Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт

25 Ноември, 2025 16:53 505 11

Очакваме новите 25 влака да пристигнат в България в предвидените срокове

Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България може да използва и да заимства от успешния чешки опит в либерализацията на железопътните услуги. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след срещата си с министъра на транспорта на Чешката република Мартин Купка в Прага. Двамата министри обсъдиха развитието на железопътния сектор, модернизацията и бъдещите реформи в обществените транспортни системи на двете страни.

Вицепремиерът Караджов подчерта отличното партньорство на българското транспортно министерство с компанията “Škoda”. „Напълно сме удовлетворени от това, което видяхме вчера в производствените бази. Очакваме новите 25 влака да пристигнат в България в предвидените срокове - поетапно от януари до август тази година. Те са крайно необходими, понеже и в момента страната ни изпитва сериозен недостиг на подвижен състав“, отбеляза той.

От своя страна министър Купка заяви, че Чехия отдава стратегическо значение на железопътния транспорт и разполага с компании и технологии, които могат да предложат най-високо качество на своите партньори, включително България.

Вицепремиерът Караджов акцентира върху факта, че отварянето на железопътния сектор у нас за навлизане на конкуренция е ключово за повишаване на качеството на пътническата услуга. „След два дни изтича срокът за подаване на предложения по процедурата за възлагане на железопътните превози за следващите 12 години. До средата на декември ще знаем кои са избраните оператори. Разполагаме с една година до влизането в сила на новите договори и през този период е важно да се подготвим за конкуренцията и за предизвикателствата, които ще произтичат от либерализацията“, заяви Караджов. Той подчерта, че през следващите 12 месеца България трябва да разработи и приложи ефективни механизми за контрол на качеството на жп услугите в условията на отворен пазар, включително на ясни показатели за ефективност и комфорт на пътниците.

Министър Купка представи и чешкия модел на управление на влаковете. В Чехия регионалните железопътни услуги се възлагат и контролират от регионалните власти, докато Министерството на транспорта отговаря за влаковете на дълги разстояния. Сред ключовите показатели за качество, по думите му, са намаляването на закъсненията и осигуряването на добри връзки между отделните видове транспорт.

Министър Купка приветства активната политика на България в областта на транспорта. Двамата министри обсъдиха чешкия опит в отварянето на железопътния пазар, включително по отношение на регулацията, контрола и организацията на услугите.

Вицепремиерът Караджов обърна специално внимание на необходимостта от добър синхрон между различните видове транспорт. „Нашата цел е да постигнем отлична координация между всички транспортни услуги“, посочи той. Караджов представи и българския модел за единна билетна система, заложена в новия Закон за обществения транспорт. „Ще създадем единно законодателство за всички видове транспорт, функциониращи под обща национална транспортна схема, която е в основата на по-справедлив и устойчив обществен транспорт“, добави той. Министърът подчерта, че в резултат на фрагментирано или неработещо законодателство, до момента над 700 населени места в България са останали без обществен транспорт.

От своя страна министър Купка обясни, че Чехия разполага с единна билетна система за всички железопътни оператори, но предизвикателство остава различната организация на автобусните превози — в страната действат 13 отделни билетни системи в 14-те региона. Той допълни, че Чехия е втора в Европа по инвестиции в транспортна инфраструктура спрямо БВП и продължава да работи за интеграция между всички видове транспорт.

В рамките на своето посещение в Чехия вицепремиерът Гроздан Караджов проведе срещи с националния железопътен превозвач “České dráhy”, както и с представители на Leo Expess и Arriva - частни компании, които изпълняват договори за обществена железопътна услуга в Чехия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Караджов явно не знае още, че китайците прилапаха БДЖ.

    16:54 25.11.2025

  • 2 Питам:

    6 1 Отговор
    Каква либерализация те гони бе умнико, или си правиш сметката каква комисионна ще прилапаш. ЖП-то си е естествен монопол като електро и водо снабдяването. Виж какво стана с товарния жп превоз -Частен монопол и КАТАСТРОФИ! Виж какво стана с ел. разпределението - КРАЖБИ И МЪКА! Същото готвят и за водоснабдяването.

    16:59 25.11.2025

  • 3 ха ха

    5 0 Отговор
    е затова са го инсталирали за министър , от първия си ден започна да приватизира и либерализира за благото на клептократите

    16:59 25.11.2025

  • 4 Опит

    5 0 Отговор
    може да черпи отвсякъде, не само за БДЖ. Все гледаме американците, германците.. китайците.. ама все не се получава. Няма воля да се направи както трябва, прави как Ганьо си знае - полвинчати, недомислени, но в услуга на НАЯКОЙ доверен. Затова и цялата "държава" (то няма де) е на такова ниво.

    17:00 25.11.2025

  • 5 На светлинни

    7 0 Отговор
    години си от Чехия !

    17:02 25.11.2025

  • 6 Учуден

    4 0 Отговор
    Много ми е интересно как ще стане това? В Чехия транспортът се дотира от държавата 80%, в Прага дотацията е 85%. В България е има няма 50%.

    17:04 25.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ВИЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПИТА НА ЧЕХИЯ,ЧЕ НЕ Е В ЕВРОЗОНАТА......И ИКОНОМИКАТА И СЕ РАЗВИВА..., ЗАЩОТО НЕ СЕ ВЪРЗВАТ НА ЛЪЖИТЕ НА УРСУЛАТА....

    17:06 25.11.2025

  • 8 гроздомициноф

    6 0 Отговор
    я кажете за новите 25 влака дето пристигнат в България
    ама наистина ли са нови щото досега все втора употреба
    или демек нова серия общ поръчки и чекмеджета

    17:08 25.11.2025

  • 9 Грабеж беж беж беж

    4 0 Отговор
    Опити за крадене да искаш, ЕС е като каталог в тази посока.

    17:26 25.11.2025

  • 10 Пашов

    1 0 Отговор
    Как е опита с Чешкото Евро ги питайте . После другото. Питайте ги защо не са в кръга на Богатите ? Слаба икономика ли ,Герб ли си нямат или ДПС-та ?

    17:45 25.11.2025

  • 11 име

    1 0 Отговор
    Тънката разлика е че в Чехия сигурно не водят държавния си ЖП превозвач към умишлен фалит или колкото да диша, но на гърба на всички данъкоплатци. Докато у нас ръководството на БЖД от десетилетия умишлено съсипва Товарни превози. За Пътнически Превози тяхната вина е само в умишлено некадърното разписание и кофти условия, защото при намаляващото население е нормално да намалява и пътникопотока. Но Товарни превози си го съсипват умишлено.

    17:47 25.11.2025

