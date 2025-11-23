Новини
Атанас Атанасов: В състояние на фасадна демокрация сме

23 Ноември, 2025 19:33 987 33

В Търговище лидерът на ДСБ отбеляза, че в контекста на предстоящите президентски избори трябва да бъдат мобилизирани силите на демократичната общност и да се излъчи единен, надпартиен кандидат

Атанас Атанасов: В състояние на фасадна демокрация сме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ние сме в състояние на фасадна демокрация, коментира в Търговище председателят на “Демократи за силна България” Атанас Атанасов. Той се срещна днес със съпартийци и жители на областния център, като част от представянето на платформата „Питай.бг“ в страната, съобщава БТА.

Заедно с Атанасов в областния град бяха Катя Панева – член на Националния съвет на ДБС и председател на предизборния щаб, и Людмила Илиева – заместник-председател на партията. В Търговище те бяха посрещнати от областния лидер – д-р Христо Христов.

Пред жителите на града Атанасов говори за войната в Украйна и как тя се отразява върху състоянието на Европа. “Започват да се повишават бюджетните разходи в целия ЕС, за да може да се налеят финансови средства в отбранителния сектор. Защото не се знае докъде ще стигне всичко това. Опитът от страна на американската администрация да се търси мирно разрешение на този етап не дават резултат. А там вече от двете страни има около 1 млн. жертви, разрушения на инфраструктура. Това е ужасяваща история и се отразя рязко върху стандарта на ЕС”, каза той. Атанасов отбеляза още, че именно заради войната и голяма част от бюджета у нас, който се насочва към службите за сигурност, се обосновава с войната. “Макар че аз съм убеден, управляващите насочват тези средства, за да си гарантират гърба. Те разчитат да задържат властта през силовите структури”, каза Атанасов.

Лидерът на ДСБ коментира и вътрешнополитическата ситуация у нас. Той цитира определение на Иван Костов отпреди 20 години – “ние сме във състояние на фасадна демокрация”, защото институции има, има Народно събрание, където се приемат закони, само че решенията се вземат другаде – не в Народното събрание. Още по-малко в правителството”, посочи Атанасов.

По думите на Атанас Атанасов, министър-председателят е много добре образован човек, дълги години съпътствал Борисов, но той има поведението на “сламен човек”. “Той не взема решенията, нито пък правителството взема решенията. Решенията се вземат от Борисов и Пеевски – това са хората, които управляват държавата. Всичко надолу само натиска бутоните. Не искат да чуват никакви аргументи от опозицията, нито в една от сферите на управление на страната”, заяви Атанасов.

В Търговище лидерът на ДСБ отбеляза, че в контекста на предстоящите президентски избори трябва да бъдат мобилизирани силите на демократичната общност и да се излъчи единен, надпартиен кандидат – широкоспектърна фигура, за да се промени статуквото. “Това ще е сражение, което ще предопредели бъдещето на България”, смята той.


  • 1 Така е

    16 1 Отговор
    Но демокрация никога не е имало.....

    Коментиран от #11

    19:36 23.11.2025

  • 2 Фасадата на Атанасов

    11 4 Отговор
    е стената на гномовете която никой не може да е прескочи защото пипалата са и много дълги и дълбоки от държавна сигурност до ДАНС

    Коментиран от #5, #20

    19:38 23.11.2025

  • 3 Кобрата на Пугачов

    10 6 Отговор
    Очертава се един дет кара МИГ 29 да управлява. Едно унгарче ми подшушна. Жална ви мать шоршопаветни пл@змодии грязни !

    19:39 23.11.2025

  • 4 Помак

    16 4 Отговор
    Атанасов , значи 30 и кусур години ништо не си направил за тази държава като политик лично ...просто събиране на заплати си ти Атанасов и не само ти има стотици като теб и ние ви храним

    19:39 23.11.2025

  • 5 Видьо Видев

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фасадата на Атанасов":

    Комунистите направиха избирателният закон такъв, както в Русия! Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
    с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
    Така на практика от всичките 240 депутата,
    160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
    още преди денят на гласуването!
    Не само за българите в чужбина,
    а и в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    19:40 23.11.2025

  • 6 Жк лагодарение на вас ,идиотите от сглоб

    12 2 Отговор
    А ти си номенклатурчик на прехода.100 години депутат,на яслата .хареса ли ти кафето на шиши

    19:40 23.11.2025

  • 7 ?????

    9 3 Отговор
    Тва да се коментира Женерала значи да се падне до неговото ниво.
    Не мерси.
    Уважавам се все пак.

    Коментиран от #28

    19:41 23.11.2025

  • 8 На фасадата има и гном.

    10 2 Отговор
    Който подслушва.

    19:41 23.11.2025

  • 9 Що така

    11 2 Отговор
    35 години си в парламента!

    19:42 23.11.2025

  • 10 Въпрос

    3 0 Отговор
    Каква демокрация може да съществува ако управляват червени боклуци?

    19:43 23.11.2025

  • 11 Потресаващо!

