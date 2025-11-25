Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт

България може да използва и да заимства от успешния чешки опит в либерализацията на железопътните услуги. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след срещата си с министъра на транспорта на Чешката република Мартин Купка в Прага. Двамата министри обсъдиха развитието на железопътния сектор, модернизацията и бъдещите реформи в обществените транспортни системи на двете страни.

Вицепремиерът Караджов подчерта отличното партньорство на българското транспортно министерство с компанията “Škoda”. „Напълно сме удовлетворени от това, което видяхме вчера в производствените бази. Очакваме новите 25 влака да пристигнат в България в предвидените срокове - поетапно от януари до август тази година. Те са крайно необходими, понеже и в момента страната ни изпитва сериозен недостиг на подвижен състав“, отбеляза той.

От своя страна министър Купка заяви, че Чехия отдава стратегическо значение на железопътния транспорт и разполага с компании и технологии, които могат да предложат най-високо качество на своите партньори, включително България.

Вицепремиерът Караджов акцентира върху факта, че отварянето на железопътния сектор у нас за навлизане на конкуренция е ключово за повишаване на качеството на пътническата услуга. „След два дни изтича срокът за подаване на предложения по процедурата за възлагане на железопътните превози за следващите 12 години. До средата на декември ще знаем кои са избраните оператори. Разполагаме с една година до влизането в сила на новите договори и през този период е важно да се подготвим за конкуренцията и за предизвикателствата, които ще произтичат от либерализацията“, заяви Караджов. Той подчерта, че през следващите 12 месеца България трябва да разработи и приложи ефективни механизми за контрол на качеството на жп услугите в условията на отворен пазар, включително на ясни показатели за ефективност и комфорт на пътниците.

Министър Купка представи и чешкия модел на управление на влаковете. В Чехия регионалните железопътни услуги се възлагат и контролират от регионалните власти, докато Министерството на транспорта отговаря за влаковете на дълги разстояния. Сред ключовите показатели за качество, по думите му, са намаляването на закъсненията и осигуряването на добри връзки между отделните видове транспорт.

Министър Купка приветства активната политика на България в областта на транспорта. Двамата министри обсъдиха чешкия опит в отварянето на железопътния пазар, включително по отношение на регулацията, контрола и организацията на услугите.

Вицепремиерът Караджов обърна специално внимание на необходимостта от добър синхрон между различните видове транспорт. „Нашата цел е да постигнем отлична координация между всички транспортни услуги“, посочи той. Караджов представи и българския модел за единна билетна система, заложена в новия Закон за обществения транспорт. „Ще създадем единно законодателство за всички видове транспорт, функциониращи под обща национална транспортна схема, която е в основата на по-справедлив и устойчив обществен транспорт“, добави той. Министърът подчерта, че в резултат на фрагментирано или неработещо законодателство, до момента над 700 населени места в България са останали без обществен транспорт.

От своя страна министър Купка обясни, че Чехия разполага с единна билетна система за всички железопътни оператори, но предизвикателство остава различната организация на автобусните превози — в страната действат 13 отделни билетни системи в 14-те региона. Той допълни, че Чехия е втора в Европа по инвестиции в транспортна инфраструктура спрямо БВП и продължава да работи за интеграция между всички видове транспорт.

В рамките на своето посещение в Чехия вицепремиерът Гроздан Караджов проведе срещи с националния железопътен превозвач “České dráhy”, както и с представители на Leo Expess и Arriva - частни компании, които изпълняват договори за обществена железопътна услуга в Чехия.