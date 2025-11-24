КНСБ протестира за обществения сектор, движението е блокирано

Движението по бул. "Цар Освободител" в центъра на София е блокирано от протестиращи. В 12 часа пред служебния вход на Народното събрание започна протест, организиран от КНСБ. Синдикатът недоволства от параметрите на бюджета и подоходната политика, като иска от депутатите допълнителни 62 милиона евро за заплати в обществения сектор, съобщава БНР.
Протестът организиран като предколедно тържество с елха и подаръци, но не всички от тях са пълни. В него участват Снежанка и Дядо Коледа на фона на лилавите знамена на КНСБ. Много от участниците са дошли от страната, за да се включат в протестното мероприятие.
Като Дядо Коледа е облечен главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който обясни защо:
"Защото очевидно хората, които не им стигат парите, явно не са слушали, за да няма пари за тях. Едни кутии сме взели, празни са, няма пари, няма ръст на заплатите. Много е по-малък от ръста в частния сектор, от ръста на другите в обществения сектор. Хората в НОИ, НАП, АСП, "Български пощи", градския транспорт и БДЖ очевидно бяха забравени. Търсим 60 милиона евро за всичките за ръст в заплатите минимум с 10%".
В протест на площада срещу Българската народна банка и служебния вход на парламента участват служители на Агенцията за социално подпомагане, на "Български пощи", на Националната агенция за приходите и на други структури, които според синдиката са недофинансирани и няма да получат достатъчно увеличение на заплатите си през следващата година. Това е и призивът към депутатите - да осигурят тези средства, за да може от 1 януари следващата година, когато България въвежда и еврото, хората да получават достойни заплати.
1 Крали Марко
13:06 24.11.2025
2 кнърце
13:10 24.11.2025
3 Парите отидоха в МРВ
13:17 24.11.2025
4 Коледно .расенце
13:19 24.11.2025
5 име
13:19 24.11.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #9, #11
13:19 24.11.2025
7 Бнбн
13:22 24.11.2025
8 Цвете
13:27 24.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 социалист -анти капиталист
13:47 24.11.2025
11 Хаха
До коментар #6 от "ООрана държава":Ше станеш ама нямаш връзки, нямаш леля от женското геррб
Коментиран от #16
13:48 24.11.2025
12 хахх
13:51 24.11.2025
13 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Този е икономист, колкото "вторая" е сила.
13:52 24.11.2025
14 хахх
13:53 24.11.2025
15 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
13:55 24.11.2025
16 Хаха
До коментар #11 от "Хаха":"Връзки" за даскал ли търсиш бе, селски!?
То затова има старци по на 80 години още работещи като даскали, щото е пълно с "желаещи" и става с "връзки"!?
13:55 24.11.2025
17 бай Бончо
14:02 24.11.2025
18 банкеръ
14:05 24.11.2025
19 Колко
14:19 24.11.2025