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Ами нали Атанасов се прегръщаше с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов и беше в сглобка с герберските крадци. Прегръща се с мафията и иска демокрация.

    Коментиран от #15

    19:53 23.11.2025

  • 12 демокрация

    3 0 Отговор
    в територии със сериозни оскъдици на умствен потенциал не е възможна!

    19:57 23.11.2025

  • 13 така е

    0 1 Отговор
    Шефа каза, че Маджо е достойна обединителна фигура за Президент и да го предложим него.

    20:13 23.11.2025

  • 14 Има оперативни ,, данни ,,

    2 1 Отговор
    но никога няма да стане председател на народното събрание А имаше даже желание за президент.

    20:17 23.11.2025

  • 15 Това време отдавна мина

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Потресаващо!":

    Сега е в свитата на умно красивите неолиберални розови мъглявини в които кученца разнасят пачки.
    Сигурно и той е запленен от красивите на кокорчо очи.

    20:20 23.11.2025

  • 16 бягай бе хаймана

    5 1 Отговор
    въз от тука ,келешов.....

    20:20 23.11.2025

  • 17 Я па Тоя

    5 0 Отговор
    Българина най обича-Авантата,да работи 3-4 дни в седмицата и сеира,а най мрази да опраскат жена му и да се развали колата му-за каква демокрация пишете,тук се интерисуват от битовизмите и шуро-баджинащината-да имаш хора на правилните позиции

    20:24 23.11.2025

  • 18 Земя като човешка длан

    3 1 Отговор
    Гноме, фасада дори няма! Има три руски подводници в язовир "Искър", които чакат само се приспим и да нахлуят по Искър, за да свалят и демокрацията!

    20:39 23.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор
    Дубрутру, Гноме ❗

    20:47 23.11.2025

  • 20 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фасадата на Атанасов":

    1% от годишната печалба за мен? Ей тъй, за дяволъка 😀

    20:54 23.11.2025

  • 21 Горски

    2 1 Отговор
    Фасадният депутат Атанас Атанасов е крайно време да се пенсионира. От него сектата ДБ нямат полза. Гледай си твоята област и не се меси в сфери, в които нямаш компетентност. Е това е точния избор за НРБ, 36 г. след “демокрацията”! Потомъкът на мракобесническата ДС да стане Президент! Гнома, защо не е на фронта заедно с Тагарев и Паси да бранят евроатлантическите колонизатори?

    21:39 23.11.2025

  • 22 ганев

    1 0 Отговор
    ...ЛЪЖЦИ ..ЗА..РАЗКРАДВАНЕ ..НА СЛАБА БЪЛГАРИЯ

    21:41 23.11.2025

  • 23 безпартиен

    1 0 Отговор
    Как се става прокурор по време на социализма и как генерал по време на "демокрацията"?Отговорът може да е или тъмночервено минало на роднини,или жива връзка с ДС пак на същите!И така човека изкара трудов стаж на държавна хранилка за максимална пенсия!Честита ви демокрация!Кой не скача е .......

    Коментиран от #30

    22:12 23.11.2025

  • 24 Ами да

    2 0 Отговор
    Харесвате си фасадната демокрация! Иначе щяхте да правите нещо за истинската демокрация!

    22:12 23.11.2025

  • 25 Гогата

    1 1 Отговор
    Казваш му ГНОМ и всичко се изчерпва

    22:16 23.11.2025

  • 26 Ддд

    1 1 Отговор
    Когато управляваха ПП-ДБ тогава тази демокрация им харесваше. Сега като са опозиция я наричат "фасадна демокрация". Наглост и лицемерие само от ПП-ДБ!

    22:28 23.11.2025

  • 27 в българия няма демократи

    3 0 Отговор
    а и силна българия е химера ! имаме паразити и кърлежи , простаци и тъпаци като менте ген. танасов !

    23:13 23.11.2025

  • 28 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Обаче е избягал в посока обратна на яз.Искър! Страх го е от руската федерация и ракетите "вода-гном"!🤥

    23:14 23.11.2025

  • 29 Снежанка Димитрова

    1 1 Отговор
    Фасадната демокрация се изгради още при правителството на Филип Димитров,но сега вървим към плутокрация.

    23:27 23.11.2025

  • 32 Анджо

    1 1 Отговор
    През социализма най некадърните командваха и бяха най отгоре. Ако се яви някой кадърен от горе му режеха крилата и не му давах да се развива. Живях и преживях това време. Затова едно време като им казвах че старата на номенклатура не трябва да се допуска до власта те ми се смееха. 40 години няма да можем да ги изчистихме тия боклуци. Ти сигурно не си живял това време и си пишеш нещата които са ти разказва ли.

    23:39 23.11.2025

  • 33 Анджо

    2 1 Отговор
    И аз искам да попитам тоя с изпъкналите очи и тоя който така говори, че никога не си довършва мисълта и изведнъж започва друго да говори , каде беше тия 5 години и какъв пример дадоха позитивен за да запомним нещо добро. Чудят се как да се измъкнат от калта която направиха и то много гъста.

    23:47 23.11.2025

