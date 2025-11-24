Васил Караиванов: Започна изтеглянето на авоари от България

Новини
По думите му последната статистика към септември показва нещо, което не се е случвало досега в платежния баланс

Икономистът Васил Караиванов коментира темата с Бюджет 2026 пред Нова тв. На въпрос какъв ще е ефектът, ако този бюджет се приеме и ще има ли протести, той заяви: "Този протест, който е на улицата, не е най-страшният. А и протестът вече започна. Започна с изтеглянето на авоари, парични средства, капитали, които започват да излизат от България. Говоря за бизнеси, които си изнасят парите от България навън".

По думите му последната статистика към септември показва нещо, което не се е случвало досега в платежния баланс. "Като погледнем – дъщерни компании на компании-майки от чужбина са изнесли около 1 милиард евро под формата на заеми от българската компания. Дъщерната българска компания е предоставила на компанията-майка такива заеми".

Караиванов обясни и какво означава това. "Различни са причините във всеки един случай. Но като цяло – поради това, че последните години имаше натрупване на много големи парични маси, депозитите растяха, поради нарастването и на доходите – в общи линии парите няма да се задържат в България. Те започват да излизат от страната. И това е тихият протест. Това е опасният протест. Първо хората, които имат спестявания, започват все повече да инвестират навън. Последните години около 5 милиарда лева на година са портфейлните инвестиции от страна на български граждани към чужбина. Тоест излизат по 5 милиарда лева на година – около 2,5 милиарда евро", подчерта той.

Но в момента се вижда и новият процес - по излизане на пари от дъщерните компании към компаниите-майки. "Най-малкото – като погледнете в Западна Европа, в Германия – лихвите по краткосрочните държавни ценни книжа там са много по-високи. Те са близо 2%, 1,8–1,9% на годишна база спрямо депозитите в български банки и спрямо останалите ценни книжа на българската държава", даде пример той.


  • 1 Нормално е

    32 48 Отговор
    След поскъпването на работната ръка в България и затягане контрола върху прането на мръсни пари е нормално мръсните бизнеси да се изнесат от страната. Затова са "протестите". Някой си му беше добре тук в Европа.

    Коментиран от #37

    09:03 24.11.2025

  • 2 Сорос кукловод на "демократите"

    50 5 Отговор
    Важното е заплатите да растат и квадрата да стане 9 хил евро като в "нормалните" държави.

    Коментиран от #11, #12, #14

    09:03 24.11.2025

  • 3 Нормално

    64 5 Отговор
    Всеки бяга от коч.ината

    Коментиран от #49

    09:04 24.11.2025

  • 4 Пич

    48 6 Отговор
    Тоя е идиот , който другите идиоти от ГЕРБ , ПП и останалите трябва да уволнят незабавно !!! Всички Тикви се скъсаха да лъжат че като приемем еврото ще потекат реки от пари и инвестиции , а тоя тъп кретен им Е.М !

    09:04 24.11.2025

  • 5 честен ционист

    26 4 Отговор
    Немчура си заминава от България.

    09:04 24.11.2025

  • 6 Димитър

    55 6 Отговор
    Това е само началото , всичко ще се изнесе

    Коментиран от #9

    09:05 24.11.2025

  • 8 Аз предлагам

    62 5 Отговор
    Да изнесем Борисов и Пеевски и да се приключи с тази агония!

    Коментиран от #10, #32

    09:06 24.11.2025

  • 9 така е

    14 36 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър":

    и най-вече руснаците, че им става скъпичко за живот тук.

    Коментиран от #26

    09:06 24.11.2025

  • 10 съгласен

    31 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аз предлагам":

    Дайте да ги бием на избори и ще се изнесат сами.

    Коментиран от #42

    09:07 24.11.2025

  • 11 ФАКТ

    8 32 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос кукловод на "демократите"":

    2 стаен в Лондон е 900 000 евра. В София е без пари - 180 000 евра.

