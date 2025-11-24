Новини
Васил Велев: Напрежението срещу Бюджет 2026 расте

24 Ноември, 2025 08:50 1 351 32

  • васил велев-
  • бюджет 2026

Работодателските организации имат готовност за протест

Напрежението срещу Бюджет 2026 в предприятията, местните, браншовите и териториалните работодателски организации е голямо. То призовава към протест. Националните работодателски организации или ще оглавят този протест, или ще станат ненужни. Защото този бюджет се оценява като изключително несправедлив, ощетяващ 2 милиона работещи в реалния сектор – работници и специалисти. Това заяви в "Здравей, България" по Нова тв председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

По думите му това е "бюджет, който заробва в дългове". "Всеки ден новият дълг е 60 милиона лева. От едно работещо семейство ще се бръкне в джоба и ще се извадят по 100 лева на месец средно. И едновременно с това то ще задлъжнее с около 500 лева", подчерта той.

И обясни, че всичко това е заради по-високите осигуровки. "Предприятията и хората се чувстват излъгани, защото им беше обещано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки. Дълго време беше обещавано това – включително до последните седмици преди да се появи проектът за бюджет. И сега виждаме данъчна и осигурителна тежест, която расте", подчерта Велев.

Той обясни, че работодателите са направили предложения как да не се вдигат осигуровките, без да се промени салдото. "Да не се увеличават осигуровките с 10% за пенсии. Двата процентни пункта са всъщност 10%. Пенсионната осигуровка да не се увеличава. Да не се удвоява – със 100% увеличение – данък дивидент. Защото това не е данък за големите фирми, това е данък за физическите лица, които получават дивидент. Срещу какво?", попита председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал.

По думите му трябва да се увеличават толкова максималните осигурителни доходи, а с толкова, колкото беше заложено в средносрочната прогноза: "Срещу това – да се увеличат с 5% възнагражденията в бюджетната сфера, а не с двуцифрени числа на места, при това там, където и без това харчим най-много от целия Европейски съюз за заплати. Говоря за МВР, за сектор “Отбрана и сигурност”.

Според него издръжката на администрацията трябва да се увеличи с инфлацията, а не с повече. "И да се намалят с 3% само инвестициите, които са заложени в бюджета. Тези няколко корекции са достатъчни, за да компенсират по-малките приходи, ако тези три мерки се реализират. И това може да стане. Не е късно да стане. И ние настояваме това да се случи", категоричен е Велев.

И подчерта, че "очакваме много наши членове, дори и да не бъдат организирани централно – да протестират".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надзирател

    12 4 Отговор
    Когато дойде време да се запознаем ще те науча на пълният смисъл на фразата "растящо напрежение"!

    Коментиран от #28, #30, #31

    08:52 24.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    18 13 Отговор
    В коя държава бизнесът прави държавен бюджет? Питам, и отговор не искам.

    Коментиран от #4, #5

    08:54 24.11.2025

  • 3 Хе-хе

    7 8 Отговор
    Даржава, в която един санитар получава повече пари от един полицай се нарича медецинска държава! Това е казано преди 105 години от класиците на ленинизма! Тогава още футболистите не са били високо заплатени!

    08:54 24.11.2025

  • 4 Преминаващ

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    В която мyтри без образование ръководят държавата.

    Коментиран от #11

    08:56 24.11.2025

  • 5 Точно така!

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Българският бюджет е хранилка за псевдо бизнеса, който е на обществени поръчки и чекмеджета.

    09:00 24.11.2025

  • 6 бксфць

    10 8 Отговор
    ГЕРБ и крадливи другарчета си написали над 9 милиарда за да ги прекарат през техните фирми и да ги орабят. Така е разбират те работата, теглят заеми грабят( усвояват) парата и е виновен или Станишев или Орешарски или Асен. Те пишат бюджета, те ограбват парите на българите, а е виновен друг. От 2009 г Винету от банкя, ограби България и все друг е виновен. Слава на Господ Иисус Христос, вече и бизнеса дето си траеша до сега ще разбере че да те управлява крадлив лъжец не е никак добре. Следва Фалит, мИрси.

    09:00 24.11.2025

  • 7 Гост

    11 3 Отговор
    Каква готовност бе??? Направо да излизат, че 250 милиона струва ЕДИН километър асфалт. ЕДИН КИЛОМЕТЪР!!!!!!!!!!

    Коментиран от #29

    09:01 24.11.2025

  • 8 Хаха

    4 6 Отговор
    Ами разберете се с Тиквата да вдигне ДОД на 45% като в Германия. Тогава само работещите ще са ощетени. Само че май ще останете без работници освен ако не затворят летищата и границите.

    09:01 24.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    Държава в която "бизнесът" получава 8 милиарда енергийни помощи и още 10 милиарда разни субсидии и по разни програми, а бачкаторите получават 500 евро заплати, е държава без бизнес. Бизнесът са паразити живеещи на гърба на държавата.

    09:09 24.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Преминаващ":

    Още търсят дипломата на Киро Умния от Харвард. Генерал полковник Бойко Борисов е професор, доктор, инженер, д. т. н, велик българин и държавник.

    Коментиран от #14, #25

    09:14 24.11.2025

  • 12 Бачкер

    9 4 Отговор
    От този комсомолец приватизирал ТНТМ и генералски син чувам само, че парите за армията и МВР и минималната работна заплата са му най голямата пречка в живота. Това със сигърност се чува от него лично поне 15 години. Не чух като са работодатели какво направиха за развитието на икономиката да няма сив сектор и минимална работна заплата. Реват че имат недостиг на работна ръка а дават ниски заолати и крият осигуровки тоест не плащат към бюджета. Може би ни трябеат други работодатели ама те хората и без това ги избират навън. Интересно е друго че работата на държавните служители им се струва много лесна а пък с изключение на някой ведомства голям мерак за там няма. Всички обаче искат да са доставчици по обществени поръчки и доставят боклуци.

    09:15 24.11.2025

  • 13 Хе-хе

    5 2 Отговор
    Бизнеса бе разглезен в годините на управление на Тиква - 1 Спасител, Тиква - 2 Строител, Тиква - 3 Обединител, чрез всякакви помощи и подпомагания - за криза, за суша, за наводнение, за слана, за вирус, с ,,украински пари" и между другото - европейско субсидиране! Сега мафията загуби доверие, преди хората гласуваха за нея защото я обичат, след това, защото бяха платени и в последната фаза, само принудата и насилието може да задържи мафията на власт! Кой упражнява принудата - органите на репресията! Затова там отидоха парите ви! Всеки даскал е учил за принципи и методи на възпитание и обучение - убеждаване, поощрение и като не става - наказание! В началото бе словото, след това влезе в действия големият прът!

    09:17 24.11.2025

  • 14 Гост

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Ако искам да открадна няколко милиарда, веднага за доктор борисоф се сещам. Само той може да ме научи

    09:18 24.11.2025

  • 15 Благой от СОФстрой

    4 3 Отговор
    Поредния някакъв си никаквец се изходил!

    09:30 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нашето мнение – цялостна гражданска пози

    3 1 Отговор
    Трето – ниски данъци и 9% ДДС.
    Това не е каприз, а европейска практика за растеж.
    Високите данъци гонят работниците в чужбина и убиват малкия бизнес.
    Ниските данъци:
    • задържат хората в страната
    • привличат инвестиции
    • увеличават потреблението
    • свалят сивата икономика
    • и най-важното – качват приходите без да се душат хората

    Бюджетът се пълни от икономика, не от натиск.

    Четвърто – енергийна сигурност.
    Без стабилен петрол, газ и ток няма заводи, няма транспорт, няма растеж.
    Не можем да зависим от една страна или от един тръбопровод – енергия се осигурява с политика, не с лозунги.

    Пето – защита и стабилност.
    В свят, в който на няколко часа от нас падат ракети, държава без модерна отбрана е държава без бъдеще.
    Силната защита не води към война – пази мира.

    И когато всичко това се събере, картината е проста:

    Енергия + Защита + Чисти политици + Истински икономисти + 9% ДДС + ниски данъци + свободен бизнес = България, която не се страхува и не бяга.

    Това е моделът.
    Всичко друго са плакати, схеми и димки за наивници.

