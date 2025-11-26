КНСБ към КРИБ: Защитата на доходите не е политика, а право

Когато работниците защитават доходите си, това не е политика, а демократично право. Това заявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) във връзка с позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод протестите заради държавния бюджет за 2026 г.
„Изречението "КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели, за разлика от други организации като КНСБ" поражда редица въпроси“, смятат от синдиката. Оттам питат кои протести точно се визират – дали тези за по-високи доходи и достоен живот, или на работодателските организации за държавни компенсации за ток, които КНСБ е подкрепила.
„Коя партия е употребила за целите си нашите близо 300 хил. членове?“, питат още от синдиката.
„Каним всеки, който твърди, че тези хора изпълняват партийни цели, на следващия ни протест, за да им го каже лично“, се казва в позицията на КНСБ.
Много е лесно да се лепят етикети. Трудно е да се предприемат реални действия и да се постигат реални резултати за хората, посочват още от синдиката.
В понеделник КНСБ организира протест пред сградата на Народното събрание, с който настоя за по-висок ръст на възнагражденията на работещите в държавния сектор.
За днес е предвиден протест и на работодателски организации, след като Асоциацията на индустриалния капитал в България отправи апел за участие в акция срещу проекта на бюджет за 2026 г.
Очаква се днес бюджетната комисия в парламента да започне приемането на второ четене на законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. За утре е насрочено ново заседание на комисията, като според дневния ред на второ четене ще се гледа и законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 г., сочи информация на сайта на парламента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И какво сега
Коментиран от #17
12:28 26.11.2025
2 Факт
12:28 26.11.2025
3 Нали
Трудов стаж имаш само на плямп..ник!?
12:31 26.11.2025
4 Прави са КРИБ!
Коментиран от #8
12:32 26.11.2025
5 Пазарна икономика другарю
12:32 26.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМАШ ПРАВО ДА ПРЕТЕНДИРАШЗА КАКВОТО И ДА Е...
И ТИ СИ НА ДЪРЖАВНАТА ХРНИЛКА....САМО СИ ЧЕШИТЕ ЕЗИЦИТЕ И СИ ПЪЛНИТЕ ЧЕКМЕДЖЕТА ТА
12:32 26.11.2025
7 Павел пенев
12:38 26.11.2025
8 Промяна
До коментар #4 от "Прави са КРИБ!":КРИБ прави хахахахахахаха защо за 30 години не подобриха производителността защо не вкараха иновации обновление в икономиката Вместо това грабят като обезумели експлоатират хората в сивата икономика са не плащат никакви данъци само прибират Сега като ще има ред законност правила реват неистово и лъжат цинично защото ще е необходимо да спазват правила закони европейски
12:44 26.11.2025
9 българка
12:45 26.11.2025
10 Разкрития
12:47 26.11.2025
11 влък
Коментиран от #14
12:52 26.11.2025
12 Човека
12:56 26.11.2025
13 Боруна Лом
13:02 26.11.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #11 от "влък":ЗАЩОТО СИГУРНО НЕ СИ ОТ ЛИЛАВИТЕ ЦИ..НИ,КОИТО СА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ.
13:03 26.11.2025
15 Точен
13:07 26.11.2025
16 Цъцъцъ
13:15 26.11.2025
17 666
До коментар #1 от "И какво сега":Точно така. Ама искам да ги видя, и като работодатели тези от подкрепа.
13:18 26.11.2025
18 Мирослав Германов
13:19 26.11.2025