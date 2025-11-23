Атанас Атанасов: В състояние на фасадна демокрация сме

Ние сме в състояние на фасадна демокрация, коментира в Търговище председателят на “Демократи за силна България” Атанас Атанасов. Той се срещна днес със съпартийци и жители на областния център, като част от представянето на платформата „Питай.бг“ в страната, съобщава БТА.

Заедно с Атанасов в областния град бяха Катя Панева – член на Националния съвет на ДБС и председател на предизборния щаб, и Людмила Илиева – заместник-председател на партията. В Търговище те бяха посрещнати от областния лидер – д-р Христо Христов.

Пред жителите на града Атанасов говори за войната в Украйна и как тя се отразява върху състоянието на Европа. “Започват да се повишават бюджетните разходи в целия ЕС, за да може да се налеят финансови средства в отбранителния сектор. Защото не се знае докъде ще стигне всичко това. Опитът от страна на американската администрация да се търси мирно разрешение на този етап не дават резултат. А там вече от двете страни има около 1 млн. жертви, разрушения на инфраструктура. Това е ужасяваща история и се отразя рязко върху стандарта на ЕС”, каза той. Атанасов отбеляза още, че именно заради войната и голяма част от бюджета у нас, който се насочва към службите за сигурност, се обосновава с войната. “Макар че аз съм убеден, управляващите насочват тези средства, за да си гарантират гърба. Те разчитат да задържат властта през силовите структури”, каза Атанасов.

Лидерът на ДСБ коментира и вътрешнополитическата ситуация у нас. Той цитира определение на Иван Костов отпреди 20 години – “ние сме във състояние на фасадна демокрация”, защото институции има, има Народно събрание, където се приемат закони, само че решенията се вземат другаде – не в Народното събрание. Още по-малко в правителството”, посочи Атанасов.

По думите на Атанас Атанасов, министър-председателят е много добре образован човек, дълги години съпътствал Борисов, но той има поведението на “сламен човек”. “Той не взема решенията, нито пък правителството взема решенията. Решенията се вземат от Борисов и Пеевски – това са хората, които управляват държавата. Всичко надолу само натиска бутоните. Не искат да чуват никакви аргументи от опозицията, нито в една от сферите на управление на страната”, заяви Атанасов.

В Търговище лидерът на ДСБ отбеляза, че в контекста на предстоящите президентски избори трябва да бъдат мобилизирани силите на демократичната общност и да се излъчи единен, надпартиен кандидат – широкоспектърна фигура, за да се промени статуквото. “Това ще е сражение, което ще предопредели бъдещето на България”, смята той.