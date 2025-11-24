Васил Караиванов: Започна изтеглянето на авоари от България

Икономистът Васил Караиванов коментира темата с Бюджет 2026 пред Нова тв. На въпрос какъв ще е ефектът, ако този бюджет се приеме и ще има ли протести, той заяви: "Този протест, който е на улицата, не е най-страшният. А и протестът вече започна. Започна с изтеглянето на авоари, парични средства, капитали, които започват да излизат от България. Говоря за бизнеси, които си изнасят парите от България навън".
По думите му последната статистика към септември показва нещо, което не се е случвало досега в платежния баланс. "Като погледнем – дъщерни компании на компании-майки от чужбина са изнесли около 1 милиард евро под формата на заеми от българската компания. Дъщерната българска компания е предоставила на компанията-майка такива заеми".
Караиванов обясни и какво означава това. "Различни са причините във всеки един случай. Но като цяло – поради това, че последните години имаше натрупване на много големи парични маси, депозитите растяха, поради нарастването и на доходите – в общи линии парите няма да се задържат в България. Те започват да излизат от страната. И това е тихият протест. Това е опасният протест. Първо хората, които имат спестявания, започват все повече да инвестират навън. Последните години около 5 милиарда лева на година са портфейлните инвестиции от страна на български граждани към чужбина. Тоест излизат по 5 милиарда лева на година – около 2,5 милиарда евро", подчерта той.
Но в момента се вижда и новият процес - по излизане на пари от дъщерните компании към компаниите-майки. "Най-малкото – като погледнете в Западна Европа, в Германия – лихвите по краткосрочните държавни ценни книжа там са много по-високи. Те са близо 2%, 1,8–1,9% на годишна база спрямо депозитите в български банки и спрямо останалите ценни книжа на българската държава", даде пример той.
1 Нормално е
Коментиран от #37
09:03 24.11.2025
2 Сорос кукловод на "демократите"
Коментиран от #11, #12, #14
09:03 24.11.2025
3 Нормално
Коментиран от #49
09:04 24.11.2025
4 Пич
09:04 24.11.2025
5 честен ционист
09:04 24.11.2025
6 Димитър
Коментиран от #9
09:05 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз предлагам
Коментиран от #10, #32
09:06 24.11.2025
9 така е
До коментар #6 от "Димитър":и най-вече руснаците, че им става скъпичко за живот тук.
Коментиран от #26
09:06 24.11.2025
10 съгласен
До коментар #8 от "Аз предлагам":Дайте да ги бием на избори и ще се изнесат сами.
Коментиран от #42
09:07 24.11.2025
11 ФАКТ
До коментар #2 от "Сорос кукловод на "демократите"":2 стаен в Лондон е 900 000 евра. В София е без пари - 180 000 евра.
Коментиран от #21, #22
09:08 24.11.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Сорос кукловод на "демократите"":9 хиляди за нормалните хора❗
ВЛАСТ/и/ТУТКИТЕ си купуват имоти
ТАЗИ ГОДИНА по ...
СЕДЕМСТОТИН евро квадрата в ... Драгалевци❗
09:08 24.11.2025
13 Гражданин
09:09 24.11.2025
14 мумията на лелин
До коментар #2 от "Сорос кукловод на "демократите"":е друго си е комунални жилища, купони и всичко да се раздели... :D
Коментиран от #17, #18, #19
09:09 24.11.2025
15 Ъъъъ
Коментиран от #27
09:10 24.11.2025
16 Преведено
09:11 24.11.2025
17 всеки му според нуждите
До коментар #14 от "мумията на лелин":Прав си. Също е добре доктора и автотенекиджията да вземат еднакво. Като едно време. Какво са ми се разпасали тенекиджиите да вземат повече! Всеки му според способностите, всеки му според нуждите.
09:12 24.11.2025
18 Путин
До коментар #14 от "мумията на лелин":Друго си е половината да нямат жилища.
