Опасност от недостиг на лекарства след Нова година

24 Ноември, 2025 13:59 854 8

  • недостиг на лекарства-
  • нзок-
  • аптеки

Семейните аптеки предупреждават за риск за пациентите и системата

Опасност от недостиг на лекарства след Нова година - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В седмицата, когато се приема бюджета на второ четене и НЗОК взема решение за разходване на средствата от резерва, Инициативният комитет от магистър-фармацевти предупреждава, че ако държавата не осигури навреме средства за лекарства до края на годината, пациентите ще останат без лечение, а семейните аптеки – без възможност да продължат да работят нормално.

Проблемът е лесно разбираем: държавата бави плащанията към аптеките за вече отпуснати лекарства, а без тези средства аптеките не могат да закупят нови от дистрибуторите. В момента няма яснота дали са осигурени от резерва средства за обезпечаване на лекарствата от извънболничната помощ. Друг нерешен проблем от новия бюджет е ниската добавена стойност за дейност в аптеките. От години собствениците на аптеки говорят за несправедливата политика относно нулевата надценка при отпускането на скъпоструващи терапии: например към момента в Наредбата за ценообразуване за лекарства от 30 до 50 000 лв. аптеката получава законово ограничената надценка от 30 лв. Питаме: кой бизнес функционира с такива параметри? Защо се залага на карта достъпът до лекарства? Защо от години няма разбиране за ролята на семейната аптека в здравната система? Нима няма нужда от аптеки и от частна инициатива в този сектор?

„Абсурдно е аптеката, която е търговско дружество, освен здравно заведение, да закупи и отпусне лекарство за хиляди левове или евро от следващата година и да получи надценка до 30 лв. или 15 евро. Не е нормално Фондътда не предвиди в бюджета си средства за разплащане с тези дружества на реализираните лекарства и дори да няма заложени лихви в договора при забавяне на изплащането им. Тези аптеки са гръбнакът на лекарствоснабяването в страната. Тяхната търговска инициатива е доказала ефективността си през годините и е единствен канал за достъп до лекарства. Ако не са обезпечени тези обекти, те няма да подпишат новия договор, а това ще ограничи достъпа, който и сега е компрометиран поради лошите условия“, заявяви Аделина Любенова, председател на Инициативния комитет от магистър-фармацевти, собственици на аптеки.

В тази трудна среда семейните аптеките продължават да работят и да обслужват пациенти. Те няма да протестират като всички недоволни днес, но твърдо заявяват, че без гаранция за навременно плащане, веригата на доставки на лекарства по Каса ще бъде блокирана. За да вземат нови лекарства, частните аптеките първо трябва да заплатят старите, а ако държавата не плати – не могат да осигурят наличности. Най-тежко е положението в населените места, където често има само една или две аптеки.

Допълнително напрежение се създава и от постоянния недостиг на лекарства – близо 300 лекарства са в ограничени количества от години и стотици пациенти остават без адекватно и навременно лечение. По думите на ИКМФ „няма чуваемост и няма предприети законови промени, които да спрат изтичането на внесените за българските пациенти лекарства“.

Иван Димитров от Пациентски форум допълва: „Когато хората не могат да вземат лекарствата си, започват да ги търсят в други държави. Това е недопустимо.“

Инициативният комитет настоява собствениците на аптеки да бъдат включени в преговорите за новия рамков договор с НЗОК и да бъдат обсъдените техните предложения.

Ако целта на фонда е да осигури справедлив достъп до лекарства и то на достъпна цена, нека договорът с търговците на дребно бъде изчистен от административни тежести и ограничения за желаещите да работят с него. Нека аптеките бъдат стимулирани да поддържат пълната номенклатура от лекарства и без финансов риск да могат да се фокусират върху консултацията и ефикасността на предписаните терапии. Новият договор с НЗОК да не изисква задължително членство в съсловната организация, събрани точки от продължаващо обучение и всякакви други критерии, обременяващи процеса по договаряне. Прекомерно високите глоби, достигащи до 8000 лева,също са неадекватни и отказват немалко семейни аптеки от договора.

„Искаме в новия договор да има фокус към пациента и защита на семейния бизнес“, подчертава Аделина Любенова.

Исканията на семейните аптеки включват: държавата да изплати навреме всички отпуснати лекарства; да се отделят средства от резерва, които да гарантират непрекъснат достъп до края на годината; да се осигури стабилност във веригата на доставки; да се включат собствениците на аптеки в преговорите за новия рамков договор; да се намали административната тежест, която не подобрява качеството на услугата; да се прекрати практиката за непропорционално високи санкции.

„Аптеките са последната врата към здравето на хората. Ако тя се затвори – няма кой да я отвори“, заявяват от Инициативния комитет от магистър-фармацевти.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 5 Отговор
    На Ганчо ще му трябва само Оземпик в клуба на богатите, за да бори глада.

    Коментиран от #3

    14:00 24.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    1 5 Отговор
    В Маскалия вече няма и аспирин!
    Какво мрънкате?

    14:07 24.11.2025

  • 3 честен пионер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Диазипан да има за тебе да кротуваш, другото ще го оправим.

    14:24 24.11.2025

  • 4 Урсула

    2 0 Отговор
    След Нова година в БГ Яко ще се м.е .лекарства не ви трябват нали сте в клуба на прее.....те.Бананите са лечебни.Не трийте иди..ти

    Коментиран от #7

    14:25 24.11.2025

  • 5 злодеида

    2 0 Отговор
    Важното е, че сме в клуба на богатите...... хахаха.

    14:25 24.11.2025

  • 6 УдоМача

    0 0 Отговор
    И по-добре! Отровни са! За едно "помагат", премахвайки ефектите му 9без да премахнат кореновата причина), други три неща развалят в човешкия организъм. А съвсем отделно всяко едно от тях го натравя бавно...

    14:34 24.11.2025

  • 7 УРСУЛОООО

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урсула":

    НАЛИ ПАК ЩЕ НИ НАБУТАШ ИЗМИСЛЕНИ ВАКСИНИ,ЧЕ ДА НЕ ИЗМРЕМ..

    14:35 24.11.2025

  • 8 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор
    ЗА КАКВО СА НИ ЛЕКАРСТВА
    НАЛИ ГУРУТУ НА МЕДИЦИНАТА
    НИ СЪВЕТВА....
    ВЪТРЕШНО СУПИЧКА 40°С
    ВЪНШНО ГРОЗДАНКА 40°алк.
    МОЖЕ И В ОБРАТЕН РЕД

    14:39 24.11.2025

