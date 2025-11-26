Новини
Кабинетът осигурява коледни добавки на пенсионерите. Тристранката обсъжда здравното осигуряване и Кодекса на труда

26 Ноември, 2025 04:34, обновена 26 Ноември, 2025 05:11 720 6

536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева ще получат по 120 лева допълнително за декември преди празниците

Средствата за изплащане на коледни добавки за пенсионерите трябва да осигури на днешното си заседание правителството.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат още преди празниците около 536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева, включително, колкото е линията на бедност за тази година. За целта се осигуряват 64 милиона лева по бюджета на НОИ. Решението да се даде празничен бонус беше на партиите от управляващата коалиция и ДПС-НН.

Освен това правителството осигурява 27 милиона лева, с които да се увеличи капиталът на "Напоителни системи", за да се възстанови помпената станция на язовир "Пясъчник". Ангажимента пое премиерът Росен Желязков пред зърнопроизводителите в началото на седмицата.

В дневния ред на правителственото заседание е решението за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова и за определяне на временно изпълняващ длъжността.

Също с решение ще се приеме Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз SAFE и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия от страна на България.

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди предложения за промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда.

Държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство - това предвижда промяната в Закона за здравното осигуряване, предложена от депутата от ПП-ДБ Венко Сабрутев и група народни представители. По действащото законодателство работодателят плаща здравните осигуровки. Според вносителите така бизнесът поема разходи за служители, които не работят, а настоящите разпоредби водят до дискриминация спрямо млади жени, които работодателите често избягват да наемат заради бъдещи разходи.

17 милиона лева годишно ще са необходими на държавата, за да плаща здравните осигуровки в периода на двете години майчинство. Вносителите смятат, че средствата ще бъдат компенсирани от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и повече приходи от данъци и осигуровки.

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди и промени в Кодекса на труда. Предложението е на заместник-председателя на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов и група депутати. Целта на поправките е бъдат ограничени лошите практики при разпределяне на допълнителни възнаграждения в администрацията.

"Ограничаване на бонусите в целия публичен сектор - в съдебната власт, в регулаторите, в администрацията, в публичните предприятия. Защото и ВСС, и публичните предприятия - навсякъде се раздават едни бонуси, като че ли има милиарди в държавата за разпореждане. Няма такива и затова сме предложили да се ограничат всички бонуси", обясни Божанов.


  • 1 оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    04:45 26.11.2025

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    04:46 26.11.2025

  • 3 Костибродски парцалес

    5 0 Отговор
    Откъде спести пари за хотела с водопада?
    Розово брюкселско зеле!
    Продаде България за един водопад!

    04:52 26.11.2025

  • 4 нннн

    8 0 Отговор
    ЛЪЖАТ ! Добавки ще получат не пенсионериТЕ, а само някои пенсионери. Кабинетът смята мнозинството пенсионери за неприлично богати.

    Коментиран от #5

    04:56 26.11.2025

  • 5 ха ха хааа

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    Кефя се , кога пенсионери партизани , реват за рузки пенсии ..

    05:05 26.11.2025

  • 6 Икономист

    1 0 Отговор
    Долни лицемери...не ви ли е срам, с 60 евро да купувате бедните души

    05:13 26.11.2025

