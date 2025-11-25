Новини
Ивайло Мирчев: Протестът утре е, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България

Ивайло Мирчев: Протестът утре е, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България

25 Ноември, 2025 19:50

  • ивайло мирчев-
  • протест-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Политическият лидер предупреди, че с предложения бюджет управлението на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се готви да нанесе тежък удар по стотици хиляди търговци и бизнеси с въвеждането на специален държавен софтуер

Ивайло Мирчев: Протестът утре е, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Връщането на тотото в семейния портфейл на Пеевски и присвояването му на бургаската рафинерия доказват, че властта на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се нуждае от огромни финансови потоци, които да отклонява в правилните джобове. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и призова всички граждани да се включат в утрешния протест срещу проектобюджета от 18:00 часа на площад “Независимост”.

“Протестът утре не цели просто да се разходим около парламента и не е политически, а граждански, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България. Пеевски е сърдит на средната класа още от 2013-а година, когато тя му попречи да застане начело на ДАНС и всички настоящи предложения в проектобюджета за догодина са отмъщение именно срещу нея”, заяви Мирчев, който допълни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се е присъединил в похода срещу гражданите с катастрофален проектобюджет, в чието съставяне липсва какъвто и да е диалог с бизнеса и гражданите.

Политическият лидер предупреди, че с предложения бюджет управлението на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се готви да нанесе тежък удар по стотици хиляди търговци и бизнеси с въвеждането на специален държавен софтуер.

“Какво правим със СУПТО? Това е въпросният софтуер, който засяга близо 100 000 фирми и търговци, които ще трябва да си го инсталират и всяка от тях да даде близо 1000 лева без никакъв смисъл, без държавата да има каквато и да е идея защо се въвежда това”, подчерта Мирчев и приветства включването на работодателските организации в утрешния протест.

Народният представител от групата на ПП-ДБ отново алармира, че продажбата на бургаската рафинерия “Лукойл-Нефтохим” ще подари на Пеевски нейните 9-10 млрд. лева годишен оборот. Според Мирчев дори само малка част от тази сума ще е достатъчна да поддържа настоящото управление на власт.

“Това управление може да отдели около 7 млрд. лева, за да купи рафинерията "Лукойл-Нефтохим" в Бургас - 2 млрд. евро са допълнителните гаранции и с наличното в ББР стават около 7 млрд. лева. Изобщо не е ясно каква степен на прозрачност ще има, как държавата решава да даде такава огромна сума. В цивилизования свят няма държава, която да си връща и да си купува по този начин рафинерия - нито в Италия, нито в Германия случаите с руските рафинерии са приключвали по този начин. Това е особено притеснително най-вече в контекста на нашето управление, където е ясно, че капитанът е Пеевски, а всички останали изпълняват неговите желания”, категоричен бе Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” напомни, че формацията му от самото начало предлага да се потърси адекватен западен инвеститор, който да закупи рафинерията. Политикът заяви още, че немалко потенциални купувачи има още от януари 2025-а година, защото рафинерията е една от най-модерните.

“За съжаление изглежда, че Пеевски ще си купи рафинерията с милиарди от парите на българските граждани и след това нямаме съмнение какво ще стане. Пеевски е доказал, че каквото и да купи, го фалира. Това се случи и с “Булгартабак”, и с “Лафка”, а пък кражбата на КТБ струваше на българските граждани 4.7 млрд. лв. Сега най-вероятно милиардите ще бъдат повече, защото след като закупим рафинерията, после ще трябва да заплатим загубите, генерирани от цената, на която ще бъде продаван петролът на рафинерията и после горивата ще бъдат закупувани”, заключи Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вампирски глад

    18 8 Отговор
    Шопарите са алчни, те не мислят кого нападат или унищожават, за тях това е храна.

    19:52 25.11.2025

  • 2 Мунчо

    22 9 Отговор
    Мирчев, защо изпрахте Бойко?

    19:53 25.11.2025

  • 3 на тоз не ви ли омръзна всеки ден да

    25 11 Отговор
    му кордисвате снимката
    кво бил казал
    и поредицата бръмбари калинки

    19:54 25.11.2025

  • 4 Пенчо

    24 11 Отговор
    Мрирчееев... Ниското чело, тъпир осмоъгълен!!!

    19:55 25.11.2025

  • 5 ШИШИ ИМА РАЗХОДИ

    18 6 Отговор
    Работете и плащайте - Фалкона харчи яко.

    Коментиран от #17

    19:55 25.11.2025

  • 6 Гост

    23 10 Отговор
    Борисов е позор, оставка и затвор!

    19:57 25.11.2025

  • 7 Гост

    12 5 Отговор
    Ае ще идем да видим кво ще се промени.

    19:59 25.11.2025

  • 8 Мдаа

    13 5 Отговор
    Така ще да е докато мошеник и крадец са начело на държавата. 🐖🎃

    20:05 25.11.2025

  • 9 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    17 7 Отговор
    Този, който изпра Боко, прави протест против него. КАК ДА ГО ПОДКРЕПЯ?

    20:05 25.11.2025

  • 10 На Дедо

    16 6 Отговор
    Десанчика демо-крат Мирчев!? По бащина линия комунист. В наше село, гледаме такова говедо. С ниско чело.

    20:08 25.11.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    15 6 Отговор
    Ама тоя "евроатлантик" още ли е в БГ???

    Той удобно забрави за Украйна.

