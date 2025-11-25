Тристранката ще заседава утре

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в сряда, 26 ноември 2025 г., от 14.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния
Дневният ред включва:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 51-554-01-198, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-206, внесен от Божидар Божанов и група народни представители.
Оценка 3 от 6 гласа.
1 Румен Резидента
18:04 25.11.2025
2 Сигурно
18:10 25.11.2025
3 Червената шапчица
19:06 25.11.2025