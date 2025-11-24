Новини
МВФ отново препоръча на България преминаване към прогресивен данък

МВФ отново препоръча на България преминаване към прогресивен данък

24 Ноември, 2025

Силна икономика, но с рискове

МВФ отново препоръча на България преминаване към прогресивен данък - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи официалната си консултация с България за 2025 година и излезе с ключови препоръки към фискалната политика на страната. Международната институция настоява за преминаване от плосък към прогресивен данък и отправя предупреждение за рисковете на жилищния пазар, съобщиха от Фонда.

"В средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за личния, така и за корпоративния доход и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите," се посочва в официалния анализ на институцията.

Силна икономика, но с рискове

Според експертите на МВФ българската икономика демонстрира завиден растеж, воден от вътрешното търсене. Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,4 на сто през 2024 година, а прогнозата за 2025 и 2026 година остава оптимистична с очакван ръст от около 3 процента. Безработицата е на исторически ниски нива, а доходите на населението нарастват изпреварващо.

Въпреки добрите новини, инфлацията остава висока – около 3,5 на сто за следващите две години. Фондът предупреждава, че икономиката показва признаци на "прегряване", което налага затягане на фискалната дисциплина.

Краят на плоския данък?

Експертите на МВФ са категорични, че капацитетът на сегашния плосък данък е изчерпан и той не може да осигури необходимите средства за качествени публични услуги. Освен въвеждането на прогресивно облагане, от институцията, ръководена от Кристалина Георгиева, препоръчват и премахване на тавана върху осигурителния доход.

Тази мярка е насочена към запълване на дефицита в пенсионната система, който продължава да се разширява заради застаряването на населението. МВФ отбелязва като положителна стъпка заложеното в проектобюджета повишаване на вноските за пенсия с 2 процентни пункта.

Предупреждение за имотите

Особено внимание в доклада е обърнато на кредитния пазар. Бързото разрастване на ипотечното кредитиране създава опасност от балон на пазара на жилища. От Фонда препоръчват на Българската народна банка (БНБ) да следи ситуацията "изкъсо" и да използва активно инструментите за управление на риска.

"Макропруденциалната политика трябва да остане гъвкава, защото въпреки че финансовият сектор е стабилен, има признаци за нарастващи рискове," предупреждават експертите.

След предстоящото приемане на еврото се очаква освобождаване на допълнителна ликвидност в банките, което може още повече да засили кредитирането и натиска върху цените на имотите. Въвеждането на единната европейска валута се оценява положително от МВФ като фактор, който ще намали транзакционните разходи и ще повиши доверието на инвеститорите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    24 12 Отговор
    Гнусни лъжци. Искат да ни закопат. Мафиотска организация. Хага за вас.

    21:55 24.11.2025

  • 2 бою циганина

    10 1 Отговор
    мисля за слдващ кредит от мвф сраел, ама много изгодни лихви, не е за отърване...

    21:55 24.11.2025

  • 3 Анонимен

    21 8 Отговор
    Не сме гласували за МВФ и никой не ги е питал

    Коментиран от #6

    21:55 24.11.2025

  • 4 1488

    12 4 Отговор
    в клуба на задлъжнелите нямс место за беднк

    21:56 24.11.2025

  • 5 в случая

    26 7 Отговор
    МВФ са напълно прави.
    С този плосък данък приличаме на бананова република, управлявана от нискоразредни лобисти.

    21:57 24.11.2025

  • 6 пропускаш важното

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Когато някой споменше прогресивно подоходно облагане, веднага се намираше слагаш да го нарече комунист и всякакъв друг ист.
    Сега чак МВФ признава, че плоския ни данък е абсурден.
    Ето не е атлантическо и демократско да е плосък. Тогава защо го държим за кефа на шепа наши и куп чужди кръвопийци?
    Защото последните си плащат на медии и депутати, може би?

    21:59 24.11.2025

  • 7 Без име

    26 1 Отговор
    Отдавна трябваше да се въведе,но на управляващите не им е изгодно!

    21:59 24.11.2025

  • 8 Мафия

    8 15 Отговор
    С една дума - ще ни дерат още!

    22:00 24.11.2025

  • 9 Цар Борис

    14 7 Отговор
    Поробена държава вече цели 36 години и не знам как да се излезе от този кошмар .Най добре е да се заличи държавата и се раздели между съседите и това е . Какво ни даде Евросъюза ? Еврофондове ли , където вноската ни е по висока от помоща . Парите от европа са като извънземните ,всеки е чувал за тях , но никой не ги е виждал . Бавно ни убиха ,36 години ...и продължават

    Коментиран от #13, #48

    22:00 24.11.2025

  • 10 избирател

    13 2 Отговор
    Дадоха високи заплати на полицаите и сега ще им вземат половината като данъци

    Коментиран от #22

    22:01 24.11.2025

  • 11 бай Бончо

    22 4 Отговор
    Минавам да ви кажа , че ако България си беше запазила хубавите неща от социализма , сега щяхме да сме като Сингапур или най-малко като Полша

    22:03 24.11.2025

  • 12 таксиджия 🚖

    10 1 Отговор
    Хубаво, ама да е само за бизнесите, а те взимат от средната класа и дават на пулицаите с бмв-та

    22:08 24.11.2025

  • 13 681

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цар Борис":

    При кой искаш да ходиш

    Коментиран от #17

    22:12 24.11.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    14 5 Отговор
    Ще плащате безумци! Не излязохте против еврозоната - сега ще плащате за клуба на богатите!
    Клуба на богатите иска яко плащане!

