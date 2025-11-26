Новини
България »
Всички градове »
Харизанов: Да си говорим за масови протести към момента е далеч от обективността

Харизанов: Да си говорим за масови протести към момента е далеч от обективността

26 Ноември, 2025 07:51 1 211 35

  • георги харизанов-
  • протести-
  • масовост-
  • обективност

За разлика от предишни ситуации, не се вижда политическа сила, която да поведе протеста и да съумее да го капитализира, в смисъл на това да привлече протестиращите като свои поддръжници, симпатизанти, бъдещи гласоподаватели. Видно от социологията това не се случва, коментира още анализаторът

Харизанов: Да си говорим за масови протести към момента е далеч от обективността - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със сигурност на организаторите на протестите им се иска да достигнат масовостта и енергията на спонтанните протести от 2013-та или на тези от втората половина на 2013-та, но за момента обективно фактите не подкрепят тезата, че протестите са масови, с което не искам да омаловажа всеки отделен участник в тях. Това, че има протести е чудесно за една работеща демокрация. Така трябва, всеки трябва да е свободен сам да изрази волята си, симпатиите си или нехаресването на всеки един политик по какъвто начин намери за добре, когато и където намери за добре. Но да си говорим за масови протести към момента е по-скоро пожелателно от страна на тези, които ги организират и ги подкрепят и е далеч от обективността, когато човек не е замесен нито в лагера "за“, нито в лагера "против“. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".

По темата накъде е насочено гражданското недоволство в момента, анализаторът споделя: "Много са различни случаите. Недоволството срещу бюджета такъв, какъвто е очевидно е насочено към законотворците. Недоволството за случващото с варненския кмет Благомир Коцев е насочено срещу съдебната система и влиянието, което се приписва по инерция като че ли на управляващите в момента, на силните политици в момента. И има много по-малки, по-различни граждански протести – има протести по делата за жертви на пътно-транспортни инциденти, има протести по квартали в София. Има най-различни протести".

Според Харизанов да се посочи един общ адресат би било грешка, тъй като те са много различни в генезиса си: "Но разбира се дежурно винаги, това е нормално и логично, техен адресат са управляващите, които и каквито да са те в момента, в който тези протести се случват".

Анализаторът посочва, че протестите са белег на зреещото гражданско недоволство, което винаги е било факт.

И допълва: "За разлика от предишни ситуации, не се вижда политическа сила, която да поведе протеста и да съумее да го капитализира, в смисъл на това да привлече протестиращите като свои поддръжници, симпатизанти, бъдещи гласоподаватели. Видно от социологията това не се случва. Една от причините да не се случва е, че при деветпартиен парламент и още повече партии, участващи в политическия живот, и при толкова разнородни протести, протести с толкова различни каузи, с толкова различни организатори, с толкова различни участници, е много трудно да се каже: ето вижте, тази политическа партия печели, тя качва, тя вдига".

"Видно е от социологията, че такава няма, и като казвам социологията, имам предвид общо целия сектор социология, оставяйки под общ знаменател, колкото и понякога това да е погрешно, и гледайки най-малкото общо кратно и общото кратно въобще между всички най-различни социологически проучвания, защото самите агенции често са подозирани в пристрастия, в манипулации, но всички показват общо взето едно и също, а то е, че водещите политически сили, тези, които съставиха управляващата коалиция, продължават да стоят стабилно, ГЕРБ продължава да е първа политическа сила. И да има някак си размествания, те са по-скоро, да перифразирам футболния език, в средата на таблицата, а не по нейните върхове", коментира още политическият анализатор Георги Харизанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    45 5 Отговор
    И колко пък да е далеч масовият протест?! Два три месеца - ей го къде е !!!

    07:53 26.11.2025

  • 2 Как е Харизанка?!

    57 5 Отговор
    Май копанката ти се поизпразни и реши отново да повъзхваляваш мъничко ,,работодателя" си-Бочко...?!
    Ти остави...,ами сега станаха и двама...плюс Шиши...!
    Не ти е лесна и твоята...

    07:56 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Едни

    55 3 Отговор
    и същи сервилни нищожества се въртят из медиите ...

    08:00 26.11.2025

  • 6 Селянин

    52 4 Отговор
    Точно това е идеята. Разни такива "анализатори" по всички медии да обясняват, че няма енерги и няма смисъл от протести, за да може гъбарите да си останат вкъщи, защото по телевизията или във Вакти са казали, че няма енергия и няма смисъл. И после ще се чешат защо са обеднели и защо феномена си е взел тотото и рафинерията.

    08:01 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    23 2 Отговор
    Безспорно и за Радост ще има Протести щото те са "Солта на живота" но в даден момент ще възникне Въпроса към Протестиращите ЗАЩО са толкова малобройни,пък твърдят че са "Целия Народ".А Отговорът ще бъде смазващо Логичен:"Ами Управляващите Прокудиха Милиони да емигрират с Противонародната си Политика - Колко да сме?"Затова и мъдрият Народ го е казал:Кучетата са кучата за да лаят,а Кервана си върви ли,върви...

