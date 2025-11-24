Манолова внася днес жалба в АССГ срещу "зоните"

Днес Изправи се.БГ ще внесе в Административния съд София-град жалба, подписана от десетки граждани, срещу решението на СОС за двойно поскъпване на паркирането в “синя” и “зелена зона”, както и срещу тяхното териториално разширяване.
