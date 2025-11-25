Ивайло Мирчев: Протестът утре е, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България

Връщането на тотото в семейния портфейл на Пеевски и присвояването му на бургаската рафинерия доказват, че властта на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се нуждае от огромни финансови потоци, които да отклонява в правилните джобове. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и призова всички граждани да се включат в утрешния протест срещу проектобюджета от 18:00 часа на площад “Независимост”.
“Протестът утре не цели просто да се разходим около парламента и не е политически, а граждански, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България. Пеевски е сърдит на средната класа още от 2013-а година, когато тя му попречи да застане начело на ДАНС и всички настоящи предложения в проектобюджета за догодина са отмъщение именно срещу нея”, заяви Мирчев, който допълни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се е присъединил в похода срещу гражданите с катастрофален проектобюджет, в чието съставяне липсва какъвто и да е диалог с бизнеса и гражданите.
Политическият лидер предупреди, че с предложения бюджет управлението на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се готви да нанесе тежък удар по стотици хиляди търговци и бизнеси с въвеждането на специален държавен софтуер.
“Какво правим със СУПТО? Това е въпросният софтуер, който засяга близо 100 000 фирми и търговци, които ще трябва да си го инсталират и всяка от тях да даде близо 1000 лева без никакъв смисъл, без държавата да има каквато и да е идея защо се въвежда това”, подчерта Мирчев и приветства включването на работодателските организации в утрешния протест.
Народният представител от групата на ПП-ДБ отново алармира, че продажбата на бургаската рафинерия “Лукойл-Нефтохим” ще подари на Пеевски нейните 9-10 млрд. лева годишен оборот. Според Мирчев дори само малка част от тази сума ще е достатъчна да поддържа настоящото управление на власт.
“Това управление може да отдели около 7 млрд. лева, за да купи рафинерията "Лукойл-Нефтохим" в Бургас - 2 млрд. евро са допълнителните гаранции и с наличното в ББР стават около 7 млрд. лева. Изобщо не е ясно каква степен на прозрачност ще има, как държавата решава да даде такава огромна сума. В цивилизования свят няма държава, която да си връща и да си купува по този начин рафинерия - нито в Италия, нито в Германия случаите с руските рафинерии са приключвали по този начин. Това е особено притеснително най-вече в контекста на нашето управление, където е ясно, че капитанът е Пеевски, а всички останали изпълняват неговите желания”, категоричен бе Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” напомни, че формацията му от самото начало предлага да се потърси адекватен западен инвеститор, който да закупи рафинерията. Политикът заяви още, че немалко потенциални купувачи има още от януари 2025-а година, защото рафинерията е една от най-модерните.
“За съжаление изглежда, че Пеевски ще си купи рафинерията с милиарди от парите на българските граждани и след това нямаме съмнение какво ще стане. Пеевски е доказал, че каквото и да купи, го фалира. Това се случи и с “Булгартабак”, и с “Лафка”, а пък кражбата на КТБ струваше на българските граждани 4.7 млрд. лв. Сега най-вероятно милиардите ще бъдат повече, защото след като закупим рафинерията, после ще трябва да заплатим загубите, генерирани от цената, на която ще бъде продаван петролът на рафинерията и после горивата ще бъдат закупувани”, заключи Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вампирски глад
19:52 25.11.2025
2 Мунчо
19:53 25.11.2025
3 на тоз не ви ли омръзна всеки ден да
кво бил казал
и поредицата бръмбари калинки
19:54 25.11.2025
4 Пенчо
19:55 25.11.2025
5 ШИШИ ИМА РАЗХОДИ
Коментиран от #17
19:55 25.11.2025
6 Гост
19:57 25.11.2025
7 Гост
19:59 25.11.2025
8 Мдаа
20:05 25.11.2025
9 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
20:05 25.11.2025
10 На Дедо
20:08 25.11.2025
11 az СВО Победа 80
Той удобно забрави за Украйна.
За Купенск, Красноармейск, Мирноград, Гуляйполе, Северск, Константиновка.... и т.н., а уж щеше да "разгромява" Русия на бойното поле. 🤣
Тигре от Крушари, евроатлантизЪмът загива, а ти се още занимаваш с глупости!
20:09 25.11.2025
12 русоляв
20:21 25.11.2025
13 Тотал
20:23 25.11.2025
14 избирател
20:24 25.11.2025
15 Анджо
Коментиран от #19
20:25 25.11.2025
16 Данко Харсъзина
20:30 25.11.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "ШИШИ ИМА РАЗХОДИ":Фалкона е обявен за продажба.
20:31 25.11.2025
18 Данко Харсъзина
20:33 25.11.2025
19 ХПХ
До коментар #15 от "Анджо":И ще продължим да сме мишки ли.
20:35 25.11.2025
20 Магаретата носят колкото им натоварят
20:42 25.11.2025
21 Безкомпромисен Бюджет за всяка година
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #32
20:49 25.11.2025
22 Мирчев и ти си пумия
20:53 25.11.2025
23 Иначе хубаво
20:56 25.11.2025
24 Без подкрепа за Мирчев
21:00 25.11.2025
25 Гост
Коментиран от #26
21:01 25.11.2025
26 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Гост":Средната класа си има работа, и не може да се занимава с глупостите на безделници на държавна ясла, като Мирча Кришан.
21:06 25.11.2025
27 Швейцарски франк
21:28 25.11.2025
28 Един не-трол
21:30 25.11.2025
29 Факт
21:38 25.11.2025
30 Промяна
22:00 25.11.2025
31 оня с коня
Коментиран от #33
22:00 25.11.2025
32 Промяна
До коментар #21 от "Безкомпромисен Бюджет за всяка година":21 ПРЕЗИДЕНСТКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПРЕПЪЛНЕНА С ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННИ В ПАРЛАМЕНТА ЛЕЖАТ ЛЪЖАТ ПРИБИРАТ И НА ВСЕКИ 3 МЕСЕЦА И УВЕЛИЧАВАТ ДОХОДИТЕ ХАХАХАХАХА
22:02 25.11.2025
33 Защото
До коментар #31 от "оня с коня":Не си твърд, мек си и такъв ще си бъдеш до гроб, пардон ГЕРБ.
Коментиран от #34
22:29 25.11.2025
