Димитър Манолов: Непременно трябва да се промени механизма на заплащане за Администрацията

„За мен Бюджет 2026 не е добър. Не съм оптимист по отношение на него, но искаме да поставим като тема още от сега, че непременно трябва да се промени механизма на заплащане за администрацията“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.
„В най-добре платената администрация в България средната брутна работна заплата е 2500 лв. Бонуси в държавната администрация не се получават. Средният размер на ДМС на тримесечие е 560 лв. на човек“, уточни той.
„Големите суми, за които се говори, си имат конкретни преносители, с конкретни имена, те не са толкова много и ние не ги обичаме“, каза още Димитър Манолов.
По думите му, за да вземе някой стотици хиляди лева, това значи, че другите хора под него сериозно за страдали.
„Държавните служители не си плащат вноските сами, защото са си ги платили навремето, когато им ги извадиха от заплатите. И оттогава нататък те получават по-малки заплати“, обясни още президентът на КТ „Подкрепа“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разделяй и владей
21:42 25.11.2025
2 В БГ само администрацията живее.
Коментиран от #11
21:43 25.11.2025
3 ДрайвингПлежър
Механизма трябва да е НА СВЪРШЕНА РАБОТА!!! И да си плащат всички удръжки и да се спре изплащане на 10-20 заплати при пенсия!
ТЪРТЕИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ ЗА ПАРИТЕ СИ!
Коментиран от #5
21:44 25.11.2025
4 Коьрсъюзи
21:47 25.11.2025
5 Пчеларят
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":В природата няма такъв феномен търтей да работи. Как пчелите се борят с търтеите? Ами изяждат им крилата и ги избутват от кошера.
21:54 25.11.2025
6 тома
22:11 25.11.2025
7 безпартиен
22:58 25.11.2025
8 Баш софиянец
23:02 25.11.2025
9 МАЙ
Най много разбира от ДМС -
23:08 25.11.2025
10 Цървул
23:09 25.11.2025
11 Военен
До коментар #2 от "В БГ само администрацията живее.":На мен мие добре с пенсия и заплата и 12 процента увеличение и 1000 лв бонос за Коледа с 70000 ще прекарам нова година
23:54 25.11.2025
12 Хъхъ
23:54 25.11.2025