    Коментиран от #18

    08:09 26.11.2025

  • 9 Сулю и Пулю стана политик,

    40 4 Отговор
    и този от каналжия, стана АНАЛ-лизатор!? И той се намърда на политическата софра, Боко черпи!?

    08:09 26.11.2025

  • 10 Време е

    25 4 Отговор
    за Алтернатива за България !

    08:10 26.11.2025

  • 11 37.51т

    27 3 Отговор
    Харизанов...интересно име....става за всичко ...само дето не е учил много, срещам го понякога из София видимо натежа много с килограмите,а медиите винаги го показват без опонент,,,ала бала....калинка....

    08:15 26.11.2025

  • 12 Гост

    29 4 Отговор
    Подлогата харизанчо много добре си живее у кочината свинска.

    08:15 26.11.2025

  • 13 ВЕТРИНО

    26 4 Отговор
    ЗАРАДИ ТОЗИ МАГНИТСКИ И ХЕЛУИНА СЧУПИХ ДВА ТЕЛЕВИЗОРА,,,

    08:15 26.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    23 3 Отговор
    КРАДЕЦ НА ТРЪБИ АНАЛИЗАТОР АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО ТОЗ ДО СЕГА ТРЯБВАШЕ ДА Е В КАУША.

    08:16 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    16 2 Отговор
    харизанка, наливат 27 милиона пари у напоителни. Няма ли да се цаниш да ги крадеш? Там си цар (крал)!

    08:19 26.11.2025

  • 18 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Само мъдрости от тебе бе! Да не си чел Винету, че си толкова мъдър

    Коментиран от #23

    08:21 26.11.2025

  • 19 Промяната от Горна баня

    15 2 Отговор
    Щом Държавата върши престъпления с помощта на депутати, прокурори и бизнесмени, ще ядат хурката до като изповръщат всичко откраднато

    08:25 26.11.2025

  • 20 Мнение

    15 2 Отговор
    Този ще дава показания на Гемето всеки ден

    08:25 26.11.2025

  • 21 Жалък

    17 1 Отговор
    Подлизурко

    08:29 26.11.2025

  • 22 Реално

    0 11 Отговор
    И да го читете, и да не го читете, все тая! Нищо не зависи от нас

    08:31 26.11.2025

  • 23 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Питаш дали съм чел "Винету"?Изял съм я с кориците!:)

    08:34 26.11.2025

  • 24 Истината

    11 1 Отговор
    ДНЕС ТУМОРЪТ Борисов Пеевски и техните метастази ще бъде отстранени, облъчени и сложени на химиотерапия. Те са вредни и животозастрашаващи за всички здрави хора

    08:35 26.11.2025

  • 25 С този бюджет,

    5 1 Отговор
    ще стане пролетарииране на населението и ще се появи политическа сила.Ченти историята. Режимът на Александър Цаннов доведе до появата на Комунетическата партия в началато на тридесетте на Двадесети век. Тесните социалисти разбраха, че парламентарния модел е изчерпан и се принудиха да създадат две фракции - легалната Работничеса партия и дълбоко конспирираната Комунитическа партия, младежките РЕМС, ЗЕМС.
    Така че причината за олевяването на населението е ннейното пролетаризиране и незачитането волята му..

    08:40 26.11.2025

  • 26 пери

    15 1 Отговор
    Дежурният гербав клакьор Харизанов - сутрин, обед, вечер по медиите да облъчва народа. Иска им се на гербавите да няма протести или да не са големи. Много му е тъпо на Бою като има протести, ама сега и Дебелян е в играта и Бою вече не е почти никакъв фактор, колкото и да се пъчи пред мисирките.

    08:40 26.11.2025

  • 27 ЖО.РО ТР.Ъ.БАТ.А

    11 0 Отговор
    Вмесно при ставри той тв звезда

    08:41 26.11.2025

  • 28 Севда на Боко каза

    11 0 Отговор
    Лакей No.1 на ГЕРБ - ХАРИЗАНОВ !!!

    Севда рече и отсече !!!

    08:43 26.11.2025

  • 29 Фокуса

    7 0 Отговор
    Ако бяха поканили и дюти фри кра длата заедно с тръб ореза нито тръба щеше да им остане нито кремчета да се намажат

    08:44 26.11.2025

  • 30 Тоя

    11 0 Отговор
    сикаджииско гербераски крадец на напоителни с-ми в Белене му е мястото

    08:45 26.11.2025

  • 31 Цървул

    4 0 Отговор
    Когато започне да се плаща , за да протестираш , с място на първия ред , ще има и протест . Такива са хората на тази територия .

    08:56 26.11.2025

  • 32 Да се говори, че си умен е далече от дей

    4 0 Отговор
    Действителността но пък си верен слуга на тиквата

    09:02 26.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    3 0 Отговор
    Отвратителен е.

    Коментиран от #35

    09:15 26.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол