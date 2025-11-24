МВФ отново препоръча на България преминаване към прогресивен данък

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи официалната си консултация с България за 2025 година и излезе с ключови препоръки към фискалната политика на страната. Международната институция настоява за преминаване от плосък към прогресивен данък и отправя предупреждение за рисковете на жилищния пазар, съобщиха от Фонда.
"В средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за личния, така и за корпоративния доход и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите," се посочва в официалния анализ на институцията.
Силна икономика, но с рискове
Според експертите на МВФ българската икономика демонстрира завиден растеж, воден от вътрешното търсене. Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,4 на сто през 2024 година, а прогнозата за 2025 и 2026 година остава оптимистична с очакван ръст от около 3 процента. Безработицата е на исторически ниски нива, а доходите на населението нарастват изпреварващо.
Въпреки добрите новини, инфлацията остава висока – около 3,5 на сто за следващите две години. Фондът предупреждава, че икономиката показва признаци на "прегряване", което налага затягане на фискалната дисциплина.
Краят на плоския данък?
Експертите на МВФ са категорични, че капацитетът на сегашния плосък данък е изчерпан и той не може да осигури необходимите средства за качествени публични услуги. Освен въвеждането на прогресивно облагане, от институцията, ръководена от Кристалина Георгиева, препоръчват и премахване на тавана върху осигурителния доход.
Тази мярка е насочена към запълване на дефицита в пенсионната система, който продължава да се разширява заради застаряването на населението. МВФ отбелязва като положителна стъпка заложеното в проектобюджета повишаване на вноските за пенсия с 2 процентни пункта.
Предупреждение за имотите
Особено внимание в доклада е обърнато на кредитния пазар. Бързото разрастване на ипотечното кредитиране създава опасност от балон на пазара на жилища. От Фонда препоръчват на Българската народна банка (БНБ) да следи ситуацията "изкъсо" и да използва активно инструментите за управление на риска.
"Макропруденциалната политика трябва да остане гъвкава, защото въпреки че финансовият сектор е стабилен, има признаци за нарастващи рискове," предупреждават експертите.
След предстоящото приемане на еврото се очаква освобождаване на допълнителна ликвидност в банките, което може още повече да засили кредитирането и натиска върху цените на имотите. Въвеждането на единната европейска валута се оценява положително от МВФ като фактор, който ще намали транзакционните разходи и ще повиши доверието на инвеститорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
21:55 24.11.2025
2 бою циганина
21:55 24.11.2025
3 Анонимен
Коментиран от #6
21:55 24.11.2025
4 1488
21:56 24.11.2025
5 в случая
С този плосък данък приличаме на бананова република, управлявана от нискоразредни лобисти.
21:57 24.11.2025
6 пропускаш важното
До коментар #3 от "Анонимен":Когато някой споменше прогресивно подоходно облагане, веднага се намираше слагаш да го нарече комунист и всякакъв друг ист.
Сега чак МВФ признава, че плоския ни данък е абсурден.
Ето не е атлантическо и демократско да е плосък. Тогава защо го държим за кефа на шепа наши и куп чужди кръвопийци?
Защото последните си плащат на медии и депутати, може би?
21:59 24.11.2025
7 Без име
21:59 24.11.2025
8 Мафия
22:00 24.11.2025
9 Цар Борис
Коментиран от #13, #48
22:00 24.11.2025
10 избирател
Коментиран от #22
22:01 24.11.2025
11 бай Бончо
22:03 24.11.2025
12 таксиджия 🚖
22:08 24.11.2025
13 681
До коментар #9 от "Цар Борис":При кой искаш да ходиш
Коментиран от #17
22:12 24.11.2025
14 ДрайвингПлежър
Клуба на богатите иска яко плащане!
22:12 24.11.2025
15 Тангра
22:12 24.11.2025
16 Тия нещо за необлагаем минимум да са
Било застарявало населението от МВФ ще ни пратят от целия свят цели семейства защото сега има полу семейства живеят на семейни начала в България
22:13 24.11.2025
17 Цар Борис
До коментар #13 от "681":При никой няма да ходя ! Другите ще идват при нас . Малко трябва да си повярваме .България е била империя , велика сила .Много пъти сме възкръсвали от пепелта .Време е и нашето поколение да запази и прослави България .Можем , стига да сме задружни и да поискаме .
Коментиран от #21
22:16 24.11.2025
18 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #45
22:21 24.11.2025
19 бай Бончо
22:22 24.11.2025
20 анонимен
Коментиран от #39
22:24 24.11.2025
21 Ахъм
До коментар #17 от "Цар Борис":Огледай се. Ко прайм с тоя матрял дето го интересуват само бирички, кафенца, кюфтенца, цигарки и дизеларки?