    За Купенск, Красноармейск, Мирноград, Гуляйполе, Северск, Константиновка.... и т.н., а уж щеше да "разгромява" Русия на бойното поле. 🤣

    Тигре от Крушари, евроатлантизЪмът загива, а ти се още занимаваш с глупости!

    20:09 25.11.2025

  • 12 русоляв

    19 6 Отговор
    Мирчев , аз няма да дойда .То не бяха Манол Геновци , Тахаревци и вся осталная .......Евентуално , мога да мина да ви донеса мокри кърпички да почистите и върнете паметника

    20:21 25.11.2025

  • 13 Тотал

    6 4 Отговор
    Ако обещаете да свалите главната буква , може да дойда . Само за хепанинг - не .

    20:23 25.11.2025

  • 14 избирател

    7 2 Отговор
    Как ще свалиш Фалкона бе Мирчев , той е паркиран в Турция

    20:24 25.11.2025

  • 15 Анджо

    17 8 Отговор
    Има ли луди да ходят на протест и то организиран от тоя , да ходя и да слушам пак лъжите на тия. Пет години слушах и по цял ден ги слушаме и да и им ходя на крак да ги слушам , няма как да стане.

    Коментиран от #19

    20:25 25.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Добре е България да има собствена рафинерия. Заемът ще се погаси от печалбата на рафинерията. Губеща рафинерия в света няма. Мирча Кришан на практика прави реклама на Правителството.

    20:30 25.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "ШИШИ ИМА РАЗХОДИ":

    Фалкона е обявен за продажба.

    20:31 25.11.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    11 7 Отговор
    Ако има глупаци да си губят времето, нека ходят. Лошо няма.

    20:33 25.11.2025

  • 19 ХПХ

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    И ще продължим да сме мишки ли.

    20:35 25.11.2025

  • 20 Магаретата носят колкото им натоварят

    6 0 Отговор
    В стадото силите им стигат само да приказват ....

    20:42 25.11.2025

  • 21 Безкомпромисен Бюджет за всяка година

    5 5 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #32

    20:49 25.11.2025

  • 22 Мирчев и ти си пумия

    13 5 Отговор
    Какво имаш срещу софтуетюра, таеикатче? Трябва да се бори сивия отрасъл по всякакъв възможен начин, който е завладял всеки безмозъчен селяндур бизнесмен. Всички пари трябва да се изкарат на светло!

    20:53 25.11.2025

  • 23 Иначе хубаво

    13 3 Отговор
    Говори ама е много голяма върти опашка тоя екземпляр демек ветър вей на четало

    20:56 25.11.2025

  • 24 Без подкрепа за Мирчев

    12 4 Отговор
    Само заради позицията си спрямо софтуера, няма да го подкрепя. Изземва позицията на Възраждане, Величие, подобни партии. По-точно се опитва да привлече точно публиката на фашистките партии, които укриват пари и ходят по протести с луксозни коли, купени познайте с какви парички. Мирчев, ти си лицемер!

    21:00 25.11.2025

  • 25 Гост

    8 3 Отговор
    Само дето средната класа няма никакво намерение да ходи на протест

    Коментиран от #26

    21:01 25.11.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Средната класа си има работа, и не може да се занимава с глупостите на безделници на държавна ясла, като Мирча Кришан.

    21:06 25.11.2025

  • 27 Швейцарски франк

    5 2 Отговор
    Мирчев е с 4 см чело

    21:28 25.11.2025

  • 28 Един не-трол

    4 2 Отговор
    Предните 4 години как не беше война срещу средната класа? Защото идва време да се плаща сметката и сега е такъв момент. Надявам се догодина да се затегнат яко коланите и да се спре с популизма и дефицитите.

    21:30 25.11.2025

  • 29 Факт

    1 0 Отговор
    Ще подейства дисциплиниращо за някои излишни разходи. Но лошото е, че който е инвестирал добросъвестно свободни пари в активи, които пазарната обстановка прави ненужни, ще има проблем.

    21:38 25.11.2025

  • 30 Промяна

    5 1 Отговор
    МИРЧЕВ СЕ ЗАМИСЛИЛ ЗА ХОРАТА ХАХАХАХАХАХА ГАДОСТ ОТВРАЩЕНИЕ СИ МИРЧЕВ И ОГРОМЕН НАГЛЕЦ И НЯКОЛКОТО ШАРЛАТАНИ ПОКРАЙ ТЕБ

    22:00 25.11.2025

  • 31 оня с коня

    4 2 Отговор
    САМИЯТ ФАКТ че Мирчев излиза на протест срещу Правителството съставено с много Мъка и Компромиси за да ни извади от Изборната Спирала на Служебни правителства говори,че ПП/ДБ като Опозиционна Партия търси "Място под слънцето" разчитайки да предизвика нови избори,пък...каквото стане.Мога ли Аз - твърд Поддръжник на Борисов да се съглася с подобен Подход?...НИВГИШ!:)

    Коментиран от #33

    22:00 25.11.2025

  • 32 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Безкомпромисен Бюджет за всяка година":

    21 ПРЕЗИДЕНСТКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПРЕПЪЛНЕНА С ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННИ В ПАРЛАМЕНТА ЛЕЖАТ ЛЪЖАТ ПРИБИРАТ И НА ВСЕКИ 3 МЕСЕЦА И УВЕЛИЧАВАТ ДОХОДИТЕ ХАХАХАХАХА

    22:02 25.11.2025

  • 33 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Не си твърд, мек си и такъв ще си бъдеш до гроб, пардон ГЕРБ.

    Коментиран от #34

    22:29 25.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

