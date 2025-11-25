Тристранката ще заседава утре

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в сряда, 26 ноември 2025 г., от 14.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния

Дневният ред включва:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 51-554-01-198, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-206, внесен от Божидар Божанов и група народни представители.