Новини
България »
Всички градове »
52% увеличение на заплатите в КПК и КОНПИ догодина

52% увеличение на заплатите в КПК и КОНПИ догодина

19 Ноември, 2025 20:36 2 759 37

  • кпк-
  • конпи-
  • увеличение на заплатите-
  • догодина

Искате увеличение над 50% за мълчание, за прикриване на корупцията в държавата на фона, че няма по 100-150 лв. за коледни добавки за българските пенсионери, коментира Кирил Веселински от МЕЧ

52% увеличение на заплатите в КПК и КОНПИ догодина - 1
Снимка: Shutterstock
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. с 12 гласа "за", 8 "против" и без въздържали се, предават от БТА.

Предвидените разходи за Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за догодина са в размер на 13 096 600 евро, като от тях за персонал са 11 470 200 евро. Изготвения проект на бюджет е съобразен с предложението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията в хода на бюджетната процедура, обясни Ралица Радкова, държавен експерт в дирекция "Държавни разходи" на Министерството на финансите. Тя допълни, че по този начин се осигуряват условия за изпълняване на функциите и задачите на КПК.

Предвидените разходи за Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) са в размер на 8 634 900 евро, от които за персонал са 7 082 900 евро, посочи още Радкова.

По време на дебата от "Възраждане" и "Продължаваме промяната" поставиха въпроса защо се налага предвиденото увеличение с над 50% на възнагражденията в Комисията за противодействие на корупцията.

"Възраждане“ няма да подкрепи бюджета, впечатление прави ръстът на разходите за заплати в КПК, заяви Георги Хрисимиров. През март при гласуването на бюджета за тази година имаше увеличение на заплатите от 65%, и от близо 9 млн. лв. стана на около 14 750 000 лева. В момента се предлага разходите за възнаграждения в КПК да нараснат с 52% или малко над 22 млн. лв., посочи депутатът. Той попита дали комисията предвижда да разкрие нови щатни бройки, какво обосновава допълнителни 52% увеличение на средствата за заплати. От "Възраждане“ се учудват и защо, при положение, че има предложение да се закрие КПК, е заложено такова увеличение на възнагражденията. Искаме информация за работата на КПК и на КОНПИ. Няма такова увеличение на разходи за заплати в целия бюджет, изтъкна Хрисимиров. В КЕВР увеличението за заплати е 18,6%, НСИ – 6,75%, ДАНС е 8,6%, посочи депутатът.

Мирослава Жекова, началник отдел "Бюджет и счетоводство“ в КПК, обясни, че това е свързано с няколко фактора – нов размер на минималната работна заплата за страната, предвиденото увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии“, промяна на максималния осигурителен доход, индексация с 5% на разходите на персонал за членове на КПК, за служителите по трудови отношения и тези по служебни правоотношения, както и допълнителни разходи във връзка с допълнителни функции на служителите със статут по закона за ДАНС.

Лена Бориславова (ПП-ДБ) отбеляза, че минимални заплати в КОНПИ и КПК едва ли има. Да кажем 5% индексация, 10% увеличение на данъците – откъде идват останалите 35% увеличение, какво толкова ще вършат служителите на КПК по новия закон за ДАНС, коментира тя. Може би е отплата за добре свършена работа, предположи Бориславова. Според промените в ДАНС колко точно ще бъдат натоварени вашите колеги, че да се обоснове ръст от 52% за догодина, попита депутатът.

Въведена беше функция по разследване на КПК,, това наложи промяна на бюджета, каза и Пламен Йоцов, член на КПК и на КОНПИ.

Два въпроса постави Хюсни Адем от "Алианс за права и свободи“ – колко е бил персоналът т.г., колко ще е 2026 г., колко е била средната работна заплата в КПК и колко ще стане.

Йоцов отговори, че тази информация е класифицирана и може да се получи по подходящия законов начин.

Лена Бориславова коментира, че подкрепата за бюджета зависи и от отговора на въпроса каква ще е съдбата на КПК и на КОНПИ, защото веднъж вече държавата ни е с намалено плащане по ПВУ заради липсата на активност на управляващото мнозинство за провеждане на смислена процедура за смяна на ръководството на комисията, след това лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски е заявил, че антикорупционната комисия трябва да бъде закрита. Какъв е смисълът да гласуваме бюджет, който е с тригодишна прогноза, с над 50% увеличение, ако тази комисия няма да я има след няколко месеца, попита Бориславова.

Председателят на парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията Мая Димитрова ("БСП – Обединена левица“) отговори, че за съдбата на КПК могат да кажат депутатите с техните решения. Дали трябва да гласуваме бюджет на тези две комисии – това е част от общия бюджет, ако комисията бъде закрита по решение на НС, има възможност за актуализация, посочи тя.

