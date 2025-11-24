МВФ отново препоръча на България преминаване към прогресивен данък

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи официалната си консултация с България за 2025 година и излезе с ключови препоръки към фискалната политика на страната. Международната институция настоява за преминаване от плосък към прогресивен данък и отправя предупреждение за рисковете на жилищния пазар, съобщиха от Фонда.

"В средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за личния, така и за корпоративния доход и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите," се посочва в официалния анализ на институцията.

Силна икономика, но с рискове

Според експертите на МВФ българската икономика демонстрира завиден растеж, воден от вътрешното търсене. Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,4 на сто през 2024 година, а прогнозата за 2025 и 2026 година остава оптимистична с очакван ръст от около 3 процента. Безработицата е на исторически ниски нива, а доходите на населението нарастват изпреварващо.

Въпреки добрите новини, инфлацията остава висока – около 3,5 на сто за следващите две години. Фондът предупреждава, че икономиката показва признаци на "прегряване", което налага затягане на фискалната дисциплина.

Краят на плоския данък?

Експертите на МВФ са категорични, че капацитетът на сегашния плосък данък е изчерпан и той не може да осигури необходимите средства за качествени публични услуги. Освен въвеждането на прогресивно облагане, от институцията, ръководена от Кристалина Георгиева, препоръчват и премахване на тавана върху осигурителния доход.

Тази мярка е насочена към запълване на дефицита в пенсионната система, който продължава да се разширява заради застаряването на населението. МВФ отбелязва като положителна стъпка заложеното в проектобюджета повишаване на вноските за пенсия с 2 процентни пункта.

Предупреждение за имотите

Особено внимание в доклада е обърнато на кредитния пазар. Бързото разрастване на ипотечното кредитиране създава опасност от балон на пазара на жилища. От Фонда препоръчват на Българската народна банка (БНБ) да следи ситуацията "изкъсо" и да използва активно инструментите за управление на риска.

"Макропруденциалната политика трябва да остане гъвкава, защото въпреки че финансовият сектор е стабилен, има признаци за нарастващи рискове," предупреждават експертите.

След предстоящото приемане на еврото се очаква освобождаване на допълнителна ликвидност в банките, което може още повече да засили кредитирането и натиска върху цените на имотите. Въвеждането на единната европейска валута се оценява положително от МВФ като фактор, който ще намали транзакционните разходи и ще повиши доверието на инвеститорите.