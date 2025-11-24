Назарян: България е готова да подпомогне Молдова за ЕС

България е готова да подпомогне Молдова по нейния път към присъединяване към ЕС, като споделя ценен опит във всички области на процеса на интеграция. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на среща с председателя на парламента на Молдова Игор Гросу. Двамата разговаряха в рамките на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.
Изразяваме непоколебима подкрепа за решението на правителството и народа на Молдова да следват проевропейски курс на развитие, който беше потвърден на проведения на 20 октомври 2024 г. референдум, подчерта Рая Назарян. Тя отбеляза, че принципът на собствените заслуги остава крайъгълният камък на процеса на присъединяване. Приветстваме силната политическа воля и постоянния ангажимент на Молдова да следва решително програма за реформи, съсредоточена върху усилията за укрепване на върховенството на закона, за справяне с корупцията и за изграждане на силни и устойчиви институции, допълни председателят на българския парламент.
България и Молдова поддържат традиционно отлични двустранни отношения, основани на силните исторически и културни връзки между нашите нации, както и на общите ни европейски ценности, отбеляза Рая Назарян. По думите ѝ многобройната българска общност в Молдова е градивен елемент на контактите между двете страни и допълнително мотивиращ фактор за развитие на сътрудничеството.
Оценяваме високо условията, включително нормативната рамка, създадени от властите в Молдова, с оглед съхранението на националната, културна и езикова идентичност на българската общност в страната, посочи председателят на Народното събрание. Нашата страна настоява за намиране на подходящи варианти за осигуряване на правни гаранции за запазване на Тараклийския район като отделна териториална единица или като обособена единица от по-голяма административно-териториална структура със запазване на известна автономност и възможности за местно самоуправление в културно-образователната сфера, заяви Рая Назарян.
Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу подчерта добрите двустранни отношения и заяви, че Молдова разчита на подкрепа от България в процеса на интеграция в ЕС. Игор Гросу отбеляза важността на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност и ролята на България в регионален план, включително за осигуряването на алтернативни доставки на природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
И горда, как Арарат.
Убивает её взгляд,
Вай вай вай.
Коментиран от #19
14:49 24.11.2025
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
14:50 24.11.2025
3 Боже мили ,
14:50 24.11.2025
4 Бендида
14:51 24.11.2025
5 винаги и по всяко време
Коментиран от #12
14:52 24.11.2025
6 Кажи честно ... 🤣
14:52 24.11.2025
7 Никой
14:54 24.11.2025
8 Б.си бokлyka !
Коментиран от #14
14:54 24.11.2025
9 Гост
14:55 24.11.2025
10 Потъват като нас
14:56 24.11.2025
11 Кифлата на тиквата
14:56 24.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТИГО
14:59 24.11.2025
14 Видяха
До коментар #8 от "Б.си бokлyka !":ѝ и европейските държави в Брюксел резилите неистови ! Не , че не са информирани , но сега нагледно ги потвърди ! И тя като Бою "полиглот" , при него читав няма !
15:01 24.11.2025
15 123456
15:04 24.11.2025
16 Един
Коментиран от #20
15:04 24.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 готова да подпомогне Молдова за ЕС
плямпащи на несвързан неразбираем английски
колко е добре с еврофондовете на гърба на наивните западняци
15:09 24.11.2025
19 Схемаджян Хекимян
До коментар #1 от "честен ционист":НАЗАР е еврейска фамилия на иврот НАЗАР=ВЕНЕЦ от цветя, Диадема за коса,Коронка за глава под форма полумесец С
Рая Назарян НЕ е арменка баща и Азербайджански кавказки еврей (като Рима майката на ЗЕЛЕНСКИ)
15:10 24.11.2025
20 че да я разбере
До коментар #16 от "Един":успели са да се разбера
с тиква преводач конгратюлейшън
15:11 24.11.2025
21 оня с коня
Коментиран от #28, #31
15:11 24.11.2025
22 Самтаймс уон самтаймс люн
15:27 24.11.2025
23 така ли
15:32 24.11.2025
24 логика
15:39 24.11.2025
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРОДАЖНИ ДУПЕДАВЦИ...
15:42 24.11.2025
26 бай Ставри
16:21 24.11.2025
27 койдазнай
16:33 24.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 така ли
......
16:39 24.11.2025
30 факуса
16:42 24.11.2025
31 узОрпаторът
До коментар #21 от "оня с коня":Наборе, само коня май си яздил, на училище не си ли ходил...
17:10 24.11.2025
32 Пат ката
17:14 24.11.2025
33 Сандо
17:19 24.11.2025
34 Райка
20:28 24.11.2025
35 Кмета
20:59 24.11.2025