09:12 24.11.2025
19 Хахахаха
До коментар #14 от "мумията на лелин":И нямаше банани! Затова байНаско от ппдб/ЛГБТ порастна само 150см! Кажи си го, не ни го спестявай!😂😂😂
Коментиран от #36
09:13 24.11.2025
20 чудя се
09:18 24.11.2025
21 Байрактар"70
До коментар #11 от "ФАКТ":Къде е това в Лондон?
09:18 24.11.2025
22 Буха ха
До коментар #11 от "ФАКТ":Заменям тристаен апартамент в Mayfair за двустаен в Докторската градина.
09:23 24.11.2025
23 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
09:26 24.11.2025
24 Данко Харсъзина
09:29 24.11.2025
25 Цървул
09:47 24.11.2025
26 провинциалист
До коментар #9 от "така е":"и най-вече руснаците, че им става скъпичко за живот тук." - и като останат само лицата на демокрацията - братчедите от маалата и меките китки, съвсем ще цъфнем и вържем.
Коментиран от #28, #29
09:49 24.11.2025
27 Даа!
До коментар #15 от "Ъъъъ":Вероятно,грешно го приемате.Ще ви дам елементарен пример,каква е схемата- " филиал- майка"Все едно, пред данъчните да посочите,че вие сте преодоставили " кредит" на майка си.А на практика,сте едно семейство ,а вие като член( филиал) превеждате цялата печалба към " майка си" - банкстерски хватки..Но по закон,не дължите данък,върху тази сума.С тази врътка,са източвани милиарди в продължение на десетилетия,през хр.вериги,софийска вода,ерепета.За останалите,беше ясно,още в момента,в който излезе решението на Конвергентен доклад,че трябва да си изчистят натрупаното в сивата зона.А то е десетки милиарди в лева.До сега са били на тъмно и спокойно в банките,заради банковата тайна.Но след обмяната в евро,в определен момент,ще възникнат опасни въпроси към всеки.Ще ги задава ЕЦБ ,как,откъде,платени ли са данъци за тези периоди.Сега все още нямат проблеми,пак заради банковата тайна.Посочва се обща сума,но не конкретни лица,фирми.Те са си оплели кошницата,поне за пет поколения напред.Инертният и волски търпелив Ганчо да му мисли: С50% орязана на практика заплата или пенсия - плучава сега чисто 1500 лв,след нова година - около 700 евро,защото пропуска,че данъци и осигуровки никой не е отменил.Та как ще се оправя със 700 евро,когато всичко вече е в евро не знам.
Коментиран от #41
09:56 24.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 така е
До коментар #26 от "провинциалист":Викаш досега руснаците са крепили България жива, а 36 години ни лъжат че са си тръгнали от тук. Направа да падладейш.
Коментиран от #30
09:57 24.11.2025
30 провинциалист
До коментар #29 от "така е":Не, не викам това. Викам, че ръстът на поборниците срещу руската агресия рЕзко надминава ръста на поборниците срещу фашизма в предишния режим и че това се отразява силно негативно на ръста на икономиката.
10:17 24.11.2025
31 Чужди компании-майки цицат от децата си
Но така е при капитализма. Безплатен обяд няма. Работи се на ишлеме, така както работят проститутките за своите сводници, които прибират печалбите.
Къде сте сини деца на демократическата проституция!
Още ли скачате, за да се отречете от това, което са построили вашите деди и родители?
Васко Ухото ще ви оправи, жалки жълтопаветници!
10:18 24.11.2025
32 Зъл пес
До коментар #8 от "Аз предлагам":А аз предлагам масово да гласувате на изборите.Само така може да ги премахнете от политиката.И моля да ми посочите за кого да гласувам следващия път.Предварително благодаря.
Коментиран от #35
10:18 24.11.2025
33 Нещата се нагласят бавно
Коментиран от #46
10:18 24.11.2025
34 държавата е най-силна
10:22 24.11.2025
35 провинциалист
До коментар #32 от "Зъл пес":Ако си пропуснал да гласуваш за Кир, Кокор, Чалгун или някой от останалите изчегъртващи, не е къно да се реваншираш. На идните президентски и парламентарни избори (когато им дойде реда) спокойно може да гласуваш за Дядо Мраз или Дядо Коледа. А може и за Дядо Нова Година.
