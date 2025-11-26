Новини
КНСБ към КРИБ: Защитата на доходите не е политика, а право

26 Ноември, 2025 12:20 791 18

„Изречението "КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели, за разлика от други организации като КНСБ" поражда редица въпроси“, смятат от синдиката

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато работниците защитават доходите си, това не е политика, а демократично право. Това заявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) във връзка с позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод протестите заради държавния бюджет за 2026 г.

„Изречението "КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели, за разлика от други организации като КНСБ" поражда редица въпроси“, смятат от синдиката. Оттам питат кои протести точно се визират – дали тези за по-високи доходи и достоен живот, или на работодателските организации за държавни компенсации за ток, които КНСБ е подкрепила.

„Коя партия е употребила за целите си нашите близо 300 хил. членове?“, питат още от синдиката.

„Каним всеки, който твърди, че тези хора изпълняват партийни цели, на следващия ни протест, за да им го каже лично“, се казва в позицията на КНСБ.

Много е лесно да се лепят етикети. Трудно е да се предприемат реални действия и да се постигат реални резултати за хората, посочват още от синдиката.

В понеделник КНСБ организира протест пред сградата на Народното събрание, с който настоя за по-висок ръст на възнагражденията на работещите в държавния сектор.

За днес е предвиден протест и на работодателски организации, след като Асоциацията на индустриалния капитал в България отправи апел за участие в акция срещу проекта на бюджет за 2026 г.

Очаква се днес бюджетната комисия в парламента да започне приемането на второ четене на законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. За утре е насрочено ново заседание на комисията, като според дневния ред на второ четене ще се гледа и законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 г., сочи информация на сайта на парламента.


  • 1 И какво сега

    20 2 Отговор
    Цяла България трябва да те носи на гръб и ти защитава доходите (от 99 места) защото било твое право да ги вземаш ? На свободния пазар ти и пет лева няма да изкараш !

    Коментиран от #17

    12:28 26.11.2025

  • 2 Факт

    4 4 Отговор
    В крайна сметка всичко опира до нов дълг. Системата на натиск ще се счупи!

    12:28 26.11.2025

  • 3 Нали

    16 1 Отговор
    Пламене - философ голям си!
    Трудов стаж имаш само на плямп..ник!?

    12:31 26.11.2025

  • 4 Прави са КРИБ!

    19 1 Отговор
    КНСБ е една от многото паразитни организации на държавна копанка!

    Коментиран от #8

    12:32 26.11.2025

  • 5 Пазарна икономика другарю

    18 1 Отговор
    Ама ти 2 лева с труд не си изкарал през живота си.

    12:32 26.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 1 Отговор
    СЛЕД КАТО НЕ ПРОИЗВЕЖДАШ НИЩО,
    НЯМАШ ПРАВО ДА ПРЕТЕНДИРАШЗА КАКВОТО И ДА Е...
    И ТИ СИ НА ДЪРЖАВНАТА ХРНИЛКА....САМО СИ ЧЕШИТЕ ЕЗИЦИТЕ И СИ ПЪЛНИТЕ ЧЕКМЕДЖЕТА ТА

    12:32 26.11.2025

  • 7 Павел пенев

    14 0 Отговор
    Какво си въобразява този кретен, който отдавна е лакей на тиквата от Банкя?

    12:38 26.11.2025

  • 8 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Прави са КРИБ!":

    КРИБ прави хахахахахахаха защо за 30 години не подобриха производителността защо не вкараха иновации обновление в икономиката Вместо това грабят като обезумели експлоатират хората в сивата икономика са не плащат никакви данъци само прибират Сега като ще има ред законност правила реват неистово и лъжат цинично защото ще е необходимо да спазват правила закони европейски

    12:44 26.11.2025

  • 9 българка

    12 1 Отговор
    Най- високо платеният чиновник се изказва.....

    12:45 26.11.2025

  • 10 Разкрития

    11 1 Отговор
    Най големия боклук КНСБ,това е мафията

    12:47 26.11.2025

  • 11 влък

    8 1 Отговор
    КРИВ:-Защо няма коледна добавка за всички пенсионери в България?

    Коментиран от #14

    12:52 26.11.2025

  • 12 Човека

    8 1 Отговор
    трябва да защитава Правителството, защото жена му може да загуби високия чиновнически пост.

    12:56 26.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    0 3 Отговор
    КРИБ. ПЕРАТ МИЛИАРДИТЕ НА ВЛАСТТА

    13:02 26.11.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "влък":

    ЗАЩОТО СИГУРНО НЕ СИ ОТ ЛИЛАВИТЕ ЦИ..НИ,КОИТО СА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ.

    13:03 26.11.2025

  • 15 Точен

    7 0 Отговор
    КНСБ и Подкрепа са антиработнически синдикати и слуги на правителството. Време е ВЪЗРАЖДАНЕ да направи истински народен синдикат! Ако знаете какви простотии говори този профсъюзен БОС /в смисъл необут/ във Варна в подкрепа на антибългарската еврозона, щяхте да го на...е...

    13:07 26.11.2025

  • 16 Цъцъцъ

    3 0 Отговор
    Аз продължавам да се чудя как няма пари за пенсии като тавана е 3400 или важи само за едни хора!?

    13:15 26.11.2025

  • 17 666

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И какво сега":

    Точно така. Ама искам да ги видя, и като работодатели тези от подкрепа.

    13:18 26.11.2025

  • 18 Мирослав Германов

    0 0 Отговор
    България крепи Терористи от Перник - масови убийци!

    13:19 26.11.2025

