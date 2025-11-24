КНСБ протестира за обществения сектор, движението е блокирано

Движението по бул. "Цар Освободител" в центъра на София е блокирано от протестиращи. В 12 часа пред служебния вход на Народното събрание започна протест, организиран от КНСБ. Синдикатът недоволства от параметрите на бюджета и подоходната политика, като иска от депутатите допълнителни 62 милиона евро за заплати в обществения сектор, съобщава БНР.

Протестът организиран като предколедно тържество с елха и подаръци, но не всички от тях са пълни. В него участват Снежанка и Дядо Коледа на фона на лилавите знамена на КНСБ. Много от участниците са дошли от страната, за да се включат в протестното мероприятие.

Като Дядо Коледа е облечен главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който обясни защо:

"Защото очевидно хората, които не им стигат парите, явно не са слушали, за да няма пари за тях. Едни кутии сме взели, празни са, няма пари, няма ръст на заплатите. Много е по-малък от ръста в частния сектор, от ръста на другите в обществения сектор. Хората в НОИ, НАП, АСП, "Български пощи", градския транспорт и БДЖ очевидно бяха забравени. Търсим 60 милиона евро за всичките за ръст в заплатите минимум с 10%".

В протест на площада срещу Българската народна банка и служебния вход на парламента участват служители на Агенцията за социално подпомагане, на "Български пощи", на Националната агенция за приходите и на други структури, които според синдиката са недофинансирани и няма да получат достатъчно увеличение на заплатите си през следващата година. Това е и призивът към депутатите - да осигурят тези средства, за да може от 1 януари следващата година, когато България въвежда и еврото, хората да получават достойни заплати.