Йордан Тодоров от "Възраждане“ поиска информация колко са образуваните досъдебни производства за корупция, след извършени проверки на КПК, колко съдебни решения са взети и колко са били отменени. Същите въпроси има и към КОНПИ. Ако имахме отговори, щяхме да знаем каква точно работа са свършили двете комисии, отбеляза Тодоров. Колегата му Емил Янков попита дали в исканото увеличение влизат и парите за обезщетения за служителите, навършили пенсионна възраст, има ли незаети бройки. Той предложи и да се отложи гласуването на бюджета днес, докато тези данни не станат ясни. Подкрепиха го осем депутати, 12 бяха против.

Знаете ли поне кой ви подхвърли това искане за увеличение, включи се в дебата Кирил Веселински, председател на парламентарната група "Морал, единство, чест“ (МЕЧ). Той заяви, че ще гласува против искания бюджет. Искате увеличение над 50% за мълчание, за прикриване на корупцията в държавата на фона, че няма по 100-150 лв. за коледни добавки за българските пенсионери, коментира Веселински.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, ама

    78 1 Отговор
    Tова са народни пари давани за БЕЗДЕЛИЕ И ЛЕНТЯЙСТВО.

    Коментиран от #11, #28, #36

    20:49 19.11.2025

  • 2 123456

    70 1 Отговор
    Безродници - купуват си преторианци!

    20:51 19.11.2025

  • 3 Без лицемерие

    31 8 Отговор
    Лена Бориславова на онази маса се договаряше с мижитурката Крум Зарков да не се пипат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ. Тази структура незабавно трябва да се прочисти от калинките о ктаващи я. И нови хора, просто нови хора които искат да се борят с корупцията. Всички документи в КПКОНПИ и НАП трябва да се направят общодостъпни. Ние имаме право да знаем кои са грабителите сред нас. Имаме това право.

    20:53 19.11.2025

  • 4 Мдаа

    46 0 Отговор
    Утре мис Пиги пак ще квичи, че Асен е виновен.

    20:54 19.11.2025

  • 5 тия

    41 0 Отговор
    с какво по точно се занимават?

    Коментиран от #15

    20:54 19.11.2025

  • 6 Гост

    49 1 Отговор
    Още гласувайте за Бойко Българоубиец 🤜🏻🎃🤛🏻

    Коментиран от #13

    20:55 19.11.2025

  • 7 Увеличени заплати

    44 2 Отговор
    за кърлежи и копои Крайно време е да изметем тия паразити дето раздават така щедро народна пара на слугинаж си 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

    20:55 19.11.2025

  • 8 Тяхната.......

    36 0 Отговор
    Боклуци.

    20:57 19.11.2025

  • 9 Да се

    29 0 Отговор
    Задавят дано

    20:59 19.11.2025

  • 10 Един

    44 0 Отговор
    Някой да е чул тая комисия да е хванала поне един човек и да го е вкарала в дранголника за корупция? Щото аз не съм чувал - моето предложение е не да увеличим с 50% - напротив да намалим издръжката им със 100% и да закриваме!

    21:02 19.11.2025

  • 11 Един

    41 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    Всъщност е по-зле колега - не е за безделие и лентяйство А ЗА ПРИКРИВАНЕ!

    21:02 19.11.2025

  • 12 Баба Яга

    30 0 Отговор
    Думбазка територия, мафия и боклуци на държавна ясла. Ликвидация на тая КПК и тем подобни боклуци. Тия не са вкарали в бюджета 1 млн. а искат 20 за заплати. Шут! Мутрата вече е останал без сиво в кауна, изядено от вирус лудис.

    21:03 19.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дедо

    43 1 Отговор
    Станахме полицейска държава, което си е диктатура. Полицията става репресивен орган. Много от полицаите започнаха да стават арогантни и агресивни. Вчера гледам трима млади полицаи напомпани , татуирани и тримата с бради се подпрели като мутри на патрулката с палките и се хилят като гамени. Това не съм го виждал никъде в Европа.. Изглеждат и се държат като мутри

    Коментиран от #23

    21:05 19.11.2025

  • 15 НАРОДА КОЙ ГО Е--А В КАЛАБАЛЪКА 😂

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "тия":

    СЪС КРАЖБИ И РАЗПРОДАЖБИ АМА ЗАКОННО 😂😂😂😂

    21:07 19.11.2025

  • 16 Гедер

    34 2 Отговор
    Забелязвам ,че полицаите гледат да спрат и глобят хора които изглеждат по беззащитни , възпитани и обикновени. Но когато видят група от рми, едри мъже или такива със скъпи коли се обръщат настрани и се правят на разсеяни. Като хищници са оглеждат се за възможно най беззащитната жертва .