    Коментиран от #21, #22

    09:08 24.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос кукловод на "демократите"":

    9 хиляди за нормалните хора❗
    ВЛАСТ/и/ТУТКИТЕ си купуват имоти
    ТАЗИ ГОДИНА по ...
    СЕДЕМСТОТИН евро квадрата в ... Драгалевци❗

    09:08 24.11.2025

  • 13 Гражданин

    37 4 Отговор
    Всяка нормална фирма бяга от тази мафиотска територия

    09:09 24.11.2025

  • 14 мумията на лелин

    9 20 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос кукловод на "демократите"":

    е друго си е комунални жилища, купони и всичко да се раздели... :D

    Коментиран от #17, #18, #19

    09:09 24.11.2025

  • 15 Ъъъъ

    8 11 Отговор
    Щом са изнесени под формата на заеми, не би ли трябвало да се върнат някога тези заеми???🤔

    Коментиран от #27

    09:10 24.11.2025

  • 16 Преведено

    6 3 Отговор
    Всички ще работят за държавата. Някои не искат.

    09:11 24.11.2025

  • 17 всеки му според нуждите

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "мумията на лелин":

    Прав си. Също е добре доктора и автотенекиджията да вземат еднакво. Като едно време. Какво са ми се разпасали тенекиджиите да вземат повече! Всеки му според способностите, всеки му според нуждите.

    09:12 24.11.2025

  • 18 Путин

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "мумията на лелин":

    Друго си е половината да нямат жилища.

    09:12 24.11.2025

  • 19 Хахахаха

    29 6 Отговор

    До коментар #14 от "мумията на лелин":

    И нямаше банани! Затова байНаско от ппдб/ЛГБТ порастна само 150см! Кажи си го, не ни го спестявай!😂😂😂

    Коментиран от #36

    09:13 24.11.2025

  • 20 чудя се

    17 4 Отговор
    Инвеститори се изнасяли от България, че поскъпнал труда и скочили разходите за заплати. Чудя се да плача ли, или да се радвам? Помогнете ми.

    09:18 24.11.2025

  • 21 Байрактар"70

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    Къде е това в Лондон?

    09:18 24.11.2025

  • 22 Буха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    Заменям тристаен апартамент в Mayfair за двустаен в Докторската градина.

    09:23 24.11.2025

  • 23 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    14 5 Отговор
    Ама тва нема нищо общо с еврото, ний сме още в левввв!

    09:26 24.11.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    8 11 Отговор
    Още един умник. На такива трябва да им удрят по 100 тояги на голо след като излязат от студиото.

    09:29 24.11.2025

  • 25 Цървул

    4 7 Отговор
    И без това щеше да се случи . Прав им път . Други ще дойдат .

    09:47 24.11.2025

  • 26 провинциалист

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    "и най-вече руснаците, че им става скъпичко за живот тук." - и като останат само лицата на демокрацията - братчедите от маалата и меките китки, съвсем ще цъфнем и вържем.

    Коментиран от #28, #29

    09:49 24.11.2025

  • 27 Даа!

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъ":

    Вероятно,грешно го приемате.Ще ви дам елементарен пример,каква е схемата- " филиал- майка"Все едно, пред данъчните да посочите,че вие сте преодоставили " кредит" на майка си.А на практика,сте едно семейство ,а вие като член( филиал) превеждате цялата печалба към " майка си" - банкстерски хватки..Но по закон,не дължите данък,върху тази сума.С тази врътка,са източвани милиарди в продължение на десетилетия,през хр.вериги,софийска вода,ерепета.За останалите,беше ясно,още в момента,в който излезе решението на Конвергентен доклад,че трябва да си изчистят натрупаното в сивата зона.А то е десетки милиарди в лева.До сега са били на тъмно и спокойно в банките,заради банковата тайна.Но след обмяната в евро,в определен момент,ще възникнат опасни въпроси към всеки.Ще ги задава ЕЦБ ,как,откъде,платени ли са данъци за тези периоди.Сега все още нямат проблеми,пак заради банковата тайна.Посочва се обща сума,но не конкретни лица,фирми.Те са си оплели кошницата,поне за пет поколения напред.Инертният и волски търпелив Ганчо да му мисли: С50% орязана на практика заплата или пенсия - плучава сега чисто 1500 лв,след нова година - около 700 евро,защото пропуска,че данъци и осигуровки никой не е отменил.Та как ще се оправя със 700 евро,когато всичко вече е в евро не знам.

