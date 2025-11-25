Новини
Димитър Манолов: Непременно трябва да се промени механизма на заплащане за Администрацията

25 Ноември, 2025 21:40 886 12

Големите суми, за които се говори, си имат конкретни преносители, с конкретни имена, те не са толкова много и ние не ги обичаме, каза той

Димитър Манолов: Непременно трябва да се промени механизма на заплащане за Администрацията - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За мен Бюджет 2026 не е добър. Не съм оптимист по отношение на него, но искаме да поставим като тема още от сега, че непременно трябва да се промени механизма на заплащане за администрацията“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.

„В най-добре платената администрация в България средната брутна работна заплата е 2500 лв. Бонуси в държавната администрация не се получават. Средният размер на ДМС на тримесечие е 560 лв. на човек“, уточни той.

„Големите суми, за които се говори, си имат конкретни преносители, с конкретни имена, те не са толкова много и ние не ги обичаме“, каза още Димитър Манолов.

По думите му, за да вземе някой стотици хиляди лева, това значи, че другите хора под него сериозно за страдали.

„Държавните служители не си плащат вноските сами, защото са си ги платили навремето, когато им ги извадиха от заплатите. И оттогава нататък те получават по-малки заплати“, обясни още президентът на КТ „Подкрепа“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разделяй и владей

    4 4 Отговор
    Спорът е изместен към аз или ти вземаш повече, а не трябва, а не парите заминават с влакове за Украйна, вместо при нас двамата и в това винаги се замесени тези съмнителни синдикати.

    21:42 25.11.2025

  • 2 В БГ само администрацията живее.

    13 2 Отговор
    Народа живурка

    Коментиран от #11

    21:43 25.11.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Трябва ДА!!! Само че не както ти и администрацията искате!!!
    Механизма трябва да е НА СВЪРШЕНА РАБОТА!!! И да си плащат всички удръжки и да се спре изплащане на 10-20 заплати при пенсия!

    ТЪРТЕИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ ЗА ПАРИТЕ СИ!

    Коментиран от #5

    21:44 25.11.2025

  • 4 Коьрсъюзи

    8 0 Отговор
    А механизма в МВР и НС? Не!

    21:47 25.11.2025

  • 5 Пчеларят

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    В природата няма такъв феномен търтей да работи. Как пчелите се борят с търтеите? Ами изяждат им крилата и ги избутват от кошера.

    21:54 25.11.2025

  • 6 тома

    5 0 Отговор
    Митко носа да каже какво работи държавната администрация че заплатите им били малки.Ами там 10 човека седят а един работи

    22:11 25.11.2025

  • 7 безпартиен

    3 0 Отговор
    Първо да се промени БРОЯТ на администрацията!При население 8.5 милиона чакащите заплати от държавния и общинския бюджети са по- малко от сега 6.4 милиона!!!!А за "електронно управление" дори не се говори!Имаше и такова министерство преди с отпуснат бюджет и никакъв отчет къде са парите!Не е нормално 1.2 милиона души работещи по трудово договор в ЧАСТНИЯ СЕКТОР да издържат още 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди "бюджетните", около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!Очаква ли някой светлото бъдеще?Ами еднокнижника каза ясно,че НЯМА МАТРЯЛ!

    22:58 25.11.2025

  • 8 Баш софиянец

    3 0 Отговор
    ВСИЧКИ да започнат да си плащат осигуровките. Включително и "родната милиция", и всички други от хранилката.

    23:02 25.11.2025

  • 9 МАЙ

    3 0 Отговор
    Този философ не знае как се заработва заплата .
    Най много разбира от ДМС -

    23:08 25.11.2025

  • 10 Цървул

    0 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    23:09 25.11.2025

  • 11 Военен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "В БГ само администрацията живее.":

    На мен мие добре с пенсия и заплата и 12 процента увеличение и 1000 лв бонос за Коледа с 70000 ще прекарам нова година

    23:54 25.11.2025

  • 12 Хъхъ

    1 0 Отговор
    Тази пиявица от КТ Подкрепа и деугите от КНСБ получават също огромни заплати по 15-20хил. В замяна на това не правят нищо ! Абсолютно търтейчета които трябва да бъдат съкратени веднага …

    23:54 25.11.2025