    09:34 24.11.2025

  • 18 Цървул

    4 2 Отговор
    Така наречения " бизнес " защо не работи ? Къде му е растежа ? Къде са му инвестициите ? Само хленч . Някой друг ли да ви свърши работата ? 30 години не ви стигнаха да се научите да произвеждате стоки с висока принадена стойност , да изнасяте и да печелите . Калпава работа .

    09:58 24.11.2025

  • 19 аве ей

    4 1 Отговор
    Тоз цървул дет не иска да дава и 1000 лв заплата. Комунист с куфарче

    10:04 24.11.2025

  • 20 Нико

    3 4 Отговор
    Този път ще плащаш дъртт мошенник Този милионер реве Защото му вдигнаха данък дивиден.Разчита че повечето хора не разбират И насъсква и лъже че се вдигнали данъци Да вдигнаха се ама за него За.работника 2% около 3/4€ повече от заплатата За пенсионната му осигуровка Не е данък !!! Данъка дивидент е за него !! За това реве

    10:06 24.11.2025

  • 21 Т.КОЛЕВ

    1 2 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ БИЛЕ 558 000 И ПОСТОЯННО СЕ УВЕЛИЧАВАЛИ И ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ЖИВЕЕЛИ НА ГЪРБА НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР ПОВЕЧЕТО ОТ ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ВЗИМАЛИ И ПО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ОТ ТИЯ В РЕАЛ.ИКОНОМИКА. ТОВА ГО НЯМА НИКЪДЕ ПО СВЕТА. ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ ОСИГОРОВКИ ОТ ДАНЪЦИ ПОСЛЕ ПЕНСИЙТЕ ИМ ОТ ДАНЪЦИ ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА ДО ГРОБ НА ГЪРБА НА РЕЯЛ ИКОНОМИКАТА. НА ВСЯКО ТРИМЕСИЧИЕ ДАЖЕ И БОНУСИ ВЗИМАЛИ И 13-ТА ЗАПЛАТА ВАКАНЦИЙ ИМАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ И 9 МЕСЕЦА В ГОДИНАТА РАБОТЕЛИ ДАСКАЛИ ДЕПУТАТИ НАПРИМЕР. НАЛИВАЛИ И МИЛИПНИ В ОБЩИНИТЕ ИЗ БЪЛГАРИЯ КОЙТО СА НА ВСЕКИ КОЛОМЕТЪР ОБЩИНА И НИКАКВИ СЪКРАЩЕНИЯ И РЕФОРМИ СЛИВАНИЯ НЕ ПРЕДПРИЕМАЛИ ТИЯ СИ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА РЕАЛ СЕКТОР КАТО ЦАРЕ ДАЖЕ ГИ ПЕНСИОНИРАЛИ И МЛАДИ НА 54 Г.И 6 МЕС.ТИЯ ВОЕННИ ПОЛИЦАЙ ПОЖЕРНИКАРА ВОДЕЛИ ГИ И ПЪРВА КАТЕГИЯ ТРУД РАБОТАТА ИМ БИЛА С ПОВИШЕНА ОПАСН.ЗА ЖИВОТА! А СТРОЙТЕЛИ СТРУГАРИ МЕХАНИЗАТОРИ И ДР.НЕ БИЛЕ С ОПАСН.ЗА ЖИВОТА И ГИ ВОДЕЛИ ТРЕТА ГЛУХА! ТОВА НЕ СА НИКАКВИ НОРМАЛНИ УПРАВНИЦИ А ПРОБЛЕМНИ И ОБРИЧАЩИ ПО ГОЛЯМТА ЧАСТ ОТ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ И ЕВРО РОБИ. ЗАКОНИТЕ ИМ ПРЕЧЕЛИ И СЕ ОПРАВДАВАТ СЪС МИНАЛОТО ТЕ ЗАЩО СА В ПАРЛАМЕНТА НАЛИ ДА КОРЕГИРАТ ИЗМЕНЯТ ПРОМЕНЯТ ВЪВЕЖДАТ ЗАКОНИ НО ЯВНО СА ДАЛАВЕРАДЖИЙ И ПОВЕЧЕТО КРАДЦИ. ПО ДОБРЕ ДА ИЗГУБЕЛИ 200 МИЛИПНА ЗАРАДИ АНТИ КОРУП.ОРГА ИЗАЦИЯ КОМИСИЯ И ДА НЕ Я ПРОМЕНЯТ ЗА ДА МОГАТ ДА КРАДЪТ ОТ ТИЯ ДРУГИТЕ 400 МИЛИОНА ЕВРОСЪЮЗНИТЕ.ВИЖДА СЕ ЧЕ СА НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ МНОЗИНСТВОТО В ПАРЛАМЕНТА.О ЗА ЦАРЕВО И ЕЛЕНИТЕ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ

    Коментиран от #32

    10:12 24.11.2025

  • 22 хаха

    3 1 Отговор
    Имаме готовност за протест , ще излезем аз и няколко колеги бизнесмени милионери . Работниците са на смяна във фабриката.

    10:16 24.11.2025

  • 23 хаха

    2 3 Отговор
    До там я докарахте другари че вече не хваща дикиш , ще си протестирате Ти Асен , Киро и някой друг пиян минал по площада

    10:18 24.11.2025

  • 24 Да това ще е

    0 0 Отговор
    България има нужда от енергия и стабилност
    Сигурността е основата на всяко развитие
    Енергийната политика трябва да е предвидима
    Петрола и газът дават сила на икономиката
    Без енергия няма индустрия и няма растеж
    Армията, флотът, ПВО и спецсилите трябва да са модерни
    Добрата защита пази мира и пази държавата
    Силната армия е гаранция срещу риск и натиск
    Трябват ни чисти по закона и честни управници
    Политиците да служат на хората, не на схеми
    Икономистите да създават растеж, не хаос
    Данъчната система трябва да бъде ясна и честна
    ДДС за основни стоки да е 9 процента
    Туризъм, хотели и ресторанти с 5 процента
    Продажбата на акции и крипто да е 9 процента
    Данък дивидент да бъде 5 процента стабилно
    Инвестиции над 4 милиарда да бъдат с 0 процента
    Ниските данъци носят реални данъчни приходи
    Осигуровките трябва да бъдат облекчени
    Разходите за труд да бъдат конкурентни
    Малкият бизнес се нуждае от подкрепа
    Голямата бюрокрация спира развитието
    Здравната застраховка да покрива 2 милиона лева
    Имуществената застраховка минимум 200000 лева
    Бизнесът се развива когато има доверие
    Честната конкуренция носи инвестиции
    Предвидимостта е ключ към силен пазар
    Левът е нашата стабилна и защитена валута
    Валутният борд пази спестяванията на хората
    Финансовата стабилност пази държавата
    Държавата трябва да пази частната собственост
    Инвестициите идват при ясни правила
    България трябва да гради, а не да руши

    10:19 24.11.2025

  • 25 И НАЙ-ВАЖНОТО

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Е, че е "готин" простак

    10:26 24.11.2025

  • 26 БОЧКО

    2 1 Отговор
    Нали на милиционерите, съдебната власт, прокуратура, държавните служители (не всички) увеличиха заплатите със сто процента? За толупа Борисов и свинчока-феномен Шиши са им най-важни милиционерите, за да ги пазят от "огромната народна любов", която расте сред населението с всяка следваща минута. Това, което се случва в България е чудовищно, нагло, управляващите газят работещите с ботуши, с каквито никой не си е позволявал до сега да го прави, нито наш, нито чужд завоевател. А уж са българи, милеят за хората, за държавата с главно Д. ГЕРБ-НН, БСП, ИТН са грабителите на века и на всички времена. Борисов, Пеевски, Зафиров и подлия Дългуч трябва незабавно да бъдат съдени по бързата процедура и въдворени там, където им е мястото, а то е за две хиляди години в тъмничен затвор.

    10:35 24.11.2025

  • 27 както беше при предишния

    2 1 Отговор
    все някой е напреки . но сега хем зоната разшириха хем няма пари за пенсии, заплати и ток и вода . 300 000 седят без вода .

    10:39 24.11.2025

  • 28 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Надзирател":

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 👏👏👏👏

    11:10 24.11.2025

  • 29 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    А ТИ КОЛКО ИСКАШ ДА СТРУВА ЕХ ЗАЩО НЕ СА ПОПИТАЛИ ТЕБ ХАХАХАХАХАХ

    12:37 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 пийни си кислол

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Т.КОЛЕВ":

    ша са упокоиш

    12:58 24.11.2025

