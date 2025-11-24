Васил Велев: Напрежението срещу Бюджет 2026 расте

Напрежението срещу Бюджет 2026 в предприятията, местните, браншовите и териториалните работодателски организации е голямо. То призовава към протест. Националните работодателски организации или ще оглавят този протест, или ще станат ненужни. Защото този бюджет се оценява като изключително несправедлив, ощетяващ 2 милиона работещи в реалния сектор – работници и специалисти. Това заяви в "Здравей, България" по Нова тв председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

По думите му това е "бюджет, който заробва в дългове". "Всеки ден новият дълг е 60 милиона лева. От едно работещо семейство ще се бръкне в джоба и ще се извадят по 100 лева на месец средно. И едновременно с това то ще задлъжнее с около 500 лева", подчерта той.

И обясни, че всичко това е заради по-високите осигуровки. "Предприятията и хората се чувстват излъгани, защото им беше обещано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки. Дълго време беше обещавано това – включително до последните седмици преди да се появи проектът за бюджет. И сега виждаме данъчна и осигурителна тежест, която расте", подчерта Велев.

Той обясни, че работодателите са направили предложения как да не се вдигат осигуровките, без да се промени салдото. "Да не се увеличават осигуровките с 10% за пенсии. Двата процентни пункта са всъщност 10%. Пенсионната осигуровка да не се увеличава. Да не се удвоява – със 100% увеличение – данък дивидент. Защото това не е данък за големите фирми, това е данък за физическите лица, които получават дивидент. Срещу какво?", попита председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал.

По думите му трябва да се увеличават толкова максималните осигурителни доходи, а с толкова, колкото беше заложено в средносрочната прогноза: "Срещу това – да се увеличат с 5% възнагражденията в бюджетната сфера, а не с двуцифрени числа на места, при това там, където и без това харчим най-много от целия Европейски съюз за заплати. Говоря за МВР, за сектор “Отбрана и сигурност”.

Според него издръжката на администрацията трябва да се увеличи с инфлацията, а не с повече. "И да се намалят с 3% само инвестициите, които са заложени в бюджета. Тези няколко корекции са достатъчни, за да компенсират по-малките приходи, ако тези три мерки се реализират. И това може да стане. Не е късно да стане. И ние настояваме това да се случи", категоричен е Велев.

И подчерта, че "очакваме много наши членове, дори и да не бъдат организирани централно – да протестират".