    Коментиран от #41

    09:56 24.11.2025

  • 29 така е

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "провинциалист":

    Викаш досега руснаците са крепили България жива, а 36 години ни лъжат че са си тръгнали от тук. Направа да падладейш.

    Коментиран от #30

    09:57 24.11.2025

  • 30 провинциалист

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "така е":

    Не, не викам това. Викам, че ръстът на поборниците срещу руската агресия рЕзко надминава ръста на поборниците срещу фашизма в предишния режим и че това се отразява силно негативно на ръста на икономиката.

    10:17 24.11.2025

  • 31 Чужди компании-майки цицат от децата си

    8 2 Отговор
    в бедна и нещастна капиталистическа България.

    Но така е при капитализма. Безплатен обяд няма. Работи се на ишлеме, така както работят проститутките за своите сводници, които прибират печалбите.

    Къде сте сини деца на демократическата проституция!

    Още ли скачате, за да се отречете от това, което са построили вашите деди и родители?

    Васко Ухото ще ви оправи, жалки жълтопаветници!

    10:18 24.11.2025

  • 32 Зъл пес

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аз предлагам":

    А аз предлагам масово да гласувате на изборите.Само така може да ги премахнете от политиката.И моля да ми посочите за кого да гласувам следващия път.Предварително благодаря.

    Коментиран от #35

    10:18 24.11.2025

  • 33 Нещата се нагласят бавно

    14 0 Отговор
    Човекът ви говори с цифри и факти вие пак го избивате на битово ниво. Само услугите крепят платежния баланс. Търговията отдавна сме дефицит. Какво да правиш като сме ишлеме икономика с ниска добавена стойност която не може да поеме по високи нива на заплащане на труда.

    Коментиран от #46

    10:18 24.11.2025

  • 34 държавата е най-силна

    2 0 Отговор
    държавата има огромни авоари и резерви плюс дълга новия . едва ли извежда авоарите си в швейцарски банки . а бегейци държат милиард лева само . ако всеки има 1000 лева на влог . 6 700 000 човека . това са 6 700 000 000 . то е ясно . щяха да са в банка 7 милярда лева . а има биткойнти , злато и диаманти . то не е забранено някой да си сложи парите в офшорна зона . щом са легални . те американците така правят .

    10:22 24.11.2025

  • 35 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Зъл пес":

    Ако си пропуснал да гласуваш за Кир, Кокор, Чалгун или някой от останалите изчегъртващи, не е къно да се реваншираш. На идните президентски и парламентарни избори (когато им дойде реда) спокойно може да гласуваш за Дядо Мраз или Дядо Коледа. А може и за Дядо Нова Година.

    10:23 24.11.2025

  • 36 Не е пораснал от прекомерно навеждане

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    А иначе, откъде си сигурен, че не е ял банани, за да порасне?

    10:25 24.11.2025

  • 37 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално е":

    Да, прав яи. Добре им беше на Била, Кофланд, Лидл, Метро, Практикер, Бриколаж, разните му банки. Хубаво ни ощавиха, сега гепят и бегааат

    Коментиран от #38

    10:49 24.11.2025

  • 38 точно тези никога няма да избягат

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хохо Бохо":

    Големите вериги ВИНАГИ са били на светло, защото властите ги гледат под лупа постоянно.

    Коментиран от #43

    10:51 24.11.2025

  • 39 Долу ЕС

    4 2 Отговор
    само знам, че до набутването ни в еврото от бмб и нн насила без референдум такива проблеми нямаше!

    10:52 24.11.2025

  • 40 глупости на търкалета, поредния тъпанар

    1 2 Отговор
    просто досега имаше вратички да не плащат данъци тук и си пишеха Royaltis, а сега няма мърдане и затова търсят други страни извън евро зоната, за да не плащан данъци

    10:56 24.11.2025

  • 41 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Даа!":

    Имаш пропуски в схемата с източването...

    - дъщерната фирма плаща на фирмата-майка огромни пари за "консултации" и други подобни НЕматериални услуги които не могат да се проследят
    - тези огромни пари обаче подлежат на облагане с данъци което не им харесва на хората у централата
    - съответно парите се прехвърлят като заем към някоя дъщерна или просто "наша" фирма
    - разбира се от там ги връщат в централата под формата на "пари за консултации"
    - и това се повтаря стотици пъти
    - и накрая дъщерните фирми се оказват с големи (макар и фиктивни) задължения към фирмата-майка и при необходимост могат във всеки един момент да бъдат ликвидирани
    - тогава фирмата-майка записва едни огромни цифри като счетоводна загуба и следващите години НЕ плаща данъци...

    Коментиран от #50

    11:01 24.11.2025

  • 42 От чужбина

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "съгласен":

    НЕЕЕ, първо да оставят парите. Да се изнасят голи, както майките им са ги родили.

    11:02 24.11.2025

  • 43 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "точно тези никога няма да избягат":

    Те няма да озбягат, но това не означава, че не източват пари към централите си! А доколко са под "наблюдение" от властите, то е друг въпрос.

    Коментиран от #48

    11:06 24.11.2025

  • 44 E кво сега?

    1 2 Отговор
    Да не инвестирам навън ли? Купил съм си парцел в Халкидики, ще си направя хотелчето. В ЕС това е нормална практика. Ако инвестирах в Северен Кипър щеше да е проблем, защото е страна с мътна юрисдикция. Гърците също си изтеглят регистрираните в България фирми, защото губят изгодата си. Българските фирми си изтеглят дивидентите сега при 5% данък, за да не го правят догодина при 10%. Това е нормална реакция на бизнеса и не застрашава държавните финанси.

    Коментиран от #51

    11:08 24.11.2025

  • 45 Имат ли изгода

    0 0 Отговор
    ГЕРБ/Ново начало, а и миньоните около тях, от развиваща се икономика и по-високи доходи на българите? От една страна уж имат, защото ще има малко повече постъпления в бюджета и пари за усвояване от обръчите. От друга - колко пък растеж да има като основните ни икономически партньори в ЕС са в реална рецесия и то не от скоро? Та не е ли по-добре да си осигурят още по-верни еничари - хем пазачи, хем гласоподаватели, като вземат още от бизнеса и джоба на независещите от тях граждани? Кой гласува за двете нечофтокопитни - калинките на държавна хранилка, социалнослаби и висящите на държавни поръчки с техните служители или образовани и грамотни хора, що-годе финансово независими? Отговорът е ясен - прасетата нямат нужда от вторите, а от първите. Ще управляват, когато искат, когато не искат - ще си слагат измислени служебни правителства, които пак са от техни хора, защото така промениха конституцията, даже от време на време ще дават на някой друг да взема властта с няколкостотин хиляди държавни калинки, работещи открито срещу него. Съдебната система, силовите ведомства, разпределителите на държавни и областни средства, а и еврофондове са под техен контрол. Разграбват колкото могат и после по данъчните оазиси след няколко години и ще дават интервюта колко е зле и колко добре е било при тях.

    11:15 24.11.2025

  • 46 Така е при капитализма

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Нещата се нагласят бавно":

    Ишлемето крепи държавата Р.Б. - периферия на еС (метрополиите).

    СССР пропадна, докато даваше на перифериите си, за да се изравнят с центъра.

    еС се крепи на балъците от периферията.

    На запад живеят на нашия гръб, а децата ни с изпържените от западната пропаганда мозъци, плюят всичко българско и родно, защото не сме "нормална" държава като държавите пиявици и паразити от центъра на еС!

    11:20 24.11.2025

  • 47 Феникс

    0 1 Отговор
    Надежда тука всяка оставете и за революция вие се гответе!

    11:24 24.11.2025

  • 48 а ти какво искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Име":

    Веригите са дошли в България за да правят пари, а не са благотворителни дружества.

    11:34 24.11.2025

  • 49 Всеки бяга от коч.ината

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    това са стари приказки че напускат страната

    кои? разни гурбетчии от малцинства които често шетат насам и натам

    а то големите градове работещи в офиси?
    явно доста не знаят че покупателната способност в софия е по голяма от букурещ, братислава, будапеща, атина а с 7% по ниска от някои канадски градове
    изхождайки цени и средна заплата чиста около 1500 евро

    не че в провинцията е по добре
    това е за тез дето вземат 3000 лв чисто в софия

    12:13 24.11.2025

  • 51 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "E кво сега?":

    Кирташки, ти нямаш пари да се обръснеш бе- като лъжеш гледай да е по-скромничко другия път...

    14:14 24.11.2025

