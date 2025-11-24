Новини
Манолова внася днес жалба в АССГ срещу "зоните"

24 Ноември, 2025 08:20

Жалбата е подписана от десетки граждани

Манолова внася днес жалба в АССГ срещу "зоните" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес Изправи се.БГ ще внесе в Административния съд София-град жалба, подписана от десетки граждани, срещу решението на СОС за двойно поскъпване на паркирането в “синя” и “зелена зона”, както и срещу тяхното териториално разширяване.


София / България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    2 2 Отговор
    Госпожа Манолова ЩЕ внЕсЕ днес жалба в АССГ срещу "зоните".

    08:24 24.11.2025

  • 2 мъкаааа

    6 3 Отговор
    Изкриви се,БГ !

    08:36 24.11.2025

  • 3 надарена кака

    5 0 Отговор
    Зоните ми не давам на никой да ги пипа! Ама-ха!

    08:37 24.11.2025

  • 4 Гошето

    9 5 Отговор
    Адмирации госпожо Манолова!

    08:39 24.11.2025

  • 5 бушприт

    1 4 Отговор
    Вместо "адмирации" се пише:Поздрави,госпожо Манолова!

    08:42 24.11.2025

  • 6 Директора👨‍✈️

    4 7 Отговор
    Никакви жалби няма да помогнат! Зоните са факт!

    08:43 24.11.2025

  • 7 Туту Рутка

    8 3 Отговор
    Галевица се чуди на чий да се намести

    08:46 24.11.2025

  • 8 хаберих

    5 2 Отговор
    На гарата в Бургас мъж продава рози. Минава едно момиче и възхитено му казва:
    - Много са ти хубави чирвенити розиии?
    - Ааа, и белити са, и белити са!
    - Ибеми са, ама бързам за влакааа!

    08:46 24.11.2025

  • 9 Кой ще си играе да събира по 50 цента

    3 1 Отговор
    На час и 100 лева на година за живеещите в зоните

    08:48 24.11.2025

  • 10 Тези зони са

    6 3 Отговор
    началото на процеса на сегрегация по линията "бедни-богати". Първо с безумните цени на жилищата, след това с цената на паркирането и накрая, ако сте работещ-беден ще имате право на малка килийка в покрайнините на града и ще се придвижвате пеша, защото няма да сте екологични.. Когато бях дете и четяхме "Братчетата на Гаврош" си мислехме, каква благословия е че тези времена са отминали, но с болка виждам, как се завръщат с пълна сила.

    08:56 24.11.2025

  • 11 София

    10 1 Отговор
    Политически отпадъци,пак се опитват да Обяздат недоволството на Гражданите!

    Коментиран от #20

    09:06 24.11.2025

  • 12 Един

    7 1 Отговор
    Манолова си е в червената зона. Да каже за колко лева на час.

    09:07 24.11.2025

  • 13 Вора

    2 2 Отговор
    Тази не разбра ли че инфлацията е много по голяма, отколкото се обявявя официално и за да се компенсират доходите требе се крадне повечко, иначе парите не стигат за нищо.

    09:10 24.11.2025

  • 14 гост

    4 0 Отговор
    сложете снимка от ученическите и години..

    Коментиран от #15, #21

    09:11 24.11.2025

  • 15 Муси

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Трябва да местят статията за след 12 нощеска ...

    09:22 24.11.2025

  • 16 фхх

    3 1 Отговор
    Страшен милф 😏

    09:23 24.11.2025

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    НА МАЯ ГАЛЕВА (ЛАПАЦАЛОТО) ....................... НИКОЙ НЕ ВЯРВА ........................ КОМЕНТАРИТЕ СА ПОКАЗАТЕЛНИ ....................... ФАКТ !

    09:26 24.11.2025

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    СЪЩАТА СЪДБА ВЕЧЕ СПОЛЕТЯ КОРНИ ТЕХНОИМПЕКСОВА ........................ ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ЩЕ ГИ ПОСЛЕДВА ...................... ФАКТ

    09:56 24.11.2025

  • 19 Похвално

    2 0 Отговор
    Като няма кой - Мая се опитва да върши работата на софиянците.

    10:28 24.11.2025

  • 20 Какъв "Гражданин" сте Вие,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "София":

    господин Селски?!

    10:32 24.11.2025

  • 21 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Проблема не е само в снимката!!! А!? Кой ще толкова смел, че да и го сложи!!!

    13:12 24.11.2025

  • 22 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ...ОТ КОГА 11 ГРАЖДАНИ -- ОЗНАЧАВА ---ДЕСЕТКИ ТАКИВА ???????????????

    13:42 24.11.2025

