките 240 депутата,
160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
още преди денят на гласуването!
Не само за българите в чужбина,
а и в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
19:40 23.11.2025
6 Жк лагодарение на вас ,идиотите от сглоб
19:40 23.11.2025
7 ?????
Не мерси.
Уважавам се все пак.
Коментиран от #28
19:41 23.11.2025
8 На фасадата има и гном.
19:41 23.11.2025
9 Що така
19:42 23.11.2025
10 Въпрос
19:43 23.11.2025
11 Потресаващо!
До коментар #1 от "Така е":Ами нали Атанасов се прегръщаше с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов и беше в сглобка с герберските крадци. Прегръща се с мафията и иска демокрация.
Коментиран от #15
19:53 23.11.2025
12 демокрация
19:57 23.11.2025
13 така е
20:13 23.11.2025
14 Има оперативни ,, данни ,,
20:17 23.11.2025
15 Това време отдавна мина
До коментар #11 от "Потресаващо!":Сега е в свитата на умно красивите неолиберални розови мъглявини в които кученца разнасят пачки.
Сигурно и той е запленен от красивите на кокорчо очи.
20:20 23.11.2025
16 бягай бе хаймана
20:20 23.11.2025
17 Я па Тоя
20:24 23.11.2025
18 Земя като човешка длан
20:39 23.11.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
20:47 23.11.2025
20 Фют
До коментар #2 от "Фасадата на Атанасов":1% от годишната печалба за мен? Ей тъй, за дяволъка 😀
20:54 23.11.2025
21 Горски
21:39 23.11.2025
22 ганев
21:41 23.11.2025
23 безпартиен
Коментиран от #30
22:12 23.11.2025
24 Ами да
22:12 23.11.2025
25 Гогата
22:16 23.11.2025
26 Ддд
22:28 23.11.2025
27 в българия няма демократи
23:13 23.11.2025
28 Ъхъ
До коментар #7 от "?????":Обаче е избягал в посока обратна на яз.Искър! Страх го е от руската федерация и ракетите "вода-гном"!🤥
23:14 23.11.2025
29 Снежанка Димитрова
23:27 23.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анджо
23:39 23.11.2025
33 Анджо
23:47 23.11.2025