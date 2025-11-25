Димитър Манолов: Непременно трябва да се промени механизма на заплащане за Администрацията

„За мен Бюджет 2026 не е добър. Не съм оптимист по отношение на него, но искаме да поставим като тема още от сега, че непременно трябва да се промени механизма на заплащане за администрацията“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.

„В най-добре платената администрация в България средната брутна работна заплата е 2500 лв. Бонуси в държавната администрация не се получават. Средният размер на ДМС на тримесечие е 560 лв. на човек“, уточни той.

„Големите суми, за които се говори, си имат конкретни преносители, с конкретни имена, те не са толкова много и ние не ги обичаме“, каза още Димитър Манолов.

По думите му, за да вземе някой стотици хиляди лева, това значи, че другите хора под него сериозно за страдали.

„Държавните служители не си плащат вноските сами, защото са си ги платили навремето, когато им ги извадиха от заплатите. И оттогава нататък те получават по-малки заплати“, обясни още президентът на КТ „Подкрепа“.