Коментиран от #24
22:26 24.11.2025
22 анонимен
До коментар #10 от "избирател":Полицаите не плащат данъци,защото са марионетки на властта!
22:26 24.11.2025
23 древен народ
22:27 24.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 тарантула
Коментиран от #38
22:30 24.11.2025
26 хаха
Че и електроенергията ще поскъпне поне с 25%.
ХАХАХА
22:32 24.11.2025
27 банкеръ
22:33 24.11.2025
28 Анджо
Коментиран от #50
22:36 24.11.2025
29 кратунеста копейка
22:36 24.11.2025
30 Другарите от МВФ
Коментиран от #31
22:44 24.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Прощавайте, кой го казва
22:52 24.11.2025
33 Другарите от МВФ
22:54 24.11.2025
34 Но не, бедните да го ...
Коментиран от #36
22:54 24.11.2025
35 Добре, обаче
22:55 24.11.2025
36 Абсолютно
До коментар #34 от "Но не, бедните да го ...":Когато се изравним с Германия е възможно и приемем необлагаем минимум от 2250 евро на месец.
22:56 24.11.2025
37 Ще Трябва
22:56 24.11.2025
38 ленин сифилистика
До коментар #25 от "тарантула":русия е за тебе
22:59 24.11.2025
39 Образовани бандити
До коментар #20 от "анонимен":Т.е крадлидливите да бъдат наказани, че крадът бедните.
23:02 24.11.2025
40 Не е справедливо
23:04 24.11.2025
41 Дискриминация
23:05 24.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Коментар
23:06 24.11.2025
44 Сатана Z
23:11 24.11.2025
45 Сатана Z
До коментар #18 от "Сталин":В УК е над 250 000 £ ако не ме лъже паметта.Данъкът се взима на разликата над тази сума и е примерно 45-50% от оценката на имота.Затова повечето продават и не запазват собствеността при онаследледяване.
23:15 24.11.2025
46 КАК СТЕ МИСИРКИ
23:16 24.11.2025
47 Подкрепям
00:12 25.11.2025
48 Факти
До коментар #9 от "Цар Борис":"Еврофондове ли , където вноската ни е по висока от помоща" - Поредната лъжа. Всяка година от членството ни в ЕС сме нетен бенефициент, тоест получаваме повече средства, отколкото внасяме. Абсолютно всяка една от всичките 18 години. Миналата година например сме 1,9 милиарда евро отгоре. 2023 г. също +1,9 милиарда. 2022 г. + 300 милиона. 2021 г. + 1,7 милиарда и т.н. За цялото ни членство сме десетки милиарди отгоре. Без ЕС се връщаме в 90-те - глад и мизерия.
Коментиран от #49, #54
00:13 25.11.2025
49 демократ
До коментар #48 от "Факти":И къде са тия пари бе смешник в какво са инвестирани кое се е подобрило?
Коментиран от #51
00:15 25.11.2025
50 Факти
До коментар #28 от "Анджо":Феновете на комунизма са три типа: 1) Некадърни и мързеливи хора, които в условията на конкуренция си получават заслуженото, 2) Бивши връзкари по партийна линия и 3) Млади, които тогава не са били родени и не са го живяли. Всички кадърни, работливи, находчиви и предприемчиви са МНООООГО по-добре в условията на демокрация, колкото и несъвършена да е тя.
00:24 25.11.2025
51 Факти
До коментар #49 от "демократ":За 2024 г. БВП на България е 2 ПЪТИ по-голям отколкото преди 10 години, CMЕШHИКО. Искаш да ти изброя всички инвестиции за тия десет години ли? За същите 10 години БВП на любимата ти Русия се е свил с 6%.
00:28 25.11.2025
52 ООрана държава
00:34 25.11.2025
53 Хъхъ
Сталинка може да препоръчва много неща в полза на текущите управляващи комунета, но това само ще влоши икономиката защото начело имаме крадливи наследници на комунета. Интересно е също съвпаданието как данъците се увеличават точно когато РФ ги вдига също, дали няма нещо общо и БГ се източва за кремълски касички …
00:48 25.11.2025
54 Фактически
До коментар #48 от "Факти":Въпросът не е колко, а за какво са изразходвани и какво даваме, за да ги получим. Безплатен обяд няма както знаеш. Цифричките в ексел таблицата не значат нищо.
00:54 25.11.2025