    22:12 24.11.2025

  • 15 Тангра

    6 4 Отговор
    В България няма народ .Българите ако си спомнят кои са и ако прочетат малко история ще се освестят . Малко да се събудим и можем да сме лидери в Европа . Те знаят кои сме и затова ни подтискат ! Народа обаче страхливо си стои и чака финалното заколение

    22:12 24.11.2025

  • 16 Тия нещо за необлагаем минимум да са

    3 3 Отговор
    Учили
    Било застарявало населението от МВФ ще ни пратят от целия свят цели семейства защото сега има полу семейства живеят на семейни начала в България

    22:13 24.11.2025

  • 17 Цар Борис

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "681":

    При никой няма да ходя ! Другите ще идват при нас . Малко трябва да си повярваме .България е била империя , велика сила .Много пъти сме възкръсвали от пепелта .Време е и нашето поколение да запази и прослави България .Можем , стига да сме задружни и да поискаме .

    Коментиран от #21

    22:16 24.11.2025

  • 18 Сталин

    9 5 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #45

    22:21 24.11.2025

  • 19 бай Бончо

    5 2 Отговор
    Бананите ще бъдат освободени от всякакви данъци .

    22:22 24.11.2025

  • 20 анонимен

    10 8 Отговор
    Т.е образованите и работливи да бъдат наказани за сметка на мързеливите и необразованите.

    Коментиран от #39

    22:24 24.11.2025

  • 21 Ахъм

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цар Борис":

    Огледай се. Ко прайм с тоя матрял дето го интересуват само бирички, кафенца, кюфтенца, цигарки и дизеларки?

    Коментиран от #24

    22:26 24.11.2025

  • 22 анонимен

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "избирател":

    Полицаите не плащат данъци,защото са марионетки на властта!

    22:26 24.11.2025

  • 23 древен народ

    8 5 Отговор
    Спешно имаме нужда от освобождение ! Не се надявайте дядо Иван да дойде , той каза ,че ще дойде ако е поканен .Първо сами трябва да си извоюваме своето , защото сега сме роби . Не забравяйте , че поне 14 държави говорят славянски език , не забравяйте , че поне 350 милиона ползват кирилица . Китай вчера прие цялото компютърно програмиране да е с кирилица .Нямаме време .

    22:27 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тарантула

    8 3 Отговор
    Запада винаги са били , пирати , колонизатори , робовладелци .Чисти бандити . За какво мислите че ви взеха на запад ? Нали им трябват колонии .Срам за нас !

    Коментиран от #38

    22:30 24.11.2025

  • 26 хаха

    4 1 Отговор
    И ДДС ще се покачи...и прогресивен данък ще има.
    Че и електроенергията ще поскъпне поне с 25%.

    ХАХАХА

    22:32 24.11.2025

  • 27 банкеръ

    3 6 Отговор
    Всичко живо което прави някакъв бизнес ще се изнесе или затвори

    22:33 24.11.2025

  • 28 Анджо

    8 9 Отговор
    През социализма беше прогресивно данъчно облагане 10%от брутната заплата, даже имаше и ергенски данък, на мене ми удържаха две години. А да не говорим ,че трябваше да плащам и комсомолски. Та тука пишат ,че трябвало да вземе ме хубавите неща от социализма. Ние от тоя проклет социализъм сме запазили над 50% а другото е опит за пазарна икономика. Тия които не са живяли и работили през това време по добре не пишете глупости, тогава бяхме затворници в собствената си държава, даже ако исках да ходя до Петрич или Драгоман ми трябваше открит лист.

    Коментиран от #50

    22:36 24.11.2025

  • 29 кратунеста копейка

    0 7 Отговор
    само плосък данък!

    22:36 24.11.2025

  • 30 Другарите от МВФ

    8 2 Отговор
    Данъкът е ПРОЦЕНТ, значи е ПРОГРЕСИВЕН и по-богатият плаща повече пари в абсолютно изражение. Плосък данък значи за всички по равно т.е. фиксирана сума. Всъщност нямаме ПЛОСЪК ДАНЪК!

    Коментиран от #31

    22:44 24.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Прощавайте, кой го казва

    3 0 Отговор
    МВФ или МВР?

