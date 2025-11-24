Новини
Конвоираха Благомир Коцев до варненския затвор

24 Ноември, 2025 19:50 1 065 22

Конвоираха Благомир Коцев до варненския затвор - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев вече се намира в затвора в морската столица, след като днес беше конвоиран от София. Преместването се налага заради промяна в подсъдността на делото срещу него, което вече ще се гледа от Варненския окръжен съд, съобщи NOVA.

Заповедта за трансфера е издадена от съдия Светла Даскалова, която бе определена за докладчик по процеса в петък. Градоначалникът пристигна във Варна този следобед, потвърдиха от защитата му.

Варненският окръжен съд ще проведе открито съдебно заседание в четвъртък, 27 ноември. Магистратите ще разгледат молбите на адвокатите на Коцев за промяна на наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". Очаква се защитата да поиска по-лека мярка, която би позволила на кмета да изпълнява служебните си задължения.

Паралелно със съдебната сага, продължава и административното напрежение около поста на Коцев. В неделя Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна проведе извънредно заседание, но не стигна до решение за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Комисията обяви, че ще изиска допълнителни документи от общинската администрация във връзка с използваната от кмета отпуска, преди да се произнесе окончателно.

Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли 2025 година при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Другите обвиняеми по случая са с по-леки мерки – бизнесменът Йордан Маринов бе освободен през юли, а общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест от началото на октомври.


  • 1 Ужасяващо е

    15 5 Отговор
    Двамата Мазни и Дебели герберо-пеевски екземпляра му спретнаха това задържане.

    Коментиран от #16

    19:55 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    11 2 Отговор
    То хубаво, но в която община или министерство да погледне човек, всичко е пропито от корупция и кражби. Другите кога?

    20:01 24.11.2025

  • 4 Бай Ставри

    5 10 Отговор
    Ама защо ни го взеха? Тъкмо го направихме кметица на ЦСЗ!Не е честно!

    20:01 24.11.2025

  • 5 Стига вече

    11 10 Отговор
    Стига с тоя Благомир Коцев, само той ли е подсъдим на тая територия ?

    20:02 24.11.2025

  • 6 БеГемот

    11 4 Отговор
    Завалията ....дали крадна или го сготвиха тиквичките?А толкова други краднаха и се снишиха....!

    20:08 24.11.2025

  • 7 Хлъц

    11 5 Отговор
    Кирчо купи ли маркови раирани дрешки на Благо Джизъса?

    20:09 24.11.2025

  • 8 ше едеш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    опекнаza

    20:35 24.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нека повлече крак

    9 2 Отговор
    Това трябва да домът на всички т.нар. "демократи". Да йарчат нашите милиони на лавката.

    20:39 24.11.2025

  • 11 Тома

    10 2 Отговор
    Ще има ли приемен ден кмета за граждани в затвора или кабинета ще му е в килията на бай Ставри от Варна.

    20:46 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да,бе

    4 1 Отговор
    Да каже,че е искал рушвети за Тръмп и да го конвоират до Вашингтон...Българската Темида е преродена жрица от евтините...

    20:57 24.11.2025

  • 14 Спецназ

    3 3 Отговор
    На мястото на Кмета на Варна требва да са Шиши и Боко!

    ФАКТ

    Защото те ОКРАДОХА ДЪРЖАВАТА!

    НЕ НА СЪД- ДО СТЕНАТА И РАЗСТРЕЛ!

    ПФУ! СВИНьЕ!

    20:58 24.11.2025

  • 15 Горски

    8 0 Отговор
    Хайде пускате го това корумпепе, стига сте го правили герой! Да се научи, че далаверите се правят тайно и при пълна омерта а не като в село на хоремага! Е, те 4 месеца и половина вече минали - значи остават само месец и половина до уво-то, пардон, освобождаването, защото ще бъде отстранен от поста кмет (поради невъзможност да си изпълнява задълженията). През този месец и половина ще се нагледаме на ПП-циркове, примерно как Коцев всъщност е в "отпуск" докато е в ареста.

    21:10 24.11.2025

  • 16 Моряка

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасяващо е":

    И тези двамата мазни и дебели това ги чака.Ако не ги гръмнат до тогава разбира се.Но явно снайперистите заобикалят снизходително България.И са прави- най бедната в Европа,най болната,най умиращата,най корумпираната.

    21:45 24.11.2025

  • 17 Спецназ

    0 3 Отговор
    Имаме си вече и отдел за разсрел на свинье от ГЕРБ! ДО стената и разстрел!

    Работата е достигнала до крайни фази- НЕМА жик- ТАК- прибиванЕ!

    21:50 24.11.2025

  • 18 Спецназ

    1 2 Отговор
    На ход е дали ще си спасим Държавата,

    или ще позволим на уродите да ни казват какво къде!

    21:54 24.11.2025

  • 19 ЦИРК

    1 0 Отговор
    В момента във Варна назрява огромно общественно недоволство (не заради Коцев, а заради решения които насилственно се налагат на жителите на града). Замесник кметове си правят каквото си искат, а отговорност никой не носи. С това темпо съвсем скоро Варна ще е първият Български град в който ще има доста големи размирици. Община Варна ще бъде съдена и осъдена защото се налагат тотално противозаконни решения. Незнам ОИК Варна какво се мотае, или варненци да си избират нов кмет или Коцев да го пускат и да поема пълната отговорност за натвореното от заместниците му.

    Единственното положително от всичко е че Варна никога повече няма да има кмет от ГЕРБ, ППДБ, ИТН или БСП това вече е повече от сигурно.

    22:11 24.11.2025

  • 20 очевидец

    0 2 Отговор
    🇺🇸 - Невинен до доказване на противното.

    🇫🇮 - Невинен до доказване на противното.

    🇩🇪 - Невинен до доказване на противното.

    🇳🇴 - Невинен до доказване на противното.

    🇧🇬 - Виновен, защото си имаме 🐷 и 🎃

    22:27 24.11.2025

  • 21 Ода за пришествието на Благо

    3 0 Отговор
    Пришествието на затворника Коцев във Варна е най голямата новина във фермата. Криминалните боклуци по българските затвори тръпнат друг път не виделив в едно да се слеят кмет и айдук от ченгене скеле. О Варна, Варна, ти град на позор и срам ти столица си днес на криминална сган. Килиите са тесни за тигрите морски,прангите не стигат за криминалците прости. О Джизас, Дзжизъс ,сложи ред , бъди поне в затвора почтен варненски кмет !

    22:29 24.11.2025

  • 22 Смешник

    0 0 Отговор
    Постоянно го разхождат тоя като панаирджийска мечка между затворите По добре да го пуснат да си види семейството

    23:07 24.11.2025

