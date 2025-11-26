КНСБ към КРИБ: Защитата на доходите не е политика, а право

Когато работниците защитават доходите си, това не е политика, а демократично право. Това заявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) във връзка с позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод протестите заради държавния бюджет за 2026 г.

„Изречението "КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели, за разлика от други организации като КНСБ" поражда редица въпроси“, смятат от синдиката. Оттам питат кои протести точно се визират – дали тези за по-високи доходи и достоен живот, или на работодателските организации за държавни компенсации за ток, които КНСБ е подкрепила.

„Коя партия е употребила за целите си нашите близо 300 хил. членове?“, питат още от синдиката.

„Каним всеки, който твърди, че тези хора изпълняват партийни цели, на следващия ни протест, за да им го каже лично“, се казва в позицията на КНСБ.

Много е лесно да се лепят етикети. Трудно е да се предприемат реални действия и да се постигат реални резултати за хората, посочват още от синдиката.

В понеделник КНСБ организира протест пред сградата на Народното събрание, с който настоя за по-висок ръст на възнагражденията на работещите в държавния сектор.

За днес е предвиден протест и на работодателски организации, след като Асоциацията на индустриалния капитал в България отправи апел за участие в акция срещу проекта на бюджет за 2026 г.

Очаква се днес бюджетната комисия в парламента да започне приемането на второ четене на законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. За утре е насрочено ново заседание на комисията, като според дневния ред на второ четене ще се гледа и законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 г., сочи информация на сайта на парламента.