    22:52 24.11.2025

  • 33 Другарите от МВФ

    6 2 Отговор
    Знаят, че България ще плаща 300 милиарда репарации за Украйна, понеже половината оръжие там е от България.

    22:54 24.11.2025

  • 34 Но не, бедните да го ...

    5 1 Отговор
    Когато една държава дръпне малко икономически е желателно да премине към прогресивен данък за уравновесяване на системата.

    Коментиран от #36

    22:54 24.11.2025

  • 35 Добре, обаче

    7 1 Отговор
    В Германия необлагаемия минимум е 4500 лева, после може прогресивна ставка да сложат..

    22:55 24.11.2025

  • 36 Абсолютно

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Но не, бедните да го ...":

    Когато се изравним с Германия е възможно и приемем необлагаем минимум от 2250 евро на месец.

    22:56 24.11.2025

  • 37 Ще Трябва

    7 1 Отговор
    да се бяга оттук - нема нужда да изплащаме милиардите на крадците

    22:56 24.11.2025

  • 38 ленин сифилистика

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "тарантула":

    русия е за тебе

    22:59 24.11.2025

  • 39 Образовани бандити

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "анонимен":

    Т.е крадлидливите да бъдат наказани, че крадът бедните.

    23:02 24.11.2025

  • 40 Не е справедливо

    4 2 Отговор
    Докато достигнем реална конвергенция с ЕС ще трябва да се махнат всички данъци.

    23:04 24.11.2025

  • 41 Дискриминация

    0 6 Отговор
    Това е подоходна дискриминация. Нали всички сме били равни?

    23:05 24.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Коментар

    8 0 Отговор
    Да ритнеш куче е незаконно, но да те мародерства държавната мафия е задължително!

    23:06 24.11.2025

  • 44 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Хубавото на този данък е ,че ще сваля кожите от гърбовете на тия с високите заплати.При прогресивен данък ще ти се иска да си безработен.

    23:11 24.11.2025

  • 45 Сатана Z

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    В УК е над 250 000 £ ако не ме лъже паметта.Данъкът се взима на разликата над тази сума и е примерно 45-50% от оценката на имота.Затова повечето продават и не запазват собствеността при онаследледяване.

    23:15 24.11.2025

  • 46 КАК СТЕ МИСИРКИ

    3 0 Отговор
    Отново на пързалката.

    23:16 24.11.2025

  • 47 Подкрепям

    2 0 Отговор
    Време е тези, които изкарват повече да плащат повече;), само яко къртене на it тата

    00:12 25.11.2025

  • 48 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цар Борис":

    "Еврофондове ли , където вноската ни е по висока от помоща" - Поредната лъжа. Всяка година от членството ни в ЕС сме нетен бенефициент, тоест получаваме повече средства, отколкото внасяме. Абсолютно всяка една от всичките 18 години. Миналата година например сме 1,9 милиарда евро отгоре. 2023 г. също +1,9 милиарда. 2022 г. + 300 милиона. 2021 г. + 1,7 милиарда и т.н. За цялото ни членство сме десетки милиарди отгоре. Без ЕС се връщаме в 90-те - глад и мизерия.

    Коментиран от #49, #54

    00:13 25.11.2025

  • 49 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    И къде са тия пари бе смешник в какво са инвестирани кое се е подобрило?

    Коментиран от #51

    00:15 25.11.2025

  • 50 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анджо":

    Феновете на комунизма са три типа: 1) Некадърни и мързеливи хора, които в условията на конкуренция си получават заслуженото, 2) Бивши връзкари по партийна линия и 3) Млади, които тогава не са били родени и не са го живяли. Всички кадърни, работливи, находчиви и предприемчиви са МНООООГО по-добре в условията на демокрация, колкото и несъвършена да е тя.

    00:24 25.11.2025

  • 51 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "демократ":

    За 2024 г. БВП на България е 2 ПЪТИ по-голям отколкото преди 10 години, CMЕШHИКО. Искаш да ти изброя всички инвестиции за тия десет години ли? За същите 10 години БВП на любимата ти Русия се е свил с 6%.

    00:28 25.11.2025

  • 52 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ще има яко напън сега с евраците

    00:34 25.11.2025

  • 53 Хъхъ

    2 0 Отговор
    Един път нв видях МВФ препоръчва държавната администрация и публичния сектор да се съкрати с 80% !
    Сталинка може да препоръчва много неща в полза на текущите управляващи комунета, но това само ще влоши икономиката защото начело имаме крадливи наследници на комунета. Интересно е също съвпаданието как данъците се увеличават точно когато РФ ги вдига също, дали няма нещо общо и БГ се източва за кремълски касички …

    00:48 25.11.2025

  • 54 Фактически

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    Въпросът не е колко, а за какво са изразходвани и какво даваме, за да ги получим. Безплатен обяд няма както знаеш. Цифричките в ексел таблицата не значат нищо.

    00:54 25.11.2025