10:23 24.11.2025
36 Не е пораснал от прекомерно навеждане
До коментар #19 от "Хахахаха":А иначе, откъде си сигурен, че не е ял банани, за да порасне?
10:25 24.11.2025
37 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Нормално е":Да, прав яи. Добре им беше на Била, Кофланд, Лидл, Метро, Практикер, Бриколаж, разните му банки. Хубаво ни ощавиха, сега гепят и бегааат
Коментиран от #38
10:49 24.11.2025
38 точно тези никога няма да избягат
До коментар #37 от "Хохо Бохо":Големите вериги ВИНАГИ са били на светло, защото властите ги гледат под лупа постоянно.
Коментиран от #43
10:51 24.11.2025
39 Долу ЕС
10:52 24.11.2025
40 глупости на търкалета, поредния тъпанар
10:56 24.11.2025
41 ои8уйхътгрф
До коментар #27 от "Даа!":Имаш пропуски в схемата с източването...
- дъщерната фирма плаща на фирмата-майка огромни пари за "консултации" и други подобни НЕматериални услуги които не могат да се проследят
- тези огромни пари обаче подлежат на облагане с данъци което не им харесва на хората у централата
- съответно парите се прехвърлят като заем към някоя дъщерна или просто "наша" фирма
- разбира се от там ги връщат в централата под формата на "пари за консултации"
- и това се повтаря стотици пъти
- и накрая дъщерните фирми се оказват с големи (макар и фиктивни) задължения към фирмата-майка и при необходимост могат във всеки един момент да бъдат ликвидирани
- тогава фирмата-майка записва едни огромни цифри като счетоводна загуба и следващите години НЕ плаща данъци...
Коментиран от #50
11:01 24.11.2025
42 От чужбина
До коментар #10 от "съгласен":НЕЕЕ, първо да оставят парите. Да се изнасят голи, както майките им са ги родили.
11:02 24.11.2025
43 Име
До коментар #38 от "точно тези никога няма да избягат":Те няма да озбягат, но това не означава, че не източват пари към централите си! А доколко са под "наблюдение" от властите, то е друг въпрос.
Коментиран от #48
11:06 24.11.2025
44 E кво сега?
Коментиран от #51
11:08 24.11.2025
45 Имат ли изгода
11:15 24.11.2025
46 Така е при капитализма
До коментар #33 от "Нещата се нагласят бавно":Ишлемето крепи държавата Р.Б. - периферия на еС (метрополиите).
СССР пропадна, докато даваше на перифериите си, за да се изравнят с центъра.
еС се крепи на балъците от периферията.
На запад живеят на нашия гръб, а децата ни с изпържените от западната пропаганда мозъци, плюят всичко българско и родно, защото не сме "нормална" държава като държавите пиявици и паразити от центъра на еС!
11:20 24.11.2025
47 Феникс
11:24 24.11.2025
48 а ти какво искаш
До коментар #43 от "Име":Веригите са дошли в България за да правят пари, а не са благотворителни дружества.
11:34 24.11.2025
49 Всеки бяга от коч.ината
До коментар #3 от "Нормално":това са стари приказки че напускат страната
кои? разни гурбетчии от малцинства които често шетат насам и натам
а то големите градове работещи в офиси?
явно доста не знаят че покупателната способност в софия е по голяма от букурещ, братислава, будапеща, атина а с 7% по ниска от някои канадски градове
изхождайки цени и средна заплата чиста около 1500 евро
не че в провинцията е по добре
това е за тез дето вземат 3000 лв чисто в софия
12:13 24.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ои8уйхътгрф
До коментар #44 от "E кво сега?":Кирташки, ти нямаш пари да се обръснеш бе- като лъжеш гледай да е по-скромничко другия път...
14:14 24.11.2025