    21:11 19.11.2025

  • 17 Обективен

    26 0 Отговор
    НС. се нуждае само от един Брайвинк,но с много патрони.

    21:13 19.11.2025

  • 18 помпи

    18 0 Отговор
    Срамота,гавра,безочие!

    21:15 19.11.2025

  • 19 АМАH OT ИДИOTИ

    12 2 Отговор
    МНОГО ДОБРО РЕШЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ.
    👍
    ТАКА ТРЯБВА. ТЕЗИ ДОБЛЕСТНИ ХОРА ДЕНОНОЩНО СЕ ГРИЖАТ ЗА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА.
    😝НАЛИ НЯМА СЪМНЕНИЯ В 99,9999% ОТ ОBЧЕC -TBOTO 🤣

    21:20 19.11.2025

  • 20 Държавните служители и пенсионерите

    9 0 Отговор
    Трябва да получават ваучери за храна и дрехи и енергия
    Догодина като се въведе еврото ще станат обект на измами и корупция

    21:21 19.11.2025

  • 21 Мдааа

    16 0 Отговор
    Идиоти са плащащите данъци. Факт.

    21:23 19.11.2025

  • 22 Историк

    13 0 Отговор
    Под Робство когато сме били не е имало такава СЕЧ

    21:24 19.11.2025

  • 23 Ще видиш какво е пренареждане

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо":

    Перестройка

    21:24 19.11.2025

  • 24 Кажете

    15 0 Отговор
    С колко процента повече средства събрахте от корумпирани и грабещи хора ? Какво и колко внесохте в хазната ? Повече ли е от предишни години или просто си увеличавате всяка година и парите и щатовете. Да има за рода ,любовници и приятели партийни. Я Закривайте по-добре. Повече полза ще има.

    21:27 19.11.2025

  • 25 Тити

    16 1 Отговор
    Даже и в Китай биха завидели на такъв ръст на заплатите все едно сме икономика номер едно.

    21:32 19.11.2025

  • 26 РАНИТО

    17 0 Отговор
    В тази криза да се раздават огромни бонуси, да се увеличават заплати с 30-50% увеличение на държавни служби при тази масова беднотия на народа и работещи бедни , за липсата на пари в бюджета за нормално увеличаване на пенсии си не не само грях , но и престъпление от морално гледна точка.

    21:35 19.11.2025

  • 27 ГОШО

    17 0 Отговор
    ВСИЧКИ РЕПРЕСИВНИ СТРУКТУРИ С УВЕЛИЧЕНИЕ НАД 50 %, А ДРУГИТЕ КАКВО - РЕПРЕСИРАНИ И ГЛАДНИ И С ТОЯГИ В Р РЪКА.

    21:36 19.11.2025

  • 28 бастардо

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    Освен това,да допълня че дебелоочието им е безкрайно.Как пък все за тях има увеличение,и то какво!Нахалници.

    21:36 19.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Брей от евросъюза така ли наредиха?

    21:41 19.11.2025

  • 31 Смех

    8 1 Отговор
    Ковчези за децата си да купят

    21:51 19.11.2025

  • 32 Тъй,тъй

    9 0 Отговор
    Корупцията се преборва с по-голяма корупция...Това само българин от Анадола може да го измисли.

    21:52 19.11.2025

  • 33 Гост

    10 0 Отговор
    Мамини златни мършички, долни слугини и част от мафията....

    22:02 19.11.2025

  • 34 Гост

    8 0 Отговор
    Прасето пееф изкупи де що има хора, фирми, предприятия, души. Всичко се купува от прасето

    22:05 19.11.2025

  • 35 Жан Бойко

    2 1 Отговор
    Какво си играете с 52 процента , направо по 1 милион на всеки и на всеки 3 месеца 3 по 3 милиона .

    22:19 19.11.2025

  • 36 Властимащ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    Вашето единствено право и задължение е да ви доим и стрижем, докато издъхнете от глад, болести и старост.

    22:27 19.11.2025

  • 37 Българин

    2 0 Отговор
    В България най неработещите , най компрометираните , най зависимите получават най големи възнаграждения и понеже така са си гласували финансовия бюджет в организациите освен големите заплатки да получават и бонуси . Определените пари в бюджета показва какви огромни средства са им заложени за лапане за несвършена работа в разрез и в интерес на справедливоста за развитието на различни услуги и бизнеси . Заради тази несправедливост на разпределения и определен бюджет към определени и приближени институции всички на протест за справедливост и да се спре ограбването на частният бизнес

    00:48 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол