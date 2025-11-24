Новини
КНСБ протестира за обществения сектор, движението е блокирано

КНСБ протестира за обществения сектор, движението е блокирано

24 Ноември, 2025 12:51

Като Дядо Коледа е облечен главният икономист на КНСБ Любослав Костов

КНСБ протестира за обществения сектор, движението е блокирано - 1
Снимки: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Движението по бул. "Цар Освободител" в центъра на София е блокирано от протестиращи. В 12 часа пред служебния вход на Народното събрание започна протест, организиран от КНСБ. Синдикатът недоволства от параметрите на бюджета и подоходната политика, като иска от депутатите допълнителни 62 милиона евро за заплати в обществения сектор, съобщава БНР.

Протестът организиран като предколедно тържество с елха и подаръци, но не всички от тях са пълни. В него участват Снежанка и Дядо Коледа на фона на лилавите знамена на КНСБ. Много от участниците са дошли от страната, за да се включат в протестното мероприятие.

Като Дядо Коледа е облечен главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който обясни защо:

"Защото очевидно хората, които не им стигат парите, явно не са слушали, за да няма пари за тях. Едни кутии сме взели, празни са, няма пари, няма ръст на заплатите. Много е по-малък от ръста в частния сектор, от ръста на другите в обществения сектор. Хората в НОИ, НАП, АСП, "Български пощи", градския транспорт и БДЖ очевидно бяха забравени. Търсим 60 милиона евро за всичките за ръст в заплатите минимум с 10%".

В протест на площада срещу Българската народна банка и служебния вход на парламента участват служители на Агенцията за социално подпомагане, на "Български пощи", на Националната агенция за приходите и на други структури, които според синдиката са недофинансирани и няма да получат достатъчно увеличение на заплатите си през следващата година. Това е и призивът към депутатите - да осигурят тези средства, за да може от 1 януари следващата година, когато България въвежда и еврото, хората да получават достойни заплати.

КНСБ протестира за обществения сектор, движението е блокирано


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крали Марко

    35 1 Отговор
    Съкратете половината Администрация и ще има увеличение на останалите от 100% на заплатите им !!!Елементарно е ....

    13:06 24.11.2025

  • 2 кнърце

    27 2 Отговор
    ГЕРБ и крадливи другарчета са си написали повече пари за обществени поръчки, за да могат с обръчите от фирми да ги ограбят(усвоят) милиардите. За 1 км. път 250 милиона???Какво му плащаш??? Ако ги дадат за заплати няма да могат да "усвоят" нищо. За това пенсиите са 322 евро и заплатите са 500 евро. За да могат да пълнят чекмеджетата. От 2009 г до днес само се оглеждат какво да ограбят ГЕРБ. България на кочина я направиха. 322 евро пенсии не ги е срам. Слава на Господ Иисус Христос вече хората не искат да работят за без пари. Никои вече не иска да работи и да не може да се издържа. Време е да напълнят затворите тези разбойници от ГЕРБ и другарчета.

    13:10 24.11.2025

  • 3 Парите отидоха в МРВ

    22 1 Отговор
    За народа останаха данъците

    13:17 24.11.2025

  • 4 Коледно .расенце

    14 0 Отговор
    Така предложеният бюджет е "мутро-милиционерски"

    13:19 24.11.2025

  • 5 име

    8 3 Отговор
    Тоя Костов, шопар охранен, да се хване първо на работа в частния сектор, после да дава акъл на другите какво и как се прави.

    13:19 24.11.2025

  • 6 ООрана държава

    17 0 Отговор
    Кой ще я храни тая администрация и военни и милиционери и даскали.....

    Коментиран от #9, #11

    13:19 24.11.2025

  • 7 Бнбн

    17 3 Отговор
    Стига с тия чиновници! Докога ще ги охранват?! Получават премии, бонуси, ДМС, пари за облекло, 13. заплата...

    13:22 24.11.2025

  • 8 Цвете

    5 2 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО. ТОЗИ БЮДЖЕТ НЕ Е САМО ЗА ПРИВИЛИГИРОВАНИТЕ. БЮДЖЕТА Е ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:27 24.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 социалист -анти капиталист

    9 0 Отговор
    Цялостен 36 годишен преход и накрая, хората нямат стандарт за нормален живот .Изгавриха се с народа !

    13:47 24.11.2025

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Ше станеш ама нямаш връзки, нямаш леля от женското геррб

    Коментиран от #16

    13:48 24.11.2025

  • 12 хахх

    3 0 Отговор
    Тез и те надяват глас че инфлацията им изяде милионите. , след малко ще ги купят

    13:51 24.11.2025

  • 13 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    2 1 Отговор
    "главният икономист" на КНСБ Любослав Костов, си е намерил подходяща професия. :)
    Този е икономист, колкото "вторая" е сила.

    13:52 24.11.2025

  • 14 хахх

    0 0 Отговор
    Само вижте снимката и ще ви стане ясно дали не е избягал от "Св Наум"

    13:53 24.11.2025

  • 15 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 0 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    13:55 24.11.2025

  • 16 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    "Връзки" за даскал ли търсиш бе, селски!?
    То затова има старци по на 80 години още работещи като даскали, щото е пълно с "желаещи" и става с "връзки"!?

    13:55 24.11.2025

  • 17 бай Бончо

    3 0 Отговор
    Таке е в клуба на богатите ! Обаче има мноогооооо банани !

    14:02 24.11.2025

  • 18 банкеръ

    1 0 Отговор
    Мина едно голямо съкращение , народа намаля от 9 на 6 милиона и пак няма пари .Може би ако отнат само 1000 човека население , вече ще им стигнат парите .Този народец е лъган и краден денонощно вече 36 години .Предстои да ви крадат още 36 години , само че в евро .

    14:05 24.11.2025

  • 19 Колко

    1 0 Отговор
    струва издръжката на народното сборище? Колко получават партиите? За кражбите на ББ от асфалт няма да питам.

    14:19 24.11.2025

