Васил Велев: Напрежението срещу Бюджет 2026 расте

Напрежението срещу Бюджет 2026 в предприятията, местните, браншовите и териториалните работодателски организации е голямо. То призовава към протест. Националните работодателски организации или ще оглавят този протест, или ще станат ненужни. Защото този бюджет се оценява като изключително несправедлив, ощетяващ 2 милиона работещи в реалния сектор – работници и специалисти. Това заяви в "Здравей, България" по Нова тв председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
По думите му това е "бюджет, който заробва в дългове". "Всеки ден новият дълг е 60 милиона лева. От едно работещо семейство ще се бръкне в джоба и ще се извадят по 100 лева на месец средно. И едновременно с това то ще задлъжнее с около 500 лева", подчерта той.
И обясни, че всичко това е заради по-високите осигуровки. "Предприятията и хората се чувстват излъгани, защото им беше обещано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки. Дълго време беше обещавано това – включително до последните седмици преди да се появи проектът за бюджет. И сега виждаме данъчна и осигурителна тежест, която расте", подчерта Велев.
Той обясни, че работодателите са направили предложения как да не се вдигат осигуровките, без да се промени салдото. "Да не се увеличават осигуровките с 10% за пенсии. Двата процентни пункта са всъщност 10%. Пенсионната осигуровка да не се увеличава. Да не се удвоява – със 100% увеличение – данък дивидент. Защото това не е данък за големите фирми, това е данък за физическите лица, които получават дивидент. Срещу какво?", попита председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал.
По думите му трябва да се увеличават толкова максималните осигурителни доходи, а с толкова, колкото беше заложено в средносрочната прогноза: "Срещу това – да се увеличат с 5% възнагражденията в бюджетната сфера, а не с двуцифрени числа на места, при това там, където и без това харчим най-много от целия Европейски съюз за заплати. Говоря за МВР, за сектор “Отбрана и сигурност”.
Според него издръжката на администрацията трябва да се увеличи с инфлацията, а не с повече. "И да се намалят с 3% само инвестициите, които са заложени в бюджета. Тези няколко корекции са достатъчни, за да компенсират по-малките приходи, ако тези три мерки се реализират. И това може да стане. Не е късно да стане. И ние настояваме това да се случи", категоричен е Велев.
И подчерта, че "очакваме много наши членове, дори и да не бъдат организирани централно – да протестират".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Надзирател
Коментиран от #28, #30, #31
08:52 24.11.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #4, #5
08:54 24.11.2025
3 Хе-хе
08:54 24.11.2025
4 Преминаващ
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":В която мyтри без образование ръководят държавата.
Коментиран от #11
08:56 24.11.2025
5 Точно така!
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Българският бюджет е хранилка за псевдо бизнеса, който е на обществени поръчки и чекмеджета.
09:00 24.11.2025
6 бксфць
09:00 24.11.2025
7 Гост
Коментиран от #29
09:01 24.11.2025
8 Хаха
09:01 24.11.2025
10 Данко Харсъзина
09:09 24.11.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Преминаващ":Още търсят дипломата на Киро Умния от Харвард. Генерал полковник Бойко Борисов е професор, доктор, инженер, д. т. н, велик българин и държавник.
Коментиран от #14, #25
09:14 24.11.2025
12 Бачкер
09:15 24.11.2025
13 Хе-хе
09:17 24.11.2025
14 Гост
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Ако искам да открадна няколко милиарда, веднага за доктор борисоф се сещам. Само той може да ме научи
09:18 24.11.2025
15 Благой от СОФстрой
09:30 24.11.2025
17 Нашето мнение – цялостна гражданска пози
Това не е каприз, а европейска практика за растеж.
Високите данъци гонят работниците в чужбина и убиват малкия бизнес.
Ниските данъци:
• задържат хората в страната
• привличат инвестиции
• увеличават потреблението
• свалят сивата икономика
• и най-важното – качват приходите без да се душат хората
Бюджетът се пълни от икономика, не от натиск.
Четвърто – енергийна сигурност.
Без стабилен петрол, газ и ток няма заводи, няма транспорт, няма растеж.
Не можем да зависим от една страна или от един тръбопровод – енергия се осигурява с политика, не с лозунги.
Пето – защита и стабилност.
В свят, в който на няколко часа от нас падат ракети, държава без модерна отбрана е държава без бъдеще.
Силната защита не води към война – пази мира.
И когато всичко това се събере, картината е проста:
Енергия + Защита + Чисти политици + Истински икономисти + 9% ДДС + ниски данъци + свободен бизнес = България, която не се страхува и не бяга.
Това е моделът.
Всичко друго са плакати, схеми и димки за наивници.
09:34 24.11.2025
18 Цървул
09:58 24.11.2025
19 аве ей
10:04 24.11.2025
20 Нико
10:06 24.11.2025
21 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #32
10:12 24.11.2025
22 хаха
10:16 24.11.2025
23 хаха
10:18 24.11.2025
24 Да това ще е
Сигурността е основата на всяко развитие
Енергийната политика трябва да е предвидима
Петрола и газът дават сила на икономиката
Без енергия няма индустрия и няма растеж
Армията, флотът, ПВО и спецсилите трябва да са модерни
Добрата защита пази мира и пази държавата
Силната армия е гаранция срещу риск и натиск
Трябват ни чисти по закона и честни управници
Политиците да служат на хората, не на схеми
Икономистите да създават растеж, не хаос
Данъчната система трябва да бъде ясна и честна
ДДС за основни стоки да е 9 процента
Туризъм, хотели и ресторанти с 5 процента
Продажбата на акции и крипто да е 9 процента
Данък дивидент да бъде 5 процента стабилно
Инвестиции над 4 милиарда да бъдат с 0 процента
Ниските данъци носят реални данъчни приходи
Осигуровките трябва да бъдат облекчени
Разходите за труд да бъдат конкурентни
Малкият бизнес се нуждае от подкрепа
Голямата бюрокрация спира развитието
Здравната застраховка да покрива 2 милиона лева
Имуществената застраховка минимум 200000 лева
Бизнесът се развива когато има доверие
Честната конкуренция носи инвестиции
Предвидимостта е ключ към силен пазар
Левът е нашата стабилна и защитена валута
Валутният борд пази спестяванията на хората
Финансовата стабилност пази държавата
Държавата трябва да пази частната собственост
Инвестициите идват при ясни правила
България трябва да гради, а не да руши
10:19 24.11.2025
25 И НАЙ-ВАЖНОТО
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Е, че е "готин" простак
10:26 24.11.2025
26 БОЧКО
10:35 24.11.2025
27 както беше при предишния
10:39 24.11.2025
28 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞
До коментар #1 от "Надзирател":😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 👏👏👏👏
11:10 24.11.2025
29 Промяна
До коментар #7 от "Гост":А ТИ КОЛКО ИСКАШ ДА СТРУВА ЕХ ЗАЩО НЕ СА ПОПИТАЛИ ТЕБ ХАХАХАХАХАХ
12:37 24.11.2025
32 пийни си кислол
До коментар #21 от "Т.КОЛЕВ":ша са упокоиш
12:58 24.11.2025