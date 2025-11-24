Конвоираха Благомир Коцев до варненския затвор

Кметът на Варна Благомир Коцев вече се намира в затвора в морската столица, след като днес беше конвоиран от София. Преместването се налага заради промяна в подсъдността на делото срещу него, което вече ще се гледа от Варненския окръжен съд, съобщи NOVA.

Заповедта за трансфера е издадена от съдия Светла Даскалова, която бе определена за докладчик по процеса в петък. Градоначалникът пристигна във Варна този следобед, потвърдиха от защитата му.

Ключово заседание

Варненският окръжен съд ще проведе открито съдебно заседание в четвъртък, 27 ноември. Магистратите ще разгледат молбите на адвокатите на Коцев за промяна на наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". Очаква се защитата да поиска по-лека мярка, която би позволила на кмета да изпълнява служебните си задължения.

Битката за кметския стол

Паралелно със съдебната сага, продължава и административното напрежение около поста на Коцев. В неделя Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна проведе извънредно заседание, но не стигна до решение за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Комисията обяви, че ще изиска допълнителни документи от общинската администрация във връзка с използваната от кмета отпуска, преди да се произнесе окончателно.

Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли 2025 година при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Другите обвиняеми по случая са с по-леки мерки – бизнесменът Йордан Маринов бе освободен през юли, а общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